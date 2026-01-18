Сборная Марокко была на дне, а теперь — среди лучших в мире. Захватывающая история взлёта

Сентябрь 2010 года. Сборная Марокко рухнула на рекордно низкое для себя 95-е место в рейтинге ФИФА. Для сравнения, сейчас примерно те же позиции занимают Гватемала, Палестина и Таиланд. Марокканцы тогда не пробились на чемпионат мира — уже третий раз кряду. Но это ещё ладно, ведь без них прошёл и Кубок Африки. А ведь в 2004-м команда играла в финале.

Сегодня Марокко сыграет там вновь — впервые за 22 года. И шансы на первый аж с 1976 года континентальный трофей довольно высокие: фактор домашних трибун перемножается с сильным составом. Ещё в активе марокканцев бронза Олимпиады-2024, титул юношеского ЧМ-2025 среди футболистов не старше 20 лет и, конечно, выход в полуфинал взрослого ЧМ-2022. Абсолютно невиданный прогресс. Чем же он вызван? Одной причины нет — зарешала совокупность факторов.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Сенегал Не начался Марокко Кто победит в основное время? П1 X П2

Первая и главная причина — максимальная подпитка извне

Про развитие футбола в Марокко расскажем позже. Сначала стоит разобрать то, что и так у всех перед глазами. Многие из марокканских звёзд росли вдалеке от исторической родины и вполне могли выбрать другие национальные команды. Кто-то не пробивался в состав там, где воспитывался. Кто-то — просто проникся патриотическим зовом. Приготовьтесь к большому списку.

27-летний Ашраф Хакими — лучший в мире правый защитник и воспитанник «Реала», выступает за «ПСЖ». Трансферная стоимость — € 80 млн.

Его коллега по амплуа из «Манчестер Юнайтед», 28-летний Нуссайр Мазрауи, родом из Нидерландов. Его воспитывал «Аякс». На пике оценивался в € 32 млн.

23-летний левый защитник Анасс Салах-Эддин родился в Амстердаме, воспитывался в «Аяксе» и «Твенте». Сейчас играет в ПСВ и стоит € 12 млн.

29-летний опорник Софьян Амрабат — тоже из Нидерландов. Его растили в «Утрехте». Когда-то стоил € 30 млн.

24-летний полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари — родом из Испании, прошёл школы нескольких бельгийских клубов, в том числе «Генка». Его ценник — € 32 млн.

Его ровесник и напарник по сборной из «Ромы» Нейл Эль-Айнауи появился на свет во французском Нанси и окреп в одноимённом клубе. Оценивается в € 20 млн.

22-летний полузащитник «Марселя» Билал Надир сейчас не в сборной, но уже туда вызывался. И тоже считается будущим марокканского футбола. Он учился пинать мяч в «Ницце» и стоит € 9 млн.

21-летний атакующий полузащитник «Штутгарта» Билал Эль-Ханнус родился и набирался сил в Бельгии. € 32 млн — такова его стоимость.

20-летний левый вингер Элисс Бен-Сегир — продукт академии «Монако». «Байер» отдал за него летом € 32 млн.

24-летний левый вингер «Бетиса» Эз Абде всю карьеру, начиная с низов, проводит в Испании. Даже немного успел поиграть за «Барселону». Имеет ценник в € 20 млн.

21-летний правый вингер «Вильярреала» Ильяс Ахомаш — родом из Испании, прошёл школу «Барселоны». Он стоит € 12 млн.

Другой правый вингер, 20-летний Шемсдин Тальби из «Саутгемптона», родился и обучался футболу в Бельгии. И наобучался на ценник в € 22 млн.

Ну и, конечно, 26-летний правый вингер «Реала» Браим Диас, который забил на Кубке Африки в пяти матчах. Родился в Малаге, воспитывался в «Манчестер Сити», стоит € 35 млн.

И ведь это только нынешняя команда. На ЧМ-2022, кроме Хакими, Мазрауи, Амрабата и Абде, сверкали правый вингер и воспитанник «Херенвена» Хаким Зиеш, атакующий полузащитник и выпускник «Анже» Софьян Буфаль, его коллега по амплуа Селим Амалла (рос в Бельгии), опорник Ромен Сес (спасибо «Клермону») и другие. Последний провёл на нынешнем Кубке Африки 19 минут и получил травму.

Вот сейчас в «Манчестер Юнайтед» растёт 17-летний уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Представьте, что костяк сборной России через несколько лет будут представлять такие вот Ибрагимовы и все они вырастут в европейских топов. Звучит грозно, правда?

Ашраф Хакими Фото: Visionhaus/Getty Images

Вот как объяснял выбор сборной незадолго до 1/8 финала ЧМ-2022 Хакими: «На юношеском уровне случались контакты с испанской федерацией. Я был в расположении сборной Испании, чтобы попробовать себя. Но пробыл в Лас-Росасе всего пару дней и понял, что это не моё. Я не чувствовал себя как дома. Марокканская культура мне ближе. Я хотел играть за Марокко».

Амрабат стал одним из лучших футболистов ЧМ-2022. А ведь поначалу представлял сборную Нидерландов U15. Дик Адвокат уговаривал уже заматеревшего Софьяна присоединиться ко взрослой команде, однако того уже обработала Федерация футбола Марокко: позвала вместе с семьёй в Рабат на встречу марокканцев с Габоном и впечатлила фанатской поддержкой.

«На стадион пришли около 70 тысяч болельщиков. Атмосфера была невероятной, даже сейчас у меня мурашки», — вспоминал Амрабат. И добавлял, что расстроил Адвоката своим выбором.

Браим же не только играл за молодёжные сборные Испании различных возрастов, но и примерил форму основной. И даже забил Литве в товарищеской встрече. Она так и осталась единственной — дальше испанцы технаря не котировали. Логично, что Диас навострил лыжи в другую команду. И подробно объяснил решение:

«Меня никогда не заставляли играть за Испанию. Я отвечаю на поле. Поле — место, где человек хорош и где накапливаются заслуги. Никогда ни на кого не давлю и ни от кого ничего не требую. Это не мой случай. Я не такой человек. Чувствую себя на 100% испанцем и на 100% — марокканцем. Я вырос в Испании. Если мне придётся забить гол Испании, я, конечно, буду рад, но предпочёл бы забить другой команде.

Любовь, которую подарили мне Испания и Марокко, очень большая. Это две замечательные страны. У меня марокканские корни [от бабушки по отцовской линии], однако я вырос в Испании. Убежден в своём решении на 100%. Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими», — признавался Браим.

Как писали в Foot Mercato, французская федерация футбола пыталась завербовать Бен-Сегира. Не помогло. Элисс отмечал, что выбор дался ему непросто. Склонить его к сборной Марокко помогли родители-марокканцы и лично тренер Валид Реграги. Перечислять можно долго, таких примеров — десятки. У Федерации футбола Марокко не зря существует сеть скаутов, следящих за юниорами разных стран.

«Журналисты спрашивали: «Почему мы не играем ребятами исключительно из Марокко?» Но мы объединили всех марокканцев вокруг команды, — рассуждал Реграги, лично выросший в Париже. — Это значит больше, чем любые деньги и титулы».

Стоит упомянуть и прежних марокканских легенд. Помните Маруана Шамаха? Начинал во Франции. Как и Мехди Бенатиа. А Набиля Дирара? Тот познавал азы в Бельгии. Последние двое забили Кот-д′Ивуару в 2017-м, и Марокко пробилось на ЧМ впервые за 20 лет. В стране начались беспорядки: болельщики массово высыпали на улицы… Брюсселя! Марокканцы поджигали в Бельгии автомобили, громили магазины, атаковали полицейских и получили отпор водомётами. Наблюдалось подобное и в соседних Нидерландах.

Причина проста: марокканцы — крупнейшая этническая группа трудовых иммигрантов Бельгии. В стране их проживает практически 12 млн. По данным на 2023 год, среди них 700 тысяч — выходцы из Северной Африки, большинство — диаспора из Марокко. И такая ситуация складывается во многих странах центральной Европы.

Беспорядки марокканцев в Брюсселе в 2017 году Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Испанию и Марокко разделяет лишь маленький перешеек Гибралтарского пролива, что постоянно приводит к заплывам. Буквально. В мае 2021 года мир облетели новости, как около восьми тысяч мигрантов, в том числе несовершеннолетних, с помощью пустых пластиковых бутылок вплавь добрались до испанского анклава Сеута. Местным властям даже пришлось направить в сторону погранконтроля военных и бронетехнику. Почти всех беглецов отловили и отправили обратно.

По уровню жизни Марокко превосходит многие африканские страны, уступая разве что Тунису с ЮАР. Тем не менее люди всё равно бегут оттуда в поисках лучших условий. Согласно подсчётам ООН, по ВВП на душу населения страна занимает 150-е место в мире, по индексу человеческого развития — 120-е. Переброской в Испанию промышляют в том числе мафиозные группировки. Люди порой готовы бросить всё, лишь бы оказаться в Европе.

Интенсивное пополнение стартовало в 1960-х и 1970-х — европейцы ценили дешёвую рабочую силу. А первые марокканские выходцы нахлынули на другой континент между Первой и Второй мировыми войнами. Значительную часть современного Марокко в первой половине XX века контролировали французы, вследствие чего около 30 тысяч марокканцев сражались на стороне Франции в Первой мировой. Воевали они и за Бельгию, после чего помогали добывать уголь в шахтах.

Вторая причина — ранний отъезд в сильные европейские лиги

Марокканский чемпионат не прямо уж слабый. «Видад», например, за последнее десятилетие по два раза побеждал и выходил в финал африканской ЛЧ. Туда, к слову, недавно перебрался некогда бомбардир «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Но, как и по уровню жизни, Европа заметно впереди. И многие рано туда отправляются. Всё-таки там нет удерживающих факторов вроде завышенных зарплат и лимита на легионеров.

Вратарь Яссин Буну в 21 год переехал из Марокко в «Атлетико». Стал легендой «Севильи» и одним из главных творцов марокканских побед;

центральный защитник Найеф Агер в 22 года переехал в «Дижон». Чтобы потом поиграть в АПЛ за «Вест Хэм», в Лиге 1 — за «Ренн», в Ла Лиге — за «Реал Сосьедад» и оказаться в «Марселе»;

опорник Уссама Таргаллин сразу начал европейский путь с «Марселя», когда ему исполнилось 18 лет. Сейчас — в «Фейеноорде»;

полузащитник Аззедин Унаи в 18 лет отчалил в «Страсбург». Теперь радует поклонников «Жироны»;

нападающий Юссеф Эн-Несири отметил 19-летие и полетел покорять Испанию: начал в «Малаге», дорос до «Севильи» и дважды выиграл с ней Лигу Европы. Теперь зарабатывает в «Фенербахче»;

нападающий Хамза Игамане в 21 год отправился в «Рейнджерс». Сейчас забивает за «Лилль».

Яссин Буну Фото: Anadolu Agency/Getty Images

И это только действующие футболисты сборной Марокко. Их, конечно, несравнимо меньше тех, чья карьера стартовала сразу в Европе. Но факт есть факт: на Кубке Африки команду представляют всего три игрока из местного чемпионата. Двое резервных вратарей (Эль-Мехди Аль-Харрар и Мунир) плюс другой запасной — левый защитник Юссеф Беламмари.

Главные герои победного ЧМ U20 тоже развиваются вне Марокко. Правый вингер Отман Маамма забил Бразилии «ножницами» и сделал за турнир четыре ассиста. Его карьера проходит вне Марокко: «Монпелье», затем — «Уотфорд». Нападающий Яссир Забири отметился пятью голами, в том числе положил со штрафного Аргентине в финале. В 19 лет его подписал португальский «Фамаликан». И даже не хотел отпускать на чемпионат мира. Тот ответил: я поеду, выиграю турнир и вернусь в состав. Не соврал.

Также в команде засветились представители молодёжек «Монако» и «Марселя», «Жироны», «Венеции», «Штурма», «Шарлеруа» и «Андерлехта». Многих ждёт светлое будущее. Сборная Марокко до 20 лет выиграла молодёжный ЧМ впервые в истории. И стала второй такой среди африканских стран: в 2009-м подобного добилась Гана.

Испания, Бразилия, Южная Корея, США, Франция, Аргентина — все оказались повержены. И только с французами в полуфинале дело дошло до серии пенальти.

Третья причина — развитие футбола на государственном уровне

Без подпитки извне Марокко едва ли добилось бы столь головокружительных успехов. И всё же нельзя утверждать, что случились они исключительно благодаря пылесосингу талантов с марокканскими корнями по всему миру.

В 2007 году король Мухаммед VI (позже возглавил рейтинг самых состоятельных монархов Африки) пораскинул мозгами и понял, что было бы неплохо воспитать собственных Месси с Роналду. И в 2010-м построил академию для подготовки молодняка от 12 до 18 лет. По разным оценкам, вложив в неё от $ 65 млн до $ 80 млн. Ежегодно туда вливаются дополнительные $ 20 млн. Среди выпускников — те же Агер, Унаи и Эн-Несири.

В том числе воспитанники академии принесли стране победу на ЧМ U20 и бронзу Олимпиады-2024. Хотя ранее марокканцы не пробивались туда два цикла подряд. Кстати, на Олимпийских играх засветился и динамовец Эль-Мехди Маухуб.

Сборная Марокко на Олимпиаде-2024 Фото: NurPhoto via Getty Images

Академию Мухаммеда VI даже прозвали марокканским Клерфонтеном, без иронии сравнивая её с культовым местом во Франции, где растили легенд калибра Тьерри Анри и Килиана Мбаппе. Оно и понятно, когда школа разрослась на 30 гектаров и превратилась в разносторонний подготовительный центр с множеством полноразмерных как травяных, так и искусственных полей. Есть там и крытая площадка, и бассейн, и теннисные корты, и место под пляжный волейбол. Прокачана и медицинская база с широким штатом.

Круглогодично с понедельника по пятницу лучшие юниоры со всей страны учатся, тренируются и просто живут там, а по выходным уезжают выступать за свои клубы, заодно видятся с родственниками и тратят полученные стипендии. То есть как академия Сергея Галицкого, но не лишь для «Краснодара», а ещё для местных «Зенитов», «Спартаков» и других. Только её отстроил и содержит не инициативный бизнесмен, а само государство.

Насколько суров отбор туда, рассказывал первый технический директор академии — французско-марокканский тренер Нассер Ларге: «Я приступил к работе над проектом с чистого листа. Задача была грандиозной: сначала создать великолепные условия, а уже потом – приглашать футболистов. Я объездил всю страну, наблюдая за более чем 15 000 детей. И отобрал только 37 человек. Да, это безжалостно, однако менее чем через два года результаты стали очевидны. На второй год существования центра наши игроки уже входили в состав молодёжных и олимпийских команд».

Упор делается не только на футбольную прокачку, но и на образование. «Карьера заканчивается в 30 или 35 лет. Вы должны думать о том, что будет дальше», — рассуждал Ларге.

Игроки Академии Мухаммеда VI в Марокко Фото: amf.ac.ma

Другой добытчик успеха — глава марокканского футбола Фаузи Лекджа. Он занимает пост с 2014 года и досконально следит за всеми процессами. Именно при нём в стране появилось свыше 200 искусственных полей, 20 стадионов с натуральным покрытием и освещением. Власти реконструировали или снесли арены и построили на их месте новые в пяти крупнейших городах — Касабланке, Танжере, Агадире, Марракеше и Рабате.

Собственно, страна не зря принимает Кубок Африки, а также готовится совместно с Испанией и Португалией провести ЧМ-2030. В Касабланке продолжается строительство грандиозной арены вместимостью на 115 тысяч зрителей.

Клубы тоже получают плюшки от государства: примерно $ 600-700 тыс. в год на обновления стадионов, собственных академий и в целом инфраструктуры. Больше достижений — больше финансовой подпитки. Функционируют в Марокко и школы сильных европейских клубов — «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ». На церемонию открытия последней в 2024 году приезжал Хакими. Возможностей пинать мяч — хоть отбавляй.

Вместе с футболом развивается и вся страна. Пусть и не так стремительно. Полузащитник Санди Олисе брал с Нигерией Кубок Африки в 1994-м. На нынешнем турнире он трудится экспертом и восторгается Марокко: «Я впервые приехал в сюда в 1997 году. На мой взгляд, это самая развитая страна из тех, что я видел в Африке за последние 30 лет. Пусть кто-нибудь покажет вам фотографии Марокко 30-летней давности и сравнит их с нынешними. Это должно мотивировать другие страны, особенно мою родную Нигерию, на реальный прогресс».

В ноябрьском рейтинге ФИФА Марокко уже на 11-м месте. Когда появится свежий, вероятен взлёт в топ-10. Среди других африканских сборных в топ-30 только Сенегал с 19-й строчки. Стратегия даёт результат. На домашнем для марокканцев ЧМ через четыре года подросшие поколения выпускников академии ещё плотнее войдут в симбиоз с европейскими воспитанниками — если получится повторить достижение 2022 года, это уже не станет сенсацией.