«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова

Любой тренер из Мир РПЛ обязан верить в чудеса. А иногда – даже записывать их на бумажке и сжигать под куранты. Что футбольного могли загадать те, кто работал в России? Получить часть новичков до начала первого сбора. Все привыкли – в РПЛ играется два чемпионата. В первой части ты можешь быть невероятно хорош, но через три месяца тебя ждёт вторая, когда соперники могут либо усилиться, либо ослабнуть: поменяются тренер, концепция, бюджет, состав… Всё что угодно. И от тренера не всегда зависит всё. Так что желания у них скромные – усиление. И как можно быстрее.

В руководстве клубов, конечно, не всегда к ним прислушиваются. Давайте откроем список трансферов топ-клубов к 20-м числам января. У «Зенита» добавился жилистый Дивеев, у «Локо» – пузатый Вера, у ЦСКА – Гонду, Воронов и Баринов. У остальных – никого: «Динамо», «Спартак», «Краснодар» всё ещё сидят без трансферов. А подписание больше одного новичка к этому моменту – уже сюрприз.

Дмитрий Баринов и Лусиано Гонду Фото: ПФК ЦСКА

И его, помимо ЦСКА и, кстати, «Оренбурга», преподнёс ещё и «Ахмат». К 19 января у клуба, по сути, пять новичков – три футболиста пришли через трансферы, а ещё двое вернулись из аренд. Плюс работают и «на выход». За зиму уже получилось расстаться с Милошем Шатарой (один матч в сезоне, контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию) и Мохамедом Талалом (у него две встречи и тоже расторжение соглашения).

А с чем связана такая активность «Ахмата»?

Одна из возможных причин – ранний выход из отпуска. 8 января команда уже начала сбор в Турции, в то время как «Спартак», «Зенит» или «Акрон» стали собираться только через неделю. Логично, что и сам клуб запустил работу заранее. Отсюда и подписания, которые случились к началу сбора.

Любопытно, что всех трёх новичков «Ахмат» представил в один день – 10 января. Если ориентируемся на тайминг, то первым стал Сергей Пряхин. И эта история совсем неожиданная. Да, Сергея нельзя было назвать безусловно основной опцией для Андрея Талалаева, но в «Балтике» в первой части сезона он задействовал его регулярно. Центральный полузащитник 10 раз выходил на поле в матчах РПЛ в стартовом составе, а ещё трижды – на замену. Ещё несколько игр он пропустил из-за травмы. Перед началом сезона Талалаев и вовсе рассчитывал, что Пряхин станет открытием РПЛ. Но этот статус всё-таки забрали себе другие. А предложение в 100 млн рублей от «Ахмата» (данные Ивана Карпова), видимо, убедили калининградцев в возможности продать игрока. Для «Ахмата» это интересный выбор: по первой части сезона можно было сделать простой вывод – у грозненцев хорошие опции на всех позициях, кроме центра поля. Пряхин заходит как раз туда. Так что должен помочь.

Сергей Пряхин Фото: ФК «Ахмат»

Ещё одним новичком команды стал центральный защитник Клисман Цаке, которого отыскали в Македонии: клуб «Шкендия» продал игрока за € 400 тыс. При этом у 26-летнего игрока уже есть матч за национальную команду (дебют случился в прошлом году), игры в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да, по габаритам он явно уступает Гандри и Ндонгу, но с точки зрения международного опыта наверняка поможет. Плюс эта опция открывает для грозненцев возможность трансфера на выход кого-то из упомянутых выше игроков. К Гандри, например, есть интерес из Катара. Так что в зимнее трансферное окно возможно всё.

Также «Ахмат» подписал вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебекова. По слухам, его рассматривал в том числе «Локомотив», однако до официального предложения дело не дошло. Поэтому «Ахмат» оперативно сориентировался и выкатил устраивающий всех оффер.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» «Они в разных состояниях. Кенжебек последний матч проводил в ноябре, но он полноценно с нами работает. Нам нужно выводить игровые формы новичков в общий знаменатель. Мы наблюдали за нашими новичками давно: Галымжан дебютировал в сборной Казахстана именно при мне и за те полтора года спрогрессировал, Пряхин на наших глазах вырос из Первой лиги, Цаке молод для центрального защитника и стучится в сборную Албании, которая может квалифицироваться на ЧМ-2026».

Помимо этого, клуб взял на просмотр игрока «Пари НН» Валерия Царукяна, который не подходит концепции Алексея Шпилевского. И вскоре, вероятно, подпишет колумбийского нападающего Йошана Валуа. А ещё нужно решить судьбу двух футболистов, которые возвращаются из аренд – Лукаса Ловата и Фелиппе Кардосо.

На что сможет претендовать «Ахмат»?

Первые выводы делать рано, однако очевидно, задача Черчесова – оптимизировать нынешний состав. Клуб уже начал избавляться от балласта, так что дело не ограничится уходом Шатары и Талала. Наверняка будут ещё трансферы как на «выход», так и на «вход».

Интересно, что «Ахмат» первым из клубов РПЛ провёл контрольный матч – с сербским «Нови-Пазаром». Грозненцы уступили 0:1, но о ходе встречи мы почти ничего не знаем. Как и о составах. Знаем, что Черчесов остался доволен действиями своей команды, которая играла под высокими нагрузками. О второй игре с «ОФК» мы знаем чуть больше: есть хотя бы составы, по которым можно сделать вывод, что все новички уже играют за команду. Грозный победил соперника 3:0 и завершил первый сбор. А Черчесов признал, что всё задуманное выполнено.

Главный вопрос: на что сможет претендовать изменившийся «Ахмат» во второй части сезона? Первую они, кстати, закончили двумя победами, которые позволили вплотную подобраться к «Рубину».

Правда, старт весенней части не самый приятный – сначала домашний матч с ЦСКА, потом – гостевой с «Локомотивом». И если предположить, что в этих встречах грозненцы смогут набрать очки, то дальше – серия матчей с более доступными соперниками – «Акроном» и «Ростовом». Потом – «Краснодар», «Крылья» и «Спартак». Зато финиш сезона не самый сложный, а там как раз таки и можно добрать потенциально потерянное – во встречах с Нижним, Махачкалой и «Сочи».

Сам Черчесов не раз повторял, что он не пошёл бы в команду без задач. Наверняка внутри себя он ставит цель оказаться как можно выше. Попасть в топ-6 в первый же сезон было бы чудом. А вот закончить на седьмом или восьмом месте, придя по ходу чемпионата, будет суперрезультатом. И сам тренер наверняка будет доволен.