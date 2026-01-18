Баринов и другие перестановки в ЦСКА, много новостей из «Динамо». Главное в РПЛ за неделю

Январь — это время, когда клубы РПЛ выходят из отпусков и приступают к подготовке ко второй части сезона. Уходящая неделя подарила немало интересных новостей, часть из которых касается трансферов, а часть — тренерских перестановок.

Макаров начал зимние сборы со второй командой «Динамо»

Денис Макаров начал тренировочный сбор в составе второй команды московского «Динамо». Его туда отправили с целью набора и поддержания спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Сразу после этого агент игрока Алексей Бобырь раскритиковал главного тренера московского клуба Ролана Гусева. Представитель футболиста считает, что здесь прослеживается чисто личная неприязнь. По словам агента, сейчас сторона игрока занимается поиском команды. Она рассмотрит варианты, если получит конкретное предложение.

«Денис сейчас работает с «Динамо-2», едет на сбор. Из «Крыльев Советов» с предложением никто не выходил. Откуда взяли, что мы кому-то отказали? Пусть делают предложение, мы сейчас открыты для всех. Да, общаемся с другими клубами, но с «Крыльями Советов» контактов не было. Читаю, что я хочу на чём-то заработать. Денис — мой близкий друг, в первую очередь я думаю о нём, а не о себе. Сейчас нам важно сделать правильный выбор, смена клуба — нормальная практика для футболистов. А по поводу того, что Денис отказал «Крылья Советов» потому, что это не его уровень — полный бред», — сказал агент игрока Алексей Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Баринов сменил «Локомотив» на ЦСКА

«Локомотив» продал Дмитрия Баринова в ЦСКА за € 2 млн (данные от портала Transfermarkt). Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекал по окончании нынешнего сезона, и армейцы завершили сделку. Дмитрий будет выступать в новом клубе под шестым номером. Полузащитник уже находится с армейцами на сборах. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подчеркнул, что команде нужны были лидеры на поле, и Баринов именно тот, кто подходит под этот профиль. По словам швейцарского тренера, полузащитник способен объединять команду вокруг себя. Сам Баринов подчёркивает, что кайфует от разнообразных тренировок, которые есть в ЦСКА.

Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА

А вот Алексей Березуцкий больше не входит в тренерский штаб Фабио Челестини. Бывший защитник команды покинул свой пост по семейным обстоятельствам. В состав тренерского штаба ЦСКА вошли Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Это два итальянца, и они приступили к работе на первом зимнем сборе ЦСКА в Абу-Даби. Багаттини — тренер по физической подготовке. Ранее он работал в нескольких швейцарских клубах, а также в юниорской команде этой страны. Фаваретто отвечает за стандартные положения, последним местом его работы была «Сампдория».

Алексей Березуцкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первая пресс-конференция Карседо в «Спартаке»

Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на этой неделе прилетел в Москву, после чего состоялась официальная презентация. Он входил в штаб Унаи Эмери, когда тот работал со «Спартаком» в 2012 году. Карседо ответил на вопрос, почему согласился принять предложение «Спартака»: «Я принял предложение, от которого нельзя отказаться. Для меня это серьёзный вызов. Я знаю команду, у нас хорошие футболисты, и нам надо становиться лучше. Думаю, мы в силах это сделать».

По словам Карседо, после назначения на пост главного тренера «Спартака» он списался с Эмери. Тот поздравил его и сказал, что Хуан сможет улучшить то, что они делали в прошлом. После этого «Спартак» отправился на зимние сборы, которые проходят в Дубае. Там команда уже провела первую тренировку под руководством нового штаба.

Тренерская перестановка в «Рубине»

Казанский клуб принял решение о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Договор действовал до конца нынешнего сезона. Несмотря на то что «Рубин» занимал седьмое место в таблице, боссы казанского клуба решились на тренерскую перестановку. Рахимов работал в «Рубине» с апреля 2023 года. Новым главным тренером назначили Франка Артигу. У испанца есть опыт работы в России — он трудился с «Родиной» и «Химками».

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин подчеркнул, что команды Артиги играют в яркий и зрелищный футбол. Плюс у него есть опыт работы в России. Именно эти факторы способствовали его назначению. Руководители «Рубина» рассчитывают, что футбол, который будет показывать команда, позволит привлечь больше болельщиков на домашний стадион. Испанец подписал контракт до лета 2027 года. Известно, что в его штаб вошли Анис Буссаиди и Хосеп Техедо. А вот немецкий тренер Бенджамин Дюрей покинул штаб казанского клуба.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ

Появилось расписание Winline Зимнего Кубка РПЛ. Турнир с участием четырёх клубов пройдёт в Абу-Даби. Соперники сыграют друг с другом в круговом формате. На первых двух турнирах победил «Спартак», а в 2025 году триумфатором стал «Зенит».

Указанное время — московское.

3 февраля (вторник)

15:00 «Зенит» — «Динамо»

19:30 ЦСКА — «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 ЦСКА — «Динамо»

19:30 «Краснодар» — «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 «Зенит» — ЦСКА

16:00 «Динамо» — «Краснодар»

На турнире разрешат замену удалённого футболиста, но при этом есть несколько условий. Замену можно осуществить в том случае, если футболист получил красную карточку по следующим причинам:

получение второго предупреждения в одном матче;

лишение соперника гола или явной возможности забить гол, умышленно играя рукой в мяч (кроме вратаря в пределах своей штрафной площади);

лишение соперника гола или явной возможности забить гол, неумышленно играя рукой в мяч за пределами собственной штрафной площади;

лишение соперника гола или явной возможности забить гол соперника, чьё общее движение направлено к воротам нарушившего правила игрока, с помощью нарушения, наказуемого штрафным/свободным ударом.

ФИФА наложила трансферный бан на «Ростов»

«Ростову» запрещено регистрировать новичков в течение трёх трансферных окон. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА). Запрет на донской клуб наложили 13 января. В «Ростове» подчеркнули, что это связано с долгом перед «Пеньяролем» за трансфер полузащитника Родриго Саравии. Этот переход состоялся летом 2024 года. «Ростов» оплатил его не в полном размере, а разбил на транши. Остался один платёж, который пока ещё не погасили. В заявлении «Ростова» сказано, что клуб приложит все усилия, чтобы решить эту ситуацию.

«Динамо» продлило контракт с Бабаевым

Некоторое время назад журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» хотел переманить к себе Ульви Бабаева из московского «Динамо». В результате бело-голубые объявили о подписании нового контракта с нападающим команды. Договор рассчитан до 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Бабаев — воспитанник «Динамо». Его прошлый контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона. Ульви 21 год. В этом сезоне он провёл девять матчей в РПЛ и забил один мяч. А вот в Кубке России статистика гораздо веселее — четыре гола в шести встречах.

Ульви Бабаев Фото: фк «Динамо» Москва

Паршивлюк покинул тренерский штаб «Динамо»

Ещё одно изменение в тренерском штабе московского «Динамо». Ранее туда вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. А вот Сергей Паршивлюк покинул свой пост. Бело-голубые поблагодарили бывшего защитника за 6,5 года, проведённые в клубе. Сергей играл за «Динамо» с 2019 года. Сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой. Паршивлюк стал двукратным бронзовым призёром в составе «Динамо», после чего завершил карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Помимо этого, он помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

Сергей Паршивлюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» предлагает Петрову контракт с зарплатой 2 млн рублей в месяц

«Локомотив» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Балтики» Максима Петрова. По информации «Чемпионата», московский клуб предложил игроку контракт на три с половиной года. Красно-зелёные готовы платить Петрову по 2 млн рублей в месяц плюс 500 тысяч рублей бонусами. Сторона Петрова изначально просила 6 млн рублей в месяц, но потом требования упали до 4 млн рублей. Переговоры между сторонами продолжаются. Агент футболиста Святослав Фёдоров подчеркнул, что никаких официальных решений не принималось. Сейчас Петров по-прежнему тренируется с «Балтикой» на сборах в Турции. Максиму 24 года. В этом сезоне он провёл 16 встреч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Маркиньос уедет в Сербию к Станковичу?

Деяну Станковичу очень нужен Маркиньос. Они вместе работали в «Ференцвароше» и «Спартаке». Теперь сербский тренер возглавляет «Црвену Звезду». По информации «Чемпионата», клуб из Белграда предлагает игроку контракт с зарплатой € 2 млн в год. Московский клуб запросил € 8 млн за трансфер футболиста. На этом переходе настаивает Станкович. Маркиньос отыграл 56 матчей во всех турнирах за красно-белых, забил семь мячей и отдал 15 результативных передач. Уедет ли он в Сербию уже этой зимой?

ЦСКА расторг контракт с Гайчем

Нападающий Адольфо Гайч не закрепился в ЦСКА. С момента перехода в московский клуб он шесть раз уходил в аренду. В первой половине нынешнего сезона аргентинец играл за «Крылья Советов». Однако теперь самарский клуб объявил о прекращении арендного соглашения с ЦСКА. Чуть позже агент игрока Пабло Кара подчеркнул, что Гайч расторг контракт с армейцами. Кажется, тот случай, когда довольны все заинтересованные стороны.