Теперь Соболев — единственный форвард «Зенита». Риск оправдан или клуб пойдёт на рынок?

В идеальном мире это должно было случиться ещё полтора года назад. Александр Соболев совершает главный переход в своей карьере: «выбирается из мрака в свет», чтобы доказать всем – €10 млн потрачены не зря. Ожидания от трансфера из «Спартака» были примерно такими: Соболев выкидывает из основного состава Кассьерру и купленного Гонду, становится главным бомбардиром команды и чемпионата. Реальность: за это время Соболев был основным ситуативно и не из-за своих классных действий, а из-за проблем конкурентов, будь то травма колумбийца или плохая форма аргентинца.

В прошлом ноябре мы в принципе наблюдали удивительную картину: после травмы Кассьерры в нескольких матчах центрфорварда играл Луис Энрике. В то время как и Гонду, и Соболев наблюдали за происходящим со скамейки.

Однако теперь всё поменялось. Мало кто предполагал, что за зиму «Зенит» готов полностью изменить центр нападения. Но всё к этому идёт: в ЦСКА в рамках обмена клуб отдал Лусиано. Максимально близок к уходу и Матео. Сергей Семак подтвердил, что Кассьерра отсутствует на сборе, так как решает вопросы о смене клуба. «Чемпионат» первым сообщил о переговорах по игроку с «Атлетико Минейро», а в субботу журналист Пипе Сиерра подтвердил, что сделка согласована. Бразильский клуб опередил мексиканский «Монтеррей», который тоже претендовал на колумбийца, и закрыл трансфер. Об этом должно быть объявлено в ближайшие дни.

В этой истории, кстати, мало удивления. За Кассьеррой последние три трансферных окна приходили разные клубы. От Саудовской Аравии до Колумбии. Понятно, что информацию мы получали в основном из медиа, но очевидно: интерес появляется в момент, когда и сам игрок заинтересован в переменах. Матео никогда не говорил, что хочет провести в России всю карьеру. И сейчас подходящий момент, чтобы уйти. А для клуба – отпустить игрока, ещё и заработав. Однако получается странная картина: когда Кассьерра официально уйдёт, у «Зенита» впереди останется одна предсказуемая опция в центр нападения – это Александр Соболев. И в качестве возможной альтернативы – Луис Энрике.

Матео Кассьерра Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Понятно, что клуб пойдёт на трансферный рынок. И россиянина не оставят в одиночестве. Но согласитесь: потенциальный новичок, если он вообще будет, прибудет в команду не раньше чем через неделю. А то и через две. Начнёт тренироваться, адаптироваться и привыкать. Если он прибудет из другой лиги, процесс может затянуться. Если клуб решит купить кого-то внутри – будет проще. Но кого? В любом случае адаптированный и понятный Соболев с очень высокой долей вероятности начнёт вторую часть сезона в качестве основного нападающего.

Хорошо ли это для «Зенита»? Игра команды ещё ни разу не была полностью настроена под сильные качества игрока. То есть петербуржцы часто отходили от забросов и скидок ближнему. Хотя в период игры за вице-чемпионов Артёма Дзюбы эта система вовсю работала. Нынешний «Зенит» же, если очень упрощать, использовал две конструкции.

При очень глубокой обороне, в частности с аутсайдерами, нередко выходил именно Соболев, которого загружали мячом.

Со всеми остальными соперниками – Кассьерра.

Это объяснимо, ведь есть статистика: за 23 матча во всех турнирах этого сезона у Соболева пять голов и две передачи. Не особо похоже на цифры основного форварда команды, которая борется за титулы. Так что «Зенит» пойдёт на рынок. Это, кстати, подтвердил и Семак.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Уйдёт Матео — будем смотреть, будем искать ещё одного форварда в пару к Соболеву. Есть у нас и другие опции, которые мы можем использовать. Но, конечно, хотелось бы при уходе Кассьерры найти ещё одного игрока в атаку».

А какие есть варианты? Из последних новостей – интерес к 19-летнему бразильскому нападающему Райану. Но «Васко да Гама» хочет неоправданно много денег (больше € 30 млн), оправдывая это интересом к нему от европейских топов. Можно вернуться к летним вариантам, когда в команду чуть не перешёл Мирлинд Даку, а также ходили слухи о Педро Абреу. Или, может, Дмитрий Воробьёв? В декабре фамилия нападающего «Локо» мелькала у инсайдеров в качестве варианта возможного усиления «Зенита». Главное для петербуржцев не затянуть. И привести нападающего как можно раньше. Это добавит мотивации Соболеву и поможет новичку быстрее встроиться в систему.

Дмитрий Воробьев и Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведь даже если Александр топово начнёт весну, ему потребуется альтернатива. Как минимум на Кубок России. Верите, кстати, что весну он начнёт топово?