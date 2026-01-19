История с Маркиньосом — проверка для «Спартака». Его нельзя продавать ни в коем случае

Кто лучший игрок «Спартака» в 2025 году? Вопрос дискуссионный. Болельщикам «Спартака» куда проще назвать худшего. Здесь возможно много кандидатов. А в определении лучшего мы можем опереться на простую статистику. Кто сделал больше всего ассистов? Маркиньос. У него 10 голевых передач. Больше, чем у Солари (8) и Барко (6). Кто лидирует по системе «гол+пас»? Он же — у полузащитника 17 очков. То есть ещё и семь забитых мячей. Интересно, что на втором месте Солари с 16 результативными действиями. Получается, 26-летний бразилец точно должен попадать в топ-3 наиболее отличившихся игроков команды. Можно как минимум вручить ему «Кубок прогресса», который осенью придумал Андрей Талалаев. Ведь не каждый легионер, купленный клубом, приносит реальную пользу именно в цифрах. Нередко мы видим просто дорогое и известное имя, а не фактуру на поле.

Однако 17 января спартаковские паблики потонули в обсуждениях. Ведь из-за одних лишь спекуляций о возможном трансфере Маркиньоса их было столько, сколько не было за предыдущие полтора года. Давайте по порядку. Сначала сербское медиа B92.sport сообщило, что «Црвена Звезда» сделала предложение о покупке игрока за € 5 млн. Вскоре их коллеги из MaxBet Sport подтвердили факт оффера, однако добавили: «Спартак» хочет минимум € 8 млн. После выступил агент игрока, который заявил: интерес есть, но конкретных бумаг в российский клуб пока не поступало. Когда информационный ком формируется так быстро, стоит ждать аналогичного развития событий. И наверняка болельщики стали готовиться к более конкретным новостям, которые, возможно, могли быть связаны с продажей.

Чуть позже картину стали обрисовывать российские инсайдеры. По данным «Чемпионата», «Црвена Звезда» в рамках этого трансфера готова сделать Маркиньоса одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, предложив ему зарплату € 2 млн в год. А также разные источники напоминали: Деян Станкович, новый главный тренер сербов, очень близок с бразильцем. Ведь именно по его инициативе тот сменил «Ференцварош», где они вместе работали, на «Спартак». Логично, что теперь Станкович хочет видеть Маркиньоса в новом клубе. Он, в принципе, даже не скрывал этого, публично отмечая качества полузащитника.

Маркиньос и Деян Станкович в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако потом мы увидели два других комментария. Сначала от генерального директора «Црвены Звезды» Звездана Терзича, который опроверг факт предложения. А потом — от инсайдера Ивана Карпова. Тот заявил, что оффер на € 5 млн был, однако красно-белые его отклонили. И не обозначали готовность продать за € 8 млн. С игроком вообще не собираются расставаться. Потому что против в том числе новый главный тренер Хуан Карлос Карседо.

Вся эта махина информации свалилась на аудиторию меньше чем за сутки. Не было даже возможности её как следует проанализировать. Но что мы понимаем точно: «Црвена Звезда» заинтересована в Маркиньосе. Может, даже не столько сам клуб, сколько главный тренер, с которым они уже работали в двух командах. Готовы ли сербы тратиться? Здесь вопрос. С 2020 года они только однажды заплатили за игрока больше € 5 млн — когда в 2023-м забрали из Греции Хван Ин Бёма за € 5,5 млн. А уже через год продали его за € 7,5 млн в «Фейеноорд». То есть такие суммы — скорее исключение. И их едва ли готовы выкладывать только под честное слово главного тренера.

Деян Станкович (справа) в «Црвене Звезде» Фото: ФК «Црвена Звезда»

Есть ли «Спартаку» хоть какой-то смысл отпускать Маркиньоса за € 5 млн? Нет. Хоть кто-то скажет, что клуб даже немного заработает, ведь у «Ференцвароша» его покупали за € 4 млн. Однако с учётом различных сопутствующих расходов оказаться в плюсе всё равно не выйдет. Есть ли смысл отпускать за € 8 млн? Тоже мало. Учитывая написанное в первом абзаце. Бразилец — один из лидеров нынешнего «Спартака». И продавать его меньше чем за € 15 млн будет полным неуважением к новому главному тренеру и проекту в целом.

Другой момент — как вести коммуникацию с игроком. Что если сам он не против поехать к любимому тренеру и поиграть в еврокубках? Тем более на не менее солидную зарплату. Но здесь «Спартак» обязан найти рычаги убеждения. Ведь именно так ведёт себя серьёзный клуб, который хочет позиционировать себя элитным для нашего футбола. Вот и узнаем, способны ли красно-белые на это.