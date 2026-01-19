10 самых высокооплачиваемых футболистов за 2025 год. Роналду и Месси снова захватили топ

Деньги правят футболом, и с каждым годом капитализация спорта №1 лишь растёт. Призовые за клубный чемпионат мира — 2025 в размере $ 1 млрд, продажа контрольного пакета акций мадридского «Атлетико» за $ 1,4 млрд, рекордное летнее трансферное окно — «Ливерпуль» стал первым клубом, потратившим более $ 500 000 000. Неудивительно, что в этом денежном водовороте заработки топовых футболистов такие, что позволяют вести королевский образ жизни.

По данным Forbes, Sportico, SportsPro, Bloomberg и других отраслевых изданий, в 2025 году десятка самых высокооплачиваемых футболистов мира заработала почти $ 1 млрд.

1. Криштиану Роналду — $ 280 млн

На поле — $ 230 млн

Коммерческие сделки — $ 50 млн

Португальская суперзвезда, которой в феврале исполнится уже 41 год (даже не верится), продолжает блистать и в столь почтенном возрасте. Голы ударами через себя, уверенная поступь к 1000-му голу в карьере и спонсорское внимание помогают португальцу стремительно увеличивать своё состояние. В настоящий момент Sportico оценивает заработанный Роналду за карьеру капитал в $ 1,83 млрд.

За пределами поля Роналду продолжает развивать свой бизнес под брендом CR7, который включает отели, фитнес-залы и часы, а его канал на YouTube UR Cristiano сейчас имеет 77,6 млн подписчиков. По данным маркетингового агентства Two Circles, на всех цифровых платформах у него почти 1,04 млрд подписчиков — больше, чем у любого другого человека на планете.

Летом Криштиану продлил контракт с «Аль-Насром» Фото: Из личного архива Роналду

В 2025 году пятикратный обладатель «Золотого мяча» открыл новую локацию сети своих отелей Pestana CR7 — заведение появилось в центре Манхэттена на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кроме того, форвард заключил глобальное спонсорское соглашение с компанией Perplexity AI, которая разрабатывает поисковую систему на базе ИИ и конкурирует с Google, а также стал амбассадором первого чемпионата мира по киберспорту Esports World Cup (EWC) 2025, который прошёл летом в Эр-Рияде.

2. Лионель Месси — $ 135 млн

На поле — $ 60 млн

Коммерческие сделки — $ 75 млн

Аргентинский гений не просто сияет в 38 лет, но и провёл выдающийся сезон в МЛС. Лео стал лучшим бомбардиром, принёс «Интер Майами» дебютный чемпионский титул и впервые в истории лиги дважды подряд был признан лучшим игроком сезона. В конце года он продлил контракт с клубом до конца 2028 года.

Также в 2025 году Месси запустил собственную продюсерскую компанию 525 Rosario (названа в честь родного города и адреса его семьи в Аргентине) совместно со Smuggler Entertainment. Компания занимается производством теле- и кинофильмов, спортивных событий и брендированного контента. В его спонсорский портфель добавились новые партнёры, такие как Lowe's (сеть магазинов товаров для дома) и сеть ресторанов El Club de la Milanesa. Кроме того, Месси активно готовится к жизни после футбола, инвестируя через свою фирму Play Time Sports-Tech в спортивные, медиа- и технологические стартапы.

3. Карим Бензема — $ 104 млн

На поле — $ 100 млн

Коммерческие сделки — $ 4 млн

За 14 лет в «Реале» (с 2009 по 2023 год) Карим заработал в общей сложности более € 200 млн — сумма, которую французский форвард уже аккумулировал за два года на Ближнем Востоке. Следующим летом, когда закончится его контракт с «Аль-Иттихадом», общая сумма его заработка плюс бонус за роль посла ЧМ-2030 составят € 320 млн, утверждает Marca.

У Бензема заключены сделки с такими глобальными спонсорами, как adidas, Hyundai, EA Sports и Crypto.com, но в сравнении с доходами Роналду и Месси он зарабатывает копейки. Что, впрочем, не помешало ему недавно приобрести картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины» за € 1 млн.

Карим с картиной Пикассо Фото: Из личного архива Бензема

4. Килиан Мбаппе — $ 95 млн

На поле — $ 70 млн

Коммерческие сделки — $ 25 млн

В конце декабря 27-летний Мбаппе повторил рекорд Роналду по голам за «Реал» в один календарный год (59) и в целом показывает в Мадриде фантастический уровень. Новогоднего настроения форварду добавила победа над бывшим клубом «ПСЖ» в суде — парижан обязали выплатить Килиану € 61 млн задолженности по зарплате и бонусам.

Мбаппе имеет ряд крупных коммерческих сделок с ведущими мировыми брендами — Nike, Hublot, Dior, Oakley, EA Sports, Accor, Sorare и многими другими. Кроме того, футболист управляет собственной инвестиционной компанией Interconnected Ventures, которой принадлежит ФК «Кан» и медиакомпания Zebra Valley. В 2025 году он через свой фонд инвестировал в немецкую компанию по производству электроники Loewe, платформу для продажи часов Wristcheck и команду парусного спорта France SailGP Team.

5. Эрлинг Холанд — $ 80 млн

На поле — $ 60 млн

Коммерческие сделки — $ 20 млн

В 2025 году норвежский викинг покорил отметку в 100 голов в АПЛ — для этого ему понадобилось всего 111 матчей (никто не делал быстрее). Эрлинг побил 30-летний рекорд Алана Ширера (124 игры). Нападающий полностью оправдывает звание самого высокооплачиваемого игрока АПЛ ($ 33,5 млн в год), причём жалование может увеличиться до $ 60 млн благодаря многочисленным бонусам.

Холанд бьёт рекорд за рекордом Фото: ФК «Манчестер Сити»

У Эрлинга заключено свыше десятка спонсорских сделок с Breitling, Dolce & Gabbana, EA Sports, Midea, Samsung Galaxy, Bama, Db, Beats by Dre и многими другими. Помимо семейной компании Sports Office AS, Холанд продвигает и собственную инвестиционную фирму Pillage 3 AS, которая зарегистрирована в Люксембурге.

6. Винисиус Жуниор — $ 60 млн

На поле — $ 40 млн

Коммерческие сделки — $ 20 млн

Бразильский виртуоз «Реала» подходит к раскрутке своего бренда VJR очень основательно — в его команду входит несколько десятков человек, включая агента, психолога, имиджмейкеров, личного тренера, фотографов и других людей. Неудивительно, что в рейтинге SportsPro из 50 крупнейших «звёзд маркетинга» за 2024 год бренд Вини занял второе место после гимнастки Симоны Байлз.

Среди спонсоров Винисиуса значатся Nike, Hugo Boss, Sony, Prada Eyewear, Gatorade, PlayStation, Pepsi, Clear, Vivo, Betnacional и Dubai Tourism. Значительные средства от заработанного футболист отдаёт на благотворительность. В 2020 году он построил в Рио институт для обучения и развития детей и подростков из бедных районов, вложив в проект € 3,5 млн. Кроме того, Винисиус обязался инвестировать не менее 1% своих доходов в благотворительные инициативы через организацию Common Goal.

7. Мохамед Салах — $ 55 млн

На поле — $ 35 млн

Коммерческие сделки — $ 20 млн

У продлившего весной контракт с «Ливерпулем» до лета 2027 года Салаха очень выгодные и обширные спонсорские сделки, особенно на Ближнем Востоке и в Африке. Он амбассадор Vodafone Egypt, Uber Egypt, посол DHL в регионе MENA, сотрудничает с Bank of Alexandria и Mountain View. Также в число его спонсоров входят adidas, Pepsi, Gucci и Oppo.

Салах в рекламе adidas Фото: Adidas

Коммерческая деятельность Мо не ограничивается только спонсорскими контрактами. Он развивает собственный модный бренд Moga (сокращение от Мохамед и Газаль, имени его жены) и инвестирует в технологические стартапы, такие как Whoop. На родине Салах строит школы, медицинские центры и обеспечивает доступ к чистой воде.

8. Садио Мане — $ 54 млн

На поле — $ 50 млн

Коммерческие сделки — $ 4 млн

Мане известен своей благотворительной деятельностью не меньше, чем Винисиус и Салах. Нападающий вложил миллионы долларов в инфраструктуру своей родной деревни Бамбали в Сенегале. Он построил больницу, школу, обеспечил 4G интернет, построил почтовое отделение и заправку, а также ежемесячно выплачивает по € 70 каждой нуждающейся семье в деревне.

Помимо щедрой зарплаты в «Аль-Насре», преуспевать Садио помогают сделки с New Balance, Pepsi, Vodafone и Dubai Tourism. Также африканец инвестировал в покупку французского футбольного клуба четвёртого дивизиона «Бурж Фут 18».

9. Джуд Беллингем — $ 44 млн

На поле — $ 29 млн

Коммерческие сделки — $ 15 млн

В отличие от многих футболистов, которые фокусируются в основном на спортивных брендах, Беллингем активно заключает контракты с модными гигантами (Louis Vuitton, Gucci). Это отражает его интерес к моде и делает востребованным в индустрии стиля.

Также один из самых выгодных контрактов у британца с adidas — полузащитник стал главным лицом линейки adidas Predator, а в 2024 году производитель выпустил его персональную коллекцию одежды и обуви с логотипом JB5. Это подразумевает роялти (процент с продаж), что может увеличивать доход в разы, подобно контрактам Майкла Джордана или Криштиану Роналду.

Джуд Беллингем Фото: Neil P. Mockford/WireImage

10. Ламин Ямаль — $ 41,8 млн

На поле — $ 31,8 млн

Коммерческие сделки — $ 10 млн

К своим 18 годам вингер «Барселоны» превратился в мощнейшую коммерческую машину. Он один из главных амбассадоров adidas и носит именные бутсы F50 LY304. Также каталонца спонсируют такие бренды, как Visa, Beats by Dre, Powerade, Oppo, Konami, TwoJeys и Nesquik.

При заключении контрактов бренды ориентируются на многочисленную и молодую аудиторию, которая следит за Ламином в соцсетях. В настоящее время на него на всех площадках подписано почти 80 млн человек.