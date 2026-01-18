Пьянич и Нани едут в Казахстан, а «Сити» отдал таланта в Испанию. Трансферы и слухи дня

По традиции завершаем январский день новостями с зимнего рынка. Главные трансферы и слухи воскресенья – в этом обзоре. В РПЛ сегодня было тихо, а вот в Европе жизнь бьёт ключом.
Состоявшиеся трансферы
Талант «Манчестер Сити» перешёл в «Жирону»
Клаудио Эчеверри
Фото: ФК «Жирона»
Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри продолжит карьеру в «Жироне». Каталонский клуб арендовал 20-летнего аргентинца до лета 2026 года. Первую часть этого сезона Эчеверри также отыграл на правах аренды за «Байер». Однако в клубе из Леверкузена не смог получить то, на что рассчитывал – стабильную игровую практику: поучаствовал в 11 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов (в стартовый состав попал всего трижды) и сделал одну голевую передачу. Фактически Пеп Гвардиола передал Клаудио своему брату Пере, который руководит «Жироной».
Трансферные слухи дня
Пьянич и Нани возобновят карьеры ради «Актобе». Там ждут и Смолова
Удивительная и потрясающая новость прилетела из Казахстана. AmanVIBE рассказал, что экс-звезда сборной Португалии Нани возобновит карьеру и подпишет контракт с «Актобе», занявшим пятое место в чемпионате Казахстана сезона-2025. Согласно источнику, мотивацией для 39-летнего вингера станет рекордный для местного футбола заработок. Инсайдер Иван Карпов подтверждает эту информацию и сообщает, что вместе с Нани казахстанский клуб подписывает 35-летнего экс-полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который тоже недавно объявил о завершении карьеры. Помимо того, «Актобе» заинтересован в трансфере российского нападающего Фёдора Смолова, ушедшего летом из «Краснодара» после завоевания чемпионского титула.
«Манчестер Юнайтед» нацелен на защитника «Ювентуса»
Пьер Калюлю
Фото: LightRocket via Getty Images
«МЮ» тем временем думает об усилении обороны. По информации Calciomercato, клуб проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Пьеру Калюлю. Согласно источнику, туринцы готовы продать 25-летнего француза, особенно если не попадут в Лигу чемпионов – сумма сделки может составить около € 30 млн. Однако, помимо манкунианцев, на Калюлю претендуют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне у Пьера 27 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, он забил один мяч и отдал три голевых паса.
«Челси» всё ближе к покупке Жаке и хочет Лунина
Новый центральный защитник из Франции может появиться и в «Челси», причём уже в зимнее окно. По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб согласовал условия личного контракта с Жереми Жаке, и теперь осталось договориться о сделке с «Ренном». За 20-летнего игрока по-прежнему просят больше, чем англичане планировали заплатить – € 65 млн. Тем не менее «Челси», как утверждает Романо, «готов на всё» ради подписания Жаке. В этом сезоне у Жереми 17 встреч без результативных действий. Помимо того, лондонскому клубу интересен голкипер «Реала» Андрей Лунин. Как пишет Daily Mail, украинец хочет покинуть Мадрид и мотивирован на переезд в Англию.
У «Ювентуса» будет новый форвард
Жан-Филипп Матета
Фото: Sebastian Frej/Getty Images
Тем временем «Ювентус» всё ближе к подписанию французского нападающего. Журналист Джанлука Ди Марцио поделился инсайдом: Жан-Филипп Матета согласовал контракт с итальянским клубом, который предложил «Кристал Пэлас» аренду 28-летнего игрока за € 2 млн с опцией выкупа за € 28 млн. Она станет обязательной в случае выхода туринцев в Лигу Европы. Матета для «Ювентуса» – замена Душану Влаховичу. В нынешнем сезоне у форварда 29 матчей в АПЛ и Лиге конференций, он набрал 9+2.
Трансферы «Интера»: минус Бастони и плюс Гюлер?
Есть пара новостей и о возможных трансферах ещё одного гранда Серии А «Интера». Как сообщает TEAMtalk, «Ливерпуль» заинтересован в покупке защитника миланцев Алессандро Бастони. Отмечается, что сам итальянец открыт к переходу в клуб АПЛ. Впрочем, у «Ливерпуля» есть альтернатива в лице Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии».
По данным инсайдера Экрема Конура, «Интер» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Арды Гюлера. В миланском клубе рассматривают турка как звёздное приобретение в летнее межсезонье. Но Гюлер по-прежнему хочет бороться за место в основе «Реала». По этой причине он отказался от варианта с переходом в «Арсенал» в зимнее окно.
«Наполи» выигрывает конкуренцию за бразильца из АПЛ
Жоао Гомес
Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images
Чемпион Италии «Наполи» договорился о зарплате и сроке контракта с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом. Об этом узнал и рассказал в своих новостях Caught Offside. Таким образом, неаполитанский клуб выигрывает борьбу за 24-летнего бразильца у «Манчестер Юнайтед» и других претендентов. Тем не менее «Наполи» ещё не достиг согласия с «Вулверхэмптоном» по поводу суммы трансфера. У Жоао Гомеса в этом сезоне 21 встреча в АПЛ без результативных действий.
Зинченко возвращается из АПЛ в Нидерланды
Экс-защитник «Уфы» Александр Зинченко возвращается из АПЛ в чемпионат Нидерландов, где уже выступал за ПСВ. 29-летний украинец, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», перейдёт на правах аренды в «Аякс». Инсайдер Романо написал, что в течение суток Зинченко отправится в Амстердам на медосмотр, а новый клуб полностью возьмёт на себя его зарплату. По информации De Telegraaf, в «Аяксе» рассчитывают, что в будущем защитник согласится на полноценный трансфер. Александр расторгает арендный договор с «Ноттингем Форест»: за эту команду он провёл в нынешнем сезоне всего восемь матчей в АПЛ и Лиге Европы без результативных действий.
Одной строкой
- Официально: экс-защитник «Ростова» Николай Поярков будет играть в Первой лиге – 26-летнего свободного агента подписал саратовский «Сокол».
- Официально: клуб Первой лиги «Родина» бесплатно взял легионера – 25-летний парагвайский вингер Теодоро Арсе перебрался в столичную команду из «Хенераль Кабальеро».
- Официально: бывший защитник «Сочи» и «Пари НН» Иван Миладинович сменил клуб в Казахстане – перешёл из «Тобола» в «Елимай» на правах свободного агента.
- Официально: испанский защитник Поль Лирола перебрался из «Марселя» в «Верону» как свободный агент.
- Официально: «Страсбург» купил у «Дюнкерка» 20-летнего марокканского вингера Гессима Яссина – сумма сделки составила около € 7 млн.
- Sky Sport: 39-летний нападающий «Фиорентины» Эдин Джеко ведёт переговоры с «Шальке», кроме того, им интересуется ФК «Париж».
- Николо Скира: 18-летний защитник «Барселоны» Андрес Куэнка близок к переходу в «Комо», но каталонцы хотят включить в договор опцию обратного выкупа игрока.
- Фабрицио Романо: форвард ПСВ Рикардо Пепи может стать новичком «Фулхэма» в зимнее окно – английский клуб предложил за американца € 30 млн.
- Marca: «Атлетико» начал работу над трансфером Ли Кан Ина из «ПСЖ» и рассматривает кандидатуру Марка Касадо из «Барселоны».
- ESPN: полузащитник «Ботафого» Данило отказался от предложения «Зенита», так как не хочет играть в России.