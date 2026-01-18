Пьянич и Нани едут в Казахстан, а «Сити» отдал таланта в Испанию. Трансферы и слухи дня

По традиции завершаем январский день новостями с зимнего рынка. Главные трансферы и слухи воскресенья – в этом обзоре. В РПЛ сегодня было тихо, а вот в Европе жизнь бьёт ключом.

Состоявшиеся трансферы

Талант «Манчестер Сити» перешёл в «Жирону»

Клаудио Эчеверри Фото: ФК «Жирона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри продолжит карьеру в «Жироне». Каталонский клуб арендовал 20-летнего аргентинца до лета 2026 года. Первую часть этого сезона Эчеверри также отыграл на правах аренды за «Байер». Однако в клубе из Леверкузена не смог получить то, на что рассчитывал – стабильную игровую практику: поучаствовал в 11 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов (в стартовый состав попал всего трижды) и сделал одну голевую передачу. Фактически Пеп Гвардиола передал Клаудио своему брату Пере, который руководит «Жироной».

Трансферные слухи дня

Пьянич и Нани возобновят карьеры ради «Актобе». Там ждут и Смолова

Удивительная и потрясающая новость прилетела из Казахстана. AmanVIBE рассказал, что экс-звезда сборной Португалии Нани возобновит карьеру и подпишет контракт с «Актобе», занявшим пятое место в чемпионате Казахстана сезона-2025. Согласно источнику, мотивацией для 39-летнего вингера станет рекордный для местного футбола заработок. Инсайдер Иван Карпов подтверждает эту информацию и сообщает, что вместе с Нани казахстанский клуб подписывает 35-летнего экс-полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который тоже недавно объявил о завершении карьеры. Помимо того, «Актобе» заинтересован в трансфере российского нападающего Фёдора Смолова, ушедшего летом из «Краснодара» после завоевания чемпионского титула.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на защитника «Ювентуса»

Пьер Калюлю Фото: LightRocket via Getty Images

«МЮ» тем временем думает об усилении обороны. По информации Calciomercato, клуб проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Пьеру Калюлю. Согласно источнику, туринцы готовы продать 25-летнего француза, особенно если не попадут в Лигу чемпионов – сумма сделки может составить около € 30 млн. Однако, помимо манкунианцев, на Калюлю претендуют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне у Пьера 27 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, он забил один мяч и отдал три голевых паса.

«Челси» всё ближе к покупке Жаке и хочет Лунина

Новый центральный защитник из Франции может появиться и в «Челси», причём уже в зимнее окно. По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб согласовал условия личного контракта с Жереми Жаке, и теперь осталось договориться о сделке с «Ренном». За 20-летнего игрока по-прежнему просят больше, чем англичане планировали заплатить – € 65 млн. Тем не менее «Челси», как утверждает Романо, «готов на всё» ради подписания Жаке. В этом сезоне у Жереми 17 встреч без результативных действий. Помимо того, лондонскому клубу интересен голкипер «Реала» Андрей Лунин. Как пишет Daily Mail, украинец хочет покинуть Мадрид и мотивирован на переезд в Англию.

У «Ювентуса» будет новый форвард

Жан-Филипп Матета Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Тем временем «Ювентус» всё ближе к подписанию французского нападающего. Журналист Джанлука Ди Марцио поделился инсайдом: Жан-Филипп Матета согласовал контракт с итальянским клубом, который предложил «Кристал Пэлас» аренду 28-летнего игрока за € 2 млн с опцией выкупа за € 28 млн. Она станет обязательной в случае выхода туринцев в Лигу Европы. Матета для «Ювентуса» – замена Душану Влаховичу. В нынешнем сезоне у форварда 29 матчей в АПЛ и Лиге конференций, он набрал 9+2.

Трансферы «Интера»: минус Бастони и плюс Гюлер?

Есть пара новостей и о возможных трансферах ещё одного гранда Серии А «Интера». Как сообщает TEAMtalk, «Ливерпуль» заинтересован в покупке защитника миланцев Алессандро Бастони. Отмечается, что сам итальянец открыт к переходу в клуб АПЛ. Впрочем, у «Ливерпуля» есть альтернатива в лице Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии».

По данным инсайдера Экрема Конура, «Интер» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Арды Гюлера. В миланском клубе рассматривают турка как звёздное приобретение в летнее межсезонье. Но Гюлер по-прежнему хочет бороться за место в основе «Реала». По этой причине он отказался от варианта с переходом в «Арсенал» в зимнее окно.

«Наполи» выигрывает конкуренцию за бразильца из АПЛ

Жоао Гомес Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Чемпион Италии «Наполи» договорился о зарплате и сроке контракта с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом. Об этом узнал и рассказал в своих новостях Caught Offside. Таким образом, неаполитанский клуб выигрывает борьбу за 24-летнего бразильца у «Манчестер Юнайтед» и других претендентов. Тем не менее «Наполи» ещё не достиг согласия с «Вулверхэмптоном» по поводу суммы трансфера. У Жоао Гомеса в этом сезоне 21 встреча в АПЛ без результативных действий.

Зинченко возвращается из АПЛ в Нидерланды

Экс-защитник «Уфы» Александр Зинченко возвращается из АПЛ в чемпионат Нидерландов, где уже выступал за ПСВ. 29-летний украинец, принадлежащий лондонскому «Арсеналу», перейдёт на правах аренды в «Аякс». Инсайдер Романо написал, что в течение суток Зинченко отправится в Амстердам на медосмотр, а новый клуб полностью возьмёт на себя его зарплату. По информации De Telegraaf, в «Аяксе» рассчитывают, что в будущем защитник согласится на полноценный трансфер. Александр расторгает арендный договор с «Ноттингем Форест»: за эту команду он провёл в нынешнем сезоне всего восемь матчей в АПЛ и Лиге Европы без результативных действий.

Одной строкой