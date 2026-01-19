Безумный финал! Сенегал увели с поля в концовке, вернули, а Диас чудовищно пробил пенальти

Марокко и Сенегал выдали умопомрачительный финал Кубка Африки! Он мог завершиться судейским скандалом и победой хозяев из-за гола в компенсированное время. А в итоге трофей во второй раз в своей истории завоевали сенегальцы.

Дебют игры, как и положено финалам, получился осторожным. Команды Валида Реграги и Папа Тиава не раскрывались – встречались друг с другом средним блоком, не спешили и были аккуратны в передачах. Чувствовалось, что марокканцы, которых гнали вперёд собственные болельщики, скорее волнуются из-за мощной поддержки трибун, нежели вдохновлены ей и ловят кураж. Первый голевой момент уже на пятой минуте создала сборная Сенегала – благодаря классному исполнению углового с левого фланга на дальнюю штангу. Опытнейший голкипер хозяев Буну, казалось, ошибся на выходе, но он же спас от быстрого пропущенного гола после удара Папа Гейе головой в упор.

Потом команды постепенно разыгрались – битва увлекла футболистов. Сборная Марокко стала находить более интересные решения на мяче. Левый вингер Абде превратился в проблему для молодого правого защитника сенегальцев Менди, который проводил… первый матч на Кубке Африки! 21-летнему игроку «Ниццы» открыли дорогу в основу потери в составе у «львов Теранги». Дисквалификации на финал заработали Кулибали и Диарра. Только на исходе четверти часа хозяева создали свой голевой момент. Два опорника Гейе прозевали открывание хавбека ПСВ Сайбари, который, к слову, и в прессинг здорово включался, а тот протащил мяч в штрафную. Бил из опасной позиции, да не попал.

Тем не менее до перерыва команда Реграги не нанесла ни одного удара в створ ворот голкипера Менди. Сенегальцы хорошо защищались коллективно. А на 38-й минуте и сами соорудили лучший момент тайма (наряду с угловым на старте игры), поймав раскрывшегося соперника в переходной фазе. Вингер «Эвертона» Ндиайе вылетал через правый полуфланг один на один с Буну, но голкипер марокканцев снова сотворил выдающийся сейв. Ногой, словно клюшкой, парировал удар в дальний нижний угол. В общем, хозяевам повезло не проиграть первую половину.

После перерыва сборная Сенегала поначалу катала мяч сзади, выманивая команду Реграги на прессинг, вот только марокканцы не рисковали вступать в высокий отбор. Опять мы увидели несколько минут осторожного футбола, пока игроки не раскочегарились. И какой момент соорудили хозяева на исходе часа встречи! Эль-Ханнус вырезал шикарную передачу справа в центр штрафной на Эль-Кааби. Нападающий «Олимпиакоса» бил по воротам, находясь прямо перед ними, однако умудрился промахнуться. Тогда подумалось, что, если Марокко потерпит поражение, эта ошибка ещё долго будет сниться Эль-Кааби в кошмарах.

В середине второго тайма игру разорвала длинная пауза. Около 10 минут были «съедены» из-за оказания помощи хавбеку Эль-Айнауи, разбившему голову, погашения эмоций после стычки на угловом сборной Марокко и тройной замены у сенегальцев. Передышка как будто была нужнее «львам Теранги», поскольку хозяева стали забирать инициативу. Команда Реграги впервые пробила в створ – это сделал всё тот же энерджайзер Абде. А вот лучший бомбардир Кубка Африки Диас в финале совсем не сверкал.

Концовка осталась за Сенегалом. В компенсированное время (арбитр добавил восемь минут) команда Тиава даже забила, реализовав угловой с правого фланга. После удара Сека головой, рикошетов от штанги и кого-то из игроков мяч влетел в сетку. Однако рефери Мбилизи из ДР Конго отменил гол, зафиксировав фол Сека на Хакими. Хотя звезда сборной Марокко свалился не от самого сильного толчка.

Судья решал исход встречи. Через несколько минут уже на угловом хозяев Диас упал в чужой штрафной. Диуф слегка потянул вингера «Реала», но такие пенальти в компенсированное время финала – это скандал. Тем более после небесспорной отмены гола. Всё выглядело так, что хозяев просто тащат к золоту. А что творилось на скамейке Сенегала! Тиав пытался увести команду с поля, его игроки не понимали, что делать. В конце концов они отправились в раздевалку, однако затем тренер и лидер команды Мане вернули своих парней на газон. Диас взял мяч – и послал его прямо в руки голкиперу! Возможно, это худшая «паненка» в истории футбола.

Игра сразу перетекла в дополнительное время, где психологическое преимущество было уже на стороне Сенегала. Диас чуть ли не со слезами на глазах уходил меняться на 98-й минуте. Перед этим разозлённая команда Тиава забила гол, который никто не отменил бы. После перехвата Мане на своей половине «львы Теранги» выстрелили контратакой. Пап Гейе из «Вильярреала» ушёл от Хакими и зарядил под перекладину.

Потом марокканцы навалились на ворота Менди, а Сенегал из последних сил отбивался. Фортуна ещё раз улыбнулась голкиперу, когда Агер после углового нанёс удар в перекладину. Впрочем, и команда Тиава, улетев в очередной контрвыпад, совершила чудовищный промах: Ндиайе (тот, который Шериф, а не Илиман) не попал в пустые, добивая с линии вратарской. Этот финал Кубка Африки – настоящая трагикомедия. Сенегал всё-таки выиграл его, сдержав обессиленных марокканцев.