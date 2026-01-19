«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч

Прежде всего стоит сказать про шоу на стадионе перед игрой: барабаны, скрипки, хор, перформанс на все трибуны. В Сан-Себастьяне уже начали праздновать День Святого Себастьяна, который отмечают 20 января.

Это представление не помешало сделать чемпионский коридор для «Барселоны», которая взяла Суперкубок Испании. Правда, жест в адрес гостей остался второстепенным на фоне праздника.

Представление перед матчем «Реал Сосьедад» — «Барселона» Фото: Кадр из трансляции

И на этой волне хозяева забили уже на 25-й секунде! Правда, гол отменили из-за явного положения «вне игры». А вот затем уже «Барселоне» сильно мешал офсайд. Из-за него в первом тайме и гол Ямаля не засчитали (больше двух минут VAR проверял, потому что было непонятно, от кого мяч дошёл до Ламина), и пенальти в пользу «Барсы» отменили из-за «вне игры».

А вот гол «Реала Сосьедад» в первом тайме засчитали. Классно с лёта приложился Оярсабаль. Он точно был в верном положении, а вот его партнёр находился в офсайде и отвлекал Кунде. Арбитры посчитали, что этот офсайд — пассивный. Фанаты отметили гол, прыгая спиной к полю. Причём всем стадионом — в том числе центральные трибуны.

Ассист на Оярсабаля Фото: Кадр из трансляции

А ещё по ходу первого тайма на трибуне показали бывшего игрока «Реала Сосьедад» Валерия Карпина. Он перед встречей давал интервью телеканалу DAZN и отвечал в том числе на вопросы о сборной России. Правда, на Захаряна взглянуть не удалось. Россиянин остался вне заявки из-за повреждения. Ожидается, что он пропустит неделю.

Валерий Карпин Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме у «Сосьедада» также было больше шансов, однако сначала у Ольмо мяч не шёл в ворота, потом — у его партнёров. А ещё у хозяев выдающийся матч провёл вратарь Ремиро. Дотянулся в том числе до убойного удара Левандовского головой. Игроки «Барсы» даже начали по-дружески толкать голкипера, как бы говоря ему: «Ну хорош уже, заканчивай всё тащить». И уже в следующий атаке «Барселона» всё-таки сравняла счёт — на этот раз точно пробил головой уже Рашфорд.

Только вот прошла всего минута, и «Сосьедад» снова вышел вперёд. При втором темпе атаки мяч дошёл до Гедеша, а тот как следует приложился по воротам. Пропустить в первой же атаке после своего гола — это было так обидно, что хоть футболистов в раздевалку уводи, но в этот вечер такой приём оставили другой команде.

«Реал Сосьедад» Фото: Cesar Ortiz Gonzalez/Soccrates/Getty Images

В концовке встречи моменты были у обеих команд. Кубарси вынес мяч головой с линии ворот, а Кунде попал в перекладину, но всё же хозяева удержали победу. Даже несмотря на красную карточку Салеру за фол на Педри, которому так прилетело шипами в голеностоп, что нога вывернулась. Хорошо, что обошлось без травмы.

И вот уже отрыв «Барселоны» от мадридского «Реала» составляет всего лишь одно очко.