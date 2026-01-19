Аномалия «Ливерпуля», исторический матч «Юве» и чудо-камбэк Мусиалы. Главное в еврофутболе

В АПЛ состоялся дебют сразу двух тренеров в топ-клубах: Майкла Кэррика и Лиама Росеньора. Первому так вообще с ходу попался «Манчестер Сити»! Арбелоа вернулся в Ла Лигу, в Италии бушует чемпионская гонка, «Бавария» в Германии снова издевается над соперниками, а «ПСЖ» пытается догнать лидирующий «Ланс».

Англия: победа Кэррика в дерби, «Арсенал» ничего не забил, провал «Тоттенхэма»

«Кристал Пэлас» заметил потерю бойца: защитник Гехи убежал в «Манчестер Сити», и без него команда проиграла «Сандерленду» (1:2), а Гласнер после матча раскритиковал руководство за трансферную политику. «Лидс» вырвал победу у «Фулхэма» на 90+1-й минуте (1:0) благодаря голу Нмечи в падении. «Ньюкасл» не сумел обыграть худшую команду АПЛ «Вулверхэмптон» и упустил шанс подняться в топ-4 (0:0).

Блестящий дебют для Майкла Кэррика. «МЮ» растоптал беззубый «Манчестер Сити», порадовав сэра Алекса Фергюсона на трибунах. Могли манкунианцы отрываться вперёд ещё в первом тайме: Диалло реализовал выход один на один, чуть позже Фернандеш поразил пустой угол. Однако оба гола отменили из-за офсайда. Зато во втором тайме «Юнайтед» действовал аккуратнее: Мбемо наказал в контратаке, а Доргу замкнул прострел. В добавленное время Маунт зарядил третий мяч — его тоже отменили. Ещё были мощные спасения от Доннаруммы, особенно после удара в упор от Каземиро. Так что «МЮ» мог побеждать заметно крупнее.

Прекрасный перформанс «Ливерпуля», который, увы, ознаменовался потерей очков. По xG мерсисайдцы наиграли на два гола, Дубравка насобирал аж восемь сейвов. А может, и восемь с половиной. Собослаи в первом тайме не реализовал пенальти, попав в перекладину — наверное, венгра как раз смутила уверенность голкипера. Хозяева осаждали штрафную «Бёрнли» почти всю игру и забили после прекрасного удара Вирца в ближнюю девятку. А вот гостям не потребовалось много моментов: сначала Конате героически отвёл опасный прострел «Бёрнли», однако через пару минут Эдвардс сравнял счёт хлёстким ударом в дальний угол.

«Ливерпуль» — «Бёрнли» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Похоже, Томасу Франку скоро придётся покинуть Лондон. «Вест Хэм» классически рвал на контратаках — Саммервилл на дриблинге проник в штрафную, обошёл двоих и с помощью рикошета поразил ближний угол. «Тоттенхэм» ответил во втором тайме: защитник Ромеро почувствовал себя Рамосом, побежал к воротам Ареола и забил после блестящего навеса Порро. В конце были шансы перевернуть игру: Симонс проверил вратаря опасным ударом, плюс судьи долго проверяли потенциальный пенальти в ворота гостей из-за игры рукой. По какой-то причине гостей не наказали, и после такого счастья «Вест Хэм» соорудил победный мяч с углового.

А у Росеньора всё здорово: он обыграл бывший клуб Франка. Победный гол Жоао Педро изначально не хотели засчитывать из-за офсайда, однако после видеоповторов судьи признали ошибку. «Брентфорд» сразу занервничал: после одной из атак досталось Кукурелье (Why always him?), Шаде отпихнул волосатого испанца и получил жёлтую. А во втором тайме Келлехер словил помутнение: не сумел обработать простой пас от партнёра и сбил Делапа в штрафной. Палмер без пафоса реализовал пенальти, далее «Челси» сдержал навал соперника.

«Челси» — «Брентфорд» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Артета не воспользовался осечкой Пепа, оставив зрителей без голов. А ведь моменты были: Мартинелли не попал в створ с метра, Дьёкереш выбегал в перспективные контратаки, где-то геройствовал вратарь Селс. В самой концовке «Арсенал» скрестил пальцы в надежде на пенальти: VAR рассматривал игру рукой у Айны, однако судья не нашёл ничего злонамеренного в движениях защитника. Сам «Форест» обошёлся без опасных моментов — даже в створ не попал ни разу.

Артета может выдохнуть, ведь Эмери умудрился проиграть «Эвертону». «Вилла» вообще могла обойти Гвардиолу в турнирной таблице и сократить отставание от «Арсенала» до четырёх очков, если бы Торрес не ошибся (ну и форварды реализовали свои моменты). Испанец отдал передачу на Макнила — Мартинес потащил удар англичанина, но не зафиксировал мяч. Барри оказался в удачной позиции и перекинул мяч через вратаря.

Испания: первая победа Арбелоа, поражение «Барселоны» в Сан-Себастьяне

«Эспаньол» наказал «Жирону» двумя пенальти (2:0). «Атлетик» снова поражает: теперь умудрился проиграть «Мальорке» (2:3). «Валенсия» переиграла «Хетафе» (1:0), а «Сельта» разгромила «Райо Вальекано» (3:0).

Скучнейший первый тайм сменился триумфом «Реала» во второй половине. А оглушительный свист от зрителей на «Бернабеу» — аплодисментами. На 58-й минуте Мбаппе реализовал очередной пенальти (забил свой 19-й мяч в Ла Лиге), спустя семь минут Асенсио отличился после подачи с углового. Больше вратарь Райан не допускал осечек: регулярно парировал дальние удары мадридцев, отбил опасный удар Килиана с близкого расстояния. И вообще, провёл образцовый матч.

Команды устроили плотную зарубу: в первом тайме пугали друг друга острыми атаками, но обошлись без голов. Отметим эффектное спасение Жуниора: вратарь сначала отбил удар с близкого расстояния после подачи со штрафного, а через секунду вернулся в пустой створ и спас от 100-процентного пропущенного. «Бетис» забрал своё во втором тайме. Парехо неумело подставил ногу под прострел Антони, после чего расторопный Руибаль подхватил мяч и добил его в сетку. А под конец бильярдным выстрелом отметился Форнальс. Между делом Комесанья влетел с двух ног в Ло Чельсо и был удалён — «Вильярреал» потерпел второе поражение в Ла Лиге за три месяца.

Легчайшая для Симеоне. «Алавес» совсем забыл об атаке, а мадридцы все 90 минут окучивали штрафную соперника, хотя забили всего один мяч. Барриос пробежал по флангу и вырезал эталонный навес на голову Сёрлоту. Норвежец забивает во втором матче подряд. Слегка обидно за Альмаду: аргентинец по-прежнему ищет себя в «Атлетико» — мог забивать несколько раз из убойных позиций, однако голкипер Сивера был слишком хорош.

«Атлетико» — «Алавес» Фото: Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images

В первом тайме судьи умудрились отменить аж три гола и один пенальти. Каталонцы пропустили уже на первых секундах от Гедеша, но из офсайда. Затем подключились Лопес и Ямаль: один гол отменили из-за фола, другой — снова из-за офсайда. Зато мяч Оярсабаля на 32-й не тронули: баск дождался подачи у штанги и в касание переправил мяч в сетку. Во втором тайме, на 70-й минуте, Рашфорд сравнял счёт, однако уже через минуту Гедеш ударом с полулёта обнулил старания Маркуса. Под конец баскам пришлось поиграть в меньшинстве (Солер пошёл в подкат на красную), замереть при ударе Кунде в перекладину и выстроить плотный автобус у ворот Ремиро — но они всё равно вышли победителями.

Италия: историческое поражение «Ювентуса», Мален забил за «Рому» в дебютном матче

«Пиза» с «Аталантой» обменялись голами после 80-й минуты и поделили очки (1:1). «Фиорентина» обыграла «Болонью» (2:1) и практически вылезла из зоны вылета, а «Парма» с «Дженоа» ничем не повеселили (0:0).

Главное веселье пришлось на первый тайм. Лаутаро Мартинес откликнулся на пас пяткой от Эспозито, потолкался с Карлстрёмом и вложил оказавшийся победным мяч в дальний угол. Вскоре «Удинезе» запрессинговал бедного Бареллу, и Пётровски проверил Зоммера дальним ударом — после этого хозяева отказались бить в створ ворот. В целом не самый зрелищный матч — «Интер» засушил игру и сохранил лидерство.

«Наполи» стараниями Лоботки пробил соперника уже на седьмой минуте: после сейва Мурича мяч подлетел к границе штрафной, откуда словак с лёта положил под перекладину. Успешный старт не пошёл на пользу неаполитанцам — оставшееся время хозяева спасались от контратак «Сассуоло». Вытерпели 21 удар по своим воротам.

«Наполи» — «Сассуоло» Фото: Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

«Кальяри» одержал историческую победу при 21,9% владения мячом — с таким показателем ещё никто не выигрывал матч в Серии А. Всё благодаря голу Маццителли на 65-й минуте — хавбек удачно подстроился под летящий мяч, а Перин не смог вовремя прикрыть ближний угол. Оставшееся время Йылдыз на дриблинге накручивал соперников у штрафной и создавал моменты, однако с реализацией вновь беда: 0 голов при 20 ударах.

Возможно, вы пропустили, но Дониэлл Мален сбежал от Эмери в «Рому» — и уже в первом матче отметился победным голом. Нидерландец молодец, однако как же вдохновенно играл Дибала! Именно он отдал голевую на Малена и записал со второй попытки гол и на свой счёт — сначала кипер «Торино» потащил удар Пауло, но партнёры продолжили атаку, вернули мяч аргентинцу, и тот точно пробил под перекладину.

Безоговорочная победа «Милана». Хозяева закрыли «Лечче» проход в свою штрафную, однако при этом сами долго мучились с голом. Аллегри спас новичок Фюллькруг: немец классически забил головой после навеса. Вышедший на замену Мале едва не спас гостей от поражения на 90+4-й, но мяч пролетел рядом со штангой.

«Милан» — «Лечче» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Германия: возвращение Мусиалы, эмоциональные качели в Дортмунде

18-й тур Бундеслиги оказался не столь результативным, как мы привыкли. «Гамбург» сдержал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (0:0), «Вольфсбург» с «Хайденхаймом» забили по голу (1:1). С таким же счётом сыграли и «Штутгарт» с «Унионом» (1:1).

«Хоффенхайм» в этом сезоне особенно неприятен для леверкузенцев: в 1-м туре команда из Зинсхайма подпортила дебют тен Хагу, а в выходные нанесла «Байеру» второе поражение подряд. Победный мяч прилетел от Ваутера Бюргера: нидерландец готовился подать со штрафного с фланга и закрутил мяч в дальнюю девятку. Сумасшедший гол!

«Санкт-Паули» умер и воскрес во втором тайме. К 54-й минуте Брандт почти единолично сделал счёт 2:0. Сначала немец забил сам, а потом отдал шикарную предголевую на Силву. Гости отыгрались за 10 минут благодаря стандартам. Всё шло к ничьей, однако в компенсированное время Свенссона сбили прямо на линии штрафной — Джан наказал точным ударом с пенальти на 90+6-й.

«РБ Лейпциг» выдал сенсационный первый тайм против «Баварии»: хозяева пугали мюнхенцев опаснейшими прострелами и нереализованными выходами один на один. Круче всех был Ромуло: бразилец мог забивать ещё на четвёртой минуте, а перед этим — оформить ассист на Баумгартнера. Ромуло всё же нашёл свой момент, пробив Нойера из вратарской. Дотерпеть до победы не вышло — «Бавария» во втором тайме загнала «пятёрку». Защитники хозяев откровенно поплыли под прессингом и напрочь забыли об опеке соперника. Отдельно отметим возвращение Мусиалы после травмы «крестов»: Джамал вышел на поле на 87-й, а через минуту отдал голевую на Олисе.

«РБ Лейпциг» — «Бавария» Фото: Maja Hitij/Getty Images

Франция: гол-шедевр от Дембеле, «Монако» снова плох

Со «Страсбургом» отныне работает Гари О’Нил — он обыграл «Метц» (2:1). «Париж» сохранил силы после победы в дерби с соседями в Кубке и выгрыз три очка у «Нанта» (2:1). «Тулуза» порвала «Ниццу» (5:1). «Брест» остался в меньшинстве на 19-й минуте и проиграл «Лиону» (1:2).

«Монако» проиграл уже четвёртый матч подряд в Лиге 1. «Лорьян» разорвал монегасков на контратаках, а хозяева ответили лишь голом Ансу Фати — испанец забил спустя шесть минут после выхода на поле. Головин отыграл все 90 минут и отметился опасным ударом с острого угла на 16-й минуте.

Парижане без нервов разгромили «Лилль» с четвёртого места. Главный герой — Усман Дембеле. Открыл счёт дальним ударом на 13-й минуте, а во второй половине сотворил настоящий шедевр. Француз продрался в штрафную, с помощью ложного замаха убрал двух защитников, остановился и с места перекинул вратаря. Окончательный счёт установил Баркола: вингер перехватил мяч и наказал ударом в нижний угол.

«ПСЖ» — «Лилль» Фото: Glenn Gervot — PSG / PSG via Getty Images

«Марсель» как следует покуражился во встрече с «Анже» — на этой неделе провансальцы вообще забили суммарно 14 мячей! Уже к 40-й минуте гости вели 4:0. Как всегда был хорош Гринвуд: англичанин сыграл в стенку с партнёром и в касание положил в угол. Хозяева сумели выжать из себя два мяча, но всё забили в тот момент, когда интрига напрочь испарилась.

