«Образ Африки опозорен». Мировые СМИ бурлят после скандального финала в Марокко

Сенегал выиграл второй Кубок Африки за пять лет. Однако не факт самой победы стал главной темой для обсуждения в мировых медиа. Они вовсю дискутируют о беспорядках, уходе с поля будущих победителей, судейских решениях и прочих не особо относящихся к игре событиях.

Мы приводим выдержки из крупных мировых медиа и цитаты ключевых лиц.

The Guardian: «Самый нелепый финал за всю историю»

Британское медиа старается не занимать чью-то сторону.

«По общему мнению, это был самый предсказуемый и наименее драматичный финал Кубка Африки за последние годы. И это было правдой. Ровно до начала добавленного времени, когда решение видеоассистента судьи привело, возможно, к самому нелепому финалу в истории турнира.

Сенегал выиграл его, однако это лишь мелкая деталь в такой развязке. Когда прозвучал финальный свисток, игроки обеих команд рухнули на газон. Для Марокко, продлившего 50-летнее ожидание с момента последней победы в Кубке, это было мучением. А происходившее в добавленное время — хаос. Сначала незасчитанный гол Сенегала, потом пенальти за лёгкое притягивание Диаса. Для Сенегала это выглядело заговором. И большинство игроков собиралось уйти. Садио Мане пришлось их возвращать. Всего между назначением пенальти и его исполнением прошло 15 минут. На трибунах царил хаос, а рекламные борта перед сенегальскими болельщиками рухнули, что привело в действие как минимум 100 полицейских. Поступок Сенегала, очевидно, был непростителен, и почти наверняка против их тренера и, возможно, некоторых игроков будут введены санкции. Но, может, заговор всё-таки был?

Сенегальцы протестовали из-за проблем с безопасностью, жаловались на распределение билетов, ведь их болельщикам выделили примерно 3000 на стадионе вместимостью 69 500 человек. Сборная сменила отель, настаивая на том, что первоначально предложенное им размещение было плохим. И была недовольна тем, что их попросили тренироваться в комплексе Мухаммеда VI.

Но Сенегал выдержал. Да, после такого финала для них будут последствия. Однако история зафиксирует, что они выиграли в Марокко свой второй Кубок Африки, несмотря на пенальти на 90+8-й минуте, когда счёт был равным».

AS: «Игроки Сенегала останутся без ЧМ-2026?»

Испанское медиа продолжило развитие темы про санкции.

«Кадры с игроками Сенегала, угрожающими покинуть поле, а также беспорядки, устроенные их болельщиками, в ходе которых были аресты, могут привести к жёстким санкциям для федерации. Хотя участие страны в чемпионате мира не под угрозой. И за это надо сказать спасибо Мане, который вернул команду на поле.

Тем не менее, согласно правилам КАН, Сенегал ждёт штраф до € 100 тыс. за недисциплинированность делегации и её болельщиков. Кроме того, будут назначены дисквалификации для тренеров и игроков на четыре-шесть матчей, что может оставить многих из них без участия в чемпионате мира, так как они будут распространяться и на него. Плюс следующие домашние матчи пройти без болельщиков.

В случае с Марокко конкретные меры пока не объявлены, но также ведётся расследование некоторых инцидентов. AS приводит цитату Джанни Инфантино: «К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах. Мы решительно осуждаем поведение некоторых сенегальских болельщиков, а также некоторых сенегальских игроков и членов тренерского штаба. Недопустимо покидать поле таким образом. Это просто неправильно. Мы всегда должны уважать решения судей как на поле, так и вне его. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что всё остальное ставит под угрозу саму суть футбола. Ужасающие сцены, которые мы увидели сегодня, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Им не место в футболе, и я надеюсь, что соответствующие дисциплинарные органы КАН примут меры».

ESPN: «Случившееся в финале — позор»

Крупнейшее спортивное медиа рассуждает о наследии Сенегала.

«Марокко никогда не скрывало своего желания войти в историю на Кубке африканских наций. Хотя даже в самых смелых мечтах они не могли представить, как закончится этот матч, превратившийся в поле брани и обвинений, когда двое футбольных «братьев» чуть не спровоцировали дипломатический скандал.

Конечно, амбиции Марокко полностью разрушены. Их 50-летнее ожидание, чтобы вернуться на вершину африканского футбола, слишком затянулось. На родной земле не удалось завоевать титул. А альтернативная реальность никогда не наступит. У нас получились хаотичный, захватывающий и запутанный финал увлекательного футбольного месяца и 20 минут добавленного времени во втором тайме, которые будут обсуждаться, анализироваться ещё много лет.

Сенегал выиграл титул, второй за последние три турнира. Однако сюжетные линии этого фильма были настолько бурными, что результат и название стали практически побочными сюжетами на фоне решений по пенальти. Неясно, будет ли Сенегал наказан за угрозу отказаться от продолжения матча, будет ли он вести себя таким образом на чемпионате мира, возможно, в матче с Францией или же их поведение создаст прецедент для команд, которые просто угрожают отказом, если их не устроит решение VAR.

Как история запомнит их? Запомнят ли за то, что они выступали против несправедливости? За их стойкость и, возможно, за то, что они могли потерять право на участие в финале? Как революционеров в борьбе против VAR? Запомнят ли их за капризность и плохое спортивное поведение, а также за победу в Кубке? А что насчёт самого турнира? Он переживает кризис идентичности, повторяющийся, экзистенциальный, в значительной степени ускоренный организаторами — и его глобальная репутация (несмотря на зрелищность) вряд ли от этого укрепится. Ведь случившееся в финале — позор».

A Bola: «Фильм ужасов для Марокко»

Португальское СМИ сравнивает происходящее с фильмом.

«Это был фильм! Фильм ужасов для Марокко. Кошмар для тысяч болельщиков, веривших, что удар Диаса коронует их команду, сделав императорами Африки спустя 50 лет после единственного титула.

Оказалось, что полузащитник «Реала», несмотря на давление страны с почти 40 млн жителей, решил придумать «паненку», но ошибся. И пробил очень плохо.

Сюжет превратился в триллер, доведший игру до овертайма, и уже на четвёртой его минуте показал, что фильм всё-таки комедийный. Шутка, которую сенегальцы будут рассказывать ещё много лет благодаря великолепному голу.

Может, вы хотите продолжения? Марокко и Диас, безусловно, будут благодарны. Вдруг удастся-таки переснять этот фильм?»

Le Parisien: «Образ Африки — позорен»

Французское медиа задаёт более глобальные вопросы.

«Беспорядки и безобразие. Если 35-й Кубок Африки должен был преподнести сюрприз, то не ожидалось, что он будет таким плохим. История запомнит, что в это дождливое воскресенье Сенегал во второй раз в своей истории завоевал титул чемпиона Африки. Коронация не вызывает сомнений со спортивной точки зрения. Однако этот вечер также отмечен позором, который затмит коронацию Садио Мане, чей талант и мудрость сами по себе заслуживают внимания.

Вспышки гнева сенегальской публики после решения судьи назначить пенальти в пользу Марокко в конце основного времени действительно подняли этот финал на новый уровень. В данном случае — это террор и насилие, при этом некоторые сторонники гостей не только кричали о несправедливости, но прежде всего впадали в неистовство в противостоянии со стюардами, пытавшимися сдержать вторжение на поле.

«Образ Африки, который мы показали, позорен», — сказал главный тренер сборной Марокко на пресс-конференции. И, наверное, он прав».

А что говорили игроки и тренеры?

Валид Реграги, главный тренер сборной Марокко: «Мы разделяем разочарование марокканских болельщиков. Когда в завершающую минуту назначают пенальти в нашу пользу, кажется, что победа почти в кармане, и итоговый результат огорчает — однако таков футбол. Жаль, но игроки станут крепче.

Поздравляем Сенегал, хотя происходящее после финального свистка омрачило картину. С самого начала турнира атмосфера была напряжённой, и это неприятно. Образ африканского футбола, который мы создали, был довольно позорным. Необходимость останавливать игру более чем на 10 минут на глазах у всего мира — это не очень достойно. Футбол порой жесток, и сегодня мы проиграли — мы знаем, что в финале у тебя мало шансов и их нужно использовать».

Эдуард Менди, вратарь сборной Сенегала: «Послушайте, были определённые моменты, но в итоге главное — футбол победил и победил сенегальский футбол. Сегодня мы приехали на марокканскую землю, в недружественную обстановку. Они ждали этот трофей уже 50 лет, всё было на их стороне. У нас же были только мяч и наше собственное оружие. Мы ответили им наилучшим образом и увозим кубок в Сенегал».

Садио Мане, нападающий сборной Сенегала: «Поскольку и рефери могут ошибаться, судить их несправедливо. И главное – я сделал это для всех людей в мире, они хотели досмотреть игру. К сожалению, это мой последний танец на Кубке африканских наций. Но я всегда буду 12-м игроком, который поддерживает Сенегал».