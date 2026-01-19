Битва за полотенце вратаря Сенегала с болбоями и запасным Марокко! Вся жесть финала. Видео

Очередной розыгрыш Кубка Африки завершился большим скандалом. В заключительном матче турнира судейская бригада отменила гол сборной Сенегала, а потом назначила в ворота этой команды пенальти. В результате чего главный тренер Пап Тиав даже увёл команду с поля в знак протеста. Сенегальцы всё-таки вернулись, и Браим Диас безобразно исполнил удар с 11-метровой отметки — «паненка» прилетела точно в руки вратарю Эдуарду Менди. Сенегал вырвал победу в дополнительное время и стал победителем Кубка Африки, огорчив бо́льшую часть болельщиков на стадионе (турнир проходил в Марокко).

После финала Африканская конфедерация футбола (КАФ) выпустила специальное заявление. Ниже — его текст.

«КАФ осуждает неприемлемое поведение некоторых игроков и официальных лиц во время финала Кубка африканских наций с участием Марокко и Сенегала, состоявшегося вчера вечером в Рабате. КАФ решительно осуждает любое неподобающее поведение во время матчей, особенно направленное против судейской бригады или организаторов матча. КАФ просматривает все видеозаписи и передаст дело в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении виновных».

Финал турнира запомнится не столько результатом, сколько грязью во время матча. Проблем хватало и на поле, и за его пределами.

Скандал с судейством

В концовке основного времени Сенегал отправил мяч в ворота хозяев турнира. Что сделала судейская бригада? Отменила гол из-за фола в атаке. Ашраф Хакими упал после далеко не самого сильного толчка, так что решение можно назвать спорным.

Чуть позже арбитр Жан-Жак Ндала Нгамбо поставил пенальти в ворота сенегальцев после падения Браима Диаса и вмешательства VAR. Это решение тоже довольно спорное, особенно с учётом предыдущего эпизода. Со стороны могло показаться, что марокканцев тащат к золотым медалям. Тренер Сенегала увёл команду с поля в знак протеста, и только благодаря Садио Мане игра всё же возобновилась. Арбитр накинул восемь минут, но Диас в итоге бил пенальти на 90+24-й! Кубок Африки, ты прекрасен.

Драка фанатов с полицией

Сенегальские болельщики отреагировали на безобразное, по их мнению, судейство жёстче, чем игроки. Они были готовы выскочить прямо на поле. Не исключено, что при таком раскладе матч вообще бы отменили. Незавершённый финал крупного международного турнира — как вам такое? Завязалась драка. За Сенегал рубились болельщики, за Марокко — стюарды и полиция. Пока Браим готовился бить пенальти, за другими воротами в ход шли ноги и кулаки.

Фанаты без стеснения закидывали стюардов посторонними предметами. Одного из сотрудников стадиона унесли на носилках с травмой верхней части тела (формулировка от ESPN). Некоторые болельщики прыгали на электронные рекламные щиты и, казалось, были полны решимости сбить их со стоек. Огромное количество спецназа всё-таки подавило сенегальский бунт и взяло ситуацию под контроль, пусть и с опозданием. А через несколько минут у сенегальских фанатов было уже совсем другое настроение.

Битва за полотенце

Для начала переместимся на несколько дней назад, когда марокканцы зарубились с нигерийцами в полуфинале Кубка Африки. В Сети завирусились видео с полотенцами вратаря сборной Нигерии Стэнли Нвабили. Да, вы всё верно прочитали. Сначала марокканский стюард перепрыгнул через щиты и забрал именное полотенце вратаря. Вещь хозяину так и не вернули. На следующий день появился видеоролик, в котором болельщик пьёт чай, обернувшись чужим полотенцем.

Перед серией пенальти между Нвабили и фанатами сборной Марокко вспыхнул новый конфликт. Вратарь приготовил ещё одно полотенце и при этом несколько раз показал средние пальцы болельщикам. Стюарды снова отобрали вещь голкипера. В итоге марокканцы добились успеха в серии пенальти и пробились в финал. Нигерийских фанатов возмутило поведение принимающей стороны. Они предполагают, что на втором полотенце была шпаргалка по пенальти, но местные стюарды её забрали.

Марокканцы уступили в решающем матче, но получили приз за честную игру на Кубке Африки. Впрочем, болельщики, которые находились на стадионе, указали на серьёзные недостатки принимающей стороны. Из-за дождя оба вратаря в заключительном матче использовали полотенца, чтобы вытирать перчатки на протяжении всей игры и сохранять контроль над мячом. Марокканцы снова сделали всё, чтобы обокрасть чужого голкипера, однако не смогли повторить трюк из полуфинала.

Запасной вратарь сборной Сенегала Йеванн Диуф по-настоящему сражался за полотенце коллеги Эдуарда Менди. Он отбивался от марокканских болбоев и стюардов, прорывался через чужого запасного. Эти кадры не попали в телевизионную трансляцию, но Диуфа считают теневым героем финала. Его буквально тащили по мокрому газону, однако вратарь так и не отдал полотенце. Он убегал, сражался, отбивался.

А когда марокканец Ашраф Хакими выкинул за рекламные щиты другое полотенце, его немедленно вернул защитник сборной Сенегала Эль-Хаджи Малик Диуф. К слову, запасной голкипер победителей с юмором отнёсся к ситуации. После финала он опубликовал в социальных сетях фотографию с золотой медалью Кубка африканских наций и полотенцем. Диуф сопроводил снимок смеющимся эмодзи и подписью: «Вот они. Медаль и полотенце».

Йеванн Диуф с золотой медалью… и полотенцем Фото: Из личного архива Йеванна Диуфа

Вопрос: заслужили ли марокканцы приз за честную игру? Если участники финала хотели, чтобы матч вошёл в историю, то это была блестящая работа. Впрочем, хочется видеть бешеную зарубу на поле, как в заключительной встрече катарского ЧМ, а не вот это всё.