Топ-матчи вторника: «Интер» — «Арсенал» в ЛЧ, российские звёзды в НХЛ, НБА и теннис

Яркое 20 января: «Колорадо» — «Вашингтон» и «СЮ» — «Авангард» в хоккее, «Голден Стэйт» против «Майами», а также матчи «Реала» и «ПСЖ»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 20 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 00:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья серия поражений прервётся?

Ещё недавно это было практически невозможно представить, но «лавины» проиграли два матча подряд. Хотя их положению на вершине Запада и всей НХЛ это, конечно, не угрожает. А вот «Вашингтону» в борьбе за место в плей-офф на Востоке аналогичная серия мешает. И прерывать её нужно как можно раньше. Хотя сделать это на льду «Эвеланш» будет крайне сложно.

🏒 1:00: «Сиэтл Кракен» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 01:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «кракены» прервать серию неудач?

Подопечные Лэйна Ламберта потерпели три поражения подряд и оказались на границе зоны плей-офф в Западной конференции, опережая ближайших преследователей лишь по дополнительным показателям. А вот «пингвинам» в кубковую восьмёрку на Востоке ещё предстоит вернуться – сейчас они отстают от неё на одно очко. Как сложится встреча двух соискателей путёвок в борьбе за Кубок Стэнли?

С внутренней мотивацией у лидеров «Питтсбурга» всё в порядке: Малкин — о Кросби: я всё ещё в команде, поэтому он хорошо играет и хочет быть номером один

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли «Уайлд» на второе место Запада?

«Дикари» находятся не в лучшей форме прямо сейчас, но и идущий вторым «Даллас» в последнее время выступает хуже, поэтому команда Кирилла Капризова уступает «звёздам» лишь по дополнительным показателям. Победа в Торонто позволит «Миннесоте» опередить подопечных Глена Галуцена, но «листья», ведущие борьбу за плей-офф на Востоке, будут сильно этому сопротивляться.

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 03:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проведёт ли Егор Дёмин на паркете больше времени, чем Нолан Траоре?

После серии отличных матчей в начале месяца российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин чуть сдал в последних встречах. В первой игре с «Чикаго» Егор не был выпущен на паркет по ходу концовки, а во второй Дёмин сидел на скамейке в начале второй половины. Его конкурент по позиции Нолан Траоре набрал хорошую форму и может отобрать игровое время у нашего баскетболиста. Без конкуренции в НБА невозможно обойтись, посмотрим, сделает ли россиянин шаг ещё один шаг вперёд.

🏒 6:00: «Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Анахайм» вернётся в зону плей-офф?

Команда Джоэля Кенневилля, кажется, вышла из довольно затяжного кризиса, в ходе которого она выпала из кубковой восьмёрки на Западе, и одержала уже три победы подряд. «Утки» отстают от зоны плей-офф лишь по дополнительным показателем, и каждые два очка будут иметь очень большое значение. Получится ли добыть их в игре с ослабленными «Рейнджерс»?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что покажет Джимми Батлер в матче с бывшей командой?

Защитнику «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлеру предоставляется возможность впервые в сезоне встретиться со своей бывшей командой «Майами Хит». Напомним, баскетболист перешёл в калифорнийский клуб по ходу предыдущей регулярки. Также со своим бывшим коллективом встретится форвард «Хит» Эндрю Уиггинс, ставший чемпионом НБА с «Уорриорз» в 2022 году. И «Майами», и «Голден Стэйт» находятся в активной борьбе за выход в плей-офф, а значит, стоит ожидать отличного зрелища.

🎾 6:30*: Анна Калинская (Россия, 31) — Сонай Картал (Великобритания), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Калинская повторить лучший результат на ТБШ?

Анна Калинская регулярно выступает на ТБШ с 2018 года. Её лучший результат — четвертьфинал — был показан как раз на Australian Open — в 2024 году. Теперь россиянка начинает новый поход на турнире матчем с британкой Сонай Картал. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте. А победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Грабер — Элизабетта Коччаретто.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Авангард» продлит серию побед?

«Ястребы» смогли выйти на мини-серию без поражений, поочерёдно обыграв двух серьёзных соперников – ЦСКА и «Трактор». А вот у уфимцев на днях прервалась пятиматчевая победная серия – они крупно проиграли в Екатеринбурге. Получится ли у подопечных Виктора Козлова начать новую белую полосу?

Капитан омичей стал автором уникального достижения: Дамир Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в лиге

🎦 ⚽️ 18:30: «Кайрат» — «Брюгге», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: одержит ли «Кайрат» первую победу на общем этапе Лиги чемпионов?

Как и предполагалось, «Кайрату» пока приходится очень тяжело на общем этапе Лиги чемпионов. Шесть матчей, четыре забитых мяча, 15 пропущенных, одно очко — скромные показатели казахстанского клуба. В результате «Кайрат» оказался на последней строчке в таблице. У «Брюгге» дела чуть лучше — четыре очка после шести туров. Но команда, как и «Кайрат», располагается за пределами топ-24. Для бельгийского клуба крайне важно одержать победу в Казахстане, иначе их шансы на попадания в стыки значительно сократятся.

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2026, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «драконы» прервать серию неудач?

Пике «Шанхая» продолжается – китайский клуб потерпел три поражения подряд и теперь отстаёт от зоны плей-офф на Западе на восемь очков. Замыкает эту группу как раз «Спартак» – очная встреча может помочь красно-белым ещё больше оторваться от главного преследователя и практически лишить его шансов отыграть отставание.

🎦 ⚽️ 20:45: «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Манчестер Сити» в Норвегии?

«Будё-Глимт» пока не одержал ни одной победы в общем этапе — три ничьих, три поражения. Естественно, команда находится за пределами топ-24. А вот «Манчестер Сити» решает совсем другие задачи. Пока что команда Хосепа Гвардиолы находится в топ-4. Победа в Норвегии значительно приблизит английский клуб к прямому попаданию в 1/8 финала. «Манчестер Сити» провёл три гостевых матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и в каждом из них забивал по два мяча. Сохранится ли эта тенденция на этот раз?

⚽️ 23:00: «Спортинг» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Спортинг» победную серию в домашних встречах Лиги чемпионов?

«Спортинг» отлично играет на своём поле в Лиге чемпионов — три победы в трёх матчах. Правда, до этого соперниками лиссабонцев были «Кайрат», «Марсель» и «Брюгге». А на этот раз их ждёт встреча с «ПСЖ». Французский клуб находится в топ-3. В гостевых матчах парижане одолели «Барселону» (2:1), разнесли «Байер» (7:2) и сыграли по нулям с «Атлетиком» из Бильбао. Победа значительно приблизит французский клуб к попаданию в топ-8 по итогам общего этапа. Любопытно, что «ПСЖ» и «Спортинг» пропустили одинаковое количество мячей в Лиге чемпионов — по восемь.

Матвей зря время не теряет: Фото Матвей Сафонов посетил выставку картин в Лувре

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: добьётся ли «Интер» успеха в матче с топ-клубом?

Очень интригующая игра 7-го тура. «Арсенал» пока выступает идеально — шесть побед в шести матчах, всего лишь один пропущенный мяч. «Интер» находится на шестом месте. Команда Кристиана Киву стартовала с четырёх побед, после чего уступила «Атлетико» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1). «Интеру» под руководством румына тяжело даются встречи с топ-клубами. «Арсенал» как раз относится к таковым. Увидим ли мы очередное поражение миланского клуба или же «Арсенал» впервые потеряет очки?

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: прервёт ли «Боруссия» неудачную серию в матчах с «Тоттенхэмом»?

«Тоттенхэм» и «Боруссия» — соседи по таблице общего этапа Лиги чемпионов. Каждый из клубов набрал по 11 очков. Правда «Боруссия» забивает значительно больше (19 голов против 13), но немецкая команда и значительно чаще пропускает (13 раз против семи). Английский клуб очень удачно играет против соперника. В четырёх предыдущих встречах лондонский клуб одержал четыре победы. Прервёт ли немецкая команда эту неприятную серию или «Тоттенхэм» снова наберёт три очка?

Как долго продержится Франк? «Тоттенхэм» проводит внутренние переговоры о возможном увольнении Томаса Франка — Романо

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Монако», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Реал» проведёт первый матч в ЛЧ с Арбелоа?

Килиан Мбаппе против «бывшей». Как вам такая вывеска? «Реалу» нельзя терять очки, иначе можно выпасть из первой восьмёрки. «Монако» желательно не уступать, поскольку есть риск пролететь мимо стыков. «Реал» впервые сыграет в Лиге чемпионов под руководством Альваро Арбелоа. Каким получится дебют? Соперники не играли друг с другом с 2004 года. Тогда «Монако» Дидье Дешама сенсационно высадил «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.