У двух экс-легионеров РПЛ проблемы. Ушли в зарубежные клубы — и спустя полгода без работы!

Два бывших легионера Мир РПЛ, сменивших российские клубы на зарубежные в летнее окно, зимой остались без команды. Экс-полузащитник «Спартака» и ЦСКА Хесус Медина всего полгода продержался в «Дамаке» из Саудовской Аравии, а экс-полузащитник «Ростова» Родриго Саравия – в аргентинском «Бельграно». Пока последний сидит без работы, ростовчане ломают голову над тем, как справиться с трансферным баном ФИФА из-за уругвайца.

Медина в Саудовской Аравии был хуже, чем в РПЛ

Медина, конечно, оставил значительно более глубокий след в чемпионате России, нежели Саравия. Хесус полтора года отыграл за ЦСКА и два – за «Спартак». Особенно довольны его трансфером были армейцы, ведь они подписывали парагвайца бесплатно в январе 2022-го, а в июле 2023-го продали его «Спартаку» за € 6 млн. Неплохо заработали. Красно-белые, в свою очередь, отпустили 28-летнего полузащитника на старте нынешнего сезона свободным агентом. За две московские команды Медина сыграл в РПЛ 77 матчей и набрал 15+13.

В начале сентября возможность задаром взять парагвайца привлекла «Дамак». В прошлом сезоне эта команда боролась за выживание и заняла 14-е место в чемпионате Саудовской Аравии – финишировала в двух очках от зоны вылета. В нынешнем «Дамак», судя по всему, будет решать те же задачи. После 15 туров находится на 15-м месте. Опять-таки в двух очках от выбывающих.

Хесус Медина в «Дамаке» Фото: ФК «Дамак»

Пусть Медина и не звезда, с его уровнем мастерства парагваец, казалось бы, должен был становиться ведущим игроком аутсайдера саудовской лиги. Действительно, он сразу получил место в основе и отметил дебют за «Дамак» голом в ворота «Неома». Причём ассистировал ему бывший полузащитник «Рубина» Валентин Вада. После этого и вплоть до ухода из клуба Хесус сыграл ещё 12 встреч. И не совершил в них ни одного результативного действия! Более того, в конце декабря и начале января выпал из стартового состава – трижды подряд выходил на замену.

Неделю назад Медина и «Дамак» расторгли контракт «по взаимному согласию». Судя по всему, решение принято исключительно по спортивным причинам. По крайней мере, иной информации нет. Саудовцы в своём заявлении просто поблагодарили Хесуса за эти полгода и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Хотя по статистике у экс-спартаковца не всё так плохо: он делит первое место в команде наряду с Вадой по ударам (25), второе – по попаданиям в створ (5) и передачам под удар (10). Вот только от одного из самых высокооплачиваемых легионеров в «Дамаке», очевидно, ждали большего.

Саравия был нужен Карпину, а тренеров «Бельграно» разочаровал

Саравия превратился в головную боль «Ростова» ещё с января прошлого года, когда не прилетел на зимние сборы. Родриго отказался продолжать карьеру в России. Ростовский клуб приобрёл центрального полузащитника летом 2024-го у уругвайского «Пеньяроля», согласившись, по данным Transfermarkt, отдать € 1,95 млн. Саравия отыграл за команду Валерия Карпина полсезона – провёл 20 матчей в РПЛ и Кубке, набрал 1+1. В «Ростове» признавались, что не ожидали от легионера «самоволки», и думали над тем, какие меры предпринять.

Писали, что Саравия «заскучал по родине». Следующие полгода уругваец не играл нигде. В мае 2025-го спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин признался: у хавбека есть вопросы личного характера, однако клуб по-прежнему рассчитывает на него. И готов помочь Родриго решить его проблемы. Тем не менее в межсезонье 25-летний игрок не вернулся в «Ростов», а перешёл в аргентинский «Бельграно».

Родриго Саравия в «Бельграно» Фото: belgrano.com.ar

В середине января стало известно, что ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Как оказалось – из-за Саравии. За него по-прежнему должны «Пеньяролю». Ростовчане, комментируя бан, написали на своём официальном сайте: «У «Ростова» остался долг перед клубом «Пеньяроль» за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платёж, который «Ростов» на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию».

Южноамериканские СМИ сообщали, что Саравия достался «Бельграно» бесплатно, поскольку смог расторгнуть контракт с «Ростовом» и стал свободным агентом. Следовательно, российский клуб и без ценного игрока остался, и достаточно большие для себя деньги потерял. «Бельграно» с Саравией занял 10-е место в своей группе в Клаусуре (чемпионате второй части сезона-2025) и не попал в плей-офф. Родриго сыграл за новую команду всего семь встреч в аргентинской лиге. Шесть раз попал в основу, однажды вышел на замену и ещё шесть раз остался на скамейке. Поучаствовал также в паре кубковых матчей. Результативных действий не совершил, никакими статистическими достижениями не отметился.

В январе «Бельграно» и Саравия расторгли контракт, действовавший до конца 2026 года. По информации аргентинских журналистов, тренерский штаб не устраивала его игра. Теперь Родриго хочет подписать «Унион», но этот клуб не может потянуть его нехилые финансовые требования. Так или иначе, Саравая снова свободный агент. «Ростов» же остался с долгом за уругвайца.