Головин против «Реала», шанс «Кайрата» и встреча «Челси» с легендой. Интриги тура ЛЧ

Главный матч тура — у Киву и Артеты. А ещё нас ждёт дуэль Спаллетти с Моуринью и Хайкина — с Холандом!

Прекрасная новость — Лига чемпионов возвращается! В конце января пройдут два заключительных тура общего этапа. Что же интересного нас ждёт в первом из них? Ультратоповых афиш мало. Но всё равно будет на что посмотреть.

У Холанда скромный 2026 год. Не забьёт и Хайкину на морозе?

«Манчестер Сити» в кризисе: за последние шесть матчей обыграны лишь не менее проблемный «Ньюкасл» (2:0) и скромный «Эксетер» (10:1) в Кубке Англии. Чёрная полоса — в том числе следствие падения результативности Эрлинга Холанда. Забивной норвежец перестал быть таковым и в 2026 году забил лишь раз за 485 минут. И то с пенальти. Возможно, Никита Хайкин тоже его остановит? В помощь российскому вратарю «Будё-Глимт» норвежская зима. Да, как раз Холанду она привычна, но не остальным звёздам английского топ-клуба.

Никита Хайкин Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

«Спортинг» неприступен дома. Даже для «ПСЖ»?

Португальский гранд 9 из 10 очков собрал на родном «Жозе Алваладе». Да, противостоял он совсем не грозным соперникам: «Кайрату» (4:1), «Марселю» (2:1) и «Брюгге» (3:0). Тем не менее общий счёт 9:2 говорит сам за себя. И вот теперь придётся принять «ПСЖ».

Парижане, впрочем, недавно победили тот же «Марсель» в Суперкубке Франции лишь по итогам серии пенальти. Перед этим спасшись на 90+5-й минуте (2:2). Да и в кубковом дерби «Парижу» гегемон неделю назад уступил (0:1), хотя на поле с первых минут были Фабиан Руис, Витинья, Брэдли Баркола и Хвича Кварацхелия. Так что здесь не всё так однозначно.

Пройдёт ли Киву новое испытание важным матчем? «Арсенал» против

«Интер» создал небольшой отрыв в Серии А и располагается в топ-6 общего этапа ЛЧ. Но это всё равно не мешает Кристиану Киву принимать критику. Виной всему неудачи в ключевых матчах: чёрно-синие при нём проиграли «Ювентусу» (3:4), «Наполи» (1:3), «Милану» (0:1), «Атлетико» (1:2) и «Ливерпулю» (0:1). Сюда же можно приплюсовать полуфинал Суперкубка Италии с «Болоньей» (1:1, 2:3 пен.). Уступающих в классе противников интеристы легко переламывают. Осталось научиться справляться с примерно равными. «Арсенал» — в их числе. Как раз лондонцы — единственные, кто собрал максимум очков в ЛЧ. Тем не менее чуть больше года назад победил «Интер» (1:0).

Франк — на грани увольнения. Приблизит ли отставку «Боруссия» Д?

«Тоттенхэм» болеет. Сильно и давно. За последние восемь матчей по всех турнирах лондонцы одержали лишь одну победу и приняли аж пять поражений, в том числе от аутсайдеров АПЛ — «Ноттингем Форест» (0:3) и «Вест Хэма» (1:2). Разумеется, это не могло не сказаться на кресле главного тренера — оно теперь до предела расшатано. «Тебя уволят завтра утром», — такую кричалку Томас Франк слышал уже не раз. Клубные инсайдеры сообщали, что Франк попрощается с командой ещё до матча во вторник. Но журналист Давид Орнштейн (очень надёжный источник) всё опроверг. Решения до игры с «Боруссией» не будет.

Спасёт ли победа над дортмундцами? Не факт. Обе команды, к слову, находятся всего в одном очке от топ-8 общего этапа ЛЧ.

Томас Франк Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Проблемный «Монако» Головина против не менее страдальческого «Реала»

Смена тренера не помогла монегаскам: в последних восьми матчах Лиги 1 при Себастьене Поконьоли у них семь (!) поражений. Единственная победа, что весьма иронично, добыта над «ПСЖ» (1:0). Но состоялась-то она ещё в ноябре! Зона ЛЧ далека от «Монако» так же, как «Золотой мяч» — от Ансу Фати.

Только ведь и «Реал» тоже лихорадит. Мадридцы уволили Хаби Алонсо всего через полгода назначения и умудрились отлететь в Кубке Испании от одной из худших команд Сегунды «Альбасете» (2:3). Чьи же проблемы перевесят? Ну и стоит отметить встречу Килиана Мбаппе с воспитавшей его командой. А также участие Александра Головина. Россиянин здоров и готов вкалывать.

Нестабильный «Марсель» постарается обыграть «Ливерпуль» впервые с 2007 года

Понятно, что класс футболистов «Ливерпуля» и «Марселя» несопоставим. Да и команда Арне Слота не проигрывает во всех турнирах на протяжении 12 матчей. С другой стороны, «Ливерпуль» четыре раза делил очки с соперниками в пяти прошлых встречах. «Марсель» провёл четыре матча в 2026 году — две победы, два поражения. «Ливерпуль» считают фаворитом игры во Франции, что логично. Он и выше в таблице ЛЧ, и здорово смотрится в очных встречах (три победы подряд).

Правда, команды не играли друг с другом с 2008 года. Последняя поездка мерсисайдцев в Марсель принесла им успех (2:1) благодаря двум голам Стивена Джеррарда. Французский клуб не побеждал в матчах с «Ливерпулем» с 2007 года.

Помните те игры? Фото: liewig christian/Corbis via Getty Images

Семь лет назад «Славия» отобрала очки у «Барселоны». Но теперь придётся сложнее

С фаворитом всё понятно. Слабо верится, что «Славия» отберёт очки у «Барселоны» даже в Чехии. Впрочем, каталонский клуб пока нестабилен на выезде в ЛЧ. Игра с «Брюгге» в Бельгии — 3:3, встреча с «Челси» в Англии — 0:3. Может, не всё так страшно для «Славии»? Но чешская команда пока не одержала ни одной победы (три ничьих, три поражения) и забила всего два мяча. Да ещё и «Барса» прилетит в Прагу злой после неудачного матча с «Реалом Сосьедад» в Примере (1:2). Сине-гранатовые дважды рубились со «Славией» в 2019 году. На «Камп Ноу» сгоняли по нулям, а в Чехии гости победили с большим трудом — 2:1.

Каким получится возвращение Давида Луиса на «Стэмфорд Бридж»?

248 матчей, чемпион АПЛ, победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, двукратный победитель Кубка Англии. Таким был период защитника Давида Луиса в «Челси». Бразилец вернётся на «Стэмфорд Бридж», куда прилетит вместе с «Пафосом».

Да, сейчас 38-летний выступает именно за кипрский клуб. «Пафос» набрал шесть очков по итогам шести туров, но пока оказался за пределами топ-24. У «Челси» всё лучше — 10 очков и 13-е место. И те, и другие сменили тренера. Хуан Карседо оставил «Пафос» ради «Спартака», а Энцо Мареску уволили из «Челси» в начале года. Одержит ли лондонский клуб первую победу в турнире при Лиаме Росеньоре?

Давид Луис в «Пафосе» Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Лучший шанс «Кайрата» на первую победу

Чудесно само попадание «Кайрата» в основную сетку турнира. Но казахстанцам хотелось бы хоть раз победить и после тяжёлой квалификации. За шесть туров набрано лишь одно очко. Дальше — выезд к «Арсеналу», где единственной выполнимой задачей станет пропустить как можно меньше. У приёма «Брюгге» принести положительные эмоции шансов гораздо больше. Если уж недавно его смогли обыграть «Шарлеруа» (2:0) и «Ла-Лувьер» (3:2), почему бы команде Рафаэля Уразбахтина не повторить за ними? Тем более в Алма-Ате. Правда, есть одно «но»: травмирован её лидер Дастан Сатпаев.

Спаллетти часто огорчал Моуринью с «Наполи». Получится и теперь?

Синьор Спаллетти натерпелся от «Интера» Моуринью, когда возглавлял «Рому»: проиграл Суперкубок Италии — 2008 в послематчевой серии пенальти, вылетал из четвертьфинала Кубка страны, принимал 0:4 в Серии А. А в другом матче чемпионата упускал победу, когда его команда вела 3:1, и устроился на 3:3. Но вот спустя годы уже Жозе возглавил римлян. И Лучано как следует отомстил ему с «Наполи»: после ничьих 0:0 и 1:1 дважды победил в сезоне-2022/2023 (1:0, 2:1) и забрал трофей.

Чем закончится новый раунд противостояния? И «Ювентус», и «Бенфика» сейчас нестабильны. Португальцев для евровесны так вообще устроит только победа.

Лучано Спаллетти Фото: Daniele Badolato — Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

