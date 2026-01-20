Почему Нани и Пьянич вдруг поехали играть в Казахстан. Это лишь начало преображения лиги?

Вы точно могли видеть две новости. Первая пришла днём 18 января. Телеграм-канал AmanVibe сообщил, что бывший полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани согласовал контракт с «Актобе». Позже это подтвердили и казахстанские медиа: в ближайшее время соглашение, которое станет самым большим в истории местного футбола, будет подписано.

Луиш Нани в медиалиге Фото: vk.com/media.league

Чуть позже – другая молния. Миралем Пьянич, находившийся без клуба после ухода из ЦСКА, тоже собирается в «Актобе». По данным Ивана Карпова, он подпишет контракт на год. Тоже с огромной зарплатой. Была также информация о возможном переходе в клуб Фёдора Смолова, но, по нашей информации, действительности она не соответствует.

А эти двое, да – ещё не закончили с футболом. Хотя Нани без профессионального контракта с конца 2024 года. За это время он пару раз был в России, участвуя в матчах Медиалиги и праздничной игре ЦСКА в честь 20-летия со дня победы в Кубке УЕФА. Казалось, профессионального футбола в его карьере больше не будет. Не тут-то было.

То же самое касается Пьянича: 30 декабря он дал интервью Николо Скире, где с грустным выражением лица объявил о завершении карьеры. К тому моменту он вряд ли много знал об «Актобе». А потом получил предложение, от которого сложно отказаться.

Миралем Пьянич в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Откуда в Казахстане такие деньги?

Важный момент: Нани и Пьянич пока официально не подписались с «Актобе». Хоть и местные медиа убеждены, что это вопрос времени. Была и ещё одна фамилия – Томас Мюллер. Но из-за искусственных полей в Казахстане он от этой затеи отказался.

В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев в своём обращении призвал закончить с государственным финансированием клубов и передать их в руки частным предпринимателям. Причины понятны – большое количество коррупционных скандалов и обвинений в нецелевом использовании денег из казны. В том числе – на зарплаты иностранной рабочей силы. По удивительному совпадению, президента услышали. И несколько клубов элиты оперативно перешли в управление конкретных бизнесменов.

Касым-Жомарт Токаев на футбольном матче Фото: РИА Новости

«Актобе» – один из них. В январе клуб перешёл под управление Нурлана Актырбаева, который в мае 2025-го вошёл в топ-75 самых богатых людей Казахстана. Он расположился там на 44-м месте, а его капитал оценили в $ 228 млн. Бизнесмен владеет группой строительных компаний, а также имеет долю в медиаактивах. Правда, уже после покупки клуба случился скандал.

Актырбаев назначил генеральным директором Армана Оспанова, который до этого позиционировал себя болельщиком «Кайрата», не скрывая это в публичном поле. Фаны «Актобе» знали это и сначала завалили клуб критикой в соцсетях, а потом пришли на пресс-конференцию. Там всё чуть не закончилось потасовкой. В итоге болельщиков вывели, Оспанов признал, что раньше действительно болел за «Кайрат», но пообещал встретиться с поклонниками клубов отдельно.

А так теперь будет со всеми командами Казахстана?

Похоже, да. Как минимум – с большинством. Если раньше единственным частным проектом был «Кайрат», то теперь больше клубов перейдёт в частные руки. И Актырбаев далеко не самый богатый бизнесмен, который будет вкладываться в футбол. Так «Женис» из Астаны выкупил Михаил Ломтадзе, чьё состояние оценивается в $ 5,9 млрд. А «Шахтёр» (Караганда) перешёл во владение Тимура Турлова. Его капитал – около $ 5,8 млрд. Есть и другие примеры: например, «Кызылжар» купил Сергей Кан (состояние, по Forbes, $ 470 млн).

Главный вопрос: ждать ли превращение чемпионата Казахстана в мини-версию Саудовской Аравии? Вряд ли. Никто из крупных бизнесменов не анонсировал резкое изменение финансирования и большие вливания. Хотя местные медиа подчёркивают: предпринимателей впечатлил кейс с продажей Сатпаева в «Челси». Поэтому идея искать талантливых игроков ради последующего заработка действительно обсуждается на уровне элит.

Дастан Сатпаев в «Кайрате» Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images

А именно громкую рекламную историю пока придумали только в «Актобе». Неизвестно, в каком виде она осуществится, но точно понятно: редко подобные приглашения дают реальный эффект развития, а заканчиваются в основном провалом.