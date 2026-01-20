«Ротор» закупается под РПЛ, семейные ценности Уридии. Разбор топ-трансферов Первой лиги

Команды Лиги Pari мощно готовятся к весенней части сезона. Переходов очень много – самое время разобрать главные на данный момент сделки.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Саид Алиев – из «Черноморца» в «Ротор»

Саид Алиев Фото: ФК «Черноморец»

Перед Денисом Бояринцевым ставили задачу попасть в стыковые матчи – он шёл рядом, но всё-таки отставал от заветной четвёрки. В ноябре главный тренер понял, что устал тянуть в одиночку, и подал в отставку. На его место был назначен Дмитрий Парфёнов, который уже выводил в МИР РПЛ «Тосно» и выигрывал с командой Кубок России. Если «Ротор» по итогам сезона попадёт в топ-4, все скажут – ну, конечно, пришёл настоящий тренер и выполнил задачу. Однако дело и в том, что Парфёнову сразу привезли новых игроков.

Самая громкая на данный момент покупка – Алиев из «Черноморца» (обошёлся в € 55 тыс.), который в первой части сезона забил восемь голов в 21 матче. По слухам, за 27-летним форвардом охотились команды РПЛ и костромской «Спартак». В итоге Саид переехал в Волгоград. Жизненно важный трансфер для «Ротора», где на месте «девятки» была самая настоящая чехарда.

Илья Родионов – из «Черноморца» в «Ротор»

Илья Родионов Фото: ФК «Черноморец»

Ещё один новичок «Ротора» – из «Черноморца». Тоже заплатили € 55 тыс. Полезная опция – лимитчик. Родионову всего 21 год, и в этом сезоне он окончательно дорос до статуса основного футболиста «Черноморца». В первой части сезона оформил 1+2 по системе «гол+пас», вызывается в молодёжную сборную России. Атакующий полузащитник, чаще появляется на правом фланге. Добавит вариативности и агрессии на этой позиции.

Александр Трошечкин – из «Пари НН» в «Ротор»

Александр Трошечкин Фото: ФК «Пари НН»

Заодно «Ротор» усилил и центр поля. Первую часть чемпионата 29-летний Трошечкин провёл в аренде в тульском «Арсенале» (1+1 в 11 матчах лиги).

За спиной у полузащитника больше 100 матчей в РПЛ. Трошечкин поехал к Парфёнову – именно с ним Александр стал обладателем Кубка России в составе «Тосно». Хоть и играл редко, но, видимо, остался с главным тренером в хороших отношениях. Трошечкин – центральный хавбек, который без особой яркости выполняет самую простую работу, однако делает это максимально надёжно по меркам Первой лиги.

В итоге состав «Ротора», по оценке Transfermarkt, вырос до пятого в лиге (€ 9,58 млн), впереди – «Факел», «Родина», «Торпедо» и «Урал».

Теодоро Арсе – из «Хенераль Кабальеро ЖЛМ» в «Родину»

Теодоро Арсе Фото: ФК «Родина»

Второй парагваец в истории Первой лиги. Первым был Диего Акоста, который так и не пригодился «КАМАЗу» (а потом и «Оренбургу»).

25-летний Арсе – воспитанник «Олимпии», одной из лучших команд Парагвая. Правда, играл он в основном за менее известную команду «Хенераль Кабальеро ЖЛМ», тоже выступающую в высшей лиге. Играл всегда много, а в последнем сезоне ещё и крайне результативно – на его счету 10 голов и семь голевых передач в 40 матчах.

Сильные стороны левого вингера – дриблинг, скорость и нацеленность на чужие ворота. Полезнее всего он смотрится в быстрых атаках. Хотя и при позиционных пригодится техника Арсе. Резкий и ловкий благодаря небольшому росту (168 см). «Родина» продолжает усиливать и без того очень грозную атакующую группу.

Даниил Анциперов – из «Оренбурга» в «Черноморец»

Даниил Анциперов Фото: ФК «Черноморец»

Возможно, уход Вадима Евсеева в махачкалинское «Динамо» будут вспоминать как решающий фактор в вылете «Черноморца» из Первой лиги. Команда вроде бы поднялась вверх, однако активность в зимнее окно, скажем так, вызывает вопросы. Уже ушли Алиев и Родионов. А где же усиление? Если не считать переход опытного Игоря Коновалова, то пока всё скудно.

20-летний Анциперов подаёт большие надежды – не зря остаётся на контракте с «Оренбургом». Габаритный (190 см) форвард блистал ещё в молодёжке «Торпедо» в одном составе с Максимом Сыщенко (тоже арендован «Черноморцем» у «Оренбурга»), в МФЛ забивал «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА.

Отлично ускоряется за спину и цепляется за моменты, но не слишком хорош в игре головой, несмотря на свои внушительные габариты. В прошлом сезоне Анциперов стал лучшим бомбардиром «Оренбурга-2», забив восемь голов в 24 матчах LEON-Второй лиги «Б». Команда заняла рекордное для себя четвёртое место. Вот только можно ли назвать опыт Анциперова релевантным? Впрочем, профильного нападающего нашли – уже успех.

Никита Чистяков – из «Текстильщика» в «Черноморец»

Никита Чистяков Фото: ФК «Черноморец»

Совсем другое дело – нацеленный на атаку левый защитник из «Золота». Никита Чистяков привлёк много внимания своей игрой за «Текстильщик». Он хорош в доставке мяча в штрафную, постоянно атакует бровку и спину. Стоит чуть зазеваться – игрок уже впереди.

В отличие от Анциперова, Чистяков не так молод – ему 25 лет. Он начинал карьеру в махачкалинском «Анжи», когда тот доживал свои последние дни. Успел попытаться закрепиться в «Урале» и даже выдал неплохой сезон в «Акроне» в ФНЛ – ещё до того, как тольяттинцы пошумели в Кубке России и направились в РПЛ.

Казалось бы, «Черноморец» здорово укрепил позицию левого защитника. Но смущает, что это далеко не первоочередная позиция, которую необходимо усилить.

Аксель Гнапи – из «Лапи» в «Факел»

Аксель Гнапи Фото: ФК «Факел»

Белайди Пуси воронежцам оказалось мало, и они взяли ещё одного центрального нападающего-легионера. Только если объяснить приобретение албанца достаточно легко (он неплохо играл в достаточно сложном чемпионате Азербайджана, забивал топ-командам лиги), то подписание Акселя Гнапи кажется сомнительным.

Впрочем, в этом сезоне 24-летний француз выглядит здорово – забил семь голов в 15 матчах за «Лапи» в чемпионате Косова. До этого Гнапи без особого блеска путешествовал по просторам французского футбольного андеграунда. «Факел» – его пятый клуб за два года.

У Гнапи большой рост (192 см) и высокая скорость. Часто он опускается вниз для подыгрыша, любит атаковать на пространстве. Правда, в Первой лиге Акселя точно удивят эшелонированные «автобусы» соперников «Факела». Надо будет адаптироваться. Отдельный фактор – стоимость Гнапи. За него заплатили € 300 тыс. Это серьёзные траты по меркам Первой лиги.

А что, если «Факел» повёлся на тот факт, что за «Лапи» в своё время играл Мирлинд Даку? Правда, на этом список известных футболистов, выступавших за эту команду, заканчивается.

Александр Гапечкин – из «Родины» в «Чайку»

Александр Гапечкин Фото: ФК «Чайка»

Аутсайдер Первой лиги аккуратно укрепляет состав более опытными футболистами. Оборону самой пропускающей команды чемпионата укрепил воспитанник «Ростова» Гапечкин, который может сыграть как центрального, так и крайнего защитника (чаще появляется на правом краю обороны). Переходит на правах аренды из «Родины».

Уверенно ведёт единоборства и неплохо исполняет длинные передачи. В этом сезоне 23-летний защитник играл за «Челябинск», которому ранее помог выйти в Первую лигу.

Никита Павлов – из «Родины» в «Чайку»

Никита Павлов Фото: ФК «Чайка»

23-летний вратарь составит конкуренцию Семёну Фадееву. Будет трудно: Фадеев – лучший голкипер лиги по количеству сейвов. Павлов перешёл в «Чайку» на правах свободного агента. Воспитанник московского «Динамо» выступал за вторую команду «Родины», но никак не мог пробиться в основную. В 2025-м не играл даже в «Золоте», поэтому настало время сделать новый шаг в карьере. Ну а «Чайке» пригодится относительно опытный второй номер.

Михаил Мальцев – из «Ротора» в «Сокол»

Михаил Мальцев Фото: ПФК «Сокол»

В начале января главный тренер «Сокола» Младен Кашчелан открытым текстом заявил, что команде жизненно необходимо усиление. И надо отдать должное руководителям – клуб подписал уже шестерых игроков.

Мальцев возвращается в Саратов. Он уже спасал «Сокол» от вылета в сезоне-2023/2024. Тогда приехал в аренду из «Родины». И особенно удачно провёл как раз весенний отрезок, сделав 3+2 по системе «гол+пас». Сейчас – полноценный трансфер до конца сезона. Поклонники Первой лиги знают, насколько опасен Мальцев на подборе и во втором темпе – у него есть поставленный удар со средней дистанции. Со штрафных Михаил тоже забивал. Полезный навык.

Николай Поярков – из «Ростова» в «Сокол»

Николай Поярков Фото: ПФК «Сокол»

По статусу Поярков – ещё более серьезное усиление для «Сокола». С 2019 года он был игроком «Ростова», хоть и постоянно уезжал в аренды. Но очевидно, что Николая котировали в РПЛ – у него 40 матчей на этом уровне. Удивительно, что «Соколу» вообще удалось договориться с футболистом такого высокого класса.

Скорее всего, Поярков закроет позицию левого латераля. Впрочем, есть один нюанс – в 2025-м футболист лишь три раза появился на поле в официальных матчах. Нужно набрать форму.

Георгий Уридия – из «Волги» в костромской «Спартак»

Георгий Уридия Фото: ФК «Волга»

Если нас чему-то и научили 11 фильмов «Форсажа», так только тому, что нет ничего важнее семьи. Так подумал форвард «Факела» Мераби Уридия, услышав за семейным новогодним столом, что у брата Георгия проблемы – ульяновская «Волга» не хотела расставаться с нападающим.

Как сообщил журналист Сергей Ильёв, ещё прошлым летом 24-летний Уридия должен был перейти в «Челябинск». Он даже подписал предварительный контракт, потому что соглашение с «Волгой» сгорало через полгода. Но переход не состоялся. «Челябинску» нужно было выплатить компенсацию за доморощенного игрока. В итоге Уридия продлил контракт с «Волгой» на три года.

Через полгода Уридия-младший снова захотел уйти. На этот раз серьёзный интерес проявил костромской «Спартак». В дело вступил Мераби Уридия – выкупил брата за € 33 тыс. (это примерно 3 млн рублей). Забавно, что тем самым он усилил конкурента, ведь костромичи всерьёз сражаются за выход в РПЛ. Но это уже дела семейные.

Кирилл Гоцук и Илья Берковский – из «Серик Беледиеспор» в «Торпедо». А ещё клуб взял вратаря «Рубина»

Илья Берковский и Кирилл Гоцук Фото: ФК «Торпедо»

Вслед за Дмитрием Тихим, который перебрался в ульяновскую «Волгу», из «Серик Беледиеспор» в Россию вернулись ещё два футболиста. Гоцук и Берковский перебрались в «Торпедо».

С таким усилением совсем стыдно болтаться на дне турнирной таблицы. Ведь оба новичка в своё время уже выходили из Первой лиги в РПЛ. Гоцук был лидером «Нижнего Новгорода» ещё до того, как клуб присоединил к названию «Пари», а Берковский – важным игроком в «Химках» Андрея Талалаева.

Оба закроют проблемные для «Торпедо» позиции – центрального защитника и крайнего нападающего. Самое главное – от обоих можно ждать скорейшей адаптации в Первой лиге. Во-первых, они хорошо знают чемпионат. Во-вторых, оба успешно играли в Турции. Гоцук до сих пор крайне опасен на стандартах. По сути, это российский аналог Габриэла Магальяйнса. Точнее, это Габриэл – бразильский аналог Гоцука.

Никита Корец Фото: ФК «Торпедо»

И ещё один переход: Никита Корец шикарно играл за «Рубин-2» в LEON-Второй лиге «Б», однако переход на новый уровень не задался – он провёл всего восемь матчей в аренде в костромском «Спартаке» и не закрепился. Поэтому казанцы вернули его и теперь отдали в аренду в «Торпедо». Однако здесь надо выиграть конкуренцию у Ростислава Солдатенкова.