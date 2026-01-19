В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня

19 января поступило несколько важных новостей с трансферного рынка. Главный (пока что) трансфер АПЛ и большой прогресс «Зенита» в сделке по Джону Джону – это далеко не всё. Рассказываем о главном за день в нашем традиционном дайджесте.
Состоявшиеся трансферы
«Манчестер Сити» купил Гехи
Марк Гехи в «Манчестер Сити»
Фото: ФК «Манчестер Сити»
Гехи – в «Манчестер Сити»! Контракт 25-летнего англичанина с «Кристал Пэлас» заканчивался летом 2026 года. Но «горожане» решили не ждать, а забрать игрока сейчас. У «Манчестер Сити» травмированы сразу три центральных защитника (Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз), поэтому им срочно было нужно усиление. В итоге за Гехи заплатили € 23 млн, контракт с футболистом подписан до лета 2031 года.
По данным Transfermarkt, зарплата Марка составит € 18 млн в год. Больше в «Манчестер Сити» получает только Эрлинг Холанд (€ 31 млн в год). «Прежде всего это огромная честь – играть за такой большой клуб. Я всегда был одержим желанием совершенствоваться, это то, к чему я постоянно стремлюсь, и это идеальное место для роста. Я много слышал о клубе и болельщиках. Это определённо подходящая среда для развития. Надеюсь, я смогу внести свой вклад и помочь каждому здесь», – сказал Гехи после трансфера.
На помощь экс-тренеру «Спартака» едет вингер из АПЛ
Джек Харрисон в «Фиорентине»
Фото: ФК «Фиорентина»
Джек Харрисон – глубокий запасной форвард «Лидс Юнайтед». Поэтому после предложения от «Фиорентины» клуб не долго думал над ответом. 29-летний англичанин отправляется в Италию на правах аренды за € 1 млн. Также в сделку включено право выкупа за € 7 млн. «Фиорентина» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли борется за выживание. После 21 тура команда набрала 17 очков и занимает 18-е место в таблице.
ЦСКА отдаёт Вильягру в Бразилию
Бразильский «Интернасьонал» объявил о договорённости по переходу полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры: «Интернасьонал» информирует о достижении соглашения с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. После завершения всех формальностей и успешного медосмотра игрок будет официально представлен на сезон‑2026 и присоединится к тренировкам», – отмечается в сообщении.
В ближайшие дни игрок прибудет в Порту‑Алегри для прохождения медосмотра и оформления необходимых процедур. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Вильягру арендуют с обязательным выкупом за $ 5 млн (если он отыграет не менее 60% матчей). 24-летний аргентинец выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 встреч, не отметившись результативными действиями. Вряд ли Родриго станет большой потерей для тренера Фабио Челестини.
Трансферные слухи дня
Джон Джон всё ближе к «Зениту»
ESPN сообщает, что атакующий полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Джон Джон отправляется на медосмотр в Россию перед трансфером в «Зенит». Отмечается, что 23-летний футболист пройдёт обследование, хотя клубы ещё не согласовывали все детали сделки. Сейчас нерешённым остаётся вопрос о размере бонусов.
Стороны договорились о трансфере за € 20 млн. Ожидается, что фиксированная часть сделки составит € 18,5 млн, а оставшиеся € 1,5 млн будут прописаны в качестве бонусов за голы. Также 20% от суммы трансфера получит воспитавший игрока «Палмейрас». В прошлом сезоне бразильской Серии А Джон Джон забил 10 мячей и оформил семь ассистов в 34 турах.
Кассьерра покидает РПЛ
Матео Кассьерра
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Зенит» покупает Джона Джона, но продаёт Матео Кассьерру. Колумбийский инсайдер Пипе Сьерра сообщил, что форвард переходит в «Атлетико Минейро». Во вторник, 20 января, он отправится в Бразилию для прохождения медосмотра и завершения трансфера. А инсайдер Вене Касагранде отметил, что сумма сделки составит € 10 млн. € 7 млн будут заплачены «Атлетико Минейро» сразу, а € 3 млн будут прописаны в качестве бонусов. После ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры у «Зенита» из центрфорвардов остаётся только Александр Соболев. Ждём усиление для Сергея Семака на эту позицию?
Зинченко возвращается в Нидерланды
Александр Зинченко в «Ноттингем Форест»
Фото: ФК «Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» собирался вернуть Александра Зинченко из аренды «Арсеналу». Поэтому лондонцы в срочном режиме нашли 29-летнему украинцу новый клуб. Арендовать полузащитника решил «Аякс». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в ближайшее время Зинченко вылетит в Амстердам для прохождения медосмотра. «Аякс» полностью покроет зарплату футболиста.
Ранее Зинченко уже играл в Нидерландах за ПСВ (2016-2017) на правах аренды из «Манчестер Сити». На фоне информации о переходе Александра в «Аякс» болельщики увидели, что тот отписался от эйндховенцев в соцсетях. «Я давно не был подписан на их аккаунт. Старые фотографии я удалил уже очень давно. И это никак не связано с нынешними событиями – это полный бред. Год назад, играя за «Арсенал» в Лиге чемпионов против ПСВ, я забил гол, но не праздновал его. Я всегда с большим уважением относился к этому клубу, несмотря на то что был там в аренде», – отметил Зинченко.
Тер Штеген остаётся в Каталонии. Но есть нюанс
Марк-Андре тер Штеген
Фото: Eric Alonso/Getty Images
Инсайдер Фабрицио Романо выдал фирменное Here We Go по аренде Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» в «Жирону». Немец перебирается в соседний клуб из Каталонии до лета 2026 года. В соглашении нет пункта о выкупе 33-летнего голкипера. Поэтому после чемпионата мира Марк-Андре ещё вернётся в «Барсу». Но навязать конкуренцию Жоану Гарсии будет очень непросто.
«Ливерпуль» — в поисках нового центрального защитника
«Ливерпуль» начал поиски центрального защитника после ухода Марка Гехи в «Манчестер Сити». Мерсисайдцы планировали подписать контракт с 25-летним англичанином летом, но тот выбрал переход к сопернику. Поэтому теперь «Ливерпуль» начнёт охоту за другими защитниками. TEAMtalk сообщает, что две главные цели клуба – Алессандро Бастони («Интер») и Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд). По данным Transfermarkt, цена итальянца составляет € 80 млн, немца – € 55 млн. Придётся снова серьёзно потратиться!
Одной строкой
- Официально: «Рубин» объявил о переходе вратаря Никиты Кореца в «Торпедо» на правах аренды до конца 2026 года.
- Фабрицио Романо: «Марсель» завершает подписание защитника «Фейеноорда» Квинтена Тимбера (брат-близнец защитника «Арсенала» Юрриена).
- Football Insider: «Ньюкасл» хочет подписать контракт с защитником «Интера» Стефаном де Вреем. Соглашение 33-летнего игрока с итальянцами завершается летом 2026 года.
- Фабрицио Романо: «Галатасарай» начал переговоры с «Наполи» по переходу вингера Ноа Ланга.
- Официально: полузащитник Ноа Нарти перешёл в «Лион» из датского «Брондбю». Сумма трансфера составила € 7,5 млн + € 2,5 млн.
- Официально: полузащитник Юго Рагубер перешёл в «Леванте» из «Лилля» на правах аренды.
- Фабрицио Романо: «Ноттингем Форест» сделал предложение «Наполи» по Лоренцо Лукке: аренда за € 1 млн с правом выкупа за € 35 млн.
- Фабрицио Романо: «Борнмут» завершает подписание голкипера «Лацио» Христоса Мандоса на правах аренды с опцией выкупа за € 23 млн.
- Фабрицио Романо: «Интер» покупает защитника загребского «Динамо» Леона Якировича за € 2,5 млн + € 2 млн бонусами.