В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня

19 января поступило несколько важных новостей с трансферного рынка. Главный (пока что) трансфер АПЛ и большой прогресс «Зенита» в сделке по Джону Джону – это далеко не всё. Рассказываем о главном за день в нашем традиционном дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

«Манчестер Сити» купил Гехи

Марк Гехи в «Манчестер Сити» Фото: ФК «Манчестер Сити»

Гехи – в «Манчестер Сити»! Контракт 25-летнего англичанина с «Кристал Пэлас» заканчивался летом 2026 года. Но «горожане» решили не ждать, а забрать игрока сейчас. У «Манчестер Сити» травмированы сразу три центральных защитника (Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Джон Стоунз), поэтому им срочно было нужно усиление. В итоге за Гехи заплатили € 23 млн, контракт с футболистом подписан до лета 2031 года.

По данным Transfermarkt, зарплата Марка составит € 18 млн в год. Больше в «Манчестер Сити» получает только Эрлинг Холанд (€ 31 млн в год). «Прежде всего это огромная честь – играть за такой большой клуб. Я всегда был одержим желанием совершенствоваться, это то, к чему я постоянно стремлюсь, и это идеальное место для роста. Я много слышал о клубе и болельщиках. Это определённо подходящая среда для развития. Надеюсь, я смогу внести свой вклад и помочь каждому здесь», – сказал Гехи после трансфера.

На помощь экс-тренеру «Спартака» едет вингер из АПЛ

Джек Харрисон в «Фиорентине» Фото: ФК «Фиорентина»

Джек Харрисон – глубокий запасной форвард «Лидс Юнайтед». Поэтому после предложения от «Фиорентины» клуб не долго думал над ответом. 29-летний англичанин отправляется в Италию на правах аренды за € 1 млн. Также в сделку включено право выкупа за € 7 млн. «Фиорентина» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли борется за выживание. После 21 тура команда набрала 17 очков и занимает 18-е место в таблице.

ЦСКА отдаёт Вильягру в Бразилию

Бразильский «Интернасьонал» объявил о договорённости по переходу полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры: «Интернасьонал» информирует о достижении соглашения с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. После завершения всех формальностей и успешного медосмотра игрок будет официально представлен на сезон‑2026 и присоединится к тренировкам», – отмечается в сообщении.

В ближайшие дни игрок прибудет в Порту‑Алегри для прохождения медосмотра и оформления необходимых процедур. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что Вильягру арендуют с обязательным выкупом за $ 5 млн (если он отыграет не менее 60% матчей). 24-летний аргентинец выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 встреч, не отметившись результативными действиями. Вряд ли Родриго станет большой потерей для тренера Фабио Челестини.

Трансферные слухи дня

Джон Джон всё ближе к «Зениту»

ESPN сообщает, что атакующий полузащитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Джон Джон отправляется на медосмотр в Россию перед трансфером в «Зенит». Отмечается, что 23-летний футболист пройдёт обследование, хотя клубы ещё не согласовывали все детали сделки. Сейчас нерешённым остаётся вопрос о размере бонусов.

Стороны договорились о трансфере за € 20 млн. Ожидается, что фиксированная часть сделки составит € 18,5 млн, а оставшиеся € 1,5 млн будут прописаны в качестве бонусов за голы. Также 20% от суммы трансфера получит воспитавший игрока «Палмейрас». В прошлом сезоне бразильской Серии А Джон Джон забил 10 мячей и оформил семь ассистов в 34 турах.

Кассьерра покидает РПЛ

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» покупает Джона Джона, но продаёт Матео Кассьерру. Колумбийский инсайдер Пипе Сьерра сообщил, что форвард переходит в «Атлетико Минейро». Во вторник, 20 января, он отправится в Бразилию для прохождения медосмотра и завершения трансфера. А инсайдер Вене Касагранде отметил, что сумма сделки составит € 10 млн. € 7 млн будут заплачены «Атлетико Минейро» сразу, а € 3 млн будут прописаны в качестве бонусов. После ухода Лусиано Гонду и Матео Кассьерры у «Зенита» из центрфорвардов остаётся только Александр Соболев. Ждём усиление для Сергея Семака на эту позицию?

Зинченко возвращается в Нидерланды

Александр Зинченко в «Ноттингем Форест» Фото: ФК «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» собирался вернуть Александра Зинченко из аренды «Арсеналу». Поэтому лондонцы в срочном режиме нашли 29-летнему украинцу новый клуб. Арендовать полузащитника решил «Аякс». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в ближайшее время Зинченко вылетит в Амстердам для прохождения медосмотра. «Аякс» полностью покроет зарплату футболиста.

Ранее Зинченко уже играл в Нидерландах за ПСВ (2016-2017) на правах аренды из «Манчестер Сити». На фоне информации о переходе Александра в «Аякс» болельщики увидели, что тот отписался от эйндховенцев в соцсетях. «Я давно не был подписан на их аккаунт. Старые фотографии я удалил уже очень давно. И это никак не связано с нынешними событиями – это полный бред. Год назад, играя за «Арсенал» в Лиге чемпионов против ПСВ, я забил гол, но не праздновал его. Я всегда с большим уважением относился к этому клубу, несмотря на то что был там в аренде», – отметил Зинченко.

Тер Штеген остаётся в Каталонии. Но есть нюанс

Марк-Андре тер Штеген Фото: Eric Alonso/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо выдал фирменное Here We Go по аренде Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» в «Жирону». Немец перебирается в соседний клуб из Каталонии до лета 2026 года. В соглашении нет пункта о выкупе 33-летнего голкипера. Поэтому после чемпионата мира Марк-Андре ещё вернётся в «Барсу». Но навязать конкуренцию Жоану Гарсии будет очень непросто.

«Ливерпуль» — в поисках нового центрального защитника

«Ливерпуль» начал поиски центрального защитника после ухода Марка Гехи в «Манчестер Сити». Мерсисайдцы планировали подписать контракт с 25-летним англичанином летом, но тот выбрал переход к сопернику. Поэтому теперь «Ливерпуль» начнёт охоту за другими защитниками. TEAMtalk сообщает, что две главные цели клуба – Алессандро Бастони («Интер») и Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд). По данным Transfermarkt, цена итальянца составляет € 80 млн, немца – € 55 млн. Придётся снова серьёзно потратиться!

