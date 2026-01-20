Легендарнейший камбэк «Монако» с «Реалом» в ЛЧ из 2004-го. Что стало с героями тех матчей?

Сегодня команды сыграют в Лиге чемпионов впервые с того самого четвертьфинала, где мадридцы вели 5:2. Но всё отдали.

«Реал» и «Монако», как ни удивительно, встретятся в этом туре Лиги чемпионов всего лишь во второй раз за всю историю. С момента их первого противостояния – двухматчевого, в четвертьфинале ЛЧ – прошло больше 20 лет. Оно запомнилось невероятным камбэком монегасков в апреле 2004 года. По ходу битвы «Монако» уступал со счётом 2:5, но тем не менее победил и в итоге добрался до финала. Вспоминаем те матчи и рассказываем, где сейчас их участники.

В сезоне-2003/2004 и «Реал», и «Монако» выиграли свои группы в Лиге чемпионов. Мадридцы финишировали первыми в квартете с «Порту», «Марселем» и «Партизаном», а монегаски опередили «Депортиво», ПСВ и АЕК. Причём испанцы ни разу не проиграли. В 1/8 финала команда Карлуша Кейруша расправилась ещё и с «Баварией» (1:1 в гостях и 1:0 дома), а команда Дидье Дешама с гигантским трудом и не без помощи судей одолела наш «Локомотив» (1:2 в Москве и 1:0 на своём поле). Разумеется, «Реал» считался фаворитом пары.

Однако в первом матче в Мадриде повёл «Монако». На 43-й минуте защитник Скилаччи забил с паса капитана монегасков Жюли. Гости мало в чём уступали хозяевам. Однако во втором тайме «Реал» включился на 100% и раздавил команду Дешама. Четыре гола за полчаса!

Эльгера сравнял счёт после подачи Бекхэма с углового, Зидан преуспел на добивании, Фигу не реализовал пенальти (голкипер Рома отразил удар с «точки»), но всё же дослал мяч в сетку, а Роналдо завершил разгромный отрезок с передачи великолепного Зидана. Минимальные шансы «Монако» оставлял гол Морьентеса в концовке матча. «Сантьяго Бернабеу» даже великодушно похлопал форварду, принадлежавшему «Реалу».

«Монако» перед ответным матчем Фото: LEGRAND/Gamma-Rapho via Getty Images

«Реал» перед ответным матчем Фото: LEGRAND/Gamma-Rapho via Getty Images

В ответной встрече гости, казалось, окончательно нокаутировали соперника голом на 36-й минуте. Рауль, получив пас от Роналдо, классно пробил в верхний угол. У «Монако» не получалось ничего. Невозможно было поверить, что затем команда Дешама положит три мяча за 21 минуту и совершит один из самых ярких камбэков в истории плей-офф ЛЧ! Очевидно, игроки «Реала» рано расслабились, потеряли концентрацию.

Ещё до перерыва Жюли забил после скидки Морьентеса. В начале второго тайма сам Фернандо поразил ворота Касильяса ударом головой. Монегаски поймали кураж, и вскоре Жюли оформил дубль. У «Реала» было ещё полчаса, чтобы спастись, однако мадридцы загубили свои шансы, а гол Рауля был отменён из-за сомнительного офсайда. «Монако» победил и прошёл в полуфинал, где переиграл «Челси», и только в финале был бит «Порту» (0:3) Жозе Моуринью.

«Мы никогда не теряли веру в собственные силы, – объяснил чудесную победу в противостоянии с мадридцами Дешам. – «Реал» вышел на поле уверенным в собственной победе, и в девяти случаях из 10 они бы её добились. Но футбол тем и хорош, что иногда более слабая команда выигрывает у более сильной. «Монако» показал блестящую игру. Футболисты действовали выше своих возможностей как физически, так и психологически».

Где сейчас участники матчей «Реала» и «Монако» в 2004 году?

«Реал»

Икер Касильяс, 44 года

Икер Касильяс Фото: Emilee Chinn — FIFA/FIFA via Getty Images

Вся карьера Касильяса прошла в двух командах – родном «Реале», за который он выступал до 2015 года, и «Порту». В Португалии голкипер провёл ещё пять лет. С мадридцами Икер за полтора десятка сезонов завоевал пять чемпионских титулов и три кубка Лиги чемпионов. Закончив играть, Касильяс сконцентрировался на развитии собственных бизнес-проектов. Кроме того, он остался связан с «Реалом» через фонд клуба.

Мичел Сальгадо, 50 лет

Мичел Сальгадо Фото: Sam Corum/PA Images via Getty Images

Правый защитник провёл в «Реале» 10 сезонов. Взял четыре чемпионских титула и две Лиги чемпионов. В 2009 году ушёл из мадридского клуба в «Блэкберн» и доигрывал там до лета 2012-го. После завершения карьеры был совладельцем малоизвестных футбольных клубов, пробовал себя в футзале, работал на Кипре в «Пафосе» – советником, спортивным директором и исполняющим обязанности главного тренера. С 2024 года возглавляет юношескую сборную Саудовской Аравии U15.

Иван Эльгера, 50 лет

Иван Эльгера Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Центральный защитник Эльгера отдал мадридцам восемь лет карьеры. У Ивана – три чемпионских титула и две победы в Лиге чемпионов. Летом 2007-го он перешёл в «Валенсию» и там провёл последние полтора года. В 2020-м вернулся в футбол в качестве главного тренера команды пятого испанского дивизиона «Лас-Розас», но продержался всего четыре месяца. Больше не тренировал. Его главные дела связаны с бизнесом – управлением финансами и недвижимостью.

Альваро Мехия, 44 года

Альваро Мехия Фото: Chris Ricco — FIFA/FIFA via Getty Images

Воспитанник «Реала» оставался в клубе до 2007-го, за четыре сезона выиграл одно золото Примеры. Потом центральный защитник был подписан как свободный агент «Мурсией», выступал ещё за «Альмерию», французский «Арль-Авиньон», турецкий «Коньяспор», греческий «Эрготелис» и «Аль-Шаханию» из Катара. В 2020 году ушёл с поля навсегда. Мехия стал тренером. Возглавил ту же «Аль-Шаханию», а в январе 2025-го принял юношескую сборную Катара U17.

Рауль Браво, 44 года

Рауль Браво Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Универсальный защитник, закрывавший то центр обороны, то левый фланг, находился в «Реале» в течение пяти лет – до 2007 года. У Браво два золота Примеры и один кубок Лиги чемпионов. «Сливочные» продали его в «Олимпиакос» за € 2,3 млн. Позже Рауль вернулся в Испанию, где выступал за «Нумансию», «Райо Вальекано» и «Кордову». Доигрывал в Греции – «Арис» и «Верия» были его последними клубами до 2017-го. В «Арисе» же Браво начал тренерскую карьеру в роли ассистента. В 2019 году его арестовали как участника преступной группы, которая была причастна к организации договорных матчей, коррупции и отмыванию денег. Однако в итоге с Рауля сняли обвинения из-за недостаточности доказательств. Он занялся дизайном интерьеров, открыл свою фирму и играет за ветеранов.

Роберто Карлос, 52 года

Роберто Карлос Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Наш старый знакомый Роберто Карлос отпахал в Мадриде 11 сезонов. В его коллекции трофеев четыре золота Примеры и три кубка Лиги чемпионов. В 2007 году защитника отпустили свободным агентом в «Фенербахче». Потом бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Коринтиансом», оттуда перебрался в «Анжи», а после российского приключения закончил. Роберто Карлос пробовал тренировать в Турции – возглавлял «Сивасспор» и «Акхисар Беледиеспор». Правда, в середине 2010-х он ещё ненадолго вернулся в футбол, чтобы развлечься в Индии в качестве играющего тренера «Дели Динамос». Но новая профессия его, видимо, не так сильно увлекла. Бразильца устраивает роль посла «Реала».

Гути, 49 лет

Гути (справа) Фото: Carlos Alvarez/WireImage

Воспитанник «Реала» отыграл за мадридцев почти полтора десятка сезонов. Пять раз Гути брал золото Примеры, трижды побеждал в Лиге чемпионов. В 2010-м полузащитник перебрался на правах свободного агента в «Бешикташ», а спустя полтора года решил, что пора вешать бутсы на гвоздь. Затем выучился на тренера. До 2018-го работал с юношескими командами «сливочных». После этого вернулся на год в «Бешикташ», где ассистировал Шенолу Гюнешу. А в сезоне-2019/2020 возглавлял «Альмерию». Но, покинув команду Сегунды, больше никого не тренировал. Гути превратился в футбольного эксперта, комментатора DAZN.

Дэвид Бекхэм, 50 лет

Дэвид Бекхэм Фото: Elsa/Getty Images

Бекхэм на виду даже после завершения карьеры. В «Реале» он был до 2007 года (завоевал одно золото Примеры за четыре сезона), а затем отправился в Америку – подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». В Европу возвращался на правах аренды в «Милан», а последней командой полузащитника стал в 2013-м «ПСЖ». Теперь все знают англичанина как совладельца «Интер Майами». Его клуб привлёк Лионеля Месси и других звёзд, а в сезоне-2025 впервые в своей истории стал чемпионом МЛС. Бекс продолжает собирать трофеи.

Борха Фернандес, 45 лет

Борха Фернандес Фото: Из личного архива Борхи Фернандеса

Ещё один воспитанник «Реала», игравший за мадридский клуб два сезона до перехода в 2005 году на правах аренды в «Мальорку». Потом Борха сменил несколько команд в Испании – «Вальядолид», «Хетафе», «Депортиво», «Эйбар», «Альмерию». Возвращался в «Вальядолид». Полузащитника даже в Индию занесло – испанца трижды подписывал «Атлетико Калькутта». В 2019 году Фернандес закончил и решил тренировать. Трудился в системе «Вальядолида», а с 2024-го возглавляет «Оренсе» из пятого дивизиона.

Луиш Фигу, 53 года

Луиш Фигу Фото: Siu Wu/picture alliance via Getty Images

После скандального перехода из «Барселоны» португалец работал на славу «Реала» в течение пяти сезонов – до лета 2005-го. С мадридцами Фигу завоевал два чемпионских титула, выиграл одну Лигу чемпионов. После этого перебрался свободным агентом в «Интер», где и закончил в 2009-м. По завершении карьеры Луиш занялся бизнесом, основал свой благотворительный фонд, стал советником президента УЕФА Александера Чеферина и хотел даже поучаствовать в выборах на должность президента ФИФА. Но в итоге снял свою кандидатуру.

Зинедин Зидан, 53 года

Зинедин Зидан Фото: Pablo Cuadra/Getty Images for EA SPORTS FC™ 25

О Зизу много рассказывать не нужно, вы наверняка и сами следите за его карьерой. Но на всякий случай напомним, что француз играл за «Реал» на протяжении пяти лет до ухода из футбола в 2006 году. Выиграл чемпионский титул и Лигу чемпионов. Затем вернулся в «Реал» уже как тренер: ассистировал Карло Анчелотти, набил руку в «Кастилье» и с 2016-го два раза возглавлял первую команду мадридцев. При Зидане «сливочные» трижды побеждали в ЛЧ и дважды — в чемпионате Испании. Летом после ЧМ-2026 Зинедин должен принять сборную Франции. Хотя это ещё не официально.

Рауль, 48 лет

Рауль Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Рауль – воспитанник и легенда «Реала». Он отдал родному клубу 16 лет. Выступал за мадридцев до 2010 года, взял шесть чемпионских титулов и три Лиги чемпионов. В конце карьеры доигрывал в «Шальке», катарском «Аль-Садде» и «Нью-Йорк Космос». Рауля также привлекла тренерская деятельность. В 2015-м он завершил выступления, а через три года начал работать с юношами «Реала». С июля 2019-го по июнь 2025-го возглавлял «Кастилью». Побеждал в юношеской Лиге УЕФА. Сейчас экс-форвард находится в творческом отпуске и ждёт интересных предложений.

Роналдо, 49 лет

Роналдо Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

Зубастик Роналдо – ещё одна легендарная личность из того «Реала». Бразилец провёл в Мадриде четыре с половиной сезона, пока в 2007 году его не продали «Милану» за € 7,5 млн. Взял одно золото Примеры. Последней командой нападающего был «Коринтианс», за который он играл до 2011-го. Перестав бить по мячу за деньги, Роналдо стал футбольным инвестором. Он вкладывался в «Форт-Лодердейл Страйкерс», владел «Вальядолидом» и «Крузейро». Впрочем, в последние полтора года продал испанский и бразильский клубы.

Тренер. Карлуш Кейруш, 72 года

Карлуш Кейруш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Португальский тренер возглавлял «Реал» в течение одного сезона-2003/2004. Выиграл только Суперкубок Испании, и его отправили в отставку. Затем Кейруш был ассистентом Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», тренировал сборные Португалии, Ирана (дважды), Колумбии, Египта и Катара. А летом 2025 года принял национальную команду Омана. С египтянами добирался до финала Кубка Африки – 2021, где проиграл по пенальти Сенегалу.

На замену в матчах с «Монако» выходили также Франсиско Павон, Сантьяго Солари и Хавьер Портильо. Из этого трио самая заметная роль в современном футболе у аргентинца. Солари недолго тренировал первую команду «Реала» и мексиканскую «Америку», а с 2022-го занимает в мадридском клубе должность директора.

«Монако»

Флавио Рома, 51 год

Флавио Рома Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Итальянский голкипер играл за «Монако» восемь сезонов подряд. Взял с командой Кубок лиги. В 2009 году перебрался как свободный агент в «Милан». Тем не менее завершил карьеру всё же в составе монегасков. В 2012-м вернулся в «Монако» и провёл ещё два сезона. Чтобы остаться в футболе, Рома выбрал самый верный путь. Стал тренером вратарей. Работал в фарм-клубе и с юношами монегасков. В сезоне-2022/2023 исполнял ту же роль у Стефано Пиоли в «Милане». После этого ни в одном клубе Флавио не появлялся. Говорят, открыл свою фирму по прокату автомобилей в Дубае.

Гаэль Живе, 44 года

Гаэль Живе Фото: ФК «Монако»

Воспитанник «Монако» находился в команде в течение шести лет. Стал обладателем Кубка лиги. В 2007-м был продан «Марселю» за € 5 млн. Затем уезжал в Англию – подписал контракт с «Блэкберном». А последние сезоны провёл во французских клубах «Арль-Авиньон», «Эвиан» и «Тур». В 2016-м ушёл из футбола. Вернулся в него уже тренером спустя два года. С 2018-го по 2021-й работал ассистентом в «Монако» U19. Однако затем Живе сделал резкий поворот. Увлёкся бизнесом, открыл собственный комплекс для игры в падел и даже получил награду «Менеджер года».

Себастьен Скилаччи, 45 лет

Себастьен Скилаччи Фото: ФК «Монако»

Центральный защитник прошёл через фарм-клуб «Монако», а за первую команду играл четыре сезона. Взял Кубок лиги. В 2006 году Скилаччи продали в «Лион» за € 4,5 млн. Потом француз отправился за границу – выступал в «Севилье» и «Арсенале». Закончил в 2017-м в «Бастии». Тогда Себастьен захотел тренировать. Работал с юношами «Бордо» и «Монако». Позже устроился скаутом в «Ниццу», а с 2024-го – ассистент главного тренера в этом клубе.

Уго Ибарра, 51 год

Уго Ибарра Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Аргентинский защитник был в «Монако» только один сезон-2003/2004 – его арендовали у «Порту». Летом 2004 года Ибарру отправили в новую аренду в «Эспаньол». В июле 2005-го Уго вернулся на родину и в течение пяти лет играл за «Бока Хуниорс». Выучился на тренера. С 2020-го возглавлял молодёжку и фарм-клуб «Бока Хуниорс», с июля 2022-го по март 2023-го – и первую команду. Завоевал чемпионский титул и Суперкубок Аргентины. Но вот уже почти три года Ибарра не тренирует на высоком уровне. Недолго поработал в клубах «Уракан» и «Сан-Мигель», держится в тени.

Жюльен Родригес, 47 лет

Жюльен Родригес Фото: Corbis via Getty Images

Французский защитник выступал за «Монако» восемь лет, завоевал одно золото и Кубок лиги. А в 2005-м согласился на трансфер в «Рейнджерс». Монегаски заработали на нём € 1,5 млн. Из Шотландии Родригес вернулся уже в «Марсель», где и завершил карьеру в 2011 году. После того как Жюльен перестал играть, он пошёл в тренеры. Руководил разными молодёжными командами в Марселе. Однако на профессиональном уровне Родригес не тренировал.

Патрис Эвра, 44 года

Патрис Эвра Фото: PA Images via Getty Images

За три с половиной года в «Монако» левый защитник раскрутил карьеру, которую продолжил уже в «Манчестер Юнайтед» (куда был продан за € 8 млн) и «Ювентусе». Выиграл в составе монегасков Кубок лиги. В 2017-м Эвра вернулся во Францию в «Марсель», после этого недолго пробыл в «Вест Хэме» и через два года ушёл из футбола. Патрис получил тренерский диплом, но пока не использовал его. Появлялся как эксперт на разных каналах, опубликовал автобиографию, всерьёз занялся единоборствами и даже собирался выступать на профессиональных турнирах по ММА. Эвра довольно популярен в соцсетях.

Акис Зикос, 51 год

Акис Зикос Фото: ФК «Монако»

Грек провёл в «Монако» четыре сезона – взял Кубок лиги, а в 2006-м вернулся в АЕК, из которого и переходил в клуб чемпионата Франции. Ещё спутся два года Зикос оставил профессиональный футбол. Однако в том же АЕКе начал через пять лет тренерскую карьеру как ассистент. Затем афинский клуб дважды назначал Акиса главой молодёжного департамента. На этой должности экс-полузащитнику, судя по всему, наиболее комфортно. С 2021-го Зикос руководит молодёжным департаментом в «Глифаде».

Лукас Бернарди, 48 лет

Лукас Бернарди Фото: Amilcar Orfali/Getty Images

Аргентинский хавбек выступал за «Монако» до 2009 года. За семь с половиной сезонов в составе монегасков завоевал один трофей – Кубок лиги. Покинув Европу, воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» вернулся в родной клуб. Играл в аргентинском чемпионате ещё шесть лет. Потом Бернарди посвятил себя тренерской деятельности. Сразу возглавил «Ньюэллс Олд Бойз», работал также в «Арсенале» из Саранди, «Годой-Крус», «Эстудиантесе» и «Бельграно». Но нигде не складывалось с трофеями. В январе 2025-го Лукас вернулся в «Ньюэллс Олд Бойз» и с тех пор возглавляет молодёжку.

Ярослав Плашил, 44 года

Ярослав Плашил Фото: Zuma/TASS

Чешский легионер принадлежал «Монако» в течение семи лет, правда, уходил на полсезона в аренду – в «Кретей». В августе 2007-го клуб продал Плашила «Осасуне» за € 2,2 млн. Полузащитник поиграл ещё в «Бордо» и «Катании», а в 2019 году решил, что с него хватит. Ярослав тут же переключился на тренерскую работу. Начинал ассистентом в дубле «Бордо», после чего был в том же качестве в первой команде жирондинцев и в «Шатору». С ноября 2025-го Плашил – помощник в сборной Чехии.

Эдуар Сиссе, 47 лет

Эдуар Сиссе Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Сиссе провёл сезон-2003/2004 за монегасков на правах аренды. Принадлежал он «ПСЖ». После завершения успешного для Эдуара года в «Монако» парижский клуб вернул его. Ещё полузащитник поиграл за «Бешикташ», «Марсель» и «Осер», который оказался его последним клубом в 2012 году. В новой жизни Сиссе стал телеэкспертом и консультантом канала Prime Video, который специализируется на Лиге 1. Кроме того, он инвестировал в группу So Press и начал вести собственный подкаст.

Жером Ротен, 47 лет

Жером Ротен Фото: Pierre Suu/WireImage

Атакующий полузащитник поиграл за «Монако» только два с половиной года, взял Кубок лиги. Летом 2004-го «ПСЖ» выкупил Ротена за € 10 млн. Из парижского клуба Жером уходил в аренду в «Рейнджерс» и «Анкарагюджю», а доигрывал в «Бастии» и «Кане». В 2013-м закончил. Ротен стал экспертом на каналах Canal+ и beIN Sports, начал сотрудничать с RMC Sport. Иногда мощно зажигает в своих комментариях. Параллельно работал ассистентом тренера на региональном уровне. Увлёкся паделом.

Людовик Жюли, 49 лет

Людовик Жюли Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Жюли – капитан того «Монако», он провёл в клубе шесть сезонов. Завоёвывал чемпионский титул, Кубок лиги и Суперкубок Франции. Как раз после успешной лигочемпионской кампании флангового форварда продали в июле 2004-го «Барселоне» за € 8,5 млн. Потом Людовик выступал за «Рому» и «ПСЖ», вернулся на год в «Монако», а доигрывал в «Лорьяне» и командах низших дивизионов. В 2017-м получил должность представителя монегасков, ещё через два года – тренера в фарм-клубе. В сезоне-2022/2023 трудился ассистентом в «Лионе». С того времени Жюли – эксперт для французских СМИ, бизнесмен и активный игрок в падел.

Фернандо Морьентес, 49 лет

Фернандо Морьентес Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Вот ведь ирония судьбы: правами на Морьентеса владел «Реал», а сезон-2003/2004 он отыграл за «Монако» на правах аренды. Летом 2004 года мадридцы вернули Фернандо, тем не менее уже в январе 2005-го отдали его «Ливерпулю» за € 9,25 млн. Позже нападающий выступал за «Валенсию» и «Марсель», где и закончил в 2010-м. Впрочем, пять лет спустя вернулся на поле, чтобы сыграть несколько матчей за команду «Санта-Ана». К тому времени Морьентес уже начал тренировать. Работал с юношами «Уракана Валенсия» и «Реала». В сезоне-2015/2016 возглавлял «Фуэнлабраду», а в 2020-м было объявлено о его назначении главой молодёжного департамента итальянского клуба «Расинг Капри». Сейчас Морьентес выступает как эксперт в СМИ и сотрудничает с фондом «Реала».

Дадо Пршо, 51 год

Дадо Пршо Фото: Girondins4Ever

Хорватский форвард в течение восьми сезонов принадлежал «Монако», однако два из них провёл в аренде – играл за «Аяччо». Тем не менее с монегасками Пршо завоевал чемпионский титул, Кубок лиги и Суперкубок Франции. В 2004-м Дадо ушёл свободным агентом в «Рейнджерс», а ещё через три года стал «футбольным пенсионером». Но в 2019-м вернулся в профессию как тренер нападающих. Трудился во французских клубах «По», «Кевийи Руан» и «Труа», а также в бельгийском «РВД Моленбек». С августа 2024-го Пршо – ассистент в «Бордо».

Тренер. Дидье Дешам, 57 лет

Дидье Дешам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренер Дешам – на виду. С 2012 года он возглавляет сборную Франции, с которой взял золото на российском ЧМ-2018. После чемпионата мира 2026 года уйдёт из национальной команды, вероятно, уступив своё место Зидану. В «Монако» Дидье начинал тренерскую карьеру, возглавлял монегасков с июля 2001-го по сентябрь 2005-го. Выиграл Кубок лиги, долетел до финала Лиги чемпионов. Позже возглавлял «Марсель» и «Ювентус», стал чемпионом Франции.

У «Монако» в матчах с «Реалом» на замену также выходили Хассан Эль-Факири, Шабани Нонда и Эммануэль Адебайор. Наиболее известен, конечно же, последний из этого трио. А вот тренером стал только Эль-Факири, который сейчас работает ассистентом в «Сент-Этьене».