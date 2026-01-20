Футбол-2026: навесы вернулись в моду — но теперь их делают не оттуда и не те игроки

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Закройте глаза и представьте себе гол после навеса из трансляции с работавшим тогда на РЕН ТВ комментатором Александром Елагиным. Думаю, у многих из вас будет похожая картина. После диагонального перевода полузащитник на фланге принимает и обрабатывает мяч. В это время со стороны боковой линии за него на максимальной скорости забегает крайний защитник. Следующая передача идёт ему на ход. Защитник подстраивается под мяч, сбрасывает скорость и подаёт своей ногой (левша слева, правша — справа). Высокий нападающий отрывается от защитника в сторону ближней штанги и вколачивает мяч в сетку. Затем он бежит к угловому флажку и прокатывается на коленях по мокрому газону.

Это по-прежнему можно увидеть. Если вы ностальгируете по такому футболу, то Шон Дайч, к примеру, продолжает работать. В недавнем матче его нынешняя команда, «Ноттингем Форест», при любой возможности бомбардировала штрафную его бывшей команды, «Эвертона», навесами, оформив в итоге 52 подачи. Большинство из них — именно такие: игроками со своими ногами, из глубокой позиции близко к лицевой линии.

С развитием аналитики подобные навесы были признаны неэффективными, а всё неэффективное современный футбол приравнивает к плохому. Во всех топ-5 лигах подачи в штрафную резко начали исчезать из моды с появлением Хосепа Гвардиолы в «Баварии»: чемпионат Германии традиционно ориентировался на навесы, но Гвардиола показал, что даже в такой лиге необязательно регулярно кроссить. Несколько лет шли поиски нового оружия, к 2017 году карта рандомно взятой тысячи навесов из топ-лиг в исследовании доктора Гарри Гелейда выглядела так:

Карта навесов в топ-лигах в 2017 году

И оружие нашлось. С середины 2010-х годов команды всё чаще стали использовать передачи по диагонали назад — так называемые катбэки. Сегодня вы не можете посмотреть матч «Манчестер Сити» без катбэков: первая проникающая передача идёт с фланга в штрафную, в полуфланговую зону, туда вбегает игрок и резко отдаёт во второй темп (обычно низом), откуда вбегающий игрок наносит удар в касание. Ровно такой тип розыгрыша принёс «Сити» долгожданную победу в Лиге чемпионов: единственный мяч в финале 2023 года с «Интером» Родри забил после катбэка.

«В таких ситуациях мяч разыгрывается ближе к воротам, и у соперника меньше времени на реакцию. Но, что ещё важнее, передача по диагонали назад даёт гораздо больше шансов забить, чем удар после традиционного навеса. Игрок, добегая к отскочившему мячу, может использовать скорость паса для собственного удара», — говорит Арне Слот о передачах по диагонали назад. Слот — известный и последовательный противник навесов как неэффективного средства достичь удара (высказывался об этом ещё в «Зволле»). И нет удивления в том, что в чемпионский сезон «Ливерпуль» установил собственный антирекорд по количеству попыток традиционных кроссов в штрафную. Зато катбэки были регулярными. На визуализации из технического отчёта УЕФА по сезону Лиги чемпионов — 2023/2024 заметно, насколько успешным может быть такой тип прострелов.

Зоны и процент успешности прострелов в сезоне ЛЧ-2023/2024

Однако со временем и для катбэков обнаружилось оружие. Вернее, против самих передач по диагонали назад по-прежнему очень тяжело играть: линия защитников после проникающей передачи вынуждена бежать лицом в собственный створ, затем очень резко развернуться и пытаться блокировать удар, а расстояние между защитниками и полузащитниками позволяет сопернику этот удар нанести. Бороться с таким сложно, но можно попытаться минимизировать количество и эффект от проникающих передач в штрафную, которые затем приводят к катбэкам.

Именно поэтому даже лучшие команды Европы сегодня используют пятёрку игроков при оборонительных действиях: когда крайний защитник выдвигается на соперника с мячом во фланг, остаётся ещё четыре защитника, и один из них подхватывает игрока, который может отдать по диагонали назад. С изначальной четвёркой это может быть опасно — в створе останется всего два защитника.

В предыдущих текстах серии мы говорили, какими компактными сегодня стали оборонительные блоки — это в том числе ответ и на успешность передач по диагонали назад. Предположим, вы обороняетесь с чистым опорным между линиями (4-1-4-1) — в таком случае катбэк приведёт к тому, что в большом пространстве между защитниками и полузащитниками останется всего один игрок, который может прервать такую передачу или заблокировать удар после неё. Этого мало, поэтому многие, как «Арсенал», выбирают убрать чистого опорного и обороняться крайне компактным блоком 4-4-2, без пространства между защитниками и полузащитниками. Некоторые идут дальше: та же компактность и отсутствие одного чистого опорного, но с пятёркой защитников — 5-4-1.

Необходимость нового витка эволюции привела команды к поискам. Несколько факторов сошлись для того, чтобы обнаружились новая точка и новый тип навесов:

1. Подачи с угловых всё чаще стали приходящими, а многие мячи после них — олимпийскими, мяч никого не касается. Многие задумались, почему так происходит.

2. Всё чаще команды стали использовать не просто инвертированных вингеров (правшу слева, левшу — справа), а инвертированных крайних защитников. «Бавария» в матче основного этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» выпустила сразу двух защитников с «неправильной» ногой: левшу Геррейру — справа, а правшу Лаймера — слева.

3. Если многие команды добавили одного игрока в последнюю линию, то, получается, у них нет больше одного полузащитника или нападающего. Это облегчает возможность атаковать штрафную для игроков, которые обычно оставались сзади или не использовались для подач.

Вы наверняка ничего не слышали о команде НЕК из Неймегена. Это середняк (обычно даже пониже середины таблицы) чемпионата Нидерландов, однако в этом сезоне команда, которую возглавляет Дик Схрёдер, производит фурор с крайне атакующим футболом. НЕК формально использует схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями, но дело в том, что почти всегда внешние центральные защитники — это настоящие крайние защитники (например, центральным защитником там играет хорошо знакомый нам по «Динамо» Эли Даса), а латерали — это настоящие вингеры, причём инвертированные.

В результате НЕК в каждом матче использует все три перечисленных выше пункта. Одна и та же ситуация приводит к постоянным моментам и голам в ворота соперников.

Атака НЕКа Фото: Кадр из траснляции

Инвертированный крайний защитник получает мяч после перевода, мяч у него под правой, а он правша. Под него забегает левоногий центральный (!) защитник, и сопернику никак не накрыть подачу того игрока, который сейчас с мячом — он вынужден учитывать второго забегающего оппонента. Подача будет приходящей, и сейчас в штрафной всего два игрока НЕКа, однако этого достаточно. Как и с резким ростом голов с приходящих в створ угловых, работает принцип: мяч крутится в створ, и траектория получается априори более опасной, чем у уходящего от ворот навеса. НЕК пользуется тем, что на краю штрафной у «Фейеноорда» нет одного футболиста, идёт подача, три игрока команды Схрёдера летят закрывать её траекторию, и одному из них удаётся пробить. Так команда забивает победный мяч на сложном выезде в Роттердам.

Схрёдер обнаружил не только факт успешности приходящих подач (на примере угловых), но и точку, с которой лучше всего грузить в штрафную. В новых условиях, когда команды боятся катбэков и обороняются компактно, зона на углу штрафной становится основной серой зоной: чаще всего она будет в смежной ответственности между крайним защитником, опорным и крайним полузащитником обороняющегося соперника. Это сильно меняет расклад в пользу НЕКа: там, где есть смежная ответственность, нет на самом деле никакой ответственности. В ситуации с традиционными кроссами, которые блокируют крайние защитники, или катбэками, с которыми тоже всё понятно, есть чёткие ответственные. У угла штрафной будет секунда, когда никто не сможет встретить подающего.

Главный тренер НЕКа усилил визуализацию для своей команды. На тренировочной базе команды, помимо привычной футбольной разметки, есть красная дуга, проходящая через штрафную. За пределами этой дуги — место для подач. И как только кто-то из игроков команды остался открытым за пределами дуги, задачей его партнёров становится максимально быстро влететь в пространство внутри дуги — место, откуда забиваются мячи.

Такими же навесами часто пользуется и «Бавария», используя факт инвертированности своих защитников и крайних нападающих. Как только левша оказывается у правого угла штрафной, соперник может начинать молиться — опасность уже близко. И опасность эту может усугубить поведение партнёров по команде.

Приходящая подача с угла штрафной от «Баварии» Фото: Кадр из траснляции

Всё та же история с приходящими подачами: так как траектория идёт в створ, вратарь не может просто стоять на месте. При этом защитник тоже до последнего будет думать, что ему нужно играть против соперника — он бежит в створ, смотря на мяч, и не знает, что вратарь за его спиной тоже выходит из ворот. В итоге «Баварии» ничего даже не нужно делать: вратарь и защитник соперника сталкиваются, пытаясь снять приходящий мяч, и дальше нужно просто забить в пустые ворота.

Гол «Баварии» после приходящей подачи Фото: Кадр из траснляции

Ещё одним фактором становится расстояние — примерно то, о чём говорит Слот про передачи по диагонали назад. Приходящие подачи с угла штрафной летят меньше по времени, чем кроссы с фланга, и у соперника меньше времени разобраться с ситуацией — что может привести к коллапсам, как на ситуации выше. Иногда команде, которая оформляет такие навесы, даже не нужно наполнение штрафной: к примеру, «Фулхэм» уже не раз забивал, имея всего двух, а иногда и вообще одного игрока в штрафной к моменту подачи из этой зоны. Работает похожий на катбэки принцип: пока приходящая подача зависает в сторону створа, игрок разбегается (а не стоит на месте/отклоняется назад, как с традиционным навесом), и за счёт разбега удар получается более сильным.

Таким образом, навесы постепенно возвращаются в моду. Их часто делают инвертированные игроки или центральные полузащитники, используются наработки тренеров по стандартам, а зона для подач стала комфортным для атакующей команды ответом на желание обороняющейся стороны не допустить взлома штрафной через передачу по диагонали назад. Количество навесов в АПЛ растёт второй сезон подряд, чего не было 20 лет, и есть вероятность, что тенденция останется прежней.