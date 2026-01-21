«Больше всего меня ненавидят в Турине». Как Моуринью стал врагом «Ювентуса»

«Ювентус» примет «Бенфику» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Туринцы ещё борются за попадание в 1/8 финала напрямую, а лиссабонцы — за место в стыковых встречах. Но самая интригующая деталь матча — возвращение в Италию тренера Жозе Моуринью. Исторически у португальца сложились тяжёлые отношения с «Юве» и болельщиками клуба. Вспоминаем, почему же Жозе ненавидят в Турине.

Всего у Моуринью 12 матчей с «Ювентусом». В них команды португальца одержали пять побед, потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью. При этом бо́льшая часть успешных результатов пришлась на время работы в «Интере». Жозе оказался в клубе летом 2008 года: к тому моменту миланцы трижды подряд выиграли Серию А, а «Юве» приходил в себя после ссылки в Серию В из-за коррупционного скандала (туринцы вернулись в элиту в 2007-м и заняли третье место).

«Интер» в те годы был намного сильнее. В команде постепенно собирался коллектив, который в итоге взял требл в сезоне-2009/2010. Моуринью не только сплотил звёзд с непростым характером, но и создал команду-монстра на поле. «Дерби Италии» получались в основном успешными для «Интера». В сезоне-2008/2009 миланцы разобрались с «Юве» дома (1:0), а в гостях сыграли вничью — 1:1.

Жозе Моуринью в «Интере» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В марте 2009-го на одной из пресс-конференций Жозе впервые уколол туринцев. Впрочем, тогда досталось и «Роме» с «Миланом»: «В последнее время никто не говорил о «Роме» – у неё есть отличные игроки, но она завершит сезон без титулов. Никто не говорил о «Милане», у которого на 11 очков меньше, чем у «Интера», и который завершит сезон без титулов. Никто не говорил о «Ювентусе», который набрал столько очков только благодаря судейским ошибкам».

«Юве» не удалось ответить Моуринью. Туринцы финишировали в Серии А вторыми вслед за «Интером» (разрыв составил 10 очков), в Кубке Италии уступили в полуфинале «Лацио» (хотя «Интер» также проиграл в 1/2 финала «Сампдории»), а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала от «Челси» («Интер» на этой же стадии не справился с «Манчестер Юнайтед»). Так что zero tituli от Жозе оказалось грустной реальностью для «Юве».

«Это был ключевой момент сезона, когда решалось — мы выиграем либо всё, либо ничего, — объяснял своё поведение португалец в интервью Corriere della Sera в 2012 году. — «Рома», «Ювентус» и «Милан» преследовали нас в Серии А, впереди маячил четвертьфинал Кубка Италии с «Ромой», а в Лиге чемпионов наступала пора плей-офф. В общем, до титулов было ещё далеко. Мне нужно было оказать давление на конкурентов, дать им понять, что они останутся без трофеев.

Спустя два дня после той пресс-конференции я приехал на базу клуба и увидел у ворот группу парней, торговавших футболками. Подбежав ко мне, они просунули через окно автомобиля три экземпляра. «Мистер, мистер, спасибо». «За что?» — спросил я. Они показали мне свой товар — на футболке были изображены наручники со словами «ноль трофеев». «Уходят влёт», — сказали парни. А я ответил, что рад за них».

Жозе Моуринью экс-тренер «Интера» «Я никогда не беспокоился, почему у меня это чувство [принципиальное отношение к «Ювентусу»]. Для меня было достаточно приезда в Милан в 2008 году. Я сразу почувствовал, что игры с «Ювентусом» — особенные. Это часть ДНК. Я чувствовал в себе это каждый раз, когда мы встречались с «Юве». Если это было важно для моего клуба, то стало ещё важнее для меня. Это стало частью меня».

Параллельно Жозе подкалывал туринцев за скандал с Кальчополи. Напомним, «Ювентус» стал главным фигурантом коррупционных разбирательств в 2006 году, связанных с судейством. Конечно, это был отличный повод для троллинга от Моуринью. «В Италии есть только одна 25-метровая штрафная», — едко отметил португалец, говоря о работе судей в Серии А. Естественно, намекая на «Ювентус».

В сезоне-2009/2010 команды провели между собой три дерби. В Серии А обменялись победами («Интер» выиграл 2:0 дома и уступил 1:2 в гостях), а в 1/4 финала Кубка Италии сильнее оказались миланцы (2:1). В итоге именно в тот год «нерадзурри» взяли требл. «Ювентус» же снова остался с zero tituli.

Жозе Моуринью с игроками «Интера» после завоевания трофея Лиги чемпионов Фото: Ben Radford/Getty Images

Летом 2010 года Жозе с огромным трудом променял Милан на Мадрид. Флорентино Перес позвал тренера в «Реал», однако тот не забывал о старом сопернике. «В Италии много классных стадионов. Больше всего мне нравится «Сан-Сиро». У «Ювентуса» неплохой стадион — современный и удобный. Но фанаты там ведут себя ужасно», — ещё один панч от Жозе.

Позже Моуринью также прошёлся по болельщикам «Ювентуса».

Жозе Моуринью экс-тренер «Интера» «Меня не любят во многих местах: в Барселоне, Лондоне. Но больше всего — в Турине. Мы обыгрывали «Ювентус» у него дома. Мне кажется, тогда у его фанатов возник какой-то комплекс».

Следующей встречи Моуринью с «Юве» пришлось ждать почти девять лет. Уже в статусе тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе принял итальянцев на групповом этапе Лиги чемпионов. Манкунианцы уступили дома (0:1), единственный мяч с паса Криштиану Роналду забил Пауло Дибала.

После матча Жозе не стал троллить соперника, а, что удивительно, похвалил его: «Мы сыграли с одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. У нас были шансы изменить ход игры во втором тайме. Однако команда не смогла это сделать из-за Бонуччи и Кьеллини, которые должны быть преподавателями в Гарвардском университете для центральных защитников. «Ювентус» в первом тайме доминировал на поле. После перерыва мы были агрессивнее, но у нас короткая скамейка запасных, чтобы что-то изменить».

Однако болельщики «Юве» оскорбляли Моуринью во время матча. Жозе в ответ после игры показал им три пальца (отсылка к треблу с «Интером»). И объяснил, почему его поливают: «Очевидно, «Ювентус» меня не любит. Самый тяжёлый момент для них был, когда мы выиграли требл. Но к игрокам, техническому персоналу и менеджменту у меня полное уважение».

Через две недели команды сыграли в Турине. Моуринью, естественно, запомнил оскорбления со стороны болельщиков итальянцев. А игроки «МЮ» его не подвели и обыграли «Юве» (2:1), забив по мячу на 86-й и 90-й минутах. Сразу после финального свистка Жозе устроил провокацию в стиле полуфинала ЛЧ-2009/2010 с «Барселоной».

Португалец вышел на поле, поднёс руку к уху и показал жест в духе «я вас не слышу», скорчив гримасу. К тренеру бросился защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, которому этот поступок очень не понравился. Тут же к Жозе последовали и другие туринцы, но того быстро увели в подтрибунку помощники и арбитры.

Жозе Моуринью, Леонардо Бонуччи и Пауло Дибала Фото: Shaun Botterill/Getty Images

После матча Моуринью объяснил своё поведение: «Меня оскорбляли все 90 минут. Я приехал сюда, чтобы делать работу, ничего больше. Ни на кого не нападал в конце. Просто сделал жест, чтобы лучше слышать их. Обычно я бы так никогда не поступил, на холодную голову не совершаю таких поступков. Но тут оскорбляли семью, в том числе мой родной «Интер», и я отреагировал подобным образом».

В 2018 году Моуринью вспомнил о «Ювентусе» ещё раз. В декабре «МЮ» уступил в гостях «Ливерпулю» (1:3), а Жозе прокомментировал гул от фанатов соперника.

Жозе Моуринью экс-тренер «Манчестер Юнайтед» «Да, я слышал свист фанатов «Ливерпуля». Но это слабо. Больше всего меня ненавидят в Турине. Болельщики «Ювентуса» до сих пор не поняли: то, что я сделал с «Интером», за много лет не повторил ни один их тренер».

Март 2019-го — новое упоминание. «Ювентус» прошёл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а после матча в эфире передачи On the Touchline with Jose Mourinho португалец напомнил: «Позвольте мне сказать вам, что я вовсе не недоволен [победой «Ювентуса»], потому что, в конце концов, я единственный, кто выиграл в Турине за весь сезон».

Летом 2021 года Моуринью возглавил «Рому». Не самый принципиальный соперник для «Интера», поэтому проблем с фанатами миланцев у португальца не возникло. Например, в январе 2022-го перед очным матчем команд болельщики «нерадзурри» тепло встретили Жозе. Они подарили тренеру памятную табличку с подписью: «Мистеру Жозе Моуринью. Твоя профессиональная карьера может привести куда угодно, но ты есть и всегда будешь одним из нас».

Жозе Моуринью Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Конечно, Моуринью не забыл о принципиальном сопернике «Интера». Однако в статусе тренера «Ромы» он обыграл «Юве» всего один раз за пять матчей. При этом Жозе продолжал враждовать с туринцами. В октябре 2021-го «Рома» уступила в гостях «Ювентусу» (0:1). В конце первого тайма римляне забили ответный мяч, но судья отменил его и назначил пенальти. Эта ситуация серьёзно разозлила Жозе. Резонно: зачем отменять гол и ставить 11-метровый? Иронично, что полузащитник Жордан Верету в итоге его не реализовал.

«Конечно, я зол. Но сейчас ничего не скажу, пока не увижу повтор», — сказал Моуринью после матча. Также он отметил, что «Рома» заслужила победу: «Я горжусь своей командой. Я так и сказал футболистам в раздевалке: сегодня проиграла та команда, которая больше заслуживала победы».

Не обошлось и без его любимого жеста. Жозе отреагировал им на оскорбительные кричалки от фанатов «Ювентуса». А после матча сказал: «Фанаты «Ювентуса» не любят меня. У них есть полное право на это, учитывая моё прошлое».

Жозе Моуринью Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

В 2022 году «Рома» выдала домашний матч-триллер с «Ювентусом» (3:4), в августе сыграла с туринцами вничью (1:1) уже в новом сезоне. А в 2023-м состоялась долгожданная для Моуринью победа — 1:0. Жозе удивил! Он не стал издеваться над соперником и, наоборот, похвалил его, отметив хорошие отношения с тренером Массимилиано Аллегри.

Жозе Моуринью экс-тренер «Ромы» «Мы не лучшая команда в мире, и для победы нам каждый раз приходится выкладываться. Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям. Трудно играть с «Ювентусом», который настолько силён и компактен. Нам пришлось отсидеться в защите, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее. По большей части мы хорошо оборонялись, и Патрисиу сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с «Ювентусом». Мы с Аллегри хорошие друзья и часто переписываемся. Я понимаю его разочарование, но мне очень нравится их команда».

Последняя встреча Моуринью с «Юве» состоялась 30 декабря 2023 года. Туринцы обыграли соперника дома (1:0), хотя «Рома» выглядела интереснее хозяев. На послематчевой пресс-конференции именно об этом и сказал Жозе: «Мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал, против защитной стены в Турине. Было обидно уйти на перерыв при счёте 0:0, поскольку в первом тайме мы действовали качественнее, попали в штангу и создали три-четыре действительно опасных момента.

Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой. Но дело в очках, а результата мы не добились».

Жозе Моуринью Фото: Rodrigo Moreira/Getty Images

Ещё в октябре 2025 года Моуринью предвосхищал встречу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Он вспомнил о туринцах, рассказывая о тёплом приёме со стороны болельщиков «Челси» на «Стэмфорд Бридж»: «В Турине я точно не получу такого приёма, как здесь. Но «Ювентус» остаётся гигантом, и я рад сыграть против него».

История сложных взаимоотношений Моуринью и «Юве» — уже классика. Однако за такие околоигровые истории мы и любим футбол. Так что и в этот раз ждём, что болельщики в Турине «тепло» встретят Жозе, а он в ответ покажет три пальца или выдаст что-то новое.