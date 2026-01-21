Ключевой талант «Барселоны» опять уходит в «ПСЖ»! Кто такой Дро Фернандес?

«Барса» — космос. Даже в этом сезоне, даже в проигранном «Реалу Сосьедад» матче: 3,5 ожидаемого гола, более 20 ударов, тотальное владение и прессинг. Только невезение и сбои в обороне помогли сопернику победить.

Второй сезон под руководством Флика начинался стандартно: сборы, товарищеские встречи и много новых имён из молодёжного состава. Ханси очень доверяет «Ла Масии» и, в отличие даже от Хави, каждое лето умудряется находить неожиданные имена. Так, например, в прошлом сезоне появился Херард Мартин: шанс на предсезонке, конкурент Алекс Валле отправляется в аренду, фанаты — местами шокированы.

Так же в этом сезоне появился Дро. На предсезонную подготовку Ханси Флик подключил восемь игроков академии, где главной неожиданностью стал 17-летний Педро Фернандес — или просто Дро. По информации Жерара Ромеро, парень из команды до 17 лет стал открытием первой недели тренировок и сразу получил вызов на азиатское турне. И вновь конкурент, на которого пресса изначально делала ставку, уехал в другой клуб: Хан Вирхили перешёл в «Мальорку».

Педро Фернандес (Дро)



Дата рождения: 12 января 2008 (18 лет).

Страна: Испания, Филиппины.

Позиция: атакующий полузащитник.

Стоимость: € 10 млн (Transfermarkt).

А уже в начале августа Фернандес вышел на поле, играл «десятку», в первом матче — ближе к левому флангу. Маленький и юркий, демонстрировал привычное воспитаннику «Ла Масии» умение работать с мячом — техника, контроль, качественный короткий пас, комбинационная игра. Где-то пяточкой отдаст. Он выглядел ещё довольно хиленьким с точки зрения физики, но не боялся брать на себя. В конце концов, забил — в ворота «Виссел Кобе». Хорошее турне.

Дро Фернандес Фото: Maria Garcia Jimenez/Getty Images

К началу сезона Дро перескочил команду до 19 лет и оформился игроком дубля, при этом уже на первые три тура чемпионата Испании поехал с первой командой. 28 сентября — дебютные 45 минут против «Реала Сосьедад». А уже в октябре первый ассист — в матче с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов. Тогда Флик после матча сказал про Дро, что «с ним приятно работать». Очень трудолюбивый, старательно отрабатывал в обороне.

Казалось, будущее этого паренька расписано на несколько лет вперёд. Но как гром грянули январские новости: запрос на трансфер, «ПСЖ».

Зачем Дро Фернандесу Париж?

16 января каталонский Sport разошёлся несколькими материалами и поднял шумиху одним инсайдом: Дро Фернандес сделал запрос на трансфер, а топ-клубы со всей Европы набросились на лакомые € 6 млн отступных. Изначально планировалось, что Деку — спортивный директор — оформит продление, как только игроку исполнится 18. Но вот 12 января прошло…

Может показаться, что «Барселону» снова настигли форс-мажоры: как, например, проблемы с регистрацией в прошлом году. Однако случай с Дро не промах Деку и менеджмента. Каталонская пресса сообщает: это хладнокровное решение игрока, которое он обдумывал несколько месяцев. И якобы финально на него повлияло непопадание в заявку на матч Кубка Испании с «Расингом». Правда, в то же время Sport сообщает о травме самого игрока в тот момент.

Дро Фернандес Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Как бы ни переплетались инсайды, причина – в конкуренции. Последний раз Фернандес играл ещё 2 декабря против «Атлетико», а всего за сезон наиграл 148 минут в пяти матчах.

Слухи о «ПСЖ» появились практически сразу после информации об уходе. Во-первых, якобы сам игрок уже всё рассказал товарищам и даже Флику. Во-вторых, агент Фернандеса также ведёт дела Луиса Энрике. Иван де ла Пенья примерно по такой же схеме оформлял и переход Арнау Тенаса. В-третьих, французские СМИ уже сообщают о деталях: объявят на неделе, контракт — до 2030 года.

Ханси Флик, когда узнал об уходе, был сильно разочарован. И позже, как сообщает The Touchline, даже отстранил Фернандеса от тренировок. А на предматчевой пресс-конференции выдал мощное послание всем игрокам.

Ханс-Дитер Флик главный тренер «Барселоны» «Мы — «Барса», мы даём возможность быть здесь и расти вместе с лучшими игроками мира. Если хочешь играть за «Барсу», нужно выкладываться на все 100%. Это я хочу сказать всем, кто сейчас с нами или может быть с нами в будущем. То же самое относится и к молодым игрокам из «Ла Масии», тренирующимся с первой командой. Вы должны выкладываться на 100%. Эти цвета нужно защищать. Все остальные мне не нужны».



Дро Фернандес совершил большой рывок в этом сезоне благодаря вере Ханси Флика в него. Потому что сам клуб ценит воспитанников. Дро шёл по долгой программе становления в клубе, но этой зимой решил форсировать события и пойти за новым вызовом.

Надо ли это? Получится ли? Будет ли в новом клубе лучше? Или всё будет как у Хави Симонса? Вопросов много.