Топ-события среды: Лига чемпионов, Australian Open, яркий хоккей и баскетбол

Лучший спорт 21 января: матчи «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси» и «Баварии», Кучеров и Капризов в НХЛ и «Денвер» — «Лейкерс» — в НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 января 2026, среда. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Капризов прервёт серию без голов?

Кирилл Капризов в последних двух матчах набрал пять очков, однако все они были получены за передачи. Россиянин уже не забивал четыре игры, для него подобная серия не типична. Зато в последней встрече два гола забил Владимир Тарасенко. Мог сделать и хет-трик, но благородно отдал на пустые ворота на партнёра. Забросит ли Русский Танк «Монреалю»?

Панарин может стать одноклубником Капризова и Тарасенко? The Athletic назвал клубы, куда может перейти Панарин, включив «Вашингтон» и «Тампу»

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто наберёт больше очков: Селебрини или Кучеров?

Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид оторвались от всех в бомбардирской гонке, но локальная битва Селебрини и Кучерова тоже интересна. Конечно, фаворитом в ней выглядит Никита, который в последние два года брал «Арт Росс», однако канадец очень быстро развивается. «Сан-Хосе» выиграл в последнем матче действующего чемпиона, смогут ли «акулы» зацепиться за очки с «молниями»?

🎾 3:30*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с выскочкой из Португалии?

Андрей Рублёв чётко и уверенно принял старт на Australian Open — 2026, разобравшись с итальянцем Маттео Арнальди. Следующим соперником 28-летнего россиянина будет 22-летний квалифаер из Португалии Жайме Фария, у которого за карьеру было всего пять победных матчей на уровне ATP. Одну из них он одержал на ТБШ. Год назад здесь же, в Мельбурне, Жайме пробился через квалификацию в основу и победил в первом круге россиянина Павла Котова, после чего был остановлен в четырёх сетах Новаком Джоковичем. На сей раз Фария после успеха в квалификации выбил из основной сетки бельгийца Александра Блокса. Теперь португалец померится силами с Рублёвым, с которым ранее на корте не пересекался. Победитель будущего матча далее сразится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Дамир Джумхур.

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: продолжится ли прогресс «Лейкерс» в обороне?

«Лос-Анджелес Лейкерс» показал прогресс в оборонительном плане в матче с «Торонто Рэпторс», но коллективу предстоит ещё многое доказать, чтобы вернуться в статус претендентов на титул. «Денвер Наггетс» продолжает играть на неплохом уровне, дожидаясь возвращения своего лидера Николы Йокича, и сохраняет третью строчку в Западной конференции. «Озёрники», в свою очередь, всё ещё находятся в топ-6, позволяющей напрямую выйти в плей-офф, но конкуренты настигают калифорнийцев, а значит, «Лос-Анджелесу» нужно возвращать хорошую форму прямо сейчас.

Леброн больше не суперзвезда? Опубликованы цифры голосования к Матчу звёзд НБА, указывающие на спад популярности Леброна

🏒 19:00: «Локомотив» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2026, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится битва лидеров Запада?

«Локомотив» и «Динамо» Минск расположились на втором и третьем месте на Западе соответственно и дышат в спину «Северстали», которая обгоняет ярославцев и минчан лишь на одно очко. У белорусов блестящую форму набрал Сэм Энас, который побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии. Ждать ещё одного матча с очками от американца?

Шипачёв — о своём рекорде и Овечкине: «У меня тоже прикольные цифры». Шипачёв — о сравнении его рекорда и достижения Овечкина

🏀 19:00: МБА-МАИ — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: как будет выглядеть «Зенит» после увольнения Секулича?

«Зенит» потерпел два чувствительных поражениях в двух предыдущих матчах чемпионата, после чего главный тренер команды Александр Секулич был уволен. Команда занимает пятое место, что является абсолютно неудовлетворительным положением дел для петербургского клуба. МБА-МАИ тоже переживает тяжёлый отрезок сезона и смогла добыть лишь одну победу в последних семи встречах. Кому же удастся наконец вернуться на выигрышную тропу?

🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 января 2026, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Антон Юдин пройдёт первую серьёзную проверку в «Уралмаше»?

«Уралмашу» предстоит провести второй матч с новым главным тренером команды Антоном Юдиным, который заменил на этом посту Ростислава Вергуна. Екатеринбуржцам удалось разгромно победить «Самару» со счётом 109:46, но теперь уральцам предстоит, возможно, самый сложный матч сезона — выезд к ЦСКА. Армейцы идут на серии из 10 побед и потерпели лишь два поражения в регулярном сезоне Единой лиги, деля первую строчку таблицы с УНИКСом. Сможет ли новый наставник пошуметь с лидером лиги?

⚽️ 🎦 20:45: «Карабах» — «Айнтрахт», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: как скажется месяц паузы на «Карабахе»?

Азербайджанский клуб месяц не играл официальные матчи. В чемпионате – зимняя пауза, поэтому главный вопрос: как на команде скажется отсутствие игрового тонуса? «Айнтрахт» точно не тот соперник, который может и должен вызывать дрожь в коленках. Команда в таблице ниже «Карабаха» и явно в кризисе: только одна победа в семи последних турах чемпионата, смена главного тренера и непонятные перспективы. В случае позитивного результата «Карабах» закрепится среди кандидатов на плей-офф. А это уже будет сенсация.

⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Атлетико» воспользуется проблемами «Галатасарая»?

У «Галатасарая» проблемы. И в чемпионате, где команда вплотную подпустила к себе «Фенербахче», и в Лиге чемпионов, где проиграны два последних матча. Болельщики критикуют руководство, тренерский штаб, но ситуация от этого не улучшается. Может, матч с «Атлетико» как раз даст шанс всё исправить? Хотя у Мадрида всё неплохо, поэтому едва ли они готовы помогать сопернику. Куда больше верится, что они спокойно воспользуются проблемами турок и победят.

⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: какой период вспомнят Моуринью и Спаллетти?

Когда португалец возглавлял «Интер», то едва ли он видел в итальянце соперника. По крайней мере, миланский клуб раз за разом прикладывал «Рому» во всех турнирах. А вот когда сам Жозе возглавил римлян, то уже ему пришлось нелегко в матчах с «Наполи», который тренировал Спаллетти. В сезоне-2022/2023 неаполитанцы даже взяли чемпионский титул. Отомстил. Теперь двух мощных тренеров ждёт новое противостояние уже в Лиге чемпионов. И кто окажется сильнее?

⚽️ 23:00: «Марсель» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Марсель» преподнесёт сюрприз?

«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей. Серия, о которой в начале сезона команда могла только мечтать. И с «Марселем» они точно хотят продолжить тенденцию. Хоть и просто не будет: несмотря на скомканные результаты в чемпионате, в ЛЧ французы набрали ход и одержали две победы в двух последних встречах. В том числе над другой командой из Англии – «Ньюкаслом». Понятно, что «Ливерпуль» сильнее по составу, а их нынешняя форма хороша. Однако почему бы «Марселю» не преподнести сюрприз?

⚽️ 23:00: «Славия» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: сколько забьёт злая «Барса»?

«Барса» будет злой. Очень злой, ведь несколько дней назад они умудрились проиграть «Сосьедаду» в чемпионате. И, похоже, «Славия» может готовиться к худшему сценарию. У них, в принципе, не особо складывается в этой Лиге чемпионов – всего три ничьих и столько же поражений при двух забитых мячах. Фактор своего поля едва ли как-то поможет. Так что в этой ситуации всё будет зависеть именно от «Барселоны»: насколько у неё будет достаточно мотивации доказать, что неудача в последнем матче – случайность.

⚽️ 23:00: «Челси» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: как встретят Луиса на «Стэмфорд Бридж»?

Удивительно, но Давид Луис ещё играет в футбол. Причём не в Бразилии, а на Кипре. За «Челси» он провёл почти 250 матчей, сначала уходил в «ПСЖ», а потом – в «Арсенал». Спустя семь лет он вернётся на знакомый для себя стадион уже в качестве игрока «Пафоса». Интересно, как его встретят болельщики? «Челси» и «Пафос» объединяет не только бразилец, а то, что совсем недавно оба клуба поменяли главных тренеров. «Челси» уволил Мареску и теперь ищет новые смыслы с Росеньором, а Карседо сам ушёл из кипрского клуба, потому что в Москве будет лучше его семье.

⚽️ 23:00: «Бавария» — «Юнион», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт «Бавария»?

Удивительный факт: в последних 12 матчах с участием «Баварии» голкиперы доставали мяч из ворот 61 раз. Аномальные показатели. Причём бо́льшая часть этих мячей, естественно, на счету немецкой команды, которая проводит феноменальный сезон. И если какой-то соперник уезжает с «Альянц Арены» без разгрома, это уже можно назвать большой удачей. Но едва ли «Юниону» удастся избежать этого. Команда хоть и набрала шесть очков в общем этапе, но это скорее стечение обстоятельств. Куда более характеризующими выглядят поражения по 0:4 от «Ньюкасла» и «Интера». Очевидно, что в Германии их ждёт аналогичное приключение.