Топ-события среды: Лига чемпионов, Australian Open, яркий хоккей и баскетбол

- 🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🎾 3:30*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, второй круг
- 🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 19:00: «Локомотив» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:00: МБА-МАИ — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги
- ⚽️ 🎦 20:45: «Карабах» — «Айнтрахт», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Марсель» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Славия» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Челси» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
- ⚽️ 23:00: «Бавария» — «Юнион», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Капризов прервёт серию без голов?
Кирилл Капризов в последних двух матчах набрал пять очков, однако все они были получены за передачи. Россиянин уже не забивал четыре игры, для него подобная серия не типична. Зато в последней встрече два гола забил Владимир Тарасенко. Мог сделать и хет-трик, но благородно отдал на пустые ворота на партнёра. Забросит ли Русский Танк «Монреалю»?
🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто наберёт больше очков: Селебрини или Кучеров?
Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид оторвались от всех в бомбардирской гонке, но локальная битва Селебрини и Кучерова тоже интересна. Конечно, фаворитом в ней выглядит Никита, который в последние два года брал «Арт Росс», однако канадец очень быстро развивается. «Сан-Хосе» выиграл в последнем матче действующего чемпиона, смогут ли «акулы» зацепиться за очки с «молниями»?
🎾 3:30*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: справится ли Рублёв с выскочкой из Португалии?
Андрей Рублёв чётко и уверенно принял старт на Australian Open — 2026, разобравшись с итальянцем Маттео Арнальди. Следующим соперником 28-летнего россиянина будет 22-летний квалифаер из Португалии Жайме Фария, у которого за карьеру было всего пять победных матчей на уровне ATP. Одну из них он одержал на ТБШ. Год назад здесь же, в Мельбурне, Жайме пробился через квалификацию в основу и победил в первом круге россиянина Павла Котова, после чего был остановлен в четырёх сетах Новаком Джоковичем. На сей раз Фария после успеха в квалификации выбил из основной сетки бельгийца Александра Блокса. Теперь португалец померится силами с Рублёвым, с которым ранее на корте не пересекался. Победитель будущего матча далее сразится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Дамир Джумхур.
🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: продолжится ли прогресс «Лейкерс» в обороне?
«Лос-Анджелес Лейкерс» показал прогресс в оборонительном плане в матче с «Торонто Рэпторс», но коллективу предстоит ещё многое доказать, чтобы вернуться в статус претендентов на титул. «Денвер Наггетс» продолжает играть на неплохом уровне, дожидаясь возвращения своего лидера Николы Йокича, и сохраняет третью строчку в Западной конференции. «Озёрники», в свою очередь, всё ещё находятся в топ-6, позволяющей напрямую выйти в плей-офф, но конкуренты настигают калифорнийцев, а значит, «Лос-Анджелесу» нужно возвращать хорошую форму прямо сейчас.
🏒 19:00: «Локомотив» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: чем закончится битва лидеров Запада?
«Локомотив» и «Динамо» Минск расположились на втором и третьем месте на Западе соответственно и дышат в спину «Северстали», которая обгоняет ярославцев и минчан лишь на одно очко. У белорусов блестящую форму набрал Сэм Энас, который побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии. Ждать ещё одного матча с очками от американца?
🏀 19:00: МБА-МАИ — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: как будет выглядеть «Зенит» после увольнения Секулича?
«Зенит» потерпел два чувствительных поражениях в двух предыдущих матчах чемпионата, после чего главный тренер команды Александр Секулич был уволен. Команда занимает пятое место, что является абсолютно неудовлетворительным положением дел для петербургского клуба. МБА-МАИ тоже переживает тяжёлый отрезок сезона и смогла добыть лишь одну победу в последних семи встречах. Кому же удастся наконец вернуться на выигрышную тропу?
🏀 20:00: ЦСКА — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: как Антон Юдин пройдёт первую серьёзную проверку в «Уралмаше»?
«Уралмашу» предстоит провести второй матч с новым главным тренером команды Антоном Юдиным, который заменил на этом посту Ростислава Вергуна. Екатеринбуржцам удалось разгромно победить «Самару» со счётом 109:46, но теперь уральцам предстоит, возможно, самый сложный матч сезона — выезд к ЦСКА. Армейцы идут на серии из 10 побед и потерпели лишь два поражения в регулярном сезоне Единой лиги, деля первую строчку таблицы с УНИКСом. Сможет ли новый наставник пошуметь с лидером лиги?
⚽️ 🎦 20:45: «Карабах» — «Айнтрахт», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: как скажется месяц паузы на «Карабахе»?
Азербайджанский клуб месяц не играл официальные матчи. В чемпионате – зимняя пауза, поэтому главный вопрос: как на команде скажется отсутствие игрового тонуса? «Айнтрахт» точно не тот соперник, который может и должен вызывать дрожь в коленках. Команда в таблице ниже «Карабаха» и явно в кризисе: только одна победа в семи последних турах чемпионата, смена главного тренера и непонятные перспективы. В случае позитивного результата «Карабах» закрепится среди кандидатов на плей-офф. А это уже будет сенсация.
⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: «Атлетико» воспользуется проблемами «Галатасарая»?
У «Галатасарая» проблемы. И в чемпионате, где команда вплотную подпустила к себе «Фенербахче», и в Лиге чемпионов, где проиграны два последних матча. Болельщики критикуют руководство, тренерский штаб, но ситуация от этого не улучшается. Может, матч с «Атлетико» как раз даст шанс всё исправить? Хотя у Мадрида всё неплохо, поэтому едва ли они готовы помогать сопернику. Куда больше верится, что они спокойно воспользуются проблемами турок и победят.
⚽️ 23:00: «Ювентус» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: какой период вспомнят Моуринью и Спаллетти?
Когда португалец возглавлял «Интер», то едва ли он видел в итальянце соперника. По крайней мере, миланский клуб раз за разом прикладывал «Рому» во всех турнирах. А вот когда сам Жозе возглавил римлян, то уже ему пришлось нелегко в матчах с «Наполи», который тренировал Спаллетти. В сезоне-2022/2023 неаполитанцы даже взяли чемпионский титул. Отомстил. Теперь двух мощных тренеров ждёт новое противостояние уже в Лиге чемпионов. И кто окажется сильнее?
⚽️ 23:00: «Марсель» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: «Марсель» преподнесёт сюрприз?
«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей. Серия, о которой в начале сезона команда могла только мечтать. И с «Марселем» они точно хотят продолжить тенденцию. Хоть и просто не будет: несмотря на скомканные результаты в чемпионате, в ЛЧ французы набрали ход и одержали две победы в двух последних встречах. В том числе над другой командой из Англии – «Ньюкаслом». Понятно, что «Ливерпуль» сильнее по составу, а их нынешняя форма хороша. Однако почему бы «Марселю» не преподнести сюрприз?
⚽️ 23:00: «Славия» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: сколько забьёт злая «Барса»?
«Барса» будет злой. Очень злой, ведь несколько дней назад они умудрились проиграть «Сосьедаду» в чемпионате. И, похоже, «Славия» может готовиться к худшему сценарию. У них, в принципе, не особо складывается в этой Лиге чемпионов – всего три ничьих и столько же поражений при двух забитых мячах. Фактор своего поля едва ли как-то поможет. Так что в этой ситуации всё будет зависеть именно от «Барселоны»: насколько у неё будет достаточно мотивации доказать, что неудача в последнем матче – случайность.
⚽️ 23:00: «Челси» — «Пафос», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: как встретят Луиса на «Стэмфорд Бридж»?
Удивительно, но Давид Луис ещё играет в футбол. Причём не в Бразилии, а на Кипре. За «Челси» он провёл почти 250 матчей, сначала уходил в «ПСЖ», а потом – в «Арсенал». Спустя семь лет он вернётся на знакомый для себя стадион уже в качестве игрока «Пафоса». Интересно, как его встретят болельщики? «Челси» и «Пафос» объединяет не только бразилец, а то, что совсем недавно оба клуба поменяли главных тренеров. «Челси» уволил Мареску и теперь ищет новые смыслы с Росеньором, а Карседо сам ушёл из кипрского клуба, потому что в Москве будет лучше его семье.
⚽️ 23:00: «Бавария» — «Юнион», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Интрига: сколько мячей забьёт «Бавария»?
Удивительный факт: в последних 12 матчах с участием «Баварии» голкиперы доставали мяч из ворот 61 раз. Аномальные показатели. Причём бо́льшая часть этих мячей, естественно, на счету немецкой команды, которая проводит феноменальный сезон. И если какой-то соперник уезжает с «Альянц Арены» без разгрома, это уже можно назвать большой удачей. Но едва ли «Юниону» удастся избежать этого. Команда хоть и набрала шесть очков в общем этапе, но это скорее стечение обстоятельств. Куда более характеризующими выглядят поражения по 0:4 от «Ньюкасла» и «Интера». Очевидно, что в Германии их ждёт аналогичное приключение.