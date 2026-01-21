Вендел снова застрял в Бразилии вместо сборов. Похоже, рычагов у «Зенита» больше нет

Вендел снова не приехал на сборы. Это уже традиция, которая перезапускается раз в полгода. И никого не удивляет. В головах общественности словно закрепилась идея: да, он может не работать с командой, но на поле всё равно будет одним из лучших. Раньше нарушения бразильца пытались как-то скрывать или искать им оправдания. Причём с обеих сторон: нам рассказывали, что у Вендела проблемы в семье, что он влюбился, что он вот-вот вернётся.

Однако теперь решили не усложнять. На одной из первых тренировок интервью дал Сергей Семак, где честно признал: Вендел не приехал, потому что не хочет. И ему проще заплатить штраф, чем начать тренироваться.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Настроение хорошее, добрались хорошо. Условия прекрасные для первого сбора, всё в привычном режиме. Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. Другие игроки приезжают в своём режиме, включая Вендела, который готов скорее платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждём его в ближайшее время».



«Ближайшее время» — универсальный термин, который не обязывает ни к чему. Ни того, кто его использует, ни того, о ком говорится. Со дня цитаты Семака прошло шесть дней. Вендела нет на сборах, но он стал меньше появляться в социальных сетях. Раньше чуть ли не каждый день делился подробностями своей жизни в Бразилии. Однако после начала сборов сине-бело-голубых немного затих. Словно чувствует вину за то, что не с командой. Хотя это всего лишь теория. Как может чувствовать вину человек, который систематически опаздывает без какого-либо страха перед санкциями? Едва ли он может испытывать неловкость. И дело в других обстоятельствах.

Впервые Вендел опоздал на сборы аж в 2021 году, после первого же сезона в команде. Да, тогда этому всерьёз искали важные причины. Но когда он задержался на несколько дней во время следующих сборов, а в 2023-м приехал через 10 дней после начала летней подготовки, то заниматься этим перестали. Но, кажется, впервые обложили Вендела серьёзным штрафом. Об этом, кстати, говорил ассистент главного тренера Виллиам де Оливейра в декабре 2023-го.

Виллиам де Оливейра тренер «Зенита» «За пределами поля есть проблема, о которой все знают. Момент с извинениями из-за опоздания на сборы? Вендел очень стеснялся. Думаю, он был бы готов заплатить больше денег, но лучше просто молчать. Он очень переживает, когда разговаривает на публику. И, конечно, ему было сложно выступать перед командой. Плюс он заплатил очень большой штраф. Сначала тренировался индивидуально, однако быстро стал со всеми. Я у него несколько раз спрашивал, и он говорил: «Нет-нет. Я больше не хочу платить таких штрафов и вернусь вовремя». Надеюсь, так и будет».



И он правда вернулся. В январе 2024-го даже приехал на сбор заранее. А знаете, что говорил в мае того же года в интервью «Чемпионату»? «Больше это не повторится никогда» — его прямая цитата на вопрос об опозданиях. Однако повторилось через несколько месяцев, когда команда снова собиралась на подготовку к осенней части сезона.

«Зенит» на данный момент нашёл только один инструмент влияния на Вендела — штрафы. Но очевидно, что они уже давно не работают. После переподписания контракта его зарплата явно не стала меньше. Следовательно, сильно на неё повлиять они едва ли способны. Если бы клуб лишал его € 100 тыс. за день опоздания, то это бы наверняка сработало. Однако сумма явно гораздо ниже. И Вендел в состоянии её заплатить, при этом оставшись в Бразилии.

Вендел в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие ещё могут быть рычаги влияния? Кто-то скажет — спортивные санкции. Ведь клуб может посадить его на скамейку или отдать в аренду, тем самым показав, кто здесь главный. Однако со стороны «Зенита» это тоже будет нерационально. Держать на лавке одного из лучших полузащитников, не имея адекватной альтернативы. А ещё в медиа курсирует светлая идея продать игрока. Но кому? Кто сейчас придёт и заплатит € 15-20 млн? За все годы нашёлся только «Ботафого», однако и тот вышел из сделки.

Так что понятных методов воздействия на Вендела у «Зенита» просто нет. Следовательно, нужно расслабиться и ждать его возвращения. Тем более есть один факт, который почти не обсуждается: тот же Виллиам де Оливейра рассказывал, что бразилец значительно быстрее остальных набирает форму. Это дано от природы и генетикой. У кого-то есть, у кого-то нет. Поэтому переживать не стоит: даже если Вендел приедет в феврале, то к стартовым матчам наверняка будет в норме.