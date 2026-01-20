Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кайрат — Брюгге — 1:4, обзор матча Лиги чемпионов, голы, Станкович, Ванакен, Мехеле, Садыбеков, статистика, 20 января 2026

«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича
Никита Паглазов
Отчёт «Кайрат» — «Брюгге» — 1:4
Комментарии
Хотя на последней минуте матча с «Брюгге» казахстанцы забили шикарный мяч.

«Кайрат» после шести туров общего этапа Лиги чемпионов набрал всего одно очко. Команда обосновалась на последнем, 36-м месте в таблице. Чтобы сохранить теоретические шансы на стыки, команде из Алма-Аты была нужна домашняя победа над «Брюгге» (хоть встреча и прошла в Астане под крышей «Астана Арены»). Впрочем, бельгийцы также бьются за место в топ-24 и приехали в Казахстан за очками.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

С первых минут гости обозначили, что собираются доминировать. Да, это не касалось владения (было приблизительно равным весь матч), однако «Брюгге» намного чаще и острее атаковал. За первые полчаса бельгийцы точно могли забить парочку мячей. Лучший момент на 18-й минуте упустил Мамаду Диахон, но удар французского вингера гостей пришёлся в штангу. Чуть позже небольшой подарок «Кайрату» сделал голкипер «Брюгге» Нордин Яккерс: тот опрометчиво покинул ворота, отдал неточный пас, а мяч оказался у Александра Мартыновича. Белорус поспешил ударить в пустой створ, но не попал.

И всё же бельгийцы добились своего на 32-й минуте. Логичным итогом трети матча стал гол… Александара Станковича! Да-да, сына экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. 20-летний опорник выступает за «Брюгге» с лета 2025 года, а мяч в ворота «Кайрата» стал для него первым за карьеру в Лиге чемпионов. Станкович-младший подкараулил отскок в чужой штрафной от рук голкипера Темирлана Анарбекова и резко приложился по центру ворот.

Александар Станкович Подробнее

Затем «Кайрат» выдал, наверное, самый острый отрезок за матч. В течение пары минут казахстанцы создали сразу два подхода. Сначала Жоржинью красиво пробил с разворота после подачи – удар заблокировал Ханс Ванакен. А затем навес Эдмилсона почти замкнул Валерий Громыко, однако не хватило совсем чуть-чуть.

«Брюгге» к тому моменту уже устал «пороть» свои моменты и планировал только забивать. И на 38-й минуте преимущество гостей удвоил капитан Ванакен. Кириани Саббе догнал мяч у лицевой после неудачного паса, подал в штрафную на Хоакина Сейса, а тот скинул головой на Ханса. 33-летний полузащитник пробил коленом с близкого расстояния – 2:0.

Ханс Ванакен

Ханс Ванакен

Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir/ТАСС

После перерыва была надежда на интригу. Всё же «Кайрат» проводил свой последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И не факт, что казахстанцы снова преодолеют квалификацию летом 2026 года. Однако команда Рафаэля Уразбахтина не оправдала ожиданий. Больших проблем бельгийцам «Кайрат» не создал. А вдобавок получил третий мяч: на 74-й минуте защитники хозяев потеряли в штрафной Ромео Вермана, набежавшего на прострел от Диахона.

Но и это не всё. На 84-й минуте заключительный мяч гостей во встрече забил Брандон Мехеле. Защитник «Брюгге» оказался в чужой штрафной и головой замкнул шикарный черпачок от Ванакена. Присутствовавшие на «Астана Арене» бельгийцы громко ликовали, а болельщики алма-атинцев в тишине принимали шестое поражение.

«Кайрат» же заготовил самое интересное на концовку. Уже на 90+2-й минуте вышедший на замену Адилет Садыбеков принял мяч в метрах 23-25 от ворот и мощно пробил в нижний угол. И как попал! Премия за самый красивый гол вечера точно отправляется 23-летнему футболисту. Который после забитого мяча снял майку и показал её трибунам в стиле Лионеля Месси.

Адилет Садыбеков

Адилет Садыбеков

Фото: Bruno Fahy/Zuma/ТАСС

Казахстанцы лишились математических шансов на выход в стыки. Ещё грустнее, что преодолеть отметку в одно очко будет невероятно трудно. В 8-м туре казахстанцы едут в Лондон к «Арсеналу». Ну, хотя бы крутой выезд для команды и болельщиков! «Брюгге» же (пока) забрался в топ-24, а в заключительном матче общего этапа примет дома «Марсель».

ВИДЕО

Почему в Казахстан резко поехали звёзды?
Почему Нани и Пьянич вдруг поехали играть в Казахстан. Это лишь начало преображения лиги?
Почему Нани и Пьянич вдруг поехали играть в Казахстан. Это лишь начало преображения лиги?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android