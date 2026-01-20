«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича

«Кайрат» после шести туров общего этапа Лиги чемпионов набрал всего одно очко. Команда обосновалась на последнем, 36-м месте в таблице. Чтобы сохранить теоретические шансы на стыки, команде из Алма-Аты была нужна домашняя победа над «Брюгге» (хоть встреча и прошла в Астане под крышей «Астана Арены»). Впрочем, бельгийцы также бьются за место в топ-24 и приехали в Казахстан за очками.

С первых минут гости обозначили, что собираются доминировать. Да, это не касалось владения (было приблизительно равным весь матч), однако «Брюгге» намного чаще и острее атаковал. За первые полчаса бельгийцы точно могли забить парочку мячей. Лучший момент на 18-й минуте упустил Мамаду Диахон, но удар французского вингера гостей пришёлся в штангу. Чуть позже небольшой подарок «Кайрату» сделал голкипер «Брюгге» Нордин Яккерс: тот опрометчиво покинул ворота, отдал неточный пас, а мяч оказался у Александра Мартыновича. Белорус поспешил ударить в пустой створ, но не попал.

И всё же бельгийцы добились своего на 32-й минуте. Логичным итогом трети матча стал гол… Александара Станковича! Да-да, сына экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича. 20-летний опорник выступает за «Брюгге» с лета 2025 года, а мяч в ворота «Кайрата» стал для него первым за карьеру в Лиге чемпионов. Станкович-младший подкараулил отскок в чужой штрафной от рук голкипера Темирлана Анарбекова и резко приложился по центру ворот.

Затем «Кайрат» выдал, наверное, самый острый отрезок за матч. В течение пары минут казахстанцы создали сразу два подхода. Сначала Жоржинью красиво пробил с разворота после подачи – удар заблокировал Ханс Ванакен. А затем навес Эдмилсона почти замкнул Валерий Громыко, однако не хватило совсем чуть-чуть.

«Брюгге» к тому моменту уже устал «пороть» свои моменты и планировал только забивать. И на 38-й минуте преимущество гостей удвоил капитан Ванакен. Кириани Саббе догнал мяч у лицевой после неудачного паса, подал в штрафную на Хоакина Сейса, а тот скинул головой на Ханса. 33-летний полузащитник пробил коленом с близкого расстояния – 2:0.

Ханс Ванакен Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir/ТАСС

После перерыва была надежда на интригу. Всё же «Кайрат» проводил свой последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И не факт, что казахстанцы снова преодолеют квалификацию летом 2026 года. Однако команда Рафаэля Уразбахтина не оправдала ожиданий. Больших проблем бельгийцам «Кайрат» не создал. А вдобавок получил третий мяч: на 74-й минуте защитники хозяев потеряли в штрафной Ромео Вермана, набежавшего на прострел от Диахона.

Но и это не всё. На 84-й минуте заключительный мяч гостей во встрече забил Брандон Мехеле. Защитник «Брюгге» оказался в чужой штрафной и головой замкнул шикарный черпачок от Ванакена. Присутствовавшие на «Астана Арене» бельгийцы громко ликовали, а болельщики алма-атинцев в тишине принимали шестое поражение.

«Кайрат» же заготовил самое интересное на концовку. Уже на 90+2-й минуте вышедший на замену Адилет Садыбеков принял мяч в метрах 23-25 от ворот и мощно пробил в нижний угол. И как попал! Премия за самый красивый гол вечера точно отправляется 23-летнему футболисту. Который после забитого мяча снял майку и показал её трибунам в стиле Лионеля Месси.

Адилет Садыбеков Фото: Bruno Fahy/Zuma/ТАСС

Казахстанцы лишились математических шансов на выход в стыки. Ещё грустнее, что преодолеть отметку в одно очко будет невероятно трудно. В 8-м туре казахстанцы едут в Лондон к «Арсеналу». Ну, хотя бы крутой выезд для команды и болельщиков! «Брюгге» же (пока) забрался в топ-24, а в заключительном матче общего этапа примет дома «Марсель».

