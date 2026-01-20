Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил

«Манчестер Сити» приехал в холодную Норвегию в гости к «Будё-Глимт». Хозяева не одержали ещё ни одной победы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. С другой стороны, «Будё-Глимт» потрепал нервы «Тоттенхэму» (2:2) и дортмундской «Боруссии» (2:2). Правда, в двух предыдущих домашних матчах норвежский клуб не набрал ни одного очка.

«Сити» перед встречей находился в верхней части таблицы. Победа значительно приблизила бы команду Хосепа Гвардиолы к попаданию в топ-8 по итогам общего этапа. У «Сити» в центре обороны появился 20-летний Макс Аллейн. Для него это был дебютный матч в Лиге чемпионов. До этого защитник провёл четыре встречи за основную команду «Ман Сити». Он вышел на поле в двух матчах АПЛ и сыграл по разу в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

По итогам первого тайма футболисты «МС» заметно превзошли соперника во владении мячом (72% на 28%), но гости нанесли всего лишь один удар в створ. В начале встречи Аллейн как следует не попал по мячу головой на угловом — упущен хороший момент.

«Будё-Глимт» прекрасно показал себя на контратаках и дважды огорчил соперника в течение двух минут. В обоих случаях сработала связка Оле-Дидрик Бломберг — Каспер Хёг. 22-я минута — «Будё-Глимт» открывает счёт. Бломберг упал в штрафной «Сити» после контакта с Абдукодиром Хусановым, но быстро поднялся, сориентировался и забросил мяч на дальнюю штангу, где совершенно один оказался Хёг. Нападающий «Будё» идеально пробил и попал между ног Джанлуиджи Доннарумме.

Каспер Хёг открывает счёт Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

Через две минуты «привёз» Аллейн. Его «обокрал» Йенс Петтер Хёуге, затем мяч оказался у Бломберга, который прострелил на Хёга. И снова та же самая картина. Каспер оказался совершенно один перед Доннаруммой. Только на этот раз нападающий пробил ногой и попал в дальний угол. «Сити» устроился на 0:2 к 24-й минуте. Простите, а кто здесь фаворит?

Во второй половине первого тайма проснулся Эрлинг Холанд. Однако в первом случае норвежец не попал как следует по мячу после углового, а затем просто пробил мимо ближнего угла. Спас бы Хайкин или нет — другой вопрос. Нападающему только и оставалось, что покачивать головой.

На старте второй половины в ворота «Сити» влетел третий мяч. На этот раз Родри накрыли в центральном круге, после чего «Будё-Глимт» организовал голевую атаку. Хёуге завершил её роскошным ударом в дальнюю девятку — Доннарумма даже не прыгнул. Это разгром!

«Будё-Глимт» празднует гол Фото: Martin Ole Wold/Getty Images

Впрочем, «Сити» отыграл один гол спустя всего две минуты. Райан Шерки идеально уложил мяч в дальний угол. Прыжок Хайкина оказался бесполезным. А дальше нашло затмение на Родри. Капитан «Манчестер Сити» схватил две жёлтые карточки в течение пары минут и оставил свою команду в меньшинстве. Сначала испанец отметился грубым подкатом, а затем прихватил за плечо убегавшего соперника. Немецкий рефери Свен Яблонски не пожалел опытного полузащитника.

После этого Хёуге зарядил в перекладину, а Хёг отметился голом из офсайда. «Будё-Глимт» одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов и неоднократно разрывал оборону соперника. «Сити» остался без Родри на матч заключительного тура с «Галатасараем».