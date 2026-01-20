ЦСКА отдал аргентинца, а «Реалу» не нужны € 230 млн за Винисиуса! Трансферы и слухи дня

Трансферы в зимнее окно не останавливаются ни на день. 20 января состоялось несколько любопытных переходов. А ещё больше поступило новостей о потенциальных сделках! Рассказываем всё самое главное в нашем традиционном дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

«Борнмут» снова купил венгра. «Ливерпулю» приготовиться?

Алекс Тот Фото: AFC Bournemouth

«Борнмут» приобрёл полузащитника «Ференцвароша» Алекса Тота. Сумма трансфера 20-летнего футболиста составила € 12 млн, а контракт подписан до лета 2031 года. Тот выступал за основную команду «Ференцвароша» с 2023-го и успел поиграть под руководством Деяна Станковича. Теперь перспективному футболисту предстоит тяжёлая конкуренция в АПЛ. Но у «Борнмута» уже есть успешный кейс с Милошем Керкезом: клуб купил защитника за € 20 млн, а продал «Ливерпулю» за € 46,9 млн. Получится раскрутить ещё одного венгра?

ЦСКА расчищает состав от ненужных Челестини футболистов

Полузащитник Лионель Верде провёл в ЦСКА всего полгода. Летом 2025-го москвичи взяли 21-летнего футболиста в аренду из «Унион Санта Фе». А теперь вернули обратно, договорившись о досрочном прекращении соглашения. «ПФК ЦСКА и «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника. Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере!» – сообщил ЦСКА. В России Верде провёл всего четыре матча и не отметился результативными действиями.

Флик подтвердил уход тер Штегена

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Это не официальное объявление о переходе. Но слова тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флика вполне можно приравнять к нему. Он сообщил, что голкипер Марк-Андре тер Штеген уходит в аренду в «Жирону». «Что ж, это решено. Сегодня утром Марк сказал нам, что переходит в «Жирону». Он фантастический вратарь. Я думаю, это правильное решение, желаю ему всего наилучшего. Он блестящий человек. У него есть хорошие шансы попасть на чемпионат мира», — цитирует Флика Sport.es.

Минус один у «Пари НН»

«Пари НН» объявил, что полузащитник Александр Трошечкин покинул клуб по обоюдному соглашению сторон. 29-летний футболист присоединился к нижегородцам летом 2023 года и за это время провёл 64 матча, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Новым клубом Трошечкина стал волгоградский «Ротор» из Первой лиги. Александр подписал контракт с командой сроком на 1,5 года.

Трансферные слухи дня

«Арсенал» отправляет Нванери в школу Де Дзерби

Итан Нванери Фото: Mike Hewitt/Getty Images

18-летний Итан Нванери – будущее «Арсенала». Но пока что ему трудно пробиться в основу команды. Поэтому лондонцы отправляют воспитанника в аренду. Фабрицио Романо сообщил, что до конца сезона Нванери к себе забирает «Марсель». Французский клуб покроет 100% зарплаты и заплатит около € 3-4 млн за аренду (в зависимости от выступлений вингера). В Лиге 1 Итан поработает с тренером Роберто Де Дзерби. Итальянец умеет развивать футболистов: получится ли спрогрессировать у Нванери?

«Реал» не отпустил Винисиуса в Саудовскую Аравию

По данным Indykaila, мадридскому «Реалу» сделали предложение по Винисиусу Жуниору в € 230 млн! Отмечается, что оффер закинул клуб из Саудовской Аравии. Но в «Реале» проинформировали заинтересованную сторону, что Винисиуса не продадут в нынешнее трансферное окно. Даже несмотря на свист со стороны болельщиков мадридцев и слабую статистику (шесть голов и восемь ассистов в 29 встречах). Альваро Арбелоа попытается не только перезагрузить вингера «Реала», но и заставить фанатов влюбиться в Винисиуса снова.

Игрок «Сити» больше не хочет сидеть на скамейке

Оскар Бобб Фото: Ryan Pierse/Getty Images

После перехода Антуана Семеньо в «Манчестер Сити» у Оскара Бобба почти не осталось шансов на игровые минуты. Поэтому норвежец рассматривает уход из клуба. Тем более впереди у полузащитника игра за Норвегию на ЧМ-2026. По информации Фабрицио Романо, «Фулхэм» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о подписании Бобба на постоянной основе. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость Оскара составляет € 25 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист вышел на поле в 15 матчах и отметился лишь одной голевой передачей.

Ещё один кандидат в защиту для «Ливерпуля»

TEAMtalk сообщает, что «Ливерпулю» интересен защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен. Мерсисайдцы могут подписать нидерландца летом 2026 года. Однако, по информации издания, проблемы в «Тоттенхэме» могут привести к скорому трансферу защитника. После вылета лондонцев из Кубка Англии от «Астон Виллы» (1:2) ван де Вен раскритиковал игру команды.

В сентябре 2025 года защитник «Ливерпуля» Джованни Леони выбыл до конца сезона из-за травмы, а один из вариантов усиления обороны – Марк Гехи – перешёл из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Также у мерсисайдцев не получается переподписать контракт с Ибраимой Конате. Поэтому трансфер ван де Вена – вполне реальная история. В нынешнем сезоне Микки провёл 29 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

«Арсенал» хочет урвать таланта из «Реала»

Виктор Вальдепеньяс Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Арсенал» следит за 19-летним центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом, сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, лондонцы могут приобрести испанца в ближайшие месяцы. В составе взрослой команды «Реала» защитник провёл один матч. Контракт Вальдепеньяса с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Виктора составляет € 3 млн. Но вряд ли «Реал» просто так расстанется с перспективным защитником.

У ЦСКА отпал вариант с одним сменщиком Дивеева

ЦСКА прекратил переговоры с «Аль-Васлом» по защитнику Адриэлсону. «Адриэлсон не перейдёт в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом», – сказал Леонардо Корначини, агент футболиста. Ранее журналист Раиса Симплисио сообщала, что интерес к бразильцу проявляют «Палмейрас» и «Крузейро».

Кассьерра завтра завершит трансфер в «Атлетико Минейро»

Матео Кассьерра Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» и «Атлетико Минейро» обмениваются документами о переходе нападающего Матео Кассьерры, сообщает журналист Фред Аугусто. По его информации, колумбийский форвард прибудет в Белу-Оризонти в среду, 21 января, где пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Ранее инсайдер Вене Касагранде отметил, что петербуржцы получат за переход футболиста € 10 млн: € 7 млн в качестве фиксированной суммы + € 3 млн бонусами.

