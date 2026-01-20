Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026, слухи и переходы 20 января, ЦСКА, Зенит, Реал, Барса, Верде, Нванери, Винисиус, Кассьерра

ЦСКА отдал аргентинца, а «Реалу» не нужны € 230 млн за Винисиуса! Трансферы и слухи дня
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 20 января
«Арсенал» отправляет перспективного Нванери во Францию, а Кассьерра завершает переход в клуб из Бразилии.

Трансферы в зимнее окно не останавливаются ни на день. 20 января состоялось несколько любопытных переходов. А ещё больше поступило новостей о потенциальных сделках! Рассказываем всё самое главное в нашем традиционном дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

«Борнмут» снова купил венгра. «Ливерпулю» приготовиться?

Алекс Тот

Алекс Тот

Фото: AFC Bournemouth

«Борнмут» приобрёл полузащитника «Ференцвароша» Алекса Тота. Сумма трансфера 20-летнего футболиста составила € 12 млн, а контракт подписан до лета 2031 года. Тот выступал за основную команду «Ференцвароша» с 2023-го и успел поиграть под руководством Деяна Станковича. Теперь перспективному футболисту предстоит тяжёлая конкуренция в АПЛ. Но у «Борнмута» уже есть успешный кейс с Милошем Керкезом: клуб купил защитника за € 20 млн, а продал «Ливерпулю» за € 46,9 млн. Получится раскрутить ещё одного венгра?

ЦСКА расчищает состав от ненужных Челестини футболистов

Лионель Верде Подробнее

Полузащитник Лионель Верде провёл в ЦСКА всего полгода. Летом 2025-го москвичи взяли 21-летнего футболиста в аренду из «Унион Санта Фе». А теперь вернули обратно, договорившись о досрочном прекращении соглашения. «ПФК ЦСКА и «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника. Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере!» – сообщил ЦСКА. В России Верде провёл всего четыре матча и не отметился результативными действиями.

А вот кого москвичи хотят купить:
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве
Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве

Флик подтвердил уход тер Штегена

Марк-Андре тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Это не официальное объявление о переходе. Но слова тренера «Барселоны» Ханс-Дитер Флика вполне можно приравнять к нему. Он сообщил, что голкипер Марк-Андре тер Штеген уходит в аренду в «Жирону». «Что ж, это решено. Сегодня утром Марк сказал нам, что переходит в «Жирону». Он фантастический вратарь. Я думаю, это правильное решение, желаю ему всего наилучшего. Он блестящий человек. У него есть хорошие шансы попасть на чемпионат мира», — цитирует Флика Sport.es.

Минус один у «Пари НН»

Александр Трошечкин Подробнее

«Пари НН» объявил, что полузащитник Александр Трошечкин покинул клуб по обоюдному соглашению сторон. 29-летний футболист присоединился к нижегородцам летом 2023 года и за это время провёл 64 матча, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Новым клубом Трошечкина стал волгоградский «Ротор» из Первой лиги. Александр подписал контракт с командой сроком на 1,5 года.

Как Нижний готовится к рестарту сезона:
Где клубы РПЛ проведут зимние сборы? С кем и когда будут играть? Нас ждёт пара турниров!
Где клубы РПЛ проведут зимние сборы? С кем и когда будут играть? Нас ждёт пара турниров!

Трансферные слухи дня

«Арсенал» отправляет Нванери в школу Де Дзерби

Итан Нванери

Итан Нванери

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

18-летний Итан Нванери – будущее «Арсенала». Но пока что ему трудно пробиться в основу команды. Поэтому лондонцы отправляют воспитанника в аренду. Фабрицио Романо сообщил, что до конца сезона Нванери к себе забирает «Марсель». Французский клуб покроет 100% зарплаты и заплатит около € 3-4 млн за аренду (в зависимости от выступлений вингера). В Лиге 1 Итан поработает с тренером Роберто Де Дзерби. Итальянец умеет развивать футболистов: получится ли спрогрессировать у Нванери?

«Реал» не отпустил Винисиуса в Саудовскую Аравию

Винисиус Жуниор Подробнее

По данным Indykaila, мадридскому «Реалу» сделали предложение по Винисиусу Жуниору в € 230 млн! Отмечается, что оффер закинул клуб из Саудовской Аравии. Но в «Реале» проинформировали заинтересованную сторону, что Винисиуса не продадут в нынешнее трансферное окно. Даже несмотря на свист со стороны болельщиков мадридцев и слабую статистику (шесть голов и восемь ассистов в 29 встречах). Альваро Арбелоа попытается не только перезагрузить вингера «Реала», но и заставить фанатов влюбиться в Винисиуса снова.

Тяжёлый матч с «Леванте» для Вини:
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил

Игрок «Сити» больше не хочет сидеть на скамейке

Оскар Бобб

Оскар Бобб

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

После перехода Антуана Семеньо в «Манчестер Сити» у Оскара Бобба почти не осталось шансов на игровые минуты. Поэтому норвежец рассматривает уход из клуба. Тем более впереди у полузащитника игра за Норвегию на ЧМ-2026. По информации Фабрицио Романо, «Фулхэм» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о подписании Бобба на постоянной основе. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость Оскара составляет € 25 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист вышел на поле в 15 матчах и отметился лишь одной голевой передачей.

Ещё один кандидат в защиту для «Ливерпуля»

Микки ван де Вен Подробнее

TEAMtalk сообщает, что «Ливерпулю» интересен защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен. Мерсисайдцы могут подписать нидерландца летом 2026 года. Однако, по информации издания, проблемы в «Тоттенхэме» могут привести к скорому трансферу защитника. После вылета лондонцев из Кубка Англии от «Астон Виллы» (1:2) ван де Вен раскритиковал игру команды.

В сентябре 2025 года защитник «Ливерпуля» Джованни Леони выбыл до конца сезона из-за травмы, а один из вариантов усиления обороны – Марк Гехи – перешёл из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Также у мерсисайдцев не получается переподписать контракт с Ибраимой Конате. Поэтому трансфер ван де Вена – вполне реальная история. В нынешнем сезоне Микки провёл 29 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Будет ли Микки снимать навесы на «Энфилде»?
Футбол-2026: навесы вернулись в моду — но теперь их делают не оттуда и не те игроки
Футбол-2026: навесы вернулись в моду — но теперь их делают не оттуда и не те игроки

«Арсенал» хочет урвать таланта из «Реала»

Виктор Вальдепеньяс

Виктор Вальдепеньяс

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Арсенал» следит за 19-летним центральным защитником мадридского «Реала» Виктором Вальдепеньясом, сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, лондонцы могут приобрести испанца в ближайшие месяцы. В составе взрослой команды «Реала» защитник провёл один матч. Контракт Вальдепеньяса с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Виктора составляет € 3 млн. Но вряд ли «Реал» просто так расстанется с перспективным защитником.

У ЦСКА отпал вариант с одним сменщиком Дивеева

Адриэлсон Подробнее

ЦСКА прекратил переговоры с «Аль-Васлом» по защитнику Адриэлсону. «Адриэлсон не перейдёт в ЦСКА этой зимой, переговоры завершены. Мы близки к завершению сделки с бразильским клубом», – сказал Леонардо Корначини, агент футболиста. Ранее журналист Раиса Симплисио сообщала, что интерес к бразильцу проявляют «Палмейрас» и «Крузейро».

«Чемпионат» пообщался с агентом Дивеева о переходе клиента в «Зенит»:
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»
Эксклюзив
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»

Кассьерра завтра завершит трансфер в «Атлетико Минейро»

Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» и «Атлетико Минейро» обмениваются документами о переходе нападающего Матео Кассьерры, сообщает журналист Фред Аугусто. По его информации, колумбийский форвард прибудет в Белу-Оризонти в среду, 21 января, где пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Ранее инсайдер Вене Касагранде отметил, что петербуржцы получат за переход футболиста € 10 млн: € 7 млн в качестве фиксированной суммы + € 3 млн бонусами.

Одной строкой

  • Calciomercato: «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю.
  • TEAMtalk: Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». «Челси» сообщил, что этим летом у испанцев будет шанс подписать полузащитника.
  • Николо Скира: вингер саудовского «Аль-Шабаба» Янник Феррейра Карраско заинтересован в возвращении в Европу. Бельгийца предложили «Роме» и «Наполи».
  • Фабрицио Романо: «Астон Вилла» согласовала условия контракта с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Первую часть сезона англичанин провёл на правах аренды в «Бешикташе».
  • Официально: бывший полузащитник «Кайрата» Офри Арад подписал контракт с румынским ФКСБ.
  • Официально: нападающий НЕК Неймеген Кэнто Сиогаи перешёл в «Вольфсбург». Сумма трансфера составила € 9,5 млн.
  • Официально: экс-защитник «Спартака» Леон Классен перешёл в аренду из «Дармштадта» в «Грацер АК».
  • Фабрицио Романо: «Комо» сделал официальное предложение в € 7 млн + бонусы за защитника «Крузейро» Кайки Бруно да Силву.
  • Официально: нападающий Арсен Ревазов перешёл из «Краснодара» в «Торпедо».
  • Официально: полузащитник «Пари НН» Иван Бреславцев перешёл в дзержинский «Химик» на правах аренды до конца 2026 года.
  • talkSPORT: «Челси» включил защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси в список трансферных целей.
  • La Gazzetta dello Sport: «Рома» сделала предложение об аренде двух футболистов «Тоттенхэма»: защитника Раду Дрэгушина и нападающего Матиса Теля.
  • Официально: норвежский защитник Матиас Лёвик перешёл в «Трабзонспор» из «Пармы» за € 4 млн.
  • Фабрицио Романо: вингер Леон Бэйли покидает «Рому» и возвращается в «Астон Виллу» после аренды.
  • Эксосэт Кейес: Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен хочет покинуть клуб. «Осер» остаётся главным претендентом на подписание футболиста, который хочет вернуться в команду.
  • Официально: нападающий Алехо Сарко перешёл на правах аренду в «Боруссию» Мёнхенгладбах из «Байера».
  • Бен Джейкобс: спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с представителями Хулиана Альвареса и обсудил потенциальный переход аргентинца из «Атлетико».
