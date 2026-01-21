«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации

Альваро Арбелоа дебютировал в Лиге чемпионов в статусе тренера «Реала». Мадридцы в 7-м туре общего этапа принимали кризисный «Монако». Монегаски потерпели пять поражений в последних 10 встречах и одержали всего четыре победы (две – в Кубке). А «Реал» на фоне недовольства со стороны болельщиков очень сильно хотел реабилитироваться, одержав уверенную победу.

Перед игрой её подогрели два сюжета. Во-первых, Килиан Мбаппе встречался с воспитавшим его клубом («Монако» перед матчем выложило в соцсетях интервью игрока из фильма в честь 100-летия команды). А полузащитник монегасков Александр Головин пообщался с Валерием Карпиным. «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом», – написал тренер сборной России и приложил фото с игроком.

Советы, правда, не очень сработали. С первых минут мадридцы помчались уничтожать «Монако». Уже на пятой минуте «Реал» открыл счёт: Вальверде покатил на Манстантуоно, аргентинец дождался обратного забегания и элегантно вернул мяч, а Федерико отдал на Мбаппе. Килиан первым же касанием пробил и попал в левый угол ворот Филиппа Кёна. Сначала форвард не слишком эмоционально отпраздновал гол, а позже показательно извинился перед болельщиками «Монако».

Монегаски пытались придумать ответный момент – не выходило. Всё же если у команды игровой кризис, то он вряд ли испарится во встрече с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому даже при счёте 1:0 не было ощущения, что «Мадрид» сегодня столкнётся с проблемами.

Килиан Мбаппе празднует гол Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

А на 26-й минуте де-факто интрига умерла. Камавинга покатил пяткой между ног Головину (Саша, прости, но было очень красиво!), мяч принял Гюлер и запустил по флангу Винисиуса, а бразилец ворвался в штрафную и отдал на пустые ворота Мбаппе. Оборона «Монако» не подъехала на игру.

Однако один шикарный момент гости создали. На 31-й минуте Джордан Тезе нанёс удар метров с 27-30 – и угодил в перекладину! Эх, какого гола лишился «Монако». Команда Себастьена Поконьоли теоретически могла в ту секунду возродить интригу. Валерий Карпин тем временем делился эмоциями по поводу матча в своём телеграм-канале. «45-я минута пошла первого тайма. «Монако» «горит» 0:2. По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал, что-то не то», – сказал тренер в видео.

После перерыва «Реал» быстренько прибил «Монако». На 51-й минуте третий мяч хозяев положил Мастантуоно. Аргентинец в целом провёл крутую встречу, поучаствовал в первом голе и заслужил отличиться сам. Он получил отличный пас от Винисиуса, после чего зарядил под дальнюю штангу. Бразилец оформил второй ассист!

Вингер «Реала» был очень заряжен на игру с «Монако» после свиста болельщиков во встрече с «Леванте». На 55-й минуте защитник гостей Тило Керер срезал мяч в свои ворота как раз после прострела от Винисиуса. В протоколе не будет отметки «ассист» напротив его имени, но запишем это как третье результативное действие от бразильца.

На 63-й минуте к Винисиусу уже не возникло вопросов. Он подхватил мяч в районе центра поля, набрал скорость и вошёл в штрафную в правый полуфланг, после чего резко бахнул в ближнюю девятку. Красота! Наверняка этот мяч включат в номинацию на лучший в 7-м туре. А Вини ещё и отпраздновал гол с Арбелоа, заслужив овации трибун.

Винисиус Жуниор и Альваро Арбелоа Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

«Реал» кайфовал от игры, «Сантьяго Бернабеу» также получал удовольствие. Только бедный «Монако» ждал окончания встречи. Правда, без гола монегаски не ушли. На 72-й минуте мадридцы сделали подарок: Куртуа и Себальос заигрались у своих ворот, полузащитник «Реала» случайно отдал пас на Тезе, а тот из убойной позиции расстрелял Тибо.

Последнее голевое действие матча всё же осталось за хозяевами. На 80-й минуте окончательный счёт установил Джуд Беллингем: после стандарта Вальверде вывел англичанина один на один, а тот обошёл Кёна и покатил в пустые ворота. После этого полузащитник «Реала» отпраздновал в пижонском стиле, показывая, будто бы он пьёт бокал шампанского.

Головин, к сожалению, провёл невзрачную встречу. Россиянин покинул поле на 84-й минуте без результативных действий. Впрочем, плохо отыграл весь «Монако». А «Реал» поднялся на второе место в общей таблице ЛЧ и порадовал болельщиков ярким футболом.