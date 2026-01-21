«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ

«Интер» и «Арсенал» – лидеры своих чемпионатов. Английский клуб существует с другими финансовыми возможностями, но, поскольку встреча проходила в Италии, котировки на победу команд были практически равными. Тем более ротация «Арсенала» не закончилась на субботнем матче чемпионата с «Ноттингем Форест». Теперь в Милане на скамейке остались ключевые футболисты – Габриэл, Райс и Эдегор.

Это не помешало гостям с первых минут пойти в атаку и навязать сопернику свой футбол. Казалось, что «Арсенал» просто быстрее двигался. Или, точнее, двигал мяч. Стремительная перепасовка в одно касание позволила гостям открыть счёт уже на 10-й минуте. Тимбер неудачно пробил по воротам, однако получилась голевая передача на Жезуса, который с ходу замкнул в падении. Бразильцу помог соотечественник из «Интера» Луис Энрике, забывший про необходимость выдерживать линию офсайда.

Голевая передача Тимбера Фото: Кадр из трансляции

Однако хозяева оперативно сравняли счёт. Сначала удар Тюрама заблокировал Москера. Через секунду уже выстрел Бареллы принял на себя Салиба. А вот когда следом с линии штрафной приложился Сучич, то уже никто не дотянулся до мяча. В том числе Райя, которому не хватило самую малость для сейва.

Пожалуй, «Арсенал» смотрелся предпочтительнее в первом тайме. Ненамного, но тем не менее. И на помощь англичанам пришло их фирменное оружие – угловой. Вроде ничего особенного. Сколько уже раз благодаря им команда Микеля Артеты забивала, но теперь это выглядело совсем бессовестно. 172-сантиметровый Троссард головой скинул мяч на 175-сантиметрового Жезуса, который забил из центра вратарской. Конечно же, головой. Хотя нужно отметить, что защитников смутил небольшой рикошет от перекладины.

Габриэл Жезус празднует гол Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Второй тайм получился во многом продолжением первого. «Арсенал» смотрелся по игре чуть лучше. В том числе Тюрам вполне мог сравнивать счёт. Команды одновременно сделали по двойной замене и вообще по многим показателям шли вровень. Например, к 70-й минуте у обеих было по 13 ударов, из которых три – в створ.

Окончательно все вопросы о победителе закрыл вышедший на замену Дьёкереш. Нападающий убежал в контратаку, и вроде бы Сака не смог нормально принять пас, и потому получилась незапланированная голевая передача. Швед с ходу приложился, как только мяч отлетел от ноги партнёра. Получился удар практически в девятку. Зоммер хоть и дотянулся кончиками пальцев, однако команду не спас.

Табло со счётом матча Фото: Carl Recine/Getty Images

Победа «Арсенала» получилась относительно уверенной. У английского клуба уже 21 очко, и только теперь он гарантировал себе место в топ-8. И даже в топ-2. А вот попадание «Интера» напрямую в 1/8 финала будет зависеть от последнего тура, где итальянцам предстоит сыграть на выезде с дортмундской «Боруссией». У неё, кстати, всего на одно очко меньше.