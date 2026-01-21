Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ

Лига чемпионов вернулась! Первый игровой день в 2026 году удивил несколькими результатами. К примеру, «ПСЖ» проиграл в концовке «Спортингу», «Манчестер Сити» не справился в Норвегии с «Будё-Глимт», «Реал» без проблем раскатал «Монако», а немецкие клубы не забили ни одного мяча.

«Кайрат» «сгорел» в домашнем матче

Первый матч игрового дня состоялся в Казахстане. «Кайрат» в последний раз в этом сезоне сыграл дома в главном клубном турнире Европы. Получилось очень неудачно. Мало того, что казахстанский клуб проиграл с разгромным счётом, так ещё и лишился шансов на выход в плей-офф.

«Брюгге» разгромил «Кайрат» Фото: Photonews via Getty Images

Александар Станкович, сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, начал разгром. А Ханс Ванакен в итоге набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». «Кайрат» отметился голом уже после того, как «горел» с разницей в четыре мяча. Адилет Садыбеков лишь частично порадовал местных болельщиков. «Брюгге», несмотря на победу, по-прежнему находится за пределами топ-24.

Кошмарный матч «Манчестер Сити» в Норвегии

«Будё-Глимт» одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов. И в матче с кем! В основе «Сити» вышел 20-летний Макс Аллейн. Центральный защитник проявил себя не с лучшей стороны, как и капитан Родри. В первом тайме хозяева дважды поймали соперника на контратаках. В обоих случаях забивал Каспер Хёг, которому ассистировал Оле-Дидрик Бломберг. Нападающий «Будё-Глимт» был совершенно один перед вратарём.

После перерыва Йенс Петтер Хёуге бабахнул в девятку, после чего Райан Шерки уложил мяч аккуратно в угол. Родри схватил две жёлтые карточки за пару минут, и «МС» завершал встречу вдесятером. «Будё» оформил ещё два гола, которые отменили, а также попал в перекладину. Сенсация в Норвегии!

«Реал» унизил «Монако» с теннисным счётом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем встретился с полузащитником «Монако» Александром Головиным. Игрок получил несколько советов. Однако это никак не помогло его команде. «Монако» выглядел просто безобразно в столице Испании и пропустил шесть раз. «Реал» начал избиение с дубля Килиана Мбаппе. В первом случае француз пробил в дальний угол, а во втором воспользовался передачей Винисиуса Жуниора и отправил мяч в пустые ворота.

После перерыва сменивший имидж Франко Мастантуно сделал счёт разгромным, после чего Тило Керер переправил мяч в свои ворота. А далее Винисиус нанёс роскошный удар под перекладину. Сразу после гола бразилец побежал к тренеру «Реала» Альваро Арбелоа. При счёте 5:0 «Реал» расслабился и отметился «привозом». Перепасовка в штрафной площади привела к отбору со стороны игроков «Монако», а Джордан Тезе переиграл Тибо Куртуа. Впрочем, оборона «Монако» предоставила хозяевам ещё один шанс. Джуд Беллингем сделал всё красиво — обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. А стоило ли руководителям «Монако» увольнять тренера Ади Хюттера?

«Тоттенхэм» снова обыграл удобного соперника

«Тоттенхэм» — довольно неудобный оппонент для дортмундской «Боруссии». До 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб уступил этому клубу три раза подряд. От четвёртого поражения не спаслись. Основные события развернулись в первом тайме. Кристиан Ромеро вывел хозяев вперёд, а через 10 минут Даниэль Свенссон высоковато задрал ногу и увидел перед собой красную карточку. Арбитр Гленн Нюберг удалил игрока «Боруссии» после просмотра повтора.

В концовке первого тайма курьёзный гол оформил Доминик Соланке. Нападающий «Тоттенхэма» переправил мяч в ворота при помощи нескольких рикошетов от своих ног. Вышло довольно забавно. «Тоттенхэм» победил, Томас Франк выдохнул.

«Арсенал» по-прежнему идёт без потерь

Главный матч дня прошёл в Милане, куда приехал лидер общего этапа. «Интер» плохо проводит втречи с топ-клубами под руководством Кристиану Киву. Нынешняя игра не стала исключением. Габриэл Жезус подкорректировал полёт мяча после того, как Юрриен Тимбер нанёс корявый удар. «Интер» ответил солидно — спустя восемь минут Петар Сучич вколотил мяч в ворота Давида Райи.

«Интер» снова проиграл матч с топ-клубом Фото: Getty Images

А затем гостям помог стандарт (удивительно, да?). Леандро Троссард головой сбросил мяч, а Габриэл Жезус переправил его в ворота. Окончательный результат в концовке установил вышедший на замену Виктор Дьёкереш. Ян Зоммер зацепил мяч после красивого обводящего удара шведа, однако не спас «Интер». «Арсенал» по-прежнему идеально выступает в Лиге чемпионов — семь побед в семи встречах. А вот «Интер» после поражения вывалился за пределы первой восьмёрки.

«ПСЖ» проиграл на последних минутах

Ещё одна сенсация дня. «Спортинг» отлично выступает на своём стадионе в нынешнем розыгрыше турнира. До матча с «ПСЖ» лиссабонский клуб одержал три победы в трёх встречах. Правда, тогда его соперниками были «Кайрат», «Марсель» и «Брюгге». Каждый из них значительно уступает в классе «ПСЖ».

«Спортинг» удивил «ПСЖ» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Парижане забили два мяча, но судейская бригада отменила голы Уоррена Заира-Эмери и Усмана Дембеле из-за нарушений. А всё самое горячее команды приберегли на концовку. Луис Суарес вывел хозяев вперёд, но гости отыгрались спустя пять минут (Хвича Кварацхелия красиво закрутил мяч в дальний угол). Развязка наступила на 90-й минуте. Суарес оказался первым на добивании и во второй раз огорчил Люка Шевалье. «ПСЖ» проиграл во второй раз в 2026 году. К слову, «Спортинг» уже догнал соперника по очкам.

«Байер» проиграл, несмотря на большое преимущество

Для «Байера» поездка в Грецию превратилась в сплошное разочарование. Начало матча — хуже не придумаешь для гостей. На второй минуте они прозевали Коштиньо, который головой вколотил мяч на угловом. В концовке первого тайма Мехди Тареми удрал в контратаку и классно попал в ближний угол.

«Байер» значительно чаще владел мячом (72% на 28%), нанёс гораздо больше ударов (17 против шести) и чаще попадал в створ (шесть раз против двух). Гости наиграли на 2,37 ожидаемого гола, а соперник — на 1,13. Однако победа досталась хозяевам. «Олимпиакос» попал в топ-24 и почти догнал «Байер». Команда из Леверкузена опережает оппонента только на одно очко.

«Наполи» не удержал победу, хотя играл в большинстве

Первый тайм в Копенгагене сложился для «Наполи» как нельзя лучше. Во-первых, соперник остался вдесятером. Опытный Томас Дилейни заехал ногой в оппонента и увидел перед собой красную карточку, которую ему показали после просмотра повтора. Через четыре минуты Скотт Мактоминей результативно открылся под навес от углового флажка. Казалось, что у «Наполи» не возникнет никаких проблем и команда Антонио Конте спокойно наберёт три очка.

Однако итальянский клуб очень слабо провёл вторую половину, в отличие от соперника, который проявил бойцовские качества. В концовке «Копенгаген» заработал пенальти, и Джордан Ларссон со второй попытки переиграл Ваню Милинковича-Савича. Сербский вратарь отразил удар шведа с 11-метровой отметки, но тот оказался быстрее всех на добивании. Бывший спартаковец принёс датской команде одно очко. И «Наполи», и «Копенгаген» пока находятся в топ-24, но ситуация может измениться совсем скоро.

Камбэк «Аякса» лишил «Вильярреал» шансов на место в топ-24

«Аякс» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с пяти поражений, после чего одержал две победы подряд. Кстати, в обоих случаях клуб из Нидерландов добивался успеха на выезде. В декабре «Аякс» справился с «Карабахом» (4:2), а теперь одолел «Вильярреал». В Испании хозяева вышли вперёд в начале второй половины, однако гости одержали волевую победу.

«Аякс» одержал вторую победу подряд Фото: Soccrates/Getty Images

Оскар Глух отлично исполнил штрафной, а Оливер Эдвардсен оставил «Вильярреал» без очков на 90-й минуте. «Аякс» ворвался в борьбу за место в топ-24 (пока команда находится за пределами этой зоны). А вот «Вильярреал» потерпел пятое поражение подряд. Испанский клуб уже ни при каких обстоятельствах не попадёт в стыки. Ужасный перформанс!