Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов, обзор матчей 7-го тура, 20 января 2026: Реал, Манчестер Сити, Арсенал, Боруссия Дортмунд, ПСЖ. Наполи, Байер

Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ
Кирилл Закатченко
Обзор матчей 7-го тура ЛЧ
«Кайрат» и «Вильярреал» уже потеряли шансы на места в плей-офф.

Лига чемпионов вернулась! Первый игровой день в 2026 году удивил несколькими результатами. К примеру, «ПСЖ» проиграл в концовке «Спортингу», «Манчестер Сити» не справился в Норвегии с «Будё-Глимт», «Реал» без проблем раскатал «Монако», а немецкие клубы не забили ни одного мяча.

«Кайрат» «сгорел» в домашнем матче

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Станкович – 32'     0:2 Ванакен – 38'     0:3 Верман – 74'     0:4 Мехеле – 84'     1:4 Садыбеков – 90+2'    

Первый матч игрового дня состоялся в Казахстане. «Кайрат» в последний раз в этом сезоне сыграл дома в главном клубном турнире Европы. Получилось очень неудачно. Мало того, что казахстанский клуб проиграл с разгромным счётом, так ещё и лишился шансов на выход в плей-офф.

«Брюгге» разгромил «Кайрат»

«Брюгге» разгромил «Кайрат»

Фото: Photonews via Getty Images

Александар Станкович, сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, начал разгром. А Ханс Ванакен в итоге набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». «Кайрат» отметился голом уже после того, как «горел» с разницей в четыре мяча. Адилет Садыбеков лишь частично порадовал местных болельщиков. «Брюгге», несмотря на победу, по-прежнему находится за пределами топ-24.

Это был не день «Кайрата»:
«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича
«Кайрат» лишился шансов на стыки ЛЧ! Всё решил гол сына Станковича

Кошмарный матч «Манчестер Сити» в Норвегии

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Будё-Глимт» одержал первую победу в общем этапе Лиги чемпионов. И в матче с кем! В основе «Сити» вышел 20-летний Макс Аллейн. Центральный защитник проявил себя не с лучшей стороны, как и капитан Родри. В первом тайме хозяева дважды поймали соперника на контратаках. В обоих случаях забивал Каспер Хёг, которому ассистировал Оле-Дидрик Бломберг. Нападающий «Будё-Глимт» был совершенно один перед вратарём.

После перерыва Йенс Петтер Хёуге бабахнул в девятку, после чего Райан Шерки уложил мяч аккуратно в угол. Родри схватил две жёлтые карточки за пару минут, и «МС» завершал встречу вдесятером. «Будё» оформил ещё два гола, которые отменили, а также попал в перекладину. Сенсация в Норвегии!

Что это было?
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил

«Реал» унизил «Монако» с теннисным счётом

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем встретился с полузащитником «Монако» Александром Головиным. Игрок получил несколько советов. Однако это никак не помогло его команде. «Монако» выглядел просто безобразно в столице Испании и пропустил шесть раз. «Реал» начал избиение с дубля Килиана Мбаппе. В первом случае француз пробил в дальний угол, а во втором воспользовался передачей Винисиуса Жуниора и отправил мяч в пустые ворота.

После перерыва сменивший имидж Франко Мастантуно сделал счёт разгромным, после чего Тило Керер переправил мяч в свои ворота. А далее Винисиус нанёс роскошный удар под перекладину. Сразу после гола бразилец побежал к тренеру «Реала» Альваро Арбелоа. При счёте 5:0 «Реал» расслабился и отметился «привозом». Перепасовка в штрафной площади привела к отбору со стороны игроков «Монако», а Джордан Тезе переиграл Тибо Куртуа. Впрочем, оборона «Монако» предоставила хозяевам ещё один шанс. Джуд Беллингем сделал всё красиво — обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. А стоило ли руководителям «Монако» увольнять тренера Ади Хюттера?

Вау!
«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации
«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации

«Тоттенхэм» снова обыграл удобного соперника

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Ромеро – 14'     2:0 Соланке – 37'    
Удаления: нет / Свенссон – 24'

«Тоттенхэм» — довольно неудобный оппонент для дортмундской «Боруссии». До 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб уступил этому клубу три раза подряд. От четвёртого поражения не спаслись. Основные события развернулись в первом тайме. Кристиан Ромеро вывел хозяев вперёд, а через 10 минут Даниэль Свенссон высоковато задрал ногу и увидел перед собой красную карточку. Арбитр Гленн Нюберг удалил игрока «Боруссии» после просмотра повтора.

В концовке первого тайма курьёзный гол оформил Доминик Соланке. Нападающий «Тоттенхэма» переправил мяч в ворота при помощи нескольких рикошетов от своих ног. Вышло довольно забавно. «Тоттенхэм» победил, Томас Франк выдохнул.

«Арсенал» по-прежнему идёт без потерь

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

Главный матч дня прошёл в Милане, куда приехал лидер общего этапа. «Интер» плохо проводит втречи с топ-клубами под руководством Кристиану Киву. Нынешняя игра не стала исключением. Габриэл Жезус подкорректировал полёт мяча после того, как Юрриен Тимбер нанёс корявый удар. «Интер» ответил солидно — спустя восемь минут Петар Сучич вколотил мяч в ворота Давида Райи.

«Интер» снова проиграл матч с топ-клубом

«Интер» снова проиграл матч с топ-клубом

Фото: Getty Images

А затем гостям помог стандарт (удивительно, да?). Леандро Троссард головой сбросил мяч, а Габриэл Жезус переправил его в ворота. Окончательный результат в концовке установил вышедший на замену Виктор Дьёкереш. Ян Зоммер зацепил мяч после красивого обводящего удара шведа, однако не спас «Интер». «Арсенал» по-прежнему идеально выступает в Лиге чемпионов — семь побед в семи встречах. А вот «Интер» после поражения вывалился за пределы первой восьмёрки.

В каком же порядке «Арсенал»!
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ

«ПСЖ» проиграл на последних минутах

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

Ещё одна сенсация дня. «Спортинг» отлично выступает на своём стадионе в нынешнем розыгрыше турнира. До матча с «ПСЖ» лиссабонский клуб одержал три победы в трёх встречах. Правда, тогда его соперниками были «Кайрат», «Марсель» и «Брюгге». Каждый из них значительно уступает в классе «ПСЖ».

«Спортинг» удивил «ПСЖ»

«Спортинг» удивил «ПСЖ»

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Парижане забили два мяча, но судейская бригада отменила голы Уоррена Заира-Эмери и Усмана Дембеле из-за нарушений. А всё самое горячее команды приберегли на концовку. Луис Суарес вывел хозяев вперёд, но гости отыгрались спустя пять минут (Хвича Кварацхелия красиво закрутил мяч в дальний угол). Развязка наступила на 90-й минуте. Суарес оказался первым на добивании и во второй раз огорчил Люка Шевалье. «ПСЖ» проиграл во второй раз в 2026 году. К слову, «Спортинг» уже догнал соперника по очкам.

«Байер» проиграл, несмотря на большое преимущество

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Коштинья – 2'     2:0 Тареми – 45+1'    

Для «Байера» поездка в Грецию превратилась в сплошное разочарование. Начало матча — хуже не придумаешь для гостей. На второй минуте они прозевали Коштиньо, который головой вколотил мяч на угловом. В концовке первого тайма Мехди Тареми удрал в контратаку и классно попал в ближний угол.

«Байер» значительно чаще владел мячом (72% на 28%), нанёс гораздо больше ударов (17 против шести) и чаще попадал в створ (шесть раз против двух). Гости наиграли на 2,37 ожидаемого гола, а соперник — на 1,13. Однако победа досталась хозяевам. «Олимпиакос» попал в топ-24 и почти догнал «Байер». Команда из Леверкузена опережает оппонента только на одно очко.

«Наполи» не удержал победу, хотя играл в большинстве

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 39'     1:1 Дж. Ларссон – 72'    
Удаления: Дилейни – 35' / нет

Первый тайм в Копенгагене сложился для «Наполи» как нельзя лучше. Во-первых, соперник остался вдесятером. Опытный Томас Дилейни заехал ногой в оппонента и увидел перед собой красную карточку, которую ему показали после просмотра повтора. Через четыре минуты Скотт Мактоминей результативно открылся под навес от углового флажка. Казалось, что у «Наполи» не возникнет никаких проблем и команда Антонио Конте спокойно наберёт три очка.

Однако итальянский клуб очень слабо провёл вторую половину, в отличие от соперника, который проявил бойцовские качества. В концовке «Копенгаген» заработал пенальти, и Джордан Ларссон со второй попытки переиграл Ваню Милинковича-Савича. Сербский вратарь отразил удар шведа с 11-метровой отметки, но тот оказался быстрее всех на добивании. Бывший спартаковец принёс датской команде одно очко. И «Наполи», и «Копенгаген» пока находятся в топ-24, но ситуация может измениться совсем скоро.

Камбэк «Аякса» лишил «Вильярреал» шансов на место в топ-24

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
1 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Олувасейи – 49'     1:1 Глух – 61'     1:2 Эдвардсен – 90'    

«Аякс» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с пяти поражений, после чего одержал две победы подряд. Кстати, в обоих случаях клуб из Нидерландов добивался успеха на выезде. В декабре «Аякс» справился с «Карабахом» (4:2), а теперь одолел «Вильярреал». В Испании хозяева вышли вперёд в начале второй половины, однако гости одержали волевую победу.

«Аякс» одержал вторую победу подряд

«Аякс» одержал вторую победу подряд

Фото: Soccrates/Getty Images

Оскар Глух отлично исполнил штрафной, а Оливер Эдвардсен оставил «Вильярреал» без очков на 90-й минуте. «Аякс» ворвался в борьбу за место в топ-24 (пока команда находится за пределами этой зоны). А вот «Вильярреал» потерпел пятое поражение подряд. Испанский клуб уже ни при каких обстоятельствах не попадёт в стыки. Ужасный перформанс!

Изучаем таблицу общего этапа
