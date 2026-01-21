Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Челси — Пафос, Лига чемпионов в сезоне-2025/2026, как Давид Луис играл в Челси, яркие моменты, трофеи, статистика

«Играет так, будто им управляет 10-летний ребёнок». Главные хайлайты Луиса в «Челси»
Кирилл Закатченко
Давид Луис
Сейчас бразилец играет за скромный «Пафос», а когда-то брал Лигу чемпионов с лондонским клубом.

Возвращение Давида Луиса на «Стэмфорд Бридж» — знаковое событие. Бразилец дважды заходил в «Челси» (играл там с 2011 по 2014 год, а потом — с 2016-го по 2019-й) и провёл в общей сложности 248 матчей. Ни в одном другом клубе защитник не выходил на поле так часто. Теперь 38-летний бразилец возвращается в Лондон как игрок кипрского «Пафоса». Отличный повод вспомнить хайлайты Луиса в составе «Челси».

Игра с травмой в финале Лиги чемпионов

В сезоне-2011/2012 «Челси» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Бразилец регулярно играл в турнире вплоть до полуфинала. А дальше — разрыв мышцы бедра. В полуфинале с «Барселоной» (1:0, 2:2) обошлись без длинноволосого защитника. Давид получил травму в полуфинале Кубка Англии с «Тоттенхэмом» (15 апреля 2012 года). Финал ЛЧ состоялся 19 мая. За месяц с небольшим бразилец не провёл ни одного матча.

Перед финалом ЛЧ «Челси» настиг кадровый кризис в обороне. Джон Терри и Бранислав Иванович пропускали матч из-за дисквалификации, а Гари Кэхилл и Луис залечивали травмы. В итоге двое последних всё-таки заскочили в стартовый состав и отыграли всю встречу. Давид бегал с болью в ноге.

«Я очень нервничал из-за травмы, — вспоминал южноамериканец. — За пару дней до финала заболела мышца. Это означало, что я рискую пропустить важнейший матч. За день до игры мы провели лёгкую тренировку, и каждый удар по мячу отзывался в ноге, как удар ножом. Тренер по физподготовке прямо сказал: «Давид, ничего не выйдет. Ты не готов». «Я ответил: «Послушай, ты даже не представляешь, что сделала моя семья, чтобы я оказался здесь. Поэтому, пожалуйста, иди и скажи тренеру, что я могу играть».

Давид Луис ведёт единоборство с Томасом Мюллером в финале ЛЧ

Давид Луис ведёт единоборство с Томасом Мюллером в финале ЛЧ

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Спустя 20 минут после стартового свистка в мюнхенском финале Луис снова почувствовал острую боль. «Решил, что не позволю этому заставить меня уйти с поля. Я сказал себе, что всю жизнь работал ради этого. Это была моя детская мечта — выйти на поле в таком матче. Решил, что буду играть сердцем. Не нужно играть телом, когда есть сильное сердце. А потом мы взяли Лигу чемпионов».

Луис не только отыграл весь матч, но и реализовал пенальти в серии (основное время завершилось со счётом 1:1). Тот финал бразилец запомнил на всю жизнь, ведь после этого он ни разу не брал Лигу чемпионов. Его мужество и стойкость очень помогли «Челси» в мюнхенской встрече. Давид никогда не боялся трудностей.

«Молния» в ворота «Фулхэма»

Луис всегда славился хорошим поставленным дальним ударом. Один из самых памятных голов пришёлся на апрель 2013 года, когда «Челси» успешно сыграл в гостях у «Фулхэма» в столичном дерби. В первом тайме Луис нанёс мощный размашистый удар из-за пределов штрафной, который стал одним из знаковых моментов его карьеры. В английской прессе этот выстрел назвали «молнией». Мяч по красивой траектории вонзился в дальнюю девятку.

Позднее Луис оформил немало памятных голов, но многие вспоминают именно его роскошный удар во встрече с «Фулхэмом». К слову, Луис отличился 18 раз в футболке «Челси». Ни за один другой клуб в карьере он не забивал так часто.

Давид Луис в матче с «Фулхэмом» в 2013 году

Давид Луис в матче с «Фулхэмом» в 2013 году

Фото: Steve Bardens/Getty Images

«Умирающий лебедь»

В мае 2013 года «Челси» на «Олд Траффорд» одержал важную победу в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0). После игры главной темой для обсуждения стало удаление защитника хозяев Рафаэла. Бразилец купился на провокацию Луиса и пнул футболиста «Челси». Главного тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона возмутил тот факт, что Давид сначала изобразил страшные муки, а затем камера выхватила, как защитник улыбается, лежа на газоне.

«Луис дважды ударил Рафаэла локтем. Когда тот ответил, Давид начал крутиться как умирающий лебедь. Это и убедило арбитра. Луис улыбался, и это плохо. Какой же он профессионал после такого поведения? Не думаю, что арбитр полностью видел эпизод. На мой взгляд, он среагировал на то, что Луис лежал на газоне и корчился от боли. Такое часто происходит, когда дело касается южноамериканских футболистов», — сокрушался после матча Фергюсон.

Давид Луис улыбается в матче с «МЮ» в 2013 году

Давид Луис улыбается в матче с «МЮ» в 2013 году

Фото: Кадр из транляции

«Им как будто управляет 10-летний ребёнок на PlayStation»

Нестабильность, пожалуй, главное слово-характеристика всей карьеры Луиса. После переезда в АПЛ в скором времени стали очевидны его недостатки при игре в обороне. Легенда «МЮ» Гари Невилл был ярым критиком длинноволосого защитника. Однажды он заявил, что Давид «играет так, будто им управляет 10-летний ребёнок на PlayStation». Эта фраза долгое время преследовала Луиса, однако в 2016 году Невилл назвал бразильца идеальным дополнением к «Челси» Антонио Конте. Луис тогда заскочил в лондонскую команду во второй раз.

Впрочем, спустя какое-то время Гари снова «переобулся». Когда Давид получил красную карточку в дерби с «Арсеналом», эксперт обрушился на игрока с новой порцией критики. «У меня нет слов, — говорил Невилл. — Я уже сказал всё, что хотел сказать за последние несколько лет. Луис никогда не учится, он такой опрометчивый. Нужно просто отпустить его».

Трофеи

Луис завоевал за карьеру более 20 трофеев. Шесть из них пришлись на период выступлений в составе «Челси». Лондонский клуб — самый успешный для бразильца с точки зрения международных трофеев. Там он не только стал победителем Лиги чемпионов, но и дважды добивался успеха в Лиге Европы.

Давид Луис с трофеем за победу в Лиге Европы

Давид Луис с трофеем за победу в Лиге Европы

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Больше всего трофеев Луис собрал в форме «ПСЖ» (8). Однако в парижском клубе он ни разу не победил на международном уровне. В сезоне-2018/2019 Давид завоевал последний трофей вместе с «Челси» (победа в Лиге Европы). Бразилец настолько хорошо проявил себя, что его включили в символическую сборную турнира.

