«Краснодар» — фаворит, «Спартак» должен быть в тройке». Шишкин — о близких ему клубах

Почти два года назад Роман Шишкин в интервью «Чемпионату» сообщил о желании реализовать себя в роли футбольного агента. Мы связались с бывшим российским «сборником», чтобы узнать о развитии этой истории и сегодняшней жизни. Заодно обсудили его бывшие клубы — «Спартак», «Локомотив», «Краснодаре». Но начали со свежего инфоповода.

Гала-матч в Воронеже, Backstreet Boys, Сицилия

— Как прошла Битва звёзд в Воронеже?

— Очень классно. Неожиданно приятно, что планировали одно, а получилось ещё лучше. Подобные матчи уже были, но теперь был другой формат: мы собрали многих воспитанников воронежского футбола. К нам могли присоединиться Руслан Литвинов и Ваня Саенко. В дальнейшем планируем подключать ветеранов к этому мероприятию. Самое главное — в организационных моментах не возникло никаких проблем. Бывает, что спонсоры вылетают в последний момент, однако здесь всё было классно и пазл сложился. Огромное спасибо футболистам и всем, кто поддерживал!

— Вы сказали, что планировали одно, а получилось лучше. Расшифруете?

— В своё время я делал детские турниры в Воронеже — были опасения по организационным моментам, потому что уже сталкивался с негативным опытом. Кто-то отскакивает, кто-то чем-то недоволен, кто-то может не приехать в последний момент. Однако всё прошло гладко, никто не подвёл. По таймингу всё было супер, все спонсоры поддержали. Даже зацепиться не за что.

— Большой ажиотаж мероприятие вызвало?

— Да. Мы планировали провести автограф-сессию и фотосессию — всё было грамотно и разведено без толкучки. Охрана из пяти человек всех разводила. Избежали столпотворения. Часа полтора на всё это мы потратили и даже не заметили. Собралось много болельщиков «Факела». Мне было приятно, что приехали болельщики «Спартака» и «Локомотива». Один парень даже подарил мне коллаж из фотографий из всех клубов, за которые я выступал, с подписью «Спасибо за футбол». Это было очень трогательно. Приходили знакомые, друзья, племянники. Думал, что будет толкучка, но всё было комфортно. Стадион «Металлист» подходит именно под такое количество людей.

Гала-матч в Воронеже Фото: Из личного архива Шишкина

— Власти Воронежа принимали участие в этой истории?

— Мы планировали коммуницировать. Есть связи чуть ли не до губернатора. Однако турнир пока не настолько масштабный, чтобы будоражить наши власти (смеётся). Инициатива матча исходила от главы воронежского завода «ПерфоГрад» Александра Владимировича Сухарева. Он выступил главным спонсором. Любит футбол, болеет за сборную, знает всех футболистов. Александр Владимирович настоял сделать такое мероприятие, а мы ему помогали в организационных моментах. Наверное, у него есть выходы на наших первых лиц, но в этом не было необходимости. Его усилий хватило, чтобы провести матч. Возможно, в дальнейшем при развитии будем приглашать и министра спорта, и мэра.

— Как шли переговоры с приглашёнными звёздами? Некоторые же на контракте с клубами.

— Вопрос непростой. У Димы Скопинцева, Руслана Магаля и Максима Максимова действующие контракты. У Руслана был полный зелёный свет. Насколько знаю, Дима Скопинцев договорился с Роланом Гусевым — никаких проблем не возникло. Всё получилось не официозно. У нас сразу была договорённость, что без всяких подкатов, сумасшедших единоборств. Максим Максимов тоже спокойно играл. Никто даже не заикнулся о каких-то проблемах. Я же тоже во время карьеры участвовал в таких матчах. В контракте есть чёткие ограничение по горнолыжным курортам. Там прописано, что запрещено становиться на сноуборд или лыжи. В этом плане всё прошло гладко.

— Какие дальнейшие планы по подобным гала-матчам?

— Этот матч мы сохраним. Он у нас станет предрождественским. Разговаривали с Александром Владимировичем после встречи на банкете. В планах устроить матч летом на большом стадионе с привлечением различных звёзд. Всё будет зависеть от возможностей и желания нашего главного спонсора. С организационными моментами мы справимся.

— Почти два года назад в интервью «Чемпионату» вы рассказывали, что занимаетесь агентской деятельностью. Эта история ещё жива?

— Уже неактуально. Всё было немного спонтанно. Мои друзья хотели сделать футбольное агентство, а я не планировал этим заниматься — просто решил немного помочь. Нужна была медийная составляющая, человек из большого футбола с именем. Я в это окунулся и сейчас бываю полезен в каких-то моментах. Не могу сказать, что это моя основная деятельность. Там много нюансов и непростая работа, к которой я не готов. Я имею большой опыт по футбольным делам и могу помочь, но, чтобы заниматься полноценно, нужны определённые связи и структура.

— Что сейчас является вашей основной деятельностью?

— Семья (смеётся). Воспитание сына. Пока у меня нет идей. Есть тренерская категория, но к этому я пока тоже не готов. Я всю жизнь отдал футболу. Если и поступят какие-то предложения или дальнейшие шаги, они будут связаны с футболом. Может, детский футбол или селекционная работа в клубе. Пока нет необходимости идти куда-то работать ради работы. Хочется пойти туда, где ты будешь полезен. Пока в творческой паузе.

— Тянет на поле? Или хотя бы на бровку поля?

— Не могу представить себя в роли тренера, однако по футболу скучаю. Мы до сих пор играем, двигаемся и тренируемся. Без футбола не могу представить свою жизнь. Всё впереди. Если что-то где-то появится, ещё поработаем.

— Роль футбольного функционера вызывает интерес?

— Функционер — это немного далековато. Тут нужны определённые навыки и знания, учёба, стремление и желание. Пока особого увлечения нет.

— Что сегодня приносит вам удовольствие в жизни, помимо футбола и времяпрепровождения с семьёй?

— Чуть меньше года назад начал играть в падел. Два или три раза в неделю я играю. Понятно, что я на своём уровне. Даже был предновогодний турнир, где все футболисты играли между собой. Падел, семья, путешествия. Есть различные моменты по ремонтам. Вроде не работаешь, но, честно говоря, свободного времени не так и много. Мы очень любим путешествовать с семьёй. На месте не сидим.

— Почему падел так популярен среди футболистов?

— Многие в него играют, особенно те, кто закончил. Я в сентябре 2024 года сделал операцию на ноге — у меня затянулось восстановление. Пообещали три месяца, но прошёл почти год, а я не мог бутсы надеть — сустав не двигался. В Воронеже как-то приехал на падел, попробовал — понравилось. Это наркотическая игра (смеётся). Если у тебя начинает получаться, невероятно затягивает. Там большое комьюнити.

Падел популярен среди футболистов Фото: Из личного архива Шишкина

У меня все страницы в соцсетях в паделе! Это классно, игра развивается. В Воронеже с одним из организаторов общался — вроде к 2030 году уже может стать олимпийским видом спорта. Когда в Москве убирают футбольные поля и строят корты для падела, это о чём говорит? О том, что это прибыльно. Аренда недешёвая — варьируется в районе пяти тысяч. Интерес к самой игре фантастический. Самое главное, что ты можешь подбирать свой уровень. Есть программы, где ты можешь определить свой уровень, а тебе подберут тренера.

— Какое лучшее место посетили в 2025 году?

— В прошлом году мы посетили много мест. На Сицилии есть вулканический остров Липари с действующим вулканом. По-моему, там Липарские острова, их где-то три или четыре. Меня туда отвезла жена. Естественно, я не знал о существовании таких островов, но она там когда-то была. Даже остались фотографии. Сидишь в ресторане с видом на этот вулкан — просто непередаваемая красота! К тому же моя мама мечтала побывать на Сицилии — это ещё с тех корлеоновских сериалов (смеётся). Мы осуществили мечту, и это незабываемо.

Липарские острова Фото: istockphoto.com

— А какое место хотели бы посетить в 2026 году?

— Я яростный фанат группы Backstreet Boys. Они редко выступают, в основном в Лас-Вегасе. Каким-то образом в прошлом году выступали в Алма-Ате. Когда я увидел анонс, срочно взял билеты. Концерт проходил на стадионе, где играет сборная Казахстана. Было очень классно, я осуществил свою мечту. Это запомнилось даже больше Липарских островов! Уже в этом году они будут выступать в Дюссельдорфе, поэтому мы сделаем всё, чтобы туда поехать. Я вырос на этих песнях. В 12-16 лет я постоянно их слушал, даже когда в «Спартак» приехал. До сих пор послушиваю. После концерта были такие эмоции… Ещё неделю ходили и гоняли эти песни, несмотря на то что слушали их по 100 раз. Хочется ещё раз повторить это классное событие.

Шестое место «Спартака», эксперименты Станковича, перспективы Карседо

— Теперь — к футболу. После 18 туров «Спартак» на шестом месте. Ожидания перед сезоном не совпали с реальностью?

— В «Спартаке» на первый план выходит тренерская история. Постоянно были недовольны Станковичем с его эмоциями, результата не было. Какие-то отрезки получались хорошими, но всё равно на первый план вышло ожидание: когда же его уберут? Больше разговоров шло об этом, а не о результатах. Понятно, что «Спартак» всегда борется за высокие места, но мешают чехарда с тренерами, постоянные разговоры и красные карточки. Ощущение, что команда не сконцентрирована на результате. Сейчас – новая страница. Надеюсь, будет больше футбола и концентрации на результатах. В первой части было больше шумихи вокруг «Спартака».

Роман Шишкин в топ-клубах РПЛ Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

— Однако скандальная аура связана не только со Станковичем. Почему вокруг «Спартака» постоянно искрит?

— Интерес очень большой, как и требования. Любой игравший в «Спартаке» скажет, что там присутствует дух победителя вне зависимости от места. Бывают разные периоды и реалии, но «Спартак» всегда боролся за высокие места. Успех приходит только тогда, когда команда сконцентрирована на результате и футболе, когда никто не мешает и нет отставок. Когда никто не вставляет палки в колёса, тогда есть результат. Сейчас в «Спартаке» немного другая история. Больше шумихи, околофутбольных дел. Это влияет на руководство и футболистов. Когда такой дисбаланс в команде, он чувствуется. Я бывал в таких ситуациях — это выбивает. Пожелаю «Спартаку», чтобы всё работало как часы. Обидно, ведь всё для этого есть: финансы, стадион, болельщики, классный состав не хуже, чем у «Зенита» и «Краснодара».

— Вы верили в успех «Спартака» со Станковичем?

— Была надежда. В первом сезоне у Станковича была хорошая серия. С приобретением Барко команда стала действовать креативно. После пяти или шести хорошо проведённых матчей появилось ощущение, что есть свет в конце тоннеля. Возвращаюсь к тому, что эмоции захлестнули и сказались на результатах. Все уже понимали, что Станковича уберут. Надо понимать, что он был классным футболистом, однако тренерский путь он только начинает. Дай бог, чтобы Деян сделал правильные выводы и в следующих клубах научился бороться со своими эмоциями. Напоминает, как говорили про Абаскаля: «Приехал поэкспериментировать». На родине у Станковича больше шансов проявить себя как тренера.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Главная причина неудачи Станковича в «Спартаке» — излишняя эмоциональность?

— Я бы не стал называть это главным. В совокупности это выбивало и «Спартак», и самого Станковича. Однако были моменты, когда возникало много вопросов и по заменам, и по смещению Угальде на левый фланг. Повлияло всё в совокупности. Если мы видим со стороны, что не всё гладко, то внутри чувствуется наиболее остро. Когда нет результата, захлёстывают эмоции.

— Кто сегодняшний лидер «Спартака»?

— Барко и Маркиньос. Это два самых креативных футболиста, которые делают погоду. Одни из лучших футболистов нашего чемпионата. У «Спартака» всегда были проблемы в обороне — хотелось бы, чтобы был сформирован состав. При Станковиче не прекращалась ротация. Хочется стабильного состава с небольшой ротацией. Есть Кубок, где без ротации никуда. Новому тренеру будет проще работать со сформированным основным составом.

— Как вы отнеслись к назначению Карседо?

— Я не слышал об этом тренере. Слышал о его успехах, но как о самом тренере — маловато. Знаю, что он работал с Эмери, был в хороших клубах с большими титулами и опытом. Сейчас у него такой период в карьере, когда нужно быть главным, а это абсолютно другая роль. Здесь будет непросто. Как он поведёт себя в новых условиях — непонятно. Каких-то больших ожиданий никто не испытывает, если спросить болельщиков или экспертов.

Если исходить из истории, когда приезжают иностранцы, то это именитые люди, которые приносили результат. Можно вспомнить Адвоката, Хиддинка, Спаллетти. Здесь же по именитости вопросы. Многие хотели российского тренера, однако «Спартак» не отходит от своих принципов — опять иностранный тренер. Карседо будет тяжело работать, несмотря на опыт и успехи с «Пафосом». Большой плюс, что у него достаточно времени для подготовки команды.

— Поможет ли ему бэкграунд в «Спартаке» в штабе у Эмери?

— Это разные команды. Роль помощника и главного тренера, который сам принимает решения практически во всех компонентах, — это разное. Помощник есть помощник: он может внести что-то своё, но последнее слово всегда за главным тренером. Это то же самое, что быть хорошим футболистом не значит стать хорошим тренером. Нет смысла вспоминать, где он работал и что он выигрывал. С сегодняшнего дня начинается спартаковская история Карседо.

— Шестое место — это провал сезона для «Спартака» или его ещё можно спасти?

— На слух шестое место — провал. Однако много оптимизма. У «Спартака» хороший состав, было много классных отрезков и матчей даже при Станковиче. На самом деле в таблице такая плотность, что выигрываешь два или три матча — ты уже в тройке. Оптимизма и ожиданий достаточно. «Спартак» играет не на шестое место, они должны быть как минимум в тройке и по составу, и по перспективности игры. Не стоит привязывать место.

«Локомотив» в топ-3, фактор Галактионова, шансы на медали

— «Локомотив» прыгнул выше головы? Или место в тройке заслуженно?

— Я говорил перед сезоном, что есть большие сомнения и вопросы. «Локомотив» всегда боролся за тройку и шёл в зоне лидеров, но мои ожидания чуть не срослись. «Локомотив» приятно удивил. По составу есть российский костяк из относительно молодых футболистов. Были хорошие усиления: Руденко, Пруцев, Бакаев. Заиграл Воробьёв. Это люди, которые делают результат. Если бороться за чемпионство при сегодняшней игре «Локомотива», должны быть качественные легионеры, как в своё время Чорлука, или сейчас Барко, Маркиньос, Вендел, Кордоба. Я понимаю, если бы у соперников было то же самое, но в том же «Зените», «Краснодаре» или «Спартаке» легионеры делают погоду. Очень качественные футболисты, отвечающие за результат. Меня радует акцент на российских игроков, но, если брать борьбу за чемпионство, нужны точечные усиления легионерами.

— За счёт чего «Локомотив» прыгнул выше головы?

— Галактионов достаточно давно и успешно работает с молодыми футболистами. Ощущение, что он нашёл ключики к команде. Это очень важный момент, когда ты говоришь на одном языке с игроками и чётко понимаешь, что тебе делать на футбольном поле. От молодых ребят российского костяка идёт энергия. В атакующей линии по именам вроде бы нет звёзд, но они настолько гармонично комбинировали в первой части сезона, что «Локомотив» достаточно много забил. Как всегда, остаются проблемы в обороне. Тут никуда не денешься — у многих наших команд проблемы в обороне. Галактионов всё привёл к общему знаменателю — это один из основных факторов.

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У «Локомотива» весной зачастую случается просадка в результатах. Как избежать этого в нынешнем сезоне?

— Зимняя пауза коварная для многих клубов, особенно когда набираешь форму в первой части сезона. Многие не хотят, чтобы первая часть сезона заканчивалась: длинный перерыв, трансферы, сборы. Все выходят — как будто другая команда. Однако у «Локомотива» опытный тренер, есть качественный состав. Если будут точечные усиления легионерами, тогда я вообще не вижу никаких предпосылок к провалу. Если продолжат так же играть, 100% будут в тройке. Я приятно удивлён и не хочу, чтобы зимняя пауза негативно сказалась на команде.

— Баринов станет усилением для ЦСКА?

— Да. Тренер же не просто так хотел этого футболиста. Его знают многие. Думаю, была согласованность именно с главным тренером. На этой позиции в ЦСКА есть ребята, которые играют стабильно. Как тренер будет его использовать? Если знать Бару, он может сыграть на любой позиции: бокс-ту-бокс, опорник. Проблем по самому Баринову не будет, но вопрос в том, как он впишется в команду. Если провёл всю карьеру в одном клубе, тяжело пробовать себя в другом. Понятно, что это не отъезд в другую страну, однако это другая команда, менталитет, болельщики.

Защита титула «Краснодаром», критика Мусаева, Сперцян и Европа

— В адрес «Краснодара» было много скептики из-за «синдрома второго сезона». В чём залог успеха?

— У меня не было сомнений о «синдроме второго сезона». На мой взгляд, «Краснодар» — главный фаворит в борьбе за чемпионство. Что касается залога успеха, здесь всё достаточно просто — все лидеры с чемпионского сезона остались в команде: Кордоба, Сперцян, Батчи, основные защитники. Также приехало очень хорошее усиление: Перрен и Дуглас Аугусто. Это то качественное усиление, о котором говорил Мусаев. Все ждали ухода Сперцяна, но он остался. Есть стабильность состава, тот же тренер, матёрая команда. Здесь дух чемпиона, и второй сезон показывает, что никуда не делась статистика Кордобы и Сперцяна. Хорошо, что сохранили центральных защитников. Как говорится, от печки — если у тебя всё хорошо в обороне, впереди с такой креативной атакой «Краснодар» всегда что-то придумает. В команде всё сбалансированно, поэтому конкурентам будет очень тяжело. Это первый претендент на чемпионство.

— В отношении Мусаева тоже было много скептики. Он доказал, что является топ-тренером?

— Я с иронией отношусь к этой скептике. Я находился в «Краснодаре» в момент, когда уходил Шалимов и приходил Олегыч. Для него это было первым опытом в большой команде, потому что до этого работал с молодёжью. Никто не понимал, как он будет работать. Казалось, будет непросто вливаться, но он настолько гармонично и чётко зашёл со своими мыслями. Мне ещё тогда бросилась в глаза большая перспектива Мусаева стать успешным тренером.

Почитав многих аналитиков и экспертов, я относился с ухмылкой к этим нападкам. Никто же не знает, как он коммуницирует и работает с командой. Был момент, когда он уходил из «Краснодара». Однако важный момент, что Галицкий его вернул и дал второй шанс. В итоге он раскрылся настолько, что сейчас является матёрым и грамотным тренером, несмотря на возраст. У меня не было никаких сомнений, что он вырастет в большого тренера. Весь вопрос был в другом: в какой команде? Классно, что это получилось сделать в родном клубе. Он всё ещё молод, и у него большая перспектива.

— Не кажется ли вам, что Сперцян засиделся в «Краснодаре»?

— Если бы были конкретные варианты и договорённости, он бы ушёл. Видимо, этого не было — всё вокруг да около. Здесь вопрос к самому Эдику: хочет ли он попробовать свои силы за границей? Понятно, что это будут понижение зарплаты, адаптация и куча нюансов. Он должен сам принять решение. Я так понимаю, Сергей Николаевич был не против. У них настолько прямая коммуникация, что они чуть ли не совместно принимают решение, ехать ему или нет. Классно, что Сперцян не забуксовал и показывает такую же статистику. Если «Краснодар» вновь станет чемпионом, этим нужно воспользоваться. Можно было этим пользоваться и после первого чемпионского сезона. К 30 годам ему будет уже тяжело уехать.

Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

— «Краснодар» всё так же зависим от Кордобы?

— Думаю, да. Тут тоже немаловажный момент — Кордобе 32 года. Он уже не молод. Здесь вопрос о травматичности. Без Кордобы у «Краснодара» абсолютно другая игра. Есть зависимость, однако пока эта зависимость прокатывает. Кордоба стабилен и малотравматичен. Есть эмоциональность, но ощущения, что эмоции идут на результат. Понятно, что были конфликты и карточки, однако без эмоций футбола не бывает.

— «Краснодар» — явный фаворит весенней части?

— Да. Если «Краснодар» сам себе ничего не придумает, не залезет в какую-то яму… Бывают же разные моменты в сезоне. Возьми тот же «Реал» — сколько там травмированных! Если бы все были в обойме, были бы другая игра и команда. Не хотелось бы, чтобы здесь повторилась такая история. Есть опытный состав, тренер, а про Сергея Николаевича я вообще не говорю. Всё есть, чтобы закрепить успех. Я не вижу предпосылок, чтобы что-то «Краснодару» помешало.