Топ-матчи четверга: Лига Европы, Малкин и Овечкин в НХЛ, теннис, баскетбол и биатлон

За чем следить 22 января: Чалов и Оздоев против испанцев, «Фенер» — «Вилла», Егор Дёмин в нью-йоркском дерби и СКА — «Спартак» в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чем удивит Егор Дёмин?

Нью-йоркское дерби в НБА всегда интригует, пусть силы соперников и очевидно несопоставимы: «Никс» почти наверняка идут в плей-офф, а их соседям из Бруклина остаётся лишь мечтать. И всё же повод включить этот матч есть — 19-летний российский защитник Егор Дёмин. Предыдущую игру он пропустил ради профилактики травмы, взяв паузу, но к предстоящей встрече будет полностью готов.

Егор в США многих удивил! Фото Егор Дёмин лично выразил благодарность всем работникам «Бруклина» после матча НБА

🎾 5:00*: Анна Калинская (Россия, 31) — Юлия Грабер (Австрия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Калинская до Швёнтек?

Анна Калинская пропустила предыдущий розыгрыш Australian Open, а в нынешнем успешно преодолела первый круг, справившись с британкой Сонай Картал в двух сетах. Следующей соперницей россиянки станет Юлия Грабер из Австрии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мари Боузкова — Ига Швёнтек.

🏒 5:30: «Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2026, четверг. 05:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Питтсбург» снова наберёт ход?

«Калгари» после провального старта сезона в последнее время чередует победы и поражения, но весьма уверенно играет на домашней площадке. Правда, клуб обменял защитника Расмуса Андерссона с истекающим контрактом, и ожидается, что «Флэймз» расстанутся с ещё парочкой опытных игроков, чтобы ускорить процесс перестройки. «Питтсбург» же цепляется за место в плей-офф: новичок команды Егор Чинахов неплохо вписался в состав.

Малкин задержится ещё на год? The Athletic: игра Малкина в сезоне превзошла ожидания, «Пингвинз» хотят продлить контракт

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2026, четверг. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Вашингтон» обыграет аутсайдера НХЛ?

Без Куинна Хьюза «Ванкувер» стремительно валится вниз: канадский клуб потерпел 11 поражений подряд и недавно обменял своего лучшего силовика Кифера Шервуда. Далее возможны и другие обмены, «Кэнакс» в этом сезоне идут за высоким драфт-пиком. Этот матч превращается в хорошую возможность и для «Вашингтона», и для Александра Овечкина для улучшения своего турнирного и статистического положения.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как омичи сыграют против неудобного соперника?

После одной из прошлых игр в Екатеринбурге Ги Буше сравнил вратаря Владимира Гaлкина с Владиславом Третьяком. «Автомобилист» во встречах с топовыми соперниками часто отдаёт пространство, блокирует множество бросков и полагается на сильную игру вратаря. В начале сезона это в матчах с «Авангардом» сработало. Повторит ли команда Николая Заварухина такую тактику и научится ли «отбойный молоток» Буше это пробивать?

🏒 19:30: СКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2026, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: останется ли СКА восьмым?

У СКА после короткого удачного отрезка снова большущие проблемы: атака не работает, вратари не подтаскивают, а Игорь Ларионов после поражений снова рассказывает про неправильный стиль соперников. «Спартак» в последнее время чередует победы и поражения, но игра красно-белых в последнее время стала менее анархичной. Правда, дерби двух городов традиционно выходит весёлым.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Бетсити Парма», WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 22 января 2026, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Бетсити Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Локо» теперь в порядке?

«Локомотив-Кубань» теперь возглавляет сербский специалист Томислав Томович. В прошлом матче краснодарцы разгромили «Зенит» — так, что в Петербурге уволили главного тренера Александра Секулича. Но «Бетсити Парма» — настоящая гроза российских грандов, и предстоящая встреча станет отличным экзаменом для обеих команд: и для пермяков, и для кубанцев. К тому же матчи прямых конкурентов в таблице всегда особенно интересны. И всё это пройдёт в рамках нового внутрисезонного турнира — Basket Cup, где атмосфера совсем другая.

🎯 20:15: Кубок мира, этап 6, мужчины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: кто выиграет заключительную индивидуалку перед Олимпиадой?

В этом сезоне прошла всего одна индивидуальная гонка. На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде её выиграл Йохан-Олав Ботн. Сейчас из-за психологических проблем норвежец пропускает соревнования, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде. Кто же выиграет заключительную индивидуалку перед Играми и навяжет Ботну борьбу за «Малый хрустальный глобус»?

⚽️ 20:45: «Фенербахче» — «Астон Вилла», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: Тедеско продолжит побеждать?

«Астон Вилла» вместе с «Лионом» и «Мидтьюлланном» лидирует по итогам шести туров. У команды всего одно поражение при пяти победах. Однако сейчас уже нет такой бешеной серии, которая была в конце прошлого года с 11 победами подряд во всех турнирах. Сейчас команда на небольшом спаде, о чём говорит поражение от «Эвертона». «Фенербахче», наоборот, на подъёме. Четыре победы в четырёх матчах после новогодних каникул. В том числе над «Галатасараем» в Суперкубке. Так что настроение у команды Доменико Тедеско явно отличное. И с «Астон Виллой» они точно захотят позиционировать себя фаворитами.

⚽️ 🎦 20:45: ПАОК — «Бетис», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: ПАОК продолжит побеждать?

ПАОК в этом сезоне не проигрывает на своём поле. а сейчас команда и вовсе в хорошей форме. Об этом говорят шесть побед подряд во всех турнирах. В Лиге Европы у них тоже всё под контролем. Более того, есть возможность и вовсе попасть в топ-8. Но для этого точно нужно побеждать на своём поле «Бетис». А это будет сложно. Не сказать, что испанцы вовсю напрягаются в общем этапе, однако даже в эконом-режиме у них четыре победы и две ничьих. И вряд ли они захотят прервать тенденцию без поражений.

⚽️ 23:00: «Рома» — «Штутгарт», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: кто из соперников попадёт в топ-8?

Удивительно, но «Роман» и «Штутгарт» за два тура до конца не попадают даже в топ-8. И полностью повторяют путь друг друга: победы в 1-м туре, два поражения – в двух следующих, а после – снова выигрыши. В чемпионатах у команд всё тоже неплохо: «Рома» борется за зону ЛЧ, как и «Штутгарт». Так что не стоит удивляться, если в итоге команды просто сыграют вничью. Ведь слишком много схожестей. Однако если кому-то удастся победить, то эта команда сразу ворвётся в топ-8. И будет куда комфортнее чувствовать себя перед последним туром.