«Был контракт на $ 1 млн, но я плакал от тоски по семье». Как «Реал» 7 раз упустил Неймара

История не терпит сослагательного наклонения, но всегда интересно поразмышлять, как сложилась бы карьера талантливых футболистов, не прими они на раннем этапе своего становления судьбоносные решения. В 17 лет Криштиану Роналду мог стать звездой «Арсенала», однако тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон выложил £ 12 млн (лондонцы предложили всего £ 4,5 млн), и португалец отправился в Манчестер. Не суждено было стать бомбардиром «Челси» Килиану Мбаппе – мама нападающего оскорбилась предложением лондонцев приехать на ещё один просмотр.

20 лет назад бразилец Неймар был близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом», но переход сорвался в последний момент из-за требования отца вундеркинда, которое сегодня кажется сущей мелочью в масштабах достижений игрока и клуба, где он мог оказаться.

Поездку Неймара в Мадрид оплатил известный бразильский агент Вагнер Рибейро

В нaстоящее время «Реал» переживает масштабный кризис – абсолютная власть президента Флорентино Переса, который всегда встаёт на сторону звёздных игроков, привела к увольнению одного из самых перспективных тренеров Европы – Хаби Алонсо – и вылету команды из Кубка Испании от аутсайдера второго дивизиона. Нечто похожее происходило в сезоне-2005/2006, и тогда Перес взял ответственность на себя и добровольно оставил пост президента. Флорентино признал, что его стратегия с «галактикос» зашла в тупик – команда больше не выигрывала трофеи, а звёзды стали неуправляемыми.

«Я разбаловал игроков и сбил их с толку. Они забыли о своих спортивных обязанностях. Клубу нужна встряска. Иногда единственный способ заставить людей осознать серьёзность ситуации – это уйти самому. Беру на себя полную ответственность за этот проект. Моя отставка – это акт лояльности по отношению к членам клуба. «Реал» должен оставаться самым богатым и престижным, но управление требует более жёсткой руки», – заявил президент.

Регистрационная форма Неймара в мадридском «Реале»

Похоже, сегодня к таким радикальным решениям Перес не готов, и не факт, что такой ход поможет выправить ситуацию. Это отчасти подтверждает история Неймара, который прибыл на просмотр в «Реал» спустя месяц после отставки Фло. Прежде 14-летний бразилец ни разу не бывал в Европе и не особо хотел ехать, покидая друзей в «Сантосе» и школе. На просмотре настоял (и оплатил поездку) тогдашний агент юного футболиста одиозный Вагнер Рибейро, который вёл дела таланта с 12 лет и в целом считается главным проводником бразильских самородков в Европу и «Реал». С его подачи в Мадриде оказались Робиньо, Кака и Винисиус Жуниор.

«Я пробыл в Мадриде две недели. Запомнилось, что при каждом приёме пищи давали авокадо! Это меня сильно доставало, я ведь терпеть его не могу», – вспоминает бразилец.

Изначально тренеры «Реала» скептически посмотрели на невысокого и очень щуплого мальчика, который ходил вразвалочку и, казалось, сейчас упадёт. Однако всё менялось, когда в его ногах оказывался мяч. «Я увидел маленького парня с бритой головой. Такой худой, что просто жуть, – поделился бывший тренер молодёжной академии «Реала» Хесус Гутьеррес. – Но уже совсем скоро стало понятно, что перед нами невероятный талант».

За две недели просмотра в «Реале» 14-летний Неймар забил 27 мячей

Физические недостатки Неймара меркли на фоне его выдающегося дриблинга и способности забивать, которые также впечатлили и одногодок игрока, в частности, нынешнего капитана «Реала» Дани Карвахаля. Также в той молодёжной команде мадридцев выступали сделавшие хорошую карьеру Пабло Сарабия («Севилья», «ПСЖ», сборная Испании), Фран Соль (играл за различные европейские клубы) и Алекс Фернандес («Кадис») – брат экс-капитана «Реала» Начо Фернандеса.

За две недели бразильский уникум наколотил 27 мячей, и технический секретарь клуба Рамон Мартинес, отвечавший за скаутинг и молодёжные команды, не сомневался, что контракт с бразильским самородком будет подписан. «Вау, он был инопланетянином. Неймар обыгрывал всех и забивал гол за голом. Ней был невероятен. Я никогда не видел ничего подобного», – восхищался талантом Мартинес, который даже подал заявку на регистрацию бразильца в Мадридской федерации футбола.

Неймар с отцом на «Сантьяго Бернабеу» Фото: Из личного архива Неймара

Всё это время Неймар тосковал по родине, и, чтобы произвести впечатление на подростка, агент познакомил мальчика со звёздами основного состава «Реала» – Роналдо, Робиньо, Роберто Карлосом. Вагнер убеждал Неймара и его отца, что «Мадрид» – идеальное место для развития карьеры. «Я был там, в раздевалке, с Робиньо, Роналдо… Я был счастлив, дикий восторг!» – вспоминал бразилец, но по вечерам, когда он чуть остывал, его накрывали сомнения.

Неймар не был уверен, что сможет быстро прогрессировать в «Реале», ведь его состав был переполнен суперзвёздами, приобретёнными за астрономические суммы. Парень не хотел стать одним из многих, кому в поиске игровой практики пришлось бы доказывать свою исключительность в аренде в условных «Гранаде» или «Райо Вальекано». Существовал риск потеряться или получить травму. К тому же, в отличие от замкнутого Лионеля Месси, который переехал в Испанию в 13 лет, общительный и жизнерадостный Неймар чувствовал себя в «Реале» за пределами футбольного поля чужаком.

Приехавший с ним в Мадрид отец видел грусть и тоску сына, поэтому, когда начались переговоры о подписании контракта, поставил перед мадридцами условие. Он заявил, что «Реал» должен выплатить подъёмные в размере € 60 тыс., которые пойдут на покупку дома для бабушки и дедушки игрока в Бразилии. Клуб не согласился, и подписание контракта сорвалось.

Ней и Карвахаль играли в юниорской команде «Реала» в 14 лет Фото: David S. Bustamante/Getty Images

«Проблема заключалась в том, что Переса уже не было в клубе. Флорентино точно нашёл бы правильные аргументы, а без него высшее руководство не захотело взять на себя ответственность», – сокрушается Рамон Мартинес.

«В 14 лет у меня был контракт на $ 1 млн с мадридским клубом, но я плакал от тоски по семье. Я жил в пятизвёздочном отеле, однако скучал по простой тарелке риса с фасолью. Я был частью одного из крупнейших клубов мира, но всё, чего я хотел, так это вернуться домой. Я сказал отцу: «Больше не могу, хочу уехать». Мы собрали вещи и вернулись в Бразилию», – признался Неймар.

В 2013 году Перес был готов заплатить за Неймара € 100 млн

Поездка в Мадрид оказала давление на «Сантос», за который выступал Неймар, и по возвращении в Бразилию отец футболиста встретился с президентом клуба Марсело Тейшейрой и послом клуба – знаменитым Зико.

«Отец настаивал, чтобы «Сантос» выплатил нам 200 тыс. реалов (примерно $ 100 тыс.) за возвращение и чтобы мы не подписывали соглашение с «Реалом». Но агент включил в контракт 1 млн реалов. Отец был в отчаянии: «Нет, Вагнер, не делай этого, они не согласятся». Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра одобрил сделку уже через две минуты. Так в 14 лет я заработал первый миллион», – ликовал Неймар, которому клуб также купил квартиру рядом со стадионом «Вила Белмиро» и взял на себя расходы на обучение и другие основные потребности семьи.

Неймар с отцом в суде в рамках разбирательства, связанного с нарушениями при его переходе из «Сантоса» в «Барселону» Фото: Albert Llop/Getty Images

Талант дебютировал в основе «Сантоса» в 17 лет и за четыре сезона благодаря 136 голам в 225 матчах превратился в самого востребованного молодого игрока в мире. В 2013 году «Барселона» выложила € 88 млн за Неймара (согласно Transfermarkt), из которых € 17,1 млн достались «Сантосу», € 40 млн – семье футболиста, а остальные деньги легли в карманы других заинтересованных лиц, что в дальнейшем привело к судебному разбирательству и отставке президента каталонцев Сандро Роселя. По данным El Pais, итоговая сумма выплат за трансфер составила € 99,7 млн.

Примечательно, что Неймар мог не раз оказаться в «Реале», но всегда этому союзу что-то препятствовало. После возвращения Переса в клуб в 2009 году представители мадридцев поддерживали регулярный контакт с семьёй футболиста и, по данным Marca, два года спустя согласовали сумму трансфера в размере € 58 млн и шестилетний контракт на € 10 млн в год. Однако переход сорвался из-за спора между заинтересованными сторонами – не смогли договориться, как делить деньги.

Похожая ситуация произошла и в 2013-м – пока «Реал» и «Сантос» вели переговоры, у «Барселоны» была выгодная позиция, поскольку двумя годами ранее она заплатила отцу футболиста € 10 млн. В итоге даже готовность Переса выложить € 100 млн за таланта не сработала, и бразилец оказался на «Камп Ноу», отмечает ESPN. Телеканал утверждает, что всего «Реал» предпринимал не меньше семи попыток подписать Неймара, но этого так и не случилось.

«Я очень рад, что оба этих великих клуба хотели подписать со мной контракт, однако я последовал зову сердца, и вот я здесь. В Мадриде нам предлагали больше денег, но дело не только в этом», – признался Неймар.