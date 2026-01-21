Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?

Как же резко в «Реале» меняется атмосфера с токсичной на праздничную. Вроде бы конфликты для этой команды – базовая среда обитания. Клуб уже приучил к тому, что он воюет с «Барселоной», судьями, лигой, ФИФА и вообще со всем миром. Однако в какой-то момент на первый план вышли противоречия внутри «Реала». Мы только-только отошли от разборок между футболистами и тренером. Теперь на повестке большие противоречия между фанатами и руководством.

В последней встрече чемпионата Испании болельщики скандированиями призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса. Очевидно, на фоне поражения в финале Суперкубка, смены тренера и вылета из Кубка Испании. Фанаты «Реала» размахивали белыми платками, выражая своё недовольство.

газета Marca

Эта тема затмила собой результат (победу 2:0 над предпоследней командой Ла Лиги «Леванте»). Главное спортивное издание страны Marca вышло с первой полосой, на которой болельщики размахивали теми самыми белыми платками. И у одного из них в руках был баннер: «Флорентино – в отставку». Победа над аутсайдером никого особо не впечатлила. На матч Лиги чемпионов с «Монако» футболисты «Реала» вышли на разминку опять под свист трибун «Бернабеу».

Но постойте. Так ли всё плохо у команды?

Если начать перебирать факты, картина получается абсолютно парадоксальной. У «Реала» есть два главных турнира – Примера и Лига чемпионов. И в обоих соревнованиях хорошие результаты. С еврокубком всё очевидно. Там команда идёт на втором месте. Может ещё опуститься по итогам тура, однако, судя по всему, своё место в топ-8 уже не отдаст. В последнем туре играть с не самой грозной «Бенфикой».

Винисиус Жуниор празднует гол Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Более спорным выглядит тезис о том, насколько хорошо дела идут в Ла Лиге. Ирония в том, что у команды был чемпионский темп ещё при Хаби Алонсо. Пускай он отставал от «Барсы» на четыре очка, но при этом сам по себе «Реал» набрал отличный ход. Просто немного математики: Алонсо убрали как раз после первого круга. К тому моменту команда набрала 45 очков за 19 туров. Не самые сложные подсчёты дают нам понять, что этот темп позволял набрать 90 очков за сезон. Столько хватило бы «Реалу» для чемпионства в любом из последних семи сезонов.

История с увольнением Алонсо получилась странной и фундаментально противоречивой, однако масштаб негатива вокруг клуба не оправдан. Призывы к отставке Переса – тем более. Понятно, что он не будет вечно руководить «Реалом». Особенно если учитывать, что ему уже 78 лет, но оценивать работу руководителя свистом как-то неуместно. Наверняка в ближайшем будущем он покинет команду, однако его второй приход останется, безусловно, успешным и даже легендарным.

Флорентино Перес Фото: Antonio Villalba/Getty Images

Если честно, общее впечатление: болельщики «Реала» самую малость избалованы. Тут, конечно, можно сказать, что таковы требования в самом великом клубе, но суровый мир футбола становится всё конкурентнее. Подход со скупкой звёзд уже не так исправно работает. Есть тенденция, что успешными становятся более системные команды. «Реал» аккуратно попробовал шагнуть в эту сторону – не сложилось. Но сезон далеко не потерян, команда абсолютно в гонке за оба трофея и теперь ещё возвращает свою ДНК.