Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2025/2026, расклады на выход в плей-офф и стыковые матчи после семи туров, таблица, регламент, Барселона, Сити

Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Никита Паглазов
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ
Комментарии
В заключительный игровой день нас ждёт лютая рубка! И кому-то из грандов наверняка предстоят дополнительные матчи.

В Лиге чемпионов команды провели семь из восьми туров на общем этапе. Осталась одна решающая игра для каждого из клубов! А дальше – уже стыковой раунд. Мы же снова занимаемся любимым делом болельщиков и журналистов: считаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь или уже вылетел.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:

  1. Разница мячей;
  2. Забитые мячи;
  3. Голы на выезде;
  4. Победы;
  5. Победы на выезде;
  6. Очки, заработанные соперниками*;
  7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
  8. Голы, забитые соперниками*;
  9. Дисциплинарные баллы;
  10. Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

«Арсенал» и «Бавария» уже могут отдыхать. Команды обеспечили себе место в плей-офф и к последнему туру подходят без турнирной интриги. Хотя у лондонцев есть шанс оформить идеальный результат — восемь побед в восьми встречах! Достаточно комфортная ситуация у «Ливерпуля» и «Реала», набравших по 15 очков. В последнем туре англичане примут «Карабах», а мадридцев ждёт выезд к «Бенфике». Вряд ли гранды пролетят мимо 1/8 финала.

Все матчи 8-го тура ЛЧ — в календаре

А вот дальше уже интересно. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 14 очками, но впереди — поездка во Франкфурт к непредсказуемому «Айнтрахту». Если лондонцы оступятся, то рискуют потерять место в 1/8 финала. Дальше — сразу восемь (!) клубов с 13 очками («ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта»). Кому-то из них точно придётся провести два стыковых матча! И велика вероятность, что как минимум один топ из четвёрки «Барса»/«Челси»/«ПСЖ»/«Сити» окажется в них.

Хотя у болельщиков «Барселоны» и «Сити» больше поводов для оптимизма. В 8-м туре их команды дома примут «Копенгаген» и «Галатасарай» соответственно. А вот «Челси» и «ПСЖ» ждут непростые битвы с «Наполи» и «Ньюкаслом». Лондонцам ещё и придётся ехать в Неаполь! Учитывая, что «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», изменения в топ-8 нам гарантированы. Сдаваться не стоит ни одному из претендентов.

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Opta после 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов опубликовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.

Место (по ожидаемым очкам)КлубыШансы на попадание в стыкиШансы на 1/8 финала (напрямую или через стыки)
1«Арсенал»100%
2«Бавария»100%
3«Ливерпуль»6,04%93,86%
4«Реал»17,38%82,62%
5«Барселона»20,67%79,33%
6«Тоттенхэм»50,07%49,93%
7«Манчестер Сити»39,85%60,15%
8«Атлетико»51,68%48,32%
9«ПСЖ»44,35%55,65%
10«Спортинг»58,51%41,49%
11«Челси»65,39%34,61%
12«Аталанта»84,55%15,45%
13«Ньюкасл»76,10%23,90%
14«Ювентус»93,12%6,88%
15«Интер»93,50%6,50%
16«Боруссия» Д98,79%1,21%
17«Байер»93,04%39,82%
18«Галатасарай»99,92%31,37%
19«Карабах»99,72%13,70%
20«Марсель»94,44%35,33%
21«Монако»73,62%17,75%
22«Олимпиакос»56,83%16,25%
23«Наполи»53,11%23,63%
24«Атлетик»47,39%11,55%
25ПСВ55,41%24,08%
26«Брюгге»39,84%11,06%
27«Копенгаген»11,14%1,57%
28«Юнион»7,60%2,15%
29«Бенфика»28,74%12,06%
30«Пафос»18,44%3,40%
31«Аякс»8,42%1,42%
32«Будё-Глимт»12,34%3,03%
33«Айнтрахт»
34«Славия»
35«Вильярреал»
36«Кайрат»

Команды в таблице расположены по xG (ожидаемым очкам). Однако шансы на выход в стыки/плей-офф могут быть разными. Например, «Байер» расположился ниже «Челси», но при этом у леверкузенцев больше шансов на попадание в 1/8 финала. Почему так? Значит, в симуляции Opta сюжет с выходом «Байера» в следующую стадию происходил чаще, чем с «Челси».

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

По версии Opta, главный претендент на титул — «Арсенал» (30,8%). За ним в топ-5 расположились «Бавария» (18,87%), «Барселона» (8,18%), «Манчестер Сити» (7,9%) и «ПСЖ» (6,92%). «Ливерпуль» в списке фаворитов только шестой (6,77%) а «Реал» — седьмой (4,38%).

Итоги двух ярких дней в ЛЧ:
Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ. Видео Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ. Видео
Капитуляция Моуринью, бой «Баварии» и доминация Англии. В ЛЧ снова горячо! Капитуляция Моуринью, бой «Баварии» и доминация Англии. В ЛЧ снова горячо!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android