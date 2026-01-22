Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?

В Лиге чемпионов команды провели семь из восьми туров на общем этапе. Осталась одна решающая игра для каждого из клубов! А дальше – уже стыковой раунд. Мы же снова занимаемся любимым делом болельщиков и журналистов: считаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь или уже вылетел.
Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:
- Разница мячей;
- Забитые мячи;
- Голы на выезде;
- Победы;
- Победы на выезде;
- Очки, заработанные соперниками*;
- Разница забитых и пропущенных мячей соперников*;
- Голы, забитые соперниками*;
- Дисциплинарные баллы;
- Коэффициент клуба.
*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.
«Арсенал» и «Бавария» уже могут отдыхать. Команды обеспечили себе место в плей-офф и к последнему туру подходят без турнирной интриги. Хотя у лондонцев есть шанс оформить идеальный результат — восемь побед в восьми встречах! Достаточно комфортная ситуация у «Ливерпуля» и «Реала», набравших по 15 очков. В последнем туре англичане примут «Карабах», а мадридцев ждёт выезд к «Бенфике». Вряд ли гранды пролетят мимо 1/8 финала.
А вот дальше уже интересно. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 14 очками, но впереди — поездка во Франкфурт к непредсказуемому «Айнтрахту». Если лондонцы оступятся, то рискуют потерять место в 1/8 финала. Дальше — сразу восемь (!) клубов с 13 очками («ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта»). Кому-то из них точно придётся провести два стыковых матча! И велика вероятность, что как минимум один топ из четвёрки «Барса»/«Челси»/«ПСЖ»/«Сити» окажется в них.
Хотя у болельщиков «Барселоны» и «Сити» больше поводов для оптимизма. В 8-м туре их команды дома примут «Копенгаген» и «Галатасарай» соответственно. А вот «Челси» и «ПСЖ» ждут непростые битвы с «Наполи» и «Ньюкаслом». Лондонцам ещё и придётся ехать в Неаполь! Учитывая, что «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», изменения в топ-8 нам гарантированы. Сдаваться не стоит ни одному из претендентов.
Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026
Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?
Аналитики из Opta после 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов опубликовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.
|Место (по ожидаемым очкам)
|Клубы
|Шансы на попадание в стыки
|Шансы на 1/8 финала (напрямую или через стыки)
|1
|«Арсенал»
|—
|100%
|2
|«Бавария»
|—
|100%
|3
|«Ливерпуль»
|6,04%
|93,86%
|4
|«Реал»
|17,38%
|82,62%
|5
|«Барселона»
|20,67%
|79,33%
|6
|«Тоттенхэм»
|50,07%
|49,93%
|7
|«Манчестер Сити»
|39,85%
|60,15%
|8
|«Атлетико»
|51,68%
|48,32%
|9
|«ПСЖ»
|44,35%
|55,65%
|10
|«Спортинг»
|58,51%
|41,49%
|11
|«Челси»
|65,39%
|34,61%
|12
|«Аталанта»
|84,55%
|15,45%
|13
|«Ньюкасл»
|76,10%
|23,90%
|14
|«Ювентус»
|93,12%
|6,88%
|15
|«Интер»
|93,50%
|6,50%
|16
|«Боруссия» Д
|98,79%
|1,21%
|17
|«Байер»
|93,04%
|39,82%
|18
|«Галатасарай»
|99,92%
|31,37%
|19
|«Карабах»
|99,72%
|13,70%
|20
|«Марсель»
|94,44%
|35,33%
|21
|«Монако»
|73,62%
|17,75%
|22
|«Олимпиакос»
|56,83%
|16,25%
|23
|«Наполи»
|53,11%
|23,63%
|24
|«Атлетик»
|47,39%
|11,55%
|25
|ПСВ
|55,41%
|24,08%
|26
|«Брюгге»
|39,84%
|11,06%
|27
|«Копенгаген»
|11,14%
|1,57%
|28
|«Юнион»
|7,60%
|2,15%
|29
|«Бенфика»
|28,74%
|12,06%
|30
|«Пафос»
|18,44%
|3,40%
|31
|«Аякс»
|8,42%
|1,42%
|32
|«Будё-Глимт»
|12,34%
|3,03%
|33
|«Айнтрахт»
|—
|—
|34
|«Славия»
|—
|—
|35
|«Вильярреал»
|—
|—
|36
|«Кайрат»
|—
|—
Команды в таблице расположены по xG (ожидаемым очкам). Однако шансы на выход в стыки/плей-офф могут быть разными. Например, «Байер» расположился ниже «Челси», но при этом у леверкузенцев больше шансов на попадание в 1/8 финала. Почему так? Значит, в симуляции Opta сюжет с выходом «Байера» в следующую стадию происходил чаще, чем с «Челси».
Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?
По версии Opta, главный претендент на титул — «Арсенал» (30,8%). За ним в топ-5 расположились «Бавария» (18,87%), «Барселона» (8,18%), «Манчестер Сити» (7,9%) и «ПСЖ» (6,92%). «Ливерпуль» в списке фаворитов только шестой (6,77%) а «Реал» — седьмой (4,38%).