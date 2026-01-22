Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?

В Лиге чемпионов команды провели семь из восьми туров на общем этапе. Осталась одна решающая игра для каждого из клубов! А дальше – уже стыковой раунд. Мы же снова занимаемся любимым делом болельщиков и журналистов: считаем, кто ближе к квалификации в 1/8 финала напрямую, кто – через стыки, а кто должен вылететь или уже вылетел.

Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели приоритетны:

Разница мячей; Забитые мячи; Голы на выезде; Победы; Победы на выезде; Очки, заработанные соперниками*; Разница забитых и пропущенных мячей соперников*; Голы, забитые соперниками*; Дисциплинарные баллы; Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Бавария» и «Арсенал» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то будут учитываться результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, соперники которого выступили лучше.

«Арсенал» и «Бавария» уже могут отдыхать. Команды обеспечили себе место в плей-офф и к последнему туру подходят без турнирной интриги. Хотя у лондонцев есть шанс оформить идеальный результат — восемь побед в восьми встречах! Достаточно комфортная ситуация у «Ливерпуля» и «Реала», набравших по 15 очков. В последнем туре англичане примут «Карабах», а мадридцев ждёт выезд к «Бенфике». Вряд ли гранды пролетят мимо 1/8 финала.

А вот дальше уже интересно. «Тоттенхэм» занимает пятое место с 14 очками, но впереди — поездка во Франкфурт к непредсказуемому «Айнтрахту». Если лондонцы оступятся, то рискуют потерять место в 1/8 финала. Дальше — сразу восемь (!) клубов с 13 очками («ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Аталанта»). Кому-то из них точно придётся провести два стыковых матча! И велика вероятность, что как минимум один топ из четвёрки «Барса»/«Челси»/«ПСЖ»/«Сити» окажется в них.

Хотя у болельщиков «Барселоны» и «Сити» больше поводов для оптимизма. В 8-м туре их команды дома примут «Копенгаген» и «Галатасарай» соответственно. А вот «Челси» и «ПСЖ» ждут непростые битвы с «Наполи» и «Ньюкаслом». Лондонцам ещё и придётся ехать в Неаполь! Учитывая, что «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом», изменения в топ-8 нам гарантированы. Сдаваться не стоит ни одному из претендентов.

Турнирная таблица общего этапа ЛЧ-2025/2026

Какие расклады на выход в плей-офф и стыки?

Аналитики из Opta после 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов опубликовали шансы клубов на выход в стыки и в 1/8 финала (напрямую или после стыкового раунда). Ориентировочная таблица по результатам моделирования (специальный процесс симуляции всех матчей до конца турнира) выглядит следующим образом.

Место (по ожидаемым очкам) Клубы Шансы на попадание в стыки Шансы на 1/8 финала (напрямую или через стыки) 1 «Арсенал» — 100% 2 «Бавария» — 100% 3 «Ливерпуль» 6,04% 93,86% 4 «Реал» 17,38% 82,62% 5 «Барселона» 20,67% 79,33% 6 «Тоттенхэм» 50,07% 49,93% 7 «Манчестер Сити» 39,85% 60,15% 8 «Атлетико» 51,68% 48,32% 9 «ПСЖ» 44,35% 55,65% 10 «Спортинг» 58,51% 41,49% 11 «Челси» 65,39% 34,61% 12 «Аталанта» 84,55% 15,45% 13 «Ньюкасл» 76,10% 23,90% 14 «Ювентус» 93,12% 6,88% 15 «Интер» 93,50% 6,50% 16 «Боруссия» Д 98,79% 1,21% 17 «Байер» 93,04% 39,82% 18 «Галатасарай» 99,92% 31,37% 19 «Карабах» 99,72% 13,70% 20 «Марсель» 94,44% 35,33% 21 «Монако» 73,62% 17,75% 22 «Олимпиакос» 56,83% 16,25% 23 «Наполи» 53,11% 23,63% 24 «Атлетик» 47,39% 11,55% 25 ПСВ 55,41% 24,08% 26 «Брюгге» 39,84% 11,06% 27 «Копенгаген» 11,14% 1,57% 28 «Юнион» 7,60% 2,15% 29 «Бенфика» 28,74% 12,06% 30 «Пафос» 18,44% 3,40% 31 «Аякс» 8,42% 1,42% 32 «Будё-Глимт» 12,34% 3,03% 33 «Айнтрахт» — — 34 «Славия» — — 35 «Вильярреал» — — 36 «Кайрат» — —

Команды в таблице расположены по xG (ожидаемым очкам). Однако шансы на выход в стыки/плей-офф могут быть разными. Например, «Байер» расположился ниже «Челси», но при этом у леверкузенцев больше шансов на попадание в 1/8 финала. Почему так? Значит, в симуляции Opta сюжет с выходом «Байера» в следующую стадию происходил чаще, чем с «Челси».

Кто входит в топ претендентов на победу в Лиге чемпионов?

По версии Opta, главный претендент на титул — «Арсенал» (30,8%). За ним в топ-5 расположились «Бавария» (18,87%), «Барселона» (8,18%), «Манчестер Сити» (7,9%) и «ПСЖ» (6,92%). «Ливерпуль» в списке фаворитов только шестой (6,77%) а «Реал» — седьмой (4,38%).