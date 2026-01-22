Почему «Краснодар» отказался от Боселли. От клуба зимних трансферов теперь не ждать?

«Краснодар» традиционно осторожен зимой. Минимум спекуляций по покупкам и продажам игроков. Однако один сюжет действительно интриговал и мог осуществиться. Речь о трансфере лидера «Пари НН» Хуана Боселли. Уже ни для кого не секрет, что клубы вели переговоры, а частью сделки должен был стать краснодарский нападающий Александр Кокшаров, который сейчас работает с «Нижним». Но пару дней назад общественность наконец-то оповестили фактической информацией. Выяснилось, что «быки» вышли из переговоров и не подпишут футболиста как минимум до лета.

Причин, похоже, две. Первая упирается в финансовые запросы. «Пари НН» хотел получить около € 1 млн за переход игрока. Действующие чемпионы посчитали эту сумму слишком большой – с учётом того, что контракт Боселли заканчивается летом. А переподписывать его он, судя по всему, не планирует. При этом интерес к игроку присутствовал не только от «Краснодара», что, видимо, тоже провоцировало нижегородцев на повышение суммы потенциального трансфера. На рынке говорили о запросах от ЦСКА, однако армейцы в итоге взяли Лусиано Гонду. Также, по нашей информации, консультации велись с «Кайратом». Неизвестно, продолжаются ли переговоры с казахстанским клубом сейчас, ведь генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв сообщил, что уход игрока зимой по-прежнему возможен. В настоящий же момент уругваец на сборах и даже выходит в товарищеских матчах, а Алексей Шпилевский явно не планирует его отпускать.

Вторая причина — в статусе Боселли. Все понимают: едва ли он мог бы сразу вытеснить Са, Батчи или тем более Кордобу. Так что это не усиление нынешнего состава — скорее его укрепление. А Мурад Мусаев в недавнем интервью «Это футбол, брат» намекнул: клуб готов осуществлять трансферы, только если это будет реально топ-футболист.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Я не могу назвать позиции под возможное усиление. Если кто-то придёт — кто-то должен уйти. Если назову позицию, будет некрасиво по отношению к футболисту. У нас есть состав из 20 человек, и любой трансфер «на вход» будет означать уход другого игрока. Я хотел бы, чтобы один-два трансфера произошли, и это должны быть игроки, которые бы нас усилили либо на лето они могли быть основными».

Боселли не особо попадает под категорию тех, кто усилит прямо сейчас. Плюс немаленькая сумма, фигурирующая в переговорах. Поэтому «Краснодар», видимо, решил отпустить историю и как минимум дождаться лета.

А переговоры по Кокшарову ведутся отдельно. Там тоже странный сюжет: нападающий прошёл медосмотр с «Нижним», тренируется с командой, но до сих пор не подписал контракт. Говорят, всё ещё не закрыты какие-то моменты с медосмотром. Однако при этом «Краснодар» его не отзывает. Очевидно, рассчитывает, что ситуация разрешится. И в каком-то статусе Александр продолжит карьеру в «Пари НН».

Александр Кокшаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот ухода Гаэтана Перрена клуб старается избежать. Свежий инсайд Radio France: полузащитник договорился о возвращении в «Осер» и согласовал условия личного контракта. Так что теперь вопрос в переговорах между клубами. Понятно, что француз не может быть доволен первой частью сезона. Он так и не стал полноценным игроком основы, пропускал матчи из-за травм и уровень показывал ситуативно. Естественно, футболиста такие расклады не могут устраивать. Но Мусаев чётко обозначил приоритеты клуба.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «В конце лета Перрен стал основным игроком, Батчи сел, потом одна травма, другая, до этого тоже были травмы, поэтому с ними всё скомкалось. Плюс Батчи понял, что конкуренция серьёзная: стал лучше, прибавил. Да, Перрен — статусный игрок, но если мы считаем, что Батчи лучше, то будет играть Батчи. Выиграет Перрен конкуренцию у него либо у Виктора Са — будет играть он. Я буду стараться делать всё, чтобы он влился именно в игровом плане. Слухи об уходе? Может быть, в чём-то они и небеспочвенны, однако мы не хотим его отдавать. Я не знаю насчёт «Монако», знаю про интерес другого клуба, но мы не отдадим его. Сейчас разгар [сезона] идёт, борьба за чемпионство. Сам он говорит, что будет бороться, доказывать».

Кто ещё может уйти? Сообщалось о недовольстве своей ролью Кевина Ленини. Ведь после прихода Дугласа Аугусто футболист отправился в ротацию. А впереди чемпионат мира, куда отобралось Кабо-Верде. Так что Ленини надо играть. Однако сейчас ситуация, похоже, спокойная. И если футболист уже начал сборы, то вряд ли уйдёт. Другие очевидные кандидаты на трансфер не просматриваются.

Получается, если клуб сохранит Перрена, то может, в принципе, остаться и без усиления состава. Как отметил Мусаев, для этого кто-то должен уйти. Ведь тренеру комфортно работать с обоймой из 20 игроков. Если так случится, то «Краснодар» скопирует свою поведенческую модель на рынке из прошлой зимы, когда «быки» никого не подписали и стали чемпионами.

Может, в этом и есть смысл?