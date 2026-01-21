Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Карабах — Айнтрахт — 3:2, обзор матча, голы: дубль Дурана, Узун, Шаиби, Мустафазаде, 21 января 2026 года, Лига чемпионов

Фантастическая победа «Карабаха» на последних секундах! Плей-офф ЛЧ максимально близок!
Анатолий Романов
Отчёт «Карабах» — «Айнтрахт» — 3:2
Судья разбудил зверя в команде Гурбанова. Соперника из топ-лиги азербайджанцы дожали после пенальти в свои ворота.

«Карабах» победил «Айнтрахт» в Лиге чемпионов, набрал 10 очков и поднялся на 17-е место перед вечерними встречами предпоследнего тура. Плей-офф для команды Гурбана Гурбанова всё ближе!

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

«Айнтрахт» на этот матч вывел исполняющий обязанности главного тренера Деннис Шмидт. Он сменил Дино Топмёллера, отправленного в отставку как раз перед поездкой в Баку. Сложно сказать, насколько это затруднило подготовку к игре Гурбанову, но, как бы то ни было, его команда забила быстрый гол уже на четвёртой минуте. Гости прижались к собственной штрафной, защищаясь по схеме 5-4-1, тем не менее «Карабах» классно вскрыл плотную оборону соперника благодаря фирменной многоходовой комбинации. Хозяева перевели мяч с правого фланга налево, где капитан Зубир дал пас на ход рванувшему вперёд защитнику Джафаргулиеву. Тот прострелил во вратарскую. Андраде нанёс удар в упор – голкипер Сантос парировал его, однако немцы прозевали и добивание от Дурана. Для колумбийца это третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Карабах» празднует гол «Айнтрахту»

«Карабах» празднует гол «Айнтрахту»

Фото: Aziz Karimov/Getty Images

«Карабах» – уже месяц без практики в турнирных матчах. Зимнюю паузу команда Гурбанова вынуждена заполнять спаррингами на сборах. Возможно, именно это повлияло на то, что дальше хозяева, попав под прессинг «Айнтрахта», стали допускать много ошибок и потерь мяча. В результате уже по истечении 10 минут немцы отыгрались, впервые заглянув в штрафную Кохальского и нанеся удар по воротам. Проход активно шедшего в дриблинг Доана, казалось, остановил Бикальо, но бразилец тут же отдал мяч у своей штрафной. Турок Узун, который играл «ложную девятку» в отсутствие центрфорвардов у «Айнтрахта», точно пробил низом в дальний угол.

При счёте 1:1 инициатива переходила из рук в руки. Ближе к перерыву команда Гурбанова снова выдала хороший отрезок и была близка к тому, чтобы забить второй. Если бы не феноменальный сейв Сантоса, «Карабах» выиграл бы первый тайм. С другой стороны, бразильский голкипер «Айнтрахта» пару раз начудил. Однажды в простой ситуации упустил мяч за линию поля – подарил азербайджанцам угловой.

Турнирное положение заставляло команды Гурбанова и Шмидта играть на победу. У «Карабаха» в последнем туре общего этапа ЛЧ встреча с «Ливерпулем» на «Энфилде», где шансов, прямо скажем, не очень много. У «Айнтрахта» – дома с «Тоттенхэмом». После перерыва стартовые пять минут хозяевам не слишком удались, у них не получалось забрать владение и территорию. Потом чемпион Азербайджана стал лучше контролировать мяч. Тем не менее первого удара пришлось ждать до середины второго тайма, да и нанесли его немцы.

У «Карабаха» совсем пропала острота, не было голевых моментов. На 74-й минуте после перехвата на чужой половине поля и проникающего паса Дуран наткнулся на защитника «Айнтрахта» и свалился в штрафной. Однако судья Шерер в спорной ситуации не назначил пенальти. Вскоре после этого похожий эпизод случился у ворот азербайджанцев – Мустафазаде столкнулся с Кнауффом, а немец упал. Вот тут швейцарский рефери почему-то указал на «точку». VAR не посчитал его решение ошибкой – Шаиби уверенно реализовал 11-метровый, обманув Кохальского.

Карабах Подробнее

Команда Гурбанова завелась и уже через две минуты отыгралась! Ещё раз сработала главная связка этого матча Джафаргулиев – Дуран. Левый защитник опять совершил впечатляющий рывок к штрафной «Айнтрахта» и классно покатил низом во вратарскую, так что колумбиец оформил дубль, поразив фактически пустые ворота. Это был первый удар азербайджанцев за тайм.

А в концовке на эмоциях «Карабах» дожал «Айнтрахт». И вновь благодаря тому, что вскрыл фланг за счёт подключения крайнего защитника – на сей раз правого Матеуса Силвы. Бразилец получил своевременный пас на ход и сделал кросс, а Мустафазаде здорово сыграл на опережение. Забил в касание. Ярчайшая волевая победа команды Гурбанова в компенсированное время!

