Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня

«Спартак» всё ближе к сделке по Саусю, тер Штеген сменил один каталонский клуб на другой.

21 января на трансферном рынке состоялось несколько важных сделок. Клубы Мир РПЛ были активны! Впрочем, и из Европы поступили новости. А мы рассказываем обо всём в традиционном дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

ЦСКА отправил Вильягру в Бразилию

ЦСКА сообщил, что полузащитник Родриго Вильягра арендован бразильским «Интернасьоналом» до конца 2026 года. Также стороны договорились об обязательном выкупе прав на игрока при исполнении им определённых условий. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Интернасьонал» заплатит $ 5 млн в случае полноценного трансфера 24-летнего аргентинца. Вильягра выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

В «Динамо» приехал защитник

Дэвид Рикардо в «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о покупке 23-летнего центрального защитника «Ботафого» Дэвида Рикардо. По данным инсайдера Вене Касагранде, сумма перехода составила € 6 млн. Ещё € 1 млн бразильцы получат в качестве бонуса. Также 10% от суммы трансфера пойдут бывшему клубу Рикардо — «Сеаре», которую тренирует экс-игрок «Спартака» Сантос Моцарт. Новичок «Динамо» подписал контракт на четыре года и взял игровой номер 57.

Тер Штеген официально покинул «Барсу»

«Жирона» объявила о переходе вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Хотя контракт немца действует до лета 2028 года, он уже сейчас опубликовал большое прощальное письмо. Не рассчитывает на камбэк?

Марк-Андре тер Штеген голкипер «Жироны» «Сегодня мой последний день в этом сезоне с товарищами по команде и персоналом «Барселоны», у меня действительно смешанные чувства. Почти 12 лет этот клуб и раздевалка были моим домом. Место, где я вырос как игрок, личность и где пережил незабываемые моменты. Я испытываю глубокую благодарность и гордость. Я люблю этот клуб, город и регион. Ваша поддержка на протяжении этих лет была невероятной. Обращение к раздевалке: спасибо за годы, проведённые вместе, за смех, борьбу и уважение. Для меня было огромной честью носить капитанскую повязку. Теперь моё путешествие продолжается в Каталонии, и я с нетерпением предвкушаю, что меня ждёт впереди. Желаю вам всего наилучшего до конца сезона и надеюсь увидеть ещё много завоёванных трофеев».

Трансферные слухи дня

Эми Мартинес окажется в Серии А?

Журналист Sky Sports Лука Бендони сообщает, что «Интер» интересуется голкипером «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом. Миланцы вступили в переговоры с представителями аргентинца, чтобы обсудить условия потенциального перехода летом. Мартинес входит в шорт-лист «Интера» на случай, если клуб захочет приобрести опытного вратаря на замену Яну Зоммеру.

«Борнмут» нашёл вундеркинда в «Васко»

Райан Фото: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

19-летний нападающий Райан переходит в «Борнмут» из «Васко да Гама». По данным Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 35 млн плюс бонусы. Ранее футболистом интересовался «Зенит», но игрок отказался от идеи переехать в РПЛ. В прошлом сезоне бразильской Серии А Райан забил 14 мячей и оформил один ассист в 34 встречах. Теперь же ему предстоит сверкнуть в АПЛ. К счастью для форварда, «Борнмут» отлично развивает молодых талантов.

Экс-звезда «Динамо» едет во Францию

Помните Себастьяна Шиманьского? Несколько лет назад поляк зажигал в московском «Динамо» и был одним из лучших футболистов РПЛ. После этого 26-летний полузащитник выступал за «Фейеноорд» и «Фенербахче». А теперь Себастьян перебирается во Францию. По данным Фабрицио Романо, Шиманьски переходит из «Фенербахче» в «Ренн» за € 10,5 млн. Отметим, что в нынешнем сезоне поляк сыграл 24 матча в составе турецкого клуба, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В «Спартаке» окажется игрок «Балтики»?

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Спартак» осведомлён о запросах 22-летнего футболиста по контракту — они не станут проблемой для клуба. Если москвичи решат с «Балтикой» вопрос по сумме трансфера, то Саусь переберётся в новую команду. Ранее «РБ» сообщал, что калининградцы хотят за Сауся 350 млн рублей.

Кассьерра прибыл в Бразилию и дал первые комментарии

Нападающий (пока ещё) «Зенита» Матео Кассьерра прилетел в Бразилию. Колумбиец успел поделиться первыми эмоциями от трансфера в «Атлетико Минейро».

«Мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100%», — сказал Кассьерра в видео, опубликованном журналистом Энрике Вильярдом в соцсети X. По информации Вене Касагранде, сумма трансфера Матео в «Атлетико Минейро» составит € 10 млн.

Демарш от игрока сборной Франции

Жан-Филипп Матета Фото: MB Media/Getty Images

Нападающий Жан-Филипп Матета и его окружение уведомили «Кристал Пэлас» о желании игрока покинуть клуб, сообщает Фабрицио Романо. В подписании француза заинтересованы «Астон Вилла» и «Ювентус», а решение теперь остаётся за лондонцами. Журналист Альфредо Педулла отмечает, что у туринцев есть договорённость с Матета, но нет согласия с «Кристал Пэлас». Англичане хотят € 35 млн фиксированной суммой плюс бонусы, чтобы итоговый ценник был около € 40 млн. «Юве» же хочет арендовать форварда с правом обязательного выкупа в € 32-33 млн.

Одной строкой