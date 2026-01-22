Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ и Европы, зима 2026, слухи и переходы 21 января, ЦСКА, Спартак, Зенит, Динамо, Саусь, Вильягра, Рикардо, Матета

Демарш игрока Франции, цель «Зенита» — в АПЛ, новичок «Динамо». Трансферы и слухи дня
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ и Европы, слухи и переходы 21 января
«Спартак» всё ближе к сделке по Саусю, тер Штеген сменил один каталонский клуб на другой.

21 января на трансферном рынке состоялось несколько важных сделок. Клубы Мир РПЛ были активны! Впрочем, и из Европы поступили новости. А мы рассказываем обо всём в традиционном дайджесте.

Состоявшиеся трансферы

ЦСКА отправил Вильягру в Бразилию

Родриго Вильягра Подробнее

ЦСКА сообщил, что полузащитник Родриго Вильягра арендован бразильским «Интернасьоналом» до конца 2026 года. Также стороны договорились об обязательном выкупе прав на игрока при исполнении им определённых условий. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Интернасьонал» заплатит $ 5 млн в случае полноценного трансфера 24-летнего аргентинца. Вильягра выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

В «Динамо» приехал защитник

Дэвид Рикардо в «Динамо»

Дэвид Рикардо в «Динамо»

Фото: ФК «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о покупке 23-летнего центрального защитника «Ботафого» Дэвида Рикардо. По данным инсайдера Вене Касагранде, сумма перехода составила € 6 млн. Ещё € 1 млн бразильцы получат в качестве бонуса. Также 10% от суммы трансфера пойдут бывшему клубу Рикардо — «Сеаре», которую тренирует экс-игрок «Спартака» Сантос Моцарт. Новичок «Динамо» подписал контракт на четыре года и взял игровой номер 57.

Рассказали подробнее про Рикардо:
Первый зимний трансфер «Динамо» вот-вот случится! Увели бразильца у клуба Серии А
Первый зимний трансфер «Динамо» вот-вот случится! Увели бразильца у клуба Серии А

Тер Штеген официально покинул «Барсу»

Марк-Андре тер Штеген Подробнее

«Жирона» объявила о переходе вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Хотя контракт немца действует до лета 2028 года, он уже сейчас опубликовал большое прощальное письмо. Не рассчитывает на камбэк?

Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
голкипер «Жироны»

«Сегодня мой последний день в этом сезоне с товарищами по команде и персоналом «Барселоны», у меня действительно смешанные чувства. Почти 12 лет этот клуб и раздевалка были моим домом. Место, где я вырос как игрок, личность и где пережил незабываемые моменты. Я испытываю глубокую благодарность и гордость. Я люблю этот клуб, город и регион. Ваша поддержка на протяжении этих лет была невероятной. Обращение к раздевалке: спасибо за годы, проведённые вместе, за смех, борьбу и уважение. Для меня было огромной честью носить капитанскую повязку. Теперь моё путешествие продолжается в Каталонии, и я с нетерпением предвкушаю, что меня ждёт впереди. Желаю вам всего наилучшего до конца сезона и надеюсь увидеть ещё много завоёванных трофеев».

Трансферные слухи дня

Эми Мартинес окажется в Серии А?

Эмилиано Мартинес Подробнее

Журналист Sky Sports Лука Бендони сообщает, что «Интер» интересуется голкипером «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом. Миланцы вступили в переговоры с представителями аргентинца, чтобы обсудить условия потенциального перехода летом. Мартинес входит в шорт-лист «Интера» на случай, если клуб захочет приобрести опытного вратаря на замену Яну Зоммеру.

«Борнмут» нашёл вундеркинда в «Васко»

Райан

Райан

Фото: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

19-летний нападающий Райан переходит в «Борнмут» из «Васко да Гама». По данным Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 35 млн плюс бонусы. Ранее футболистом интересовался «Зенит», но игрок отказался от идеи переехать в РПЛ. В прошлом сезоне бразильской Серии А Райан забил 14 мячей и оформил один ассист в 34 встречах. Теперь же ему предстоит сверкнуть в АПЛ. К счастью для форварда, «Борнмут» отлично развивает молодых талантов.

Недавно мы составили портрет игрока:
«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн
«Он может стать великим игроком». За кого «Зенит» готов отдать € 30 млн

Экс-звезда «Динамо» едет во Францию

Себастьян Шиманьски Подробнее

Помните Себастьяна Шиманьского? Несколько лет назад поляк зажигал в московском «Динамо» и был одним из лучших футболистов РПЛ. После этого 26-летний полузащитник выступал за «Фейеноорд» и «Фенербахче». А теперь Себастьян перебирается во Францию. По данным Фабрицио Романо, Шиманьски переходит из «Фенербахче» в «Ренн» за € 10,5 млн. Отметим, что в нынешнем сезоне поляк сыграл 24 матча в составе турецкого клуба, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В «Спартаке» окажется игрок «Балтики»?

Владислав Саусь

Владислав Саусь

Фото: ФК «Балтика»

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Спартак» осведомлён о запросах 22-летнего футболиста по контракту — они не станут проблемой для клуба. Если москвичи решат с «Балтикой» вопрос по сумме трансфера, то Саусь переберётся в новую команду. Ранее «РБ» сообщал, что калининградцы хотят за Сауся 350 млн рублей.

А Маркиньосом интересуется «Црвена Звезда» Станковича:
История с Маркиньосом — проверка для «Спартака». Его нельзя продавать ни в коем случае
История с Маркиньосом — проверка для «Спартака». Его нельзя продавать ни в коем случае

Кассьерра прибыл в Бразилию и дал первые комментарии

Матео Кассьерра Подробнее

Нападающий (пока ещё) «Зенита» Матео Кассьерра прилетел в Бразилию. Колумбиец успел поделиться первыми эмоциями от трансфера в «Атлетико Минейро».

«Мне ещё предстоит пройти медицинское обследование, но я очень рад. Самое важное — хорошо адаптироваться. Начать знакомство с товарищами по команде, тренерским штабом, а затем быть готовым выложиться на 100%», — сказал Кассьерра в видео, опубликованном журналистом Энрике Вильярдом в соцсети X. По информации Вене Касагранде, сумма трансфера Матео в «Атлетико Минейро» составит € 10 млн.

Ждём прорыва от Александра?
Теперь Соболев — единственный форвард «Зенита». Риск оправдан или клуб пойдёт на рынок?
Теперь Соболев — единственный форвард «Зенита». Риск оправдан или клуб пойдёт на рынок?

Демарш от игрока сборной Франции

Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Фото: MB Media/Getty Images

Нападающий Жан-Филипп Матета и его окружение уведомили «Кристал Пэлас» о желании игрока покинуть клуб, сообщает Фабрицио Романо. В подписании француза заинтересованы «Астон Вилла» и «Ювентус», а решение теперь остаётся за лондонцами. Журналист Альфредо Педулла отмечает, что у туринцев есть договорённость с Матета, но нет согласия с «Кристал Пэлас». Англичане хотят € 35 млн фиксированной суммой плюс бонусы, чтобы итоговый ценник был около € 40 млн. «Юве» же хочет арендовать форварда с правом обязательного выкупа в € 32-33 млн.

Одной строкой

  • Официально: голкипер Юстин Бейло перешёл в «Дженоа» из «Фейеноорда» на правах свободного агента. Контракт – до лета 2026 года.
  • Mundo Deportivo: «Барселона» планирует приобрести голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро.
  • Официально: 23-летний полузащитник Джованни Фаббьян перешёл в «Фиорентину» из «Болоньи». Аренда – до лета 2026 года с опцией выкупа.
  • Официально: нападающий Даниил Сикан перешёл в «Андерлехт» из «Трабзонспора». Сумма трансфера составила € 4 млн.
  • Официально: полузащитник Фран Бельтран перешёл в «Жирону» из «Сельты». Сумма трансфера — € 150 тыс.
  • Фабрицио Романо: нападающий Эдин Джеко переходит в «Шальке-04» из «Фиорентины».
  • Официально: нападающий Алехо Сарко арендован «Боруссией» Мёнхенгладбах из «Байера» до лета 2026 года.
  • Официально: вингер Сулейман Файе перешёл в «Спортинг» из «Гранады» за € 6,5 млн.
  • Фабрицио Романо: «Астон Вилла» заинтересована в подписании Рубена Лофтус-Чика и подала запрос «Милану» об условиях.
  • Фабрицио Романо: «Аль-Садд» сделал предложение «Лацио» в € 7,5 млн плюс € 2,5 млн бонусами за защитника Алессио Романьоли.
  • Официально: «Брондбю» арендовал защитника Бена Годфри у «Аталанты» до лета 2026 года с правом выкупа.
  • Официально: нападающий Луис Васкес перешёл в аренду в «Хетафе» из «Андерлехта».
  • Официально: полузащитник Тай Абед перешёл в «Леванте» из ПСВ за € 200 тыс.
  • Официально: полузащитник Ибраим Сулемана арендован «Кальяри» у «Аталанты» до конца сезона-2025/2026.
  • Флориан Плеттенберг: нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски летом может перейти в один из клубов МЛС.
Главное за 20 января — тут. Если вдруг пропустили:
ЦСКА отдал аргентинца, а «Реалу» не нужны € 230 млн за Винисиуса! Трансферы и слухи дня
ЦСКА отдал аргентинца, а «Реалу» не нужны € 230 млн за Винисиуса! Трансферы и слухи дня
