Команда Флика дважды пропустила после угловых «Славии». А Левандовски забил в свои ворота и в чужие.

«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя

«Барселона» одержала четвёртую победу в семи турах Лиги чемпионов. Набрав 13 очков, каталонцы поднялись на девятое место. Общий этап сине-гранатовые завершат домашним матчем с «Копенгагеном», а дальше – плей-офф.

«Барса» сыграла в Праге без Ямаля. Дисквалифицированного вингера заменил на правом фланге Барджи. Команды Йиндржиха Трпишовского и Ханс-Дитера Флика и без самой яркой звезды на поле выдавали шоу с самого начала. Быстро обменялись моментами. «Славия» едва не забила после того, как Мартин, занявший в центре обороны место Кубарси, махнул мимо мяча. А в ответной атаке каталонцев на седьмой минуте Фермин просто простил хозяев – зарядил из убойной позиции мимо цели. Это было первое касание сине-гранатовых в штрафной соперника.

«Славия» не только защищалась низким или средним блоком при 33% владения, но и прилично контратаковала. Опасными в исполнении чехов были угловые. Как раз после одного из них на исходе десятиминутки команда Трпишовского забила. Капитан Голеш сделал скидку на дальнюю штангу, а Кушей в борьбе с де Йонгом даже не ударил, а просто свалился с мячом за линию ворот «Барселоны», зажав его в ногах. Забавный гол. Хавбек «Славии» на радостях сорвал с себя счастливую бутсу, взял в руки и побежал с ней, словно хотел её кому-то продать. Желающие купить, несомненно, нашлись бы на стадионе.

РАДОСТЬ «СЛАВИИ» ПОСЛЕ ГОЛА Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

В общем, в течение получаса первый тайм складывался для «Барселоны» совсем не так, как планировал Флик. Барджи потерялся, команда не феерила. «Славия», несмотря на то что уже месяц без практики в турнирных матчах, достойно выглядела на фоне топового противника. Но на 34-й минуте каталонцы всё-таки отыгрались, вскрыв защиту пражан по центру. Никто не встретил пошедшего вперёд Эрика Гарсию и не помешал Рафинье сделать тонкий пас пяткой на де Йонга. Капитан «Барсы» вырезал проникающую передачу на Фермина, а тот пробил над плечом голкипера. Наверное, вратарь Станек мог бы получше сыграть.

Фермин поймал кураж и спустя восемь минут оформил дубль. У «Славии» снова разошлась по швам опорная зона. Фермин открылся, свободно получил мяч перед штрафной хозяев и зарядил с 20 метров. Вот так легко, на классе «Барселона» превратила 0:1 в 2:1.

Тем не менее «Славия» не сдалась – ещё до перерыва вернула всё к тому, с чего начиналось. Опять чехи забили после углового! «Барса» в очередной раз проиграла эпизод с подачей на ближнюю штангу, защитник Халоупек попытался нанести удар, однако попал в Левандовского. И это была большая удача. Мяч срикошетил в сетку.

После перерыва игра сразу раскрылась – настолько, насколько могла в противостоянии фаворита с аутсайдером. «Славия» не теряла головы, но эпизодами проваливалась и оставляла каталонцам свободное пространство. В результате команда Флика забила уже на 50-й минуте. Забрала подбор, Фермин вновь мощно выстрелил из-за штрафной, а де Йонг со второго добивания дослал в сетку мяч, который голкипер Станек ловил, словно кусок мыла. Однако гол «Барселоны» был отменён из-за крохотного офсайда.

Но команда Трпишовского, включаясь в прессинг, играла с огнём. Гол сине-гранатовых назревал – и состоялся на исходе часа встречи. Сработали замены от Флика. Ольмо и Рашфорд вышли вместо Педри и Барджи. Спустя пару минут Дани завладел мячом на подборе после неудачного выноса от чехов (два защитника «Славии» помешали друг другу, столкнулись) и обводящим ударом поразил девятку.

А в середине второго тайма «Барса» фактически уничтожила интригу четвёртым голом. Левандовски, забив в собственные ворота, не забыл и про чужие – завершил атаку «четыре в пять». Рашфорд сделал не очень удобный пас слева, тем не менее поляк сумел обработать мяч бедром и переправить в сетку, добравшись до него раньше голкипера. Ловко сработал.

Команды Трпишовского и Флика завершили матч с крутой статистикой – более трёх десятков ударов на двоих (12:20 в пользу «Барсы», в створ – 2:12). Это был хороший футбол. У «Славии» по-прежнему нет побед в Лиге чемпионов, тогда как в чешском чемпионате у неё другая серия со старта сезона – беспроигрышная.