Как же хитро забили Собослаи и Фримпонг! А ещё вернулся в основу Салах.

«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили

Салах не играл в старте «Ливерпуля» с конца ноября: сначала сел на лавку по футбольным причинам, затем откровенным интервью поднял бунт, а потом уехал на Кубок Африки. И вот Мохамед вернулся — и в расположение клуба, и сразу в основу на гостевую встречу Лиги чемпионов с «Марселем».

Недомолвки остались позади. Египтянин провёл далеко не лучший матч, однако у «Ливерпуля» нашлись другие герои. И вырвали его из ничейной колеи.

Особенной игра стала также для ван Дейка — он вышел за мерсисайдцев в 350-й раз. Пару ему составил Гомес, а не отбывший по семейным причинам Конате. Именно Джо на первых минутах замыкал головой подачу Салаха с углового. Но промахнулся.

«Марсель» при бешеной поддержке трибун поначалу заставлял «Ливерпуль» действовать вторым номером. Однако вскоре уже сами англичане прибрали инициативу, пусть и чуть меньше владели мячом. И воплотили её в гол. Медина не накрыл удар Мак Аллистера, да мяч на сантиметры разминулся с дальней штангой. А вот цепкий отбор Гомеса у Кондогбиа привёл к контратаке, передаче Салаха на правый край и результативному прострелу Собослаи на Экитике. Радость Уго сменилась разочарованием из-за офсайда.

Экитике забивает позже отменённый гол в ворота «Марселя» Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

«Марсель» ответил подбором и мощным выстрелом в дальний угол от Гуири — Алисону пришлось потрудиться. Случилось это после стандарта, а вот с чисто игровым созиданием у французов не шло. При этом они порой терялись под прессингом и глупо теряли мяч, в том числе на своей половине. Дриблинг на подступах к штрафной тоже не проходил: ни у Гринвуда, ни у Гури, ни у Веа.

Просто у них не нашлось настолько же хитрого футболиста, как Собослаи. Доминик прямо перед перерывом исполнил стандарт низом под прыгнувшей стенкой, а Рульи этого совсем не ожидал и оказался дезориентирован. Что тут написать, мастер.

Во втором тайме «Марсель» стал атаковать конкретнее. Гринвуд за пару минут успел красиво отклеиться от Вирца, с отскоком от газона пальнуть прямо в шестёрку и увидеть спасение Алисона, а после этого — пробить уже с линии штрафной: «Ливерпулю» помог организовавший рикошет Керкез.

Мерсисайдцы, само собой, вышли не только оборонять минимальное преимущество. Собослаи отличной передачей выводил Экитике за спину Балерди, и Уго из убойной позиции сотряс штангу. В ответном выпаде Гринвуд улетел по правому флангу и отдал в центр на Траоре, который запорол классное подключение корявым залпом.

«Марсель» — «Ливерпуль» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Рульи не дал забить Вирцу с Экитике. Фримпонг посмотрел на это и на 72-й минуте взял инициативу на себя: легчайше разбросал финтами вышедшего на замену Пайшао, юркнул в лицевую и закатил свояка от ноги Рульи.

Салах тоже готов был отметиться на табло. Поднявшийся с лавки Гакпо выводил его один на один. Мохамед пытался завершить эпизод внешней стороной стопы и неожиданно ковырнул пыром совсем мимо створа. Напоследок Алисон сохранил «сухарь» и не дал отличиться Обамеянгу, а Гакпо оказался без прикрытия и поразил дальний угол с паса Гравенберха. Это разгром!



Разительный контраст с АПЛ, где у «Ливерпуля» четыре подряд ничьих. Команда Арне Слота практически наверняка начнёт плей-офф сразу с 1/8 финала. В последнем туре общего этапа ей принимать «Карабах», и, возможно, хватит даже ничьей. «Марсель» же завис на 19-й строчке и поедет в гости к «Брюгге» исключительно за победой.