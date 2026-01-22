Скидки
Лига чемпионов, обзор матчей 7-го тура, 21 января 2026, голы: Бавария, Челси, Ювентус, Барселона, Атлетико, Ливерпуль

Капитуляция Моуринью, бой «Баварии» и доминация Англии. В ЛЧ снова горячо!
Артём Никулин
Лига чемпионов, обзор матчей 7-го тура
Комментарии
«Атлетико» оступился в Стамбуле, «Челси» воспользовался единственным шансом, а «Барсе» пришлось попотеть в Чехии.

Возвращаемся в Лигу чемпионов после долгого перерыва — целые сутки ждали! Игровой день не предоставил монструозных вывесок уровня «Интер» — «Арсенал», но удивил другим. Неожиданными успехами андердогов и триллерами между топ-командами и аутсайдерами. Погружаемся!

«Карабах» приблизился к плей-офф

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

Да-да, не удивляйтесь. «Карабах» в этом сезоне не перестаёт радовать — теперь обыграли «Айнтрахт», уступая 1:2 к 80-й минуте. А ведь состав у азербайджанцев — третий с конца по стоимости в ЛЧ.

Сюжетище:
Фантастическая победа «Карабаха» на последних секундах! Плей-офф ЛЧ максимально близок!
Камбэк начался с дубля Дурана — тот в касание замкнул передачу от Джафаргулиева. Хозяева продолжили навал на чужие ворота, и на последних секундах произошло чудо: сначала игроки «Карабаха» провалили подачу с углового, но со второй попытки ворвались в штрафную, где Мустафазаде на ходу пробил Кохальского.

«Галатасарай» ничего не забил, но спасся от поражения

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 4'     1:1 М. Льоренте – 20'    

Мадридцы не церемонились в гостях и забили уже на четвёртой минуте: Симеоне-младший дождался навеса от Руджери и заколотил мяч в сетку головой. Вскоре отличился Льоренте — только вот счёт стал не 2:0, а 1:1. Маркос эталонно завершил прострел Шаллаи. Гризманн мог в очередной раз спасти Симеоне в концовке: великолепно пробил со штрафного, Чакыр едва вытащил. Финальное слово было за «Галатасараем»: Сара опасно ударил в угол на последней минуте, однако Облак спас.

Висса наказал ПСВ

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Висса – 8'     2:0 Гордон – 30'     3:0 Барнс – 65'    

У Энтони Гордона великолепная неделя: состриг ужасную шевелюру (вингера успели прожарить в соцсетях), а ещё забил с игры. На днях в интернете завирусилась статистика, по которой Энтони год не забивал с игры в АПЛ. В Лиге чемпионов англичанину проще: он отличился после блестящего подката от Висса. Конголезец тоже не ушёл без гола, а итоговый счёт установил Барнс: Поуп забросом отправил мяч на чужую половину, где Верман головой ассистировал Харви на гол. Теперь «Ньюкасл» в топ-8 общей таблицы.

Жозе прощается с плей-офф?

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Тюрам-Юльен – 55'     2:0 Маккенни – 64'    

Полузащита «Ювентуса» продолжает за уши тянуть команду. Тюрам открыл счёт мощным ударом в ближний угол, а Маккенни проявил отличную технику. Американец удержал мяч с двумя опекающими за спиной и ещё одним соперником впереди — в итоге всех одурачил на дриблинге и реализовал выход против вратаря. «Бенфика» в концовке получила шанс на теоретический камбэк: Павлидис бил пенальти на 81-й и не попал по воротам. У Моуринью теперь три поражения в последних четырёх играх.

«Атлетик» восстал из пепла

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Скамакка – 16'     1:1 Гурусета – 58'     1:2 Серрано – 70'     1:3 Наварро – 74'     2:3 Крстович – 88'    

«Аталанта» могла хоронить соперника уже в первом тайме — бергамаски упорно забегали в офсайд, забивали оттуда и ломали штангу. Но Скамакка всё равно заковырял мяч. Зато после перерыва баски забегали. Наварро неожиданно ассистировал на первый гол: стянул на себя соперника, тот забодал его в спину и упустил из виду Гурусету, реализовавшего выход один на один. Позже Серрано расстрелял Карнезекки из упора, а спустя четыре минуты Наварро дождался и своего гола. Крстович на 88-й сократил отставание, закалив интригу. Баски даже поддержали её: отказались тянуть время и продолжали атаковать. Однако победу не упустили.

Баннер «Марселя» не помог команде

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

Фаны «Марселя» гостеприимно встретили мерсисайдцев, приготовив огромный баннер с группой Beatles. Участники группы читали статью о победе французов над «Ливерпулем» в 2004-м.

Баннер фанатов «Марселя»

Фото: Stuart Franklin — UEFA/UEFA via Getty Images

Болельщики мечтали повторить достижение, но «Марсель» был переигран по всем фронтам. В конце первого тайма Собослаи отличился со штрафного — пробил низом под стенкой, прямо в уголок. Во втором тайме победу закрепил сначала Фримпонг (после его прострела мяч попал в Рульи, а от него — в ворота), а в компенсированное время Гакпо в контратаке довёл дело до разгрома.

А почему в чемпионате всё не так круто?
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили
Джентльменский дубль от Левандовского: забил и чужим, и своим

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

Внезапно один из самых напряжённых матчей дня. «Славия» открыла счёт с углового, а потом растеряла преимущество из-за дубля Фермина. Прямо к перерыву чехи сравняли, снова после углового — Левандовски срезал мяч в створ ворот Гарсии.

Каталонцам есть над чем работать:
«Барса» устроила шоу в Лиге чемпионов! Но так играть на стандартах просто нельзя
Однако во втором тайме оборона хозяев окончательно поломалась: Ольмо результативно пробил в девятку, а всё тот же Левандовски сориентировался при отскоке и, высоко подняв ногу, направил мяч в сетку.

«Пафос» почти сдержал «Челси»

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Пафос
Пафос, Кипр
1:0 Кайседо – 78'    

Лондонцы очень долго взламывали кипрский «автобус»: вратарь Гортер отбивал и перчатками, и плечом, и заколдованные штанги использовал. Хозяев прорвало только на 78-й: Кайседо убежал из опорной в чужую штрафную и головой пробил нидерландского вратаря. Кажется, судьба уготовила «Челси» единственный шанс на гол, и команда воспользовалась им. При других железобетонных моментах Гортер не оставлял шансов хозяевам.

Кейн упустил хет-трик

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 0
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Кейн – 52'     2:0 Кейн – 55'    
Удаления: Джэ – 63' / нет

Мюнхенцы вообще не были похожи на себя в первом тайме: едва не пропустили от Промиса Дэвида — тот с близкой дистанции головой пробивал Нойера. Ману доказал, что он в порядке. А во втором тайме началась классическая голевая карусель от хозяев: сначала Кейн затолкнул мяч после навеса Олисе, а через три минуты реализовал пенальти. Можно не сомневаться — дотянули бы и до пятёрки. Но Ким Мин Джэ удалился с поля на 63-й. Даже в такой ситуации Кейн едва не дотянул до хет-трика: ему снова доверили пенальти, однако со второй попытки Гарри ударил в перекладину.

Комментарии
