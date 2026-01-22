Капитуляция Моуринью, бой «Баварии» и доминация Англии. В ЛЧ снова горячо!

Возвращаемся в Лигу чемпионов после долгого перерыва — целые сутки ждали! Игровой день не предоставил монструозных вывесок уровня «Интер» — «Арсенал», но удивил другим. Неожиданными успехами андердогов и триллерами между топ-командами и аутсайдерами. Погружаемся!

«Карабах» приблизился к плей-офф

Да-да, не удивляйтесь. «Карабах» в этом сезоне не перестаёт радовать — теперь обыграли «Айнтрахт», уступая 1:2 к 80-й минуте. А ведь состав у азербайджанцев — третий с конца по стоимости в ЛЧ.

Камбэк начался с дубля Дурана — тот в касание замкнул передачу от Джафаргулиева. Хозяева продолжили навал на чужие ворота, и на последних секундах произошло чудо: сначала игроки «Карабаха» провалили подачу с углового, но со второй попытки ворвались в штрафную, где Мустафазаде на ходу пробил Кохальского.

«Галатасарай» ничего не забил, но спасся от поражения

Мадридцы не церемонились в гостях и забили уже на четвёртой минуте: Симеоне-младший дождался навеса от Руджери и заколотил мяч в сетку головой. Вскоре отличился Льоренте — только вот счёт стал не 2:0, а 1:1. Маркос эталонно завершил прострел Шаллаи. Гризманн мог в очередной раз спасти Симеоне в концовке: великолепно пробил со штрафного, Чакыр едва вытащил. Финальное слово было за «Галатасараем»: Сара опасно ударил в угол на последней минуте, однако Облак спас.

Висса наказал ПСВ

У Энтони Гордона великолепная неделя: состриг ужасную шевелюру (вингера успели прожарить в соцсетях), а ещё забил с игры. На днях в интернете завирусилась статистика, по которой Энтони год не забивал с игры в АПЛ. В Лиге чемпионов англичанину проще: он отличился после блестящего подката от Висса. Конголезец тоже не ушёл без гола, а итоговый счёт установил Барнс: Поуп забросом отправил мяч на чужую половину, где Верман головой ассистировал Харви на гол. Теперь «Ньюкасл» в топ-8 общей таблицы.

Жозе прощается с плей-офф?

Полузащита «Ювентуса» продолжает за уши тянуть команду. Тюрам открыл счёт мощным ударом в ближний угол, а Маккенни проявил отличную технику. Американец удержал мяч с двумя опекающими за спиной и ещё одним соперником впереди — в итоге всех одурачил на дриблинге и реализовал выход против вратаря. «Бенфика» в концовке получила шанс на теоретический камбэк: Павлидис бил пенальти на 81-й и не попал по воротам. У Моуринью теперь три поражения в последних четырёх играх.

«Атлетик» восстал из пепла

«Аталанта» могла хоронить соперника уже в первом тайме — бергамаски упорно забегали в офсайд, забивали оттуда и ломали штангу. Но Скамакка всё равно заковырял мяч. Зато после перерыва баски забегали. Наварро неожиданно ассистировал на первый гол: стянул на себя соперника, тот забодал его в спину и упустил из виду Гурусету, реализовавшего выход один на один. Позже Серрано расстрелял Карнезекки из упора, а спустя четыре минуты Наварро дождался и своего гола. Крстович на 88-й сократил отставание, закалив интригу. Баски даже поддержали её: отказались тянуть время и продолжали атаковать. Однако победу не упустили.

Баннер «Марселя» не помог команде

Фаны «Марселя» гостеприимно встретили мерсисайдцев, приготовив огромный баннер с группой Beatles. Участники группы читали статью о победе французов над «Ливерпулем» в 2004-м.

Баннер фанатов «Марселя» Фото: Stuart Franklin — UEFA/UEFA via Getty Images

Болельщики мечтали повторить достижение, но «Марсель» был переигран по всем фронтам. В конце первого тайма Собослаи отличился со штрафного — пробил низом под стенкой, прямо в уголок. Во втором тайме победу закрепил сначала Фримпонг (после его прострела мяч попал в Рульи, а от него — в ворота), а в компенсированное время Гакпо в контратаке довёл дело до разгрома.

Джентльменский дубль от Левандовского: забил и чужим, и своим

Внезапно один из самых напряжённых матчей дня. «Славия» открыла счёт с углового, а потом растеряла преимущество из-за дубля Фермина. Прямо к перерыву чехи сравняли, снова после углового — Левандовски срезал мяч в створ ворот Гарсии.

Однако во втором тайме оборона хозяев окончательно поломалась: Ольмо результативно пробил в девятку, а всё тот же Левандовски сориентировался при отскоке и, высоко подняв ногу, направил мяч в сетку.

«Пафос» почти сдержал «Челси»

Лондонцы очень долго взламывали кипрский «автобус»: вратарь Гортер отбивал и перчатками, и плечом, и заколдованные штанги использовал. Хозяев прорвало только на 78-й: Кайседо убежал из опорной в чужую штрафную и головой пробил нидерландского вратаря. Кажется, судьба уготовила «Челси» единственный шанс на гол, и команда воспользовалась им. При других железобетонных моментах Гортер не оставлял шансов хозяевам.

Кейн упустил хет-трик

Мюнхенцы вообще не были похожи на себя в первом тайме: едва не пропустили от Промиса Дэвида — тот с близкой дистанции головой пробивал Нойера. Ману доказал, что он в порядке. А во втором тайме началась классическая голевая карусель от хозяев: сначала Кейн затолкнул мяч после навеса Олисе, а через три минуты реализовал пенальти. Можно не сомневаться — дотянули бы и до пятёрки. Но Ким Мин Джэ удалился с поля на 63-й. Даже в такой ситуации Кейн едва не дотянул до хет-трика: ему снова доверили пенальти, однако со второй попытки Гарри ударил в перекладину.