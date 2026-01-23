«Арсенал» — «МЮ», топ-проверка «Реала» и битва Спаллетти с Конте! Главные матчи уикенда

В ближайшие выходные нас ждёт море качественных матчей. Топ-встречи состоятся в АПЛ, Серии А, Примере и даже в шотландской Премьер-лиге! Рекомендуем не отключаться от футбола на уикенд. Мы же отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 25 января, 19:30 мск
Интрига: Кэррик во второй раз обыграет «Арсенал» и вернёт интригу в АПЛ?
У Майкла Кэррика уже есть победный опыт в матчах с «Арсеналом». В конце 2021 года он был и.о. главного тренера манкунианцев. Тогда его команда переиграла на «Олд Траффорд» «Арсенал» (3:2), а два мяча в составе победителей оформил Криштиану Роналду. Кэррик прекрасно ворвался в «МЮ» во второй раз. Несколько дней назад его команда прихлопнула «Манчестер Сити» (2:0).
«МЮ» находится на пятом месте, а «Арсенал» возглавляет таблицу с отрывом от ближайших преследователей в семь очков. Правда, в двух предыдущих турах команда Микеля Артеты не забила ни одного мяча. Она сгоняла по нулям с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». В трёх предыдущих матчах с участием команд в Лондоне «Арсенал» одержал две победы. Однако в январе 2025 года он уступил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти в 1/32 финала Кубка.
«Ювентус» — «Наполи»: воскресенье, 25 января, 20:00 мск
Интрига: «Юве» помешает «Наполи» подобраться к лидерам?
Матч имени Лучано Спаллетти. В 2023 году тренер привёл «Наполи» к победе в чемпионате Италии. Для Спаллетти этот успех стал первым подобным в карьере. После этого Лучано покинул Неаполь, затем поработав со сборной Италии (без успеха), а в нынешнем сезоне возглавил «Ювентус». Пока что туринский клуб находится в таблице ниже «Наполи». «Юве» занимает пятое место, неаполитанцы — третье. С другой стороны, между ними всего четыре очка, и в случае победы туринского клуба отрыв сократится до минимума. «Юве» одержал семь побед в девяти предыдущих матчах во всех турнирах. А вот «Наполи» четыре раза сыграл вничью в пяти прошлых встречах. Команда Антонио Конте сбавила в результатах и потеряла нескольких футболистов из-за травм.
«Рома» — «Милан»: воскресенье, 25 января, 22:45 мск
Интрига: команда Гасперини подберётся вплотную к «Милану»?
«Милан» шокировал болельщиков в первом туре Серии А — проиграл дома «Кремонезе» (1:2). Однако после этого команда Массимилиано Аллегри выдала впечатляющую серию без поражений из 20 матчей. Пока что красно-чёрный клуб находится на втором месте в таблице, а его отставание от «Интера» составляет три очка. «Рома» проводит первый сезон под руководством Джан Пьеро Гасперини и пока занимает четвёртую строчку. До «Милана» — четыре очка. Если «Рома» обыграет соперника, то вплотную приблизится к нему. В первом круге римляне уступили на севере Италии (0:1). Реабилитируются ли они за то поражение?
«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: суббота, 24 января, 23:00 мск
Интрига: «Реал» выиграет в Примере после разноса «Монако» в ЛЧ?
«Реал» в первом матче под руководством Альваро Арбелоа опозорился в Кубке Испании, уступив «Альбасете» (2:3) из Сегунды. Но затем мадридцы обыграли «Леванте» (2:0) в Примере и «Монако» (6:1) в Лиге чемпионов. Не всё так и плохо! Теперь же Арбелоа предстоит самая сложная проверка: «Реал» отправляется в гости к «Вильярреалу». Команда Марселино идёт в топ-4, а по потерянным очкам занимает третью строчку.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»: воскресенье, 25 января, 17:00 мск
Интрига: «Астон Вилла» выберется из мини-кризиса?
«Астон Вилла» входит в число лидеров АПЛ (занимает третье место), но в последнее время дела у команды Унаи Эмери складываются не очень. Одна победа в четырёх предыдущих турах — такой себе результат. В прошлом матче клуб из Бирмингема проиграл дома «Эвертону» (0:1), который располагается в середине таблицы.
Что касается «Ньюкасла», то команда не проигрывает на протяжении четырёх туров (три победы и одна ничья). Плюс «Ньюкасл» примет «Астон Виллу» в отличном настроении, поскольку на этой неделе разгромил ПСВ (3:0) в Лиге чемпионов. Пока что он занимает восьмое место в таблице АПЛ, хотя до четвёртого места — всего три очка. Предстоящий соперник очень неудобен для «Астон Виллы». В четырёх предыдущих гостевых встречах клуб из Бирмингема потерпел четыре поражения и забил в общей сложности всего лишь один мяч.
«Марсель» — «Ланс»: суббота, 24 января, 23:05 мск
Интрига: «Марсель» поможет «ПСЖ» забраться на первое место?
«Марсель» оказывается в забавном положении. Если в следующем туре команда Роберто Де Дзерби обыграет «Ланс», то откроет «ПСЖ» прямой путь на первое место (если, конечно, они сами разберутся с «Осером»). Но и терять очки «Марселю» нельзя: команда всего на восемь очков отстаёт от лидера и ещё может включиться в «золотую» гонку. Правда, у «Ланса» 11 побед в последних 12 турах (и восемь подряд), а в первом круге команда Пьера Сажа разобралась с провансальцами (2:1). «Марсель» ждёт тяжёлое испытание.
«Хартс» — «Селтик»: воскресенье, 25 января, 18:00 мск
Интрига: «Хартс» оторвётся от «Селтика» ещё сильнее?
В этом сезоне шотландский чемпионат подарил нам интереснейший сюжет. После 22 туров в турнире лидируют не «Селтик» и не «Рейнджерс», а «Хартс». Более того, клуб из Эдинбурга опережает две команды из Глазго уже на шесть очков. Если «Хартс» обыграет «Селтик», то ещё больше оторвётся от преследователя. «Хартс» одержал шесть побед в семи предыдущих матчах чемпионата Шотландии. «Селтик», в свою очередь, выиграл три матча подряд во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча. В этом сезоне соперники уже дважды встречались друг с другом, и в обоих случаях победил лидер чемпионата — 3:1 и 2:1.
«Борнмут» — «Ливерпуль»: суббота, 24 января, 20:30 мск
Интрига: прервётся ли ничейная серия «Ливерпуля»?
«Ливерпуль» потихоньку выбирается из игрового кризиса. А результаты всё же остаются неидеальными. В последних четырёх турах АПЛ команда неизменно играла вничью. Впереди — выезд к «Борнмуту», который с октября 2025 года одержал всего одну победу. Чтобы не выпасть из топ-4, действующему чемпиону Англии необходимы три гостевых очка. Пора стабильно побеждать!
«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: суббота, 24 января, 18:00 мск
Интрига: «Манчестер Сити» выиграет впервые за пять туров?
«Манчестер Сити» оказался в кризисе. На ситуацию серьёзно повлияли травмы (повреждения чуть ли не у половины состава), но даже в такой ситуации у Хосепа Гвардиолы есть звёзды в составе. Однако у них не получается исправить положение. Например, Эрлинг Холанд забил всего один мяч за последние восемь встреч.
Сейчас же у «Сити» есть отличный шанс прервать серию из четырёх матчей без побед в АПЛ. В гости на «Этихад» приедет безнадёжный аутсайдер — «Вулверхэмптон». У команды всего восемь очков после 22 туров и только математические шансы на спасение. Если «Сити» не обыграет и такого соперника, то о борьбе за золото можно точно забыть.
«Кристал Пэлас» — «Челси»: воскресенье, 25 января, 17:00 мск
Интрига: дерби двух проблемных команд.
У «Кристал Пэлас» нет побед в последних семи турах, у «Челси» — всего одна в шести встречах. Команда Оливера Гласнера занимает 13-е место в таблице, их соперник — шестой. У обоих лондонских клубов есть куча проблем. Например, «Кристал Пэлас» потерял Марка Гехи, а тренер Гласнер сообщил об уходе в конце сезона. «Челси» же только недавно сменил Энцо Мареску на Лиама Росеньора, также у команды половина состава в лазарете.
Но что делать? Никто не отменял борьбу за место в Лиге чемпионов. «Кристал Пэлас» тоже ещё в гонке за еврокубки. В предстоящем дерби разыгрываются не только очки, а также возможность для морального подъёма.
«Осер» — «ПСЖ»: пятница, 23 января, 22:00 мск
Интрига: «ПСЖ» заберётся на первое место в Лиге 1?
«ПСЖ» всего на одно очко отстаёт от «Ланса» в таблице Лиги 1. И в случае победы в 19-м туре над «Осером» команда Луиса Энрике выйдет на первое место. Парижане проведут свою встречу раньше, поэтому могут оставаться лидерами целые сутки. А если «Марсель» отнимет очки у «Ланса», то вовсе закрепятся на первой строчке. Больших проблем с «Осером» у «ПСЖ» не должно возникнуть: соперник занимает предпоследнее, 17-е место в таблице.
«Барселона» — «Овьедо»: воскресенье, 25 января, 18:15 мск
Интрига: «Барса» исправится за поражение от «Реала Сосьедад»?
На прошлой неделе «Барселона» неудачно сыграла в Сан-Себастьяне — уступила «Реалу Сосьедад» (1:2). Тем самым команда Ханса-Дитера Флика прервала впечатляющую победную серию из 11 матчей. «Барса» по-прежнему сохраняет первое место в таблице Примеры, однако «Реал» отстаёт только на одно очко.
«Овьедо» — худшая команда чемпионата Испании. В 20 матчах она забила всего лишь 11 мячей и набрала 13 очков. В первом круге каталонский клуб обыграл соперника на выезде (3:1), хотя пропустил первым на 33-й минуте. Однако гости трижды отличились во второй половине. С фаворитом всё понятно, но не будет ли сенсации?
«Бавария» — «Аугсбург»: суббота, 24 января, 17:30 мск
Интрига: сколько мячей забьёт «Бавария» аутсайдеру?
Только у самых романтичных людей ещё живет надежда, что в нынешнем сезоне Бундеслиги возродится интрига. После 18 туров «Бавария» уже на 11 очков опережает идущую второй дортмундскую «Боруссию». Мюнхенцы продолжают кошмарить лигу: в 2026 году они разнесли «Вольфсбург» (8:1) и «РБ Лейпциг» (5:1), а также обыграли «Кёльн» (3:1). Следующая потенциальная жертва — «Аугсбург» с 15-го места. Конечно, скромная команды едет в Мюнхен биться и бороться. Но куда вероятнее, что мы снова будем использовать пальцы обеих рук, чтобы сосчитать голы «Баварии».