«Арсенал» — «МЮ», топ-проверка «Реала» и битва Спаллетти с Конте! Главные матчи уикенда

В ближайшие выходные нас ждёт море качественных матчей. Топ-встречи состоятся в АПЛ, Серии А, Примере и даже в шотландской Премьер-лиге! Рекомендуем не отключаться от футбола на уикенд. Мы же отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.