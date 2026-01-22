Дзюба наказал Акинфеева за ошибку. А ЦСКА ответил идеальным ударом Мойзеса со штрафного

Армейцы одолели «Акрон», но по игре в обороне есть вопросы. А ещё мы увидели сразу трёх новичков москвичей.

Клубы РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона. ЦСКА и «Акрон» зарубились в товарищеском матче, который прошёл в Абу-Даби.

Армейцы выпустили в стартовом составе сразу двух новичков. Дмитрий Баринов расположился в центре поля, а Максим Воронов действовал в линии атаки. Ещё один новый футболист ЦСКА, аргентинец Лусиано Гонду, остался в запасе. У «Акрона» место в воротах занял Игнат Тереховский. Виталий Гудиев начал встречу в числе запасных, а впереди привычно играл Артём Дзюба.

Кстати, Баринов вышел на поле под 26-м номером. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подчеркнул, что это временная мера. «Как многие обратили внимание, Дмитрий Баринов сегодня играл под 26-м номером. Внимательно следившие за переходом знают, что его финальная часть происходила в позднее время накануне утреннего вылета на сборы. Поэтому не обращайте внимания на сегодняшнюю экипировку в рамках начала сборов, за нас игрок будет выступать под номером «шесть», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Первая половина первого тайма не порадовала большим количеством интересных моментов. Сразу вспомнилось слово «нагрузки» — любимое для игроков и тренеров в период проведения тренировочных сборов.

Армейцы смотрелись активнее и интереснее соперника, но счёт открыли футболисты тольяттинского клуба. Игорь Акинфеев отдал неточную передачу низом, которую перехватил Дзюба. После скидки партнёра ветеран пробил по воротам, и мяч рикошетом от рук опытного вратаря всё-таки оказался в сетке. Матвей Лукин пытался подстраховать Акинфеева на линии, однако не спас ЦСКА.

Чуть позже Лукин отдал неудобную передачу Акинфееву, и того едва не накрыли футболисты «Акрона». Сразу после этого вратарь «напихал» более молодому защитнику. В трансляцию периодически пробивались выкрики главных тренеров. «Три минуты уже по полю ходишь пешком!» — негодовал у кромки поля Заур Тедеев. К сожалению, не удалось разобрать, к кому именно были обращены эти слова главного тренера «Акрона».

ЦСКА спасся в концовке первого тайма. Милан Гаич прострелил в штрафную «Акрона», а Тамерлан Мусаев выиграл единоборство у защитника и проткнул мяч в ближний угол. Через пару минут Мусаев заходил на дубль, но его удар парировал Тереховский — вратарь «Акрона» отбил мяч плечом. На перерыв ушли при счёте 1:1.

В перерыве по традиции тренеры подготовили большое количество замен. У ЦСКА вышли Матвей Кисляк, Гонду, Мойзес, Данил Круговой и другие. Помимо этого, играли молодые Мингиян Бадмаев и Кирилл Данилов. Тренеры почти полностью поменяли составы.

Гонду только появился на поле, как создал опасный момент, однако Виталий Гудиев справился с его ударом в ближний угол. Спустя пару минут уже Игорь Акинфеев спас ЦСКА — опытный голкипер не дал забить Эдгару Севикяну. Бросалось в глаза, что вратарь в течение матча не лучшим образом играл ногами. А вот с точки зрения реакции к ветерану нет никаких вопросов. Гонду смотрелся достаточно активно. Нанёс пару неплохих ударов в створ, но Гудиев не дал себя пробить.

На 74-й минуте армейцы впервые во встрече вышли вперёд. Красно-синие заработали штрафной (это сделал Матия Попович). Футболисты определили, кто будет бить, разыграв это право при помощи «камень, ножницы, бумага». В итоге Мойзес роскошно закрутил мяч в самую девятку. Поблагодарим Гудиева за прыжок. Он оказался бесполезным, но в то же время украсил эпизод.

В концовке армейцам помог угловой. Попович оказался расторопнее всех и переправил мяч в ворота.

Красно-синие неплохо смотрелись в атаке и создали немало моментов, однако нельзя не отметить и недочёты при игре в обороне. ЦСКА несколько раз «привозил», и армейцам повезло, что соперник огорчил их только один раз.