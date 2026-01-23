«Многим не хватает смелости на такой шаг». Как экс-тренер топ-лиги ушёл в «Макдоналдс»

Футбол — один из главных инструментов подъёма по социальной лестнице. Ты можешь родиться в бедной семье и воспитываться в трущобах, но благодаря таланту и кропотливой работе стать миллиардером и кумиром для многих. Возможность пробиться на вершину есть и у тех, кто сперва упускал её.

В сезоне-2015/2016 Трой Дини сверкал за «Уотфорд» и вошёл в топ-10 бомбардиров АПЛ. Ему тогда было 28 лет. В 18 он пахал пятидневку на стройке, а по выходным до потери пульса вливал в себя алкоголь. Джейми Варди тоже обожал выпивку, только вкалывал на заводе вообще до 23 лет. Что с ним случилось дальше, всем прекрасно известно.

Порой футбол прощает ошибки. Но, увы, далеко не всем и не бесконечно. Защитник Ли Рош в начале нулевых выходил за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и АПЛ. А в 27 лет после череды неудач окончательно забросил карьеру и стал разнорабочим. Случай же Александера Нури разберём подробнее. Всё-таки редко какой тренер с 11-матчевой беспроигрышной серией в топ-лиге уходит в сферу общепита. Причём всего в 46 лет.

Игроцкая карьера у Нури не сложилась. Да, он съездил со сборной Германии U16 на Евро-1996 и был перспективен, однако дальше выступал исключительно на задворках немецкого футбола. В Первой Бундеслиге у Александера не набралось ни одного матча, во Второй — всего 17. Как футболист родному и любимому с детства «Вердеру» он не пригодился. Зато как тренер — влился максимально удачно.

Александер Нури — футболист Фото: Moritz Winde/Getty Images

Как следует поварившись в региональной лиге, к 32 годам Нури перестал пинать мяч. Но времени зря не терял и к тому моменту освоил в «Ольденбурге» профессию тренера по физподготовке. Карьера попёрла в гору: повышение до ассистента и главного, затем — то же самое уже во второй команде «Вердера».

В 2016-м Александер получил профессиональную тренерскую лицензию, обучаясь рядом с Юлианом Нагельсманом. Шанс на прорыв подвернулся быстро. «Вердер» в Бундеслиге-2015/2016 спасся лишь в последнем туре, а на старте следующего вновь «поплыл»: отлетел в Кубке Германии от скромного «Шпортфройнде Лотте», уступил «Аугсбургу» и дважды оказался разгромлен — 0:6 «Баварией» и 1:4 гладбахской «Боруссией». Виктора Скрипника уволили, а его место занял Нури. Сначала — как исполняющий обязанности, а затем и на постоянной основе.

Александер Нури — тренер «Вердера» Фото: Martin Rose/Getty Images

Бременцы стали набирать очки, но стабильностью не поражали: после 20 туров шли 16-ми. А потом вдруг преобразились: выдали 11 туров без поражений, вместивших в себя аж девять побед. Громили «РБ Лейпциг», «Шальке» (по 3:0) и «Фрайбург» (5:2). К концу апреля «Вердер» уже шёл шестым — вспорхнул из зоны стыков в зону Лиги Европы! И напомнил о былых карнавальных временах, когда «Вердер» с Аилтоном кошмарил Германию.

Да, финал сезона удачным не назвать, тем не менее в трёх последних турах бременцы отгрузили каждому сопернику по «трёшке»: 3:4 с «Кёльном» и дортмундской «Боруссией», 3:5 с «Хоффенхаймом». Итоговое восьмое место стало лучшим результатом для клуба за семь лет. И это при стартовых-то проблемах. Не просто так с Нури продлили контракт. А вот дальше всё пошло наперекосяк.

В первых 10 турах Бундеслиги-2017/2018 «Вердер» ни разу не победил, рухнув на предпоследнее место всего с тремя забитыми голами. Победная серия, если учитывать финал предыдущего розыгрыша, сменилась 13-матчевой безвыигрышной. После домашних 0:3 во встрече с «Аугсбургом» терпение руководства лопнуло — Александера поблагодарили и отправили прочь.

Год спустя его приютил «Ингольштадт» из Второй Бундеслиги. Там он продержался всего восемь туров, заработав за них три очка. В ноябре 2019-го Нури согласился вновь стать ассистентом. Да и как отказать именитому Юргену Клинсману, который возглавил амбициозную и финансово прокачанную «Герту»?

Юрген Клинсман и Александер Нури Фото: City-Press via Getty Images

Зимой 2020-го «столичные» вбухали в трансферы аж € 77 млн. Но уже в феврале Клинсман покинул пост, загадочно сославшись на недоверие к нему. После чего пожелал удачи помощникам и отдыхал в течение трёх лет. Нури же дали порулить в четырёх турах, в которых он набрал пять очков. Тем не менее в Берлине предпочли назначить опытного Бруно Лаббадиа.

Александер снова взял паузу и в конце 2021 года неожиданно объявился в «Кавале» из греческой ФНЛ. С ней пришлось расстаться уже в марте, потому что три победы за 15 туров даже для новичка лиги — довольно скверный результат. И всё. Получив очередной болезненный удар по репутации, тренер Нури пропал из вида.

Общественность вспомнила о нём в январе 2026-го, когда Александера заметили в McDonald’s. Но не как посетителя, а с бейджиком сотрудника. Выяснилось, что 46-летний теперь уже экс-тренер завязал с футболом и стал управляющим двух заведений общепита вблизи Кёльна: в Вюрзелене и Херцогенрате. При этом пройдя максимальный цикл обучения, включая работу на кухне и готовку бургеров на гриле. Александер выкупил право вести бизнес под именем и с технологиями известного бренда. И рассказал Süddeutsche Zeitung, как пришёл к новому призванию.

Александер Нури экс главный тренер «Вердера» «Не буду заявлять, что знаю, как это работает. Я здесь, чтобы учиться.

В конце концов, оба мира нацелены на налаживание связи с людьми. В футболе это игроки, а здесь — сотрудники. Основной принцип тот же: ты должен понимать, кто сидит перед тобой, что им движет и что ему нужно делать, чтобы показать максимум».

Нури объяснил радикальную смену деятельности отсутствием стабильности в футболе. А ещё вспомнил фразу, сопровождающую его на протяжении всей тренерской карьеры: «Подписывая контракт, вы также заранее оформляете заявление об увольнении». Александер отметил, что теперь свободен от постоянного давления и неопределённости.

«Уверен, в футболе сейчас много людей, также задумывающихся об иной карьере. Но им не хватает смелости на такой шаг», — рассуждает Нури. Когда футбол — больше не вкусно. И точка. Главное — теперь, похоже, Александер действительно счастлив.