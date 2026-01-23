Зачем «Спартак» берёт Сауся? Возможно, даже в клубе нет ответа на этот вопрос

Владислав Саусь переходит в «Спартак». Московский клуб заплатит «Балтике» за 22-летнего латераля не менее 350 млн рублей. Это приблизительно € 3,9 млн на сегодняшний день. Сумма достаточно серьёзная для российского футболиста. Осталось понять, почему «Спартак» взял именно Сауся и как собирается использовать его при большом выборе игроков на одну позицию.

Саусь, несомненно, заслужил переход в топ-клуб и на более серьёзный контракт. Владислав сыграл 17 матчей в МИР РПЛ (пропустил только один тур из-за перебора жёлтых карточек) и в каждом из них отпахал 90+ минут. Забавно, что свой единственный гол он забил как раз «Спартаку». Ещё сделал две голевые передачи – во встречах с московским «Динамо» и «Крыльями Советов». По статистике Саусь стал лучшим в составе «Балтики» по отборам (37) и заблокированным передачам соперников (26), вторым – по выигранным единоборствам внизу (59 при 55% успешных) и точными кроссам (11), третьим – по перехватам (20) и точным пасам на чужой трети (121). В общем, статистика только подтверждает впечатления от солидной игры молодого россиянина.

Другое дело, что футболист, идеально раскрывшийся у одного тренера и в одной системе, может абсолютно потеряться у другого и в иной тактической схеме или игровой модели. Тем более в случае с Саусем мы пока не можем говорить о подтверждённом сезонами уровне в РПЛ. Это первый для Владислава год в элите, если забыть о трёх минутах в «Зените» в июне 2023-го. В «Балтике» уроженец Краснодарского края нашёл своего тренера – Андрея Талалаева. А тот отыскал для Владислава новую, возможно, лучшую роль.

В калининградской команде Саусь стал закрывать весь правый фланг. Однако изначально Владислав не латераль, а атакующий полузащитник. Причём на каких-то этапах карьеры скорее центральный, нежели крайний. Чистым защитником его точно никто не видел, хотя в «Зените» Сауся, помнится, поставили в спарринге на сборах левым защитником в четвёрке от безысходности (на фоне кадровых проблем).

Но трансформация Владислава в «Балтике» поразила многих. Даже тех, кто с ним прежде работал.

Андрей Аршавин заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» «Для меня удивительно, что Саусь сейчас часто выполняет оборонительные функции на фланге. Потому что по детско-юношеским командам я помню его как очень атакующего футболиста. Он тогда играл «десятку» или крайнего нападающего».

Где Саусь будет играть в «Спартаке», мы пока не можем сказать хотя бы по той причине, что не знаем, ставку на какую систему сделает новый главный тренер команды Хуан Карлос Карседо. Если испанец выберет тактическую модель с тремя центрбеками и латералями (в чём есть большие сомнения), то Владислав, конечно, поборется за место в стартовом составе на привычной уже позиции. Если схему с фланговыми защитниками и полузащитниками, например, 4-3-3 или 4-2-3-1, то тут появляются вопросы об эффективности трансфера.

Как чистый защитник в четвёрке Саусь не проверен. Ему может просто не хватить оборонительных навыков. Как вингер на уровне РПЛ, особенно в топ-команде, которая зачастую должна вскрывать низкий блок при дефиците времени и пространства, – тоже. Всё-таки тонким дриблёром или мастером комбинирования накоротке и работы между линий Владислава вряд ли назовёшь. Поэтому актуален вопрос: понимают ли в «Спартаке», зачем берут новичка из «Балтики»?

Понятно одно – при живых Эсекьеле Барко и Жедсоне Фернандеше рассуждать о возможном возвращении Сауся в «Спартаке» на роль атакующего центрхава не приходится. Как он там играл, давно забыто. Для красно-белых это опция на фланг.

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

Вообще, с учётом Сауся у «Спартака» возникает переизбыток кандидатов на правый край, как защиты, так и полузащиты. Справа в обороне могут выйти Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин и летний новичок Илья Самошников. Интересно, что в трёх случаях это будут переделанные (как и Саусь) на разных этапах карьеры хавбеки – центральные или крайние. А Самошников, напротив, был штатным защитником, но в «Локомотиве» по решению Михаила Галактионова переквалифицировался в полузащитника и привык там играть.

По большому счёту никто из них не дал нужного баланса между оборонительными действиями и атакующими. Трансфер Самошникова вообще пока кажется выстрелом в молоко. Возможно, Хлусевич уйдёт в зимнее окно, и тогда один конкурент отвалится. Зато Зобнин остаётся. С капитаном продлили контракт, следовательно, на него рассчитывают.

Справа в полузащите тоже будет выбор из пяти игроков – это Пабло Солари, Тео Бонгонда и универсальные Саусь, Самошников и Зобнин. При игре с квартетом защитников и вингерами шансы легионеров выходить в основе, очевидно, выше. По крайней мере, у Солари, даже если Бонгонда всё-таки покинет московский клуб. От них стоит ждать больше креатива и результативных действий. Аргентинец с четырьмя голами делит первое место в списке бомбардиров «Спартака» в РПЛ, а Тео в двух предыдущих чемпионатах забивал по семь мячей и был лучшим снайпером команды в своём первом сезоне.

У Сауся те же семь голов за всю профессиональную карьеру: один – в «Балтике» и ещё шесть – за фарм-клуб «Зенита» во Второй лиге. Маловато для атакующего полузащитника. Поэтому с трудом верится, что в «Спартаке» он будет кем-то ещё, кроме флангового защитника или при лучших для себя раскладах латераля.

«Сейчас мы восхваляем футболистов «Балтики», а на самом деле это тренерские игроки. Как у Бердыева были футболисты, которые играли только при нём. Поэтому мы должны убрать свой оптимизм, что эти игроки должны переходить в топ-клубы. Я уверен, что они хороши именно внутри принципов… Если я тренер большого клуба, который делает ставку на то, что хорошие футболисты должны играть, тогда я сомневаюсь, что Саусь и Максим Петров будут эффективны», – говорил в декабре экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!». Это мнение как минимум имеет право на жизнь.

Как бы «Спартак» в лице Сауся не получил второго Хлусевича, из которого в тульском «Арсенале» тоже вылепили приличного латераля и продали в Москву, где карьера кандидата в сборную поломалась.