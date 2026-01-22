Каземиро прощается с «МЮ», Саусь в шаге от «Спартака». Трансферы и слухи дня

Табуретка, огурец, дирижабль, подлокотник, капибара, транспортная развязка. Какая разница, что здесь написано? Никто всё равно не читает вступления трансферных дайджестов.

Состоявшиеся трансферы

Джеко вернулся в Германию

Эдин Джеко в «Шальке» Фото: ФК «Шальке 04»

Помните, как Эдин Джеко в связке с Графите тащил «Вольфсбург» конца нулевых? В руководстве «Шальке» точно помнят. И верят, что даже 39-летний босниец принесёт пользу лидерам Второй Бундеслиги. Ветеран расторг контракт с «Фиорентиной», где за полгода отыграл 18 матчей во всех турнирах на суммарные 722 минуты и забил два гола. Соглашение с гельзенкирхенцами рассчитано на полгода. Если Джеко хорошо освоится на новом месте, вероятно продление. 10-й номер на спине ко многому обязывает.

Каземиро скоро покинет «МЮ»

Уходит эпоха. «Манчестер Юнайтед» официально объявил, что не станет продлевать истекающий летом контракт Каземиро. 33-летний опорник пока никуда не уходит, тем не менее всё равно заранее попрощался с поклонниками манкунианцев: «Нужно знать, когда этап подходит к концу. Нужно знать, когда следует попрощаться, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели. Вечное уважение и привязанность к «Манчестер Юнайтед», а также к его замечательным болельщикам. Навсегда «красный дьявол». Бразилец в «МЮ» с лета 2022 года провёл 146 встреч и забил 21 гол.

«Крылья» подписали воспитанника «Реала» с опытом игры в РПЛ

Дани Фернандес в «Крыльях Советов» Фото: ПФК «Крылья Советов»

Нет, это не кликбейт. Самарцы подобрали свободным агентом 28-летнего правого защитника Дани Фернандеса. До 2016 года он варился в системе «Реала», играя рядом с Мартином Эдегором и Франом Гарсией. После чего путешествовал по не самым сильным испанским командам: «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос», «Расинг». Летом 2024-го дорога приключений привела его в «Химки». Когда химчане разорились, Дани укатил в Грецию и провёл 15 матчей за «Астерас». И вот новая остановка — «Крылья Советов».

Трансферные слухи дня

Саусь — одной ногой в «Спартаке»

Утром 22 января источники «Чемпионата» подтвердили информацию «РБ Спорт» о скором переходе Владислава Сауся в «Спартак». «Балтика» получит за 22-летнего правого крайка (и, кстати, воспитанника «Зенита») 350 млн рублей или чуть больше € 3,9 млн. Агент Андрей Талаев (не путать с тренером Андреем Талалаевым) всё подтвердил: «Спартак» и «Балтика» действительно договорились по поводу суммы трансфера Сауся. Условия личного контракта Владислава со «Спартаком» пока находятся в процессе обсуждения», — комментарий для Sport24. «Зениту» причитается 15% от перепродажи Сауся, то есть 52,5 млн рублей.

«Севилья» требует у ЦСКА крупную сумму за защитника

Кике Салас Фото: Christof Koepsel/Getty Images

В пресс-службе «Севильи» прокомментировали для «Матч ТВ» информацию о готовности армейцев заплатить € 8 млн за центрального 23-летнего защитника Кике Саласа: «ЦСКА предложил не € 8 млн, а € 5 млн. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе, и его ценность возросла». В то же время журналист El Chiringuito Гонсало Тортос сообщил, что испанцы запрашивают € 15-20 млн. Просто факт: ЦСКА платил свыше € 11,5 млн всего лишь раз, когда выкупал у «Эвертона» за € 23 млн Николу Влашича.

«Атлетико» возвращает звезду из Саудовской Аравии

Янник Феррейра Карраско не прочь попылить в экзотических чемпионатах, где много платят. С 2018-го по 2020-й бельгиец выступал за китайский «Далянь», а в 2023-м отправился в саудовский «Аль-Шабаб». Но каждый раз его тянет обратно в «Атлетико». Вот и сейчас AS написал, что 32-летний вингер близок уже к третьему переходу к мадридцам. Диего Симеоне лично заинтересован в его возвращении и убеждает руководство клуба пойти на такой шаг. Если не получится дожать сделку по Николасу Гонсалесу с «Ювентусом», Карраско наверняка снова вернётся в Мадрид.

Одной строкой

Ноа Ланг/Вадим Раков/Даниил Хлусевич Фото: Getty Images/«Чемпионат»