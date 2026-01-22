Каземиро прощается с «МЮ», Саусь в шаге от «Спартака». Трансферы и слухи дня

Табуретка, огурец, дирижабль, подлокотник, капибара, транспортная развязка. Какая разница, что здесь написано? Никто всё равно не читает вступления трансферных дайджестов.
Состоявшиеся трансферы
Джеко вернулся в Германию
Эдин Джеко в «Шальке»
Фото: ФК «Шальке 04»
Помните, как Эдин Джеко в связке с Графите тащил «Вольфсбург» конца нулевых? В руководстве «Шальке» точно помнят. И верят, что даже 39-летний босниец принесёт пользу лидерам Второй Бундеслиги. Ветеран расторг контракт с «Фиорентиной», где за полгода отыграл 18 матчей во всех турнирах на суммарные 722 минуты и забил два гола. Соглашение с гельзенкирхенцами рассчитано на полгода. Если Джеко хорошо освоится на новом месте, вероятно продление. 10-й номер на спине ко многому обязывает.
Каземиро скоро покинет «МЮ»
Уходит эпоха. «Манчестер Юнайтед» официально объявил, что не станет продлевать истекающий летом контракт Каземиро. 33-летний опорник пока никуда не уходит, тем не менее всё равно заранее попрощался с поклонниками манкунианцев: «Нужно знать, когда этап подходит к концу. Нужно знать, когда следует попрощаться, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели. Вечное уважение и привязанность к «Манчестер Юнайтед», а также к его замечательным болельщикам. Навсегда «красный дьявол». Бразилец в «МЮ» с лета 2022 года провёл 146 встреч и забил 21 гол.
«Крылья» подписали воспитанника «Реала» с опытом игры в РПЛ
Дани Фернандес в «Крыльях Советов»
Фото: ПФК «Крылья Советов»
Нет, это не кликбейт. Самарцы подобрали свободным агентом 28-летнего правого защитника Дани Фернандеса. До 2016 года он варился в системе «Реала», играя рядом с Мартином Эдегором и Франом Гарсией. После чего путешествовал по не самым сильным испанским командам: «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос», «Расинг». Летом 2024-го дорога приключений привела его в «Химки». Когда химчане разорились, Дани укатил в Грецию и провёл 15 матчей за «Астерас». И вот новая остановка — «Крылья Советов».
Трансферные слухи дня
Саусь — одной ногой в «Спартаке»
Утром 22 января источники «Чемпионата» подтвердили информацию «РБ Спорт» о скором переходе Владислава Сауся в «Спартак». «Балтика» получит за 22-летнего правого крайка (и, кстати, воспитанника «Зенита») 350 млн рублей или чуть больше € 3,9 млн. Агент Андрей Талаев (не путать с тренером Андреем Талалаевым) всё подтвердил: «Спартак» и «Балтика» действительно договорились по поводу суммы трансфера Сауся. Условия личного контракта Владислава со «Спартаком» пока находятся в процессе обсуждения», — комментарий для Sport24. «Зениту» причитается 15% от перепродажи Сауся, то есть 52,5 млн рублей.
«Севилья» требует у ЦСКА крупную сумму за защитника
Кике Салас
Фото: Christof Koepsel/Getty Images
В пресс-службе «Севильи» прокомментировали для «Матч ТВ» информацию о готовности армейцев заплатить € 8 млн за центрального 23-летнего защитника Кике Саласа: «ЦСКА предложил не € 8 млн, а € 5 млн. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе, и его ценность возросла». В то же время журналист El Chiringuito Гонсало Тортос сообщил, что испанцы запрашивают € 15-20 млн. Просто факт: ЦСКА платил свыше € 11,5 млн всего лишь раз, когда выкупал у «Эвертона» за € 23 млн Николу Влашича.
«Атлетико» возвращает звезду из Саудовской Аравии
Янник Феррейра Карраско не прочь попылить в экзотических чемпионатах, где много платят. С 2018-го по 2020-й бельгиец выступал за китайский «Далянь», а в 2023-м отправился в саудовский «Аль-Шабаб». Но каждый раз его тянет обратно в «Атлетико». Вот и сейчас AS написал, что 32-летний вингер близок уже к третьему переходу к мадридцам. Диего Симеоне лично заинтересован в его возвращении и убеждает руководство клуба пойти на такой шаг. Если не получится дожать сделку по Николасу Гонсалесу с «Ювентусом», Карраско наверняка снова вернётся в Мадрид.
Одной строкой
Ноа Ланг/Вадим Раков/Даниил Хлусевич
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Официально: переживший остановку сердца 23-летний полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове не мог играть в Италии из-за установленного дефибриллятора и перешёл свободным агентом в «Уотфорд».
- Официально: «Комо» выкупил у «Болоньи» 28-летнего центрального защитника Стефана Поша за € 5,5 млн и тут же отдал его в аренду «Майнцу».
- Официально: 23-летний атакующий полузащитник «Болоньи» Джованни Фаббьян арендован «Фиорентиной» с обязательством выкупа при достижении им определённых условий.
- Официально: «Вильярреал» отправил на полгода в «Райо Вальекано» 21-летнего вингера Ильяса Ахомаша.
- Официально: 32-летний нападающий Рафа Силва вернулся в «Бенфику» из «Бешикташа». Сумма трансфера неизвестна.
- Официально: «Жирона» купила 26-летнего полузащитника «Сельты» Франа Бельтрана всего за € 150 тыс. Всё из-за истекающего контракта.
- Фабрицио Романо: «Ноттингем» арендует 25-летнего нападающего Лоренцо Лукку у «Наполи» за € 1 млн с правом выкупа за € 40 млн.
- Фабрицио Романо: «Жирона» близка к покупке 20-летнего нападающего «Дьора» Виктора Пищура за € 1 млн. Его рост — 204 см.
- Фабрицио Романо: «Наполи» отдаст «Галатасараю» в аренду 26-летнего вингера Ноа Ланга за € 2 млн с опцией выкупа за € 30 млн.
- Экрем Конур: «Интер Майами» считается фаворитом в борьбе за подписание 31-летнего полузащитника «Сити» Бернарду Силвы и попробует купить его уже в январе примерно за € 20 млн.
- Экрем Конур: «ПСЖ» готов заплатить € 100 млн за Майкла Олисе. «Бавария» не планирует отпускать 24-летнего вингера и ведёт переговоры о новом контракте.
- The Athletic: «Челси» думает над арендой Дугласа Луиса у «Ювентуса» до конца сезона. Сейчас 27-летний полузащитник играет за «Ноттингем Форест».
- TEAMtalk: «Арсенал» и «Челси» провели переговоры с посредниками 25-летнего нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
- Metaratings: «Спартак» рассматривает Вадима Ракова как альтернативу Тео Бонгонда. Решение зависит от динамики восстановления 21-летнего вингера «Крыльев» после травмы.
- Иван Карпов: «Пари НН» хочет арендовать у «Спартака» 24-летнего правого защитника Даниила Хлусевича. «Крылья Советов» отказались от такого варианта.