Мы теряем одну из самых приятных команд АПЛ. Результаты пугают, а лидеры и тренер — уходят

В прошлом году «Кристал Пэлас» стал одним из открытий европейского сезона. Команда взяла первый крупный трофей за 120-летнюю историю. В финале Кубка Англии получилось с минимальным счётом победить «Манчестер Сити». Где-то «Пэлас» тянул время, где-то чудом обошёлся без удаления, но трофей забрал. И если учитывать весь путь, этот успех нельзя назвать просто удачным стечением обстоятельств.

Лондонская команда стабильно раскрывает футболистов для топ-клубов. Если раньше говорили про Майкла Олисе и Эберечи Эзе, которые оказались в «Баварии» и «Арсенале», то в этом месяце Марк Гехи отправился в «Манчестер Сити». Вот-вот уйдёт Жан-Филипп Матета, а ещё есть безусловный спрос на 21-летнего Адама Уортона, который отметился красивыми голами и уже дебютировал в сборной Англии.

«Кристал Пэлас» с трофеем Кубка Англии Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Однако теперь «Пэлас» в кризисе. В первую очередь как раз из-за ухода футболистов. Матета – с отрывом лучший бомбардир команды и в этом сезоне (восемь голов), и в прошлом (14), и в позапрошлом (16).

Его контракт рассчитан ещё на полтора сезона, однако нападающий уже уведомил клуб, что намерен покинуть команду нынешней зимой. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что футболистом интересуются «Астон Вилла» и «Ювентус». Итальянцы уже даже провели позитивные переговоры с представителями Матета. По словам инсайдера Гэрри Якоба, француз и вовсе заявил, что у клуба нет амбиций.

Жан-Филипп Матета Фото: Jacques Feeney/Getty Images

Правда, пока больше говорят о трансфере, который уже случился. Гехи летом едва не ушёл в «Ливерпуль», но тогда тренер заблокировал переход. А теперь же защитник перебрался в «Сити». И это весьма обескуражило Оливера Гласнера. Его речь после недавного поражения от «Сандерленда» получилась крайне эмоциональной.

Оливер Гласнер главный тренер «Кристал Пэлас» «Чувствую, что нас полностью бросили. Не могу винить никого из игроков. Футболисты сделали всё, что могли, однако это продолжается уже несколько недель и даже месяцев. У нас доступны 12-13 человек, и мы не чувствуем никакой поддержки. Хуже всего, что мы продаём нашего капитана за день до матча АПЛ. Не понимаю этого. Я всегда держал рот закрытым, но теперь не могу, потому что должен защищать игроков, ведь сегодня была 35-я игра сезона. Да, мы испытываем давление и нам не везёт. Однако, опять же, мы не можем реагировать, мы не можем помочь футболистам. И это очень усложняет ситуацию. Что я должен каждый раз говорить игрокам? Вижу, как они играли сегодня 50-60 минут – это непросто, если учитывать обстоятельства, учитывать состав с 12 игроками. Смотрю на скамейку запасных, но не могу реагировать. Просто дети на скамейке. И это началось не вчера. Вот почему я так расстроен».

В этих словах явно чувствовалась претензия к руководству. Публичное высказывание было явно жёстче, чем у Энцо Марески и Рубена Аморима, однако тренеры «Челси» и «МЮ» покинули свои команды вскоре после интервью, а Гласнер продолжает работать. Правда, лишь до конца сезона. Тренер заранее объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. В Англии много обсуждалось, что он лидирует среди претендентов на место в «МЮ».

Оливер Гласнер Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

По состоянию на сегодня «Пэлас» не может выиграть уже 10 матчей подряд. Отдельная беда – вылет из Кубка Англии от первого же соперника в 1/32 финала. Причём лондонцам попался скромный «Маклсфилд» из шестого по силе дивизиона. То есть полулюбительская команда, которую, кстати, тренирует брат Уэйна Руни. Впервые за 117 лет обладателя трофея выбил клуб из нон-лиги (пятый дивизион и ниже). Хотя в составе «Пэлас» хватало игроков основы. Например, Гехи, Ричардс, Уортон и Пино вышли в старте, а Джонсон, Хьюз и Митчелл – на замену.

Прямо сейчас есть ощущение, что мы теряем одну из самых приятных команд Англии. Результаты и так не очень, а тут ещё главный защитник ушёл, и дальше команду, видимо, покинет ключевой нападающий. Самое забавное, что даже при всех проблемах «Пэлас» вполне может выиграть первый еврокубок в своей истории. Букмекеры называют лондонский клуб главным фаворитом Лиги конференций. В первом раунде плей-офф предстоит сразиться с боснийским «Зриньски». Будто бы такого соперника можно проходить даже с детьми на скамейке. Хотя и с «Маклсфилдом» из шестой лиги так же казалось.