Кризис «Алании», возрождение «Химок» и живот защитника «Челябинска». Главное в ФНЛ

Хетаг Кочиев показал, как мы все выглядим после новогодних праздников.

Все команды окончательно вышли из отпуска и начали зимние сборы – новостей очень много. Собрали самые важные события из мира ФНЛ в традиционном дайджесте «Чемпионата».

У «Алании» снова проблемы

Напомним, всего за год клуб из Владикавказа прошёл путь от Лиги Pari до дивизиона «Серебро» LEON-Второй лиги «А». То есть «Алания» два раза пробила понижение в классе. По информации журналиста Сергея Ильёва, у команды на данный момент заморожены источники финансирования. Полноценные зимние сборы под вопросом. Владикавказцы могут приступить к работе практически на добровольных началах.

Отношения между Спартаком Гогниевым и владельцами клуба (отцом и сыном Гуриевыми) зашли в тупик. Руководство не выходит на связь с тренером и рассчитывает, что он покинет должность самостоятельно. При этом у Гогниева довольно высокая зарплата – он не уйдёт без компенсации. В нaстоящее время Спартак Артурович занимается с командой в штатном режиме.

Спартак Гогниев с командой Фото: ФК «Алания»

Планируемый сбор «Алании» носит факультативный характер: участие в нём остаётся добровольным. Клуб располагает собственной базой, однако у футболистов нет доступа к полям академии, построенной ранее при поддержке экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

А ведь совсем недавно стадион «Спартак» во Владикавказе сдали в эксплуатацию после долгой реконструкции. Арена есть. Но кто будет на ней играть?

«Химки» теперь «Стрелец»

Подмосковные «Химки» готовятся к возвращению в профессиональный футбол. Клуб объединяется с «Космосом» из Долгопрудного и планирует заявиться во Вторую лигу. Новый проект, по предварительной информации, будет называться «Стрелец».

Эмблема ФК «Стрелец» Фото: Телеграм-канал «Мутко против»

С юридической точки зрения команда будет оформлена на базе «Космоса», что позволяет без проблем пройти процедуру лицензирования. При этом фактической базой клуба станут Химки, а домашние матчи планируется проводить на стадионе «Новые Химки».

По данным телеграм-канала «Мутко против», главным тренером новой команды станет Владимир Богданавичус, ранее работавший с «Химками-М». В ближайшее время ожидается переименование юридического лица, а уже 11 февраля команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Название «Стрелец» выбрано не случайно. Этот образ является символом города. На гербе Химок изображён крылатый кентавр-стрелец, символизирующий освоение космоса и тесную связь города с аэрокосмической отраслью.

Карадениз покинул Россию

Гёкдениз Карадениз завершил работу в структуре «Рубина». У турецкого специалиста закончился контракт с клубом. Бывший полузащитник с лета 2023 года тренировал «Рубин-2».

Гёкдениз Карадениз Фото: ФК «Рубин»

Под его руководством команда стабильно находилась в верхней части таблицы своего дивизиона – дважды брала бронзовые медали. Теперь Карадениз рассматривает варианты за рубежом. По информации издания «БИЗНЕС Online», турок хотел поработать в главной команде. Он даже был в списках на случай увольнения Рашида Рахимова. Однако клуб сделал выбор в пользу Франка Артиги.

Теперь с дублем казанцев будет работать Андрей Фёдоров.

«Знамя Труда» – всё?

Старейший футбольный клуб России («Знамя Труда» основали в 1909 году) оказался на грани исчезновения. По информации Sport Baza, у него серьёзные финансовые проблемы – до сих пор не удалось рассчитаться с игроками и персоналом за прошлый сезон.

Сотрудники и футболисты обратились в РФС, а Палата по разрешению споров уже обязала клуб погасить задолженности. В случае если выплаты не будут произведены до 27 января, «Знамя Труда» попадёт под санкции – штраф составит по 100 тысяч рублей за каждое поданное заявление.

Руководство клуба на связь не выходит, многие специалисты и игроки уже покинули команду и подыскивают новое место работы.

По словам бывших игроков, в ближайшее время «Знамя Труда» может окончательно прекратить существование, завершив 116-летнюю историю.

Перевес от «Торпедо» и «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» отправились на сборы в Турцию одним рейсом и столкнулись с логистическими сложностями. Из-за серьёзного перегруза часть багажа осталась в России.

Футболисты «Торпедо» в аэропорту Фото: ФК «Торпедо»

По информации Сергея Ильёва, общий перегруз составил почти тонну. В результате «СКА-Хабаровск» в первый день сборов не смог провести полноценную тренировку на поле и ограничился занятиями в тренажёрном зале. У «Торпедо» возникли дополнительные сложности – из-за овербукинга на рейс не попали сразу шесть игроков. Они остались в Москве. Экипировку, инвентарь и футболистов доставят в Турцию отдельным рейсом.

Эпичное празднование от защитника «Челябинска»

Команды Первой лиги уже вовсю потеют в контрольных матчах и набирают форму к весне. Впрочем, кому-то новогодний отпуск не помеха. Именно это показал игрок «Челябинска» Хетаг Кочиев, когда забил «Пари НН».

Хетаг Кочиев показывает живот Фото: кадр из трансляции

Болельщики команды в соцсетях подшучивали над лишним весом 26-летнего футболиста. Кочиев отличился прямым ударом со штрафного и сразу же продемонстрировал живот. Этот мяч оказался победным – встреча так и закончилась со счётом 1:0 в пользу «Челябинска».