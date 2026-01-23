Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ

Общий этап Лиги Европы близок к финишу. В четверг прошли матчи предпоследнего 7-го тура. Рассказ о самых интересных – в нашем обзоре.

ПАОК одолел «Бетис» с Оздоевым, но без Чалова

Из двух российских легионеров ПАОКа с «Бетисом» сыграл только Оздоев. Полузащитник вышел в стартовом составе, а вот Чалов отсутствовал в заявке хозяев. В первом тайме греки были поострее испанцев, но катастрофически неточны – ноль ударов в створ из семи за 45 минут.

Магомед Оздоев Фото: ACHILLEAS CHIRAS/Epa/ТАСС

Зато после перерыва команда Рэзвана Луческу поправила прицел. В середине второго тайма ПАОК вышёл вперёд. Многоходовая комбинация завершилась пасом Якумакиса в падении на Живковича, и серб забил головой. А в концовке тот же Якумакис реализовал пенальти, назначенный за фол на Константелиасе. Свой вклад в важнейшую победу греков, борющихся за выход в плей-офф, внёс Оздоев. Магомед сыграл 87 минут, совершил 45 касаний мяча и восемь успешных оборонительных действий, отдал 77% точных передач, четыре раза сфолил и заработал жёлтую карточку. «Бетис» впервые уступил в нынешней Лиге Европы.

Худяков пропустил три в первом матче сезона

А вот у «Штурма» в воротах неожиданно появился российский легионер – Худяков проводил свой первый матч после травмы в нынешнем сезоне. В Роттердаме Даниилу пришлось вынимать мяч из сетки уже на 6-й минуте. Впрочем, он не был виноват в пропущенном голе. «Фейеноорд» забил после углового – защитник Ватанабе нанёс неотразимый удар головой. Это единственное попадание хозяев в створ до перерыва.

У «Штурма» ни в первом тайме, ни во втором не клеилась атакующая игра. На 69-й минуте австрийцы создали момент у ворот «Фейеноорда», но не забили и получили гол в собственные ворота. Хозяева организовали стремительный контрвыпад и вывели на удар Муссу. Российский голкипер, похоже, чуть-чуть потерял ворота – пропустил в ближний угол. VAR проверял эпизод, так как до этого в штрафной «Фейеноорда» защитник заехал по лицу кому-то из игроков «Штурма». Было бы весело, если бы судья отменил гол и назначил пенальти в ворота команды из Нидерландов. Но этого не случилось.

Более того, в концовке «Фейеноорд» превратил свою победу в крупную. Хозяева ещё раз улетели в контратаку со своей половины поля – три в три. Ван Перси (сын Робина – главного тренера) отдал голевой пас пяткой, а Боржеш забил с передачи Шакила из вратарской. Худяков вряд ли мог спасти «Штурм».

Станкович дебютировал с победы – ему помог Родригао

Экс-главный тренер «Спартака» Деян Станкович дебютировал во главе «Црвены Звезды» после возвращения в белградский клуб. Сербы едва не пропустили быстрый гол в Швеции, но им повезло, а на 16-й минуте экс-защитник «Зенита» Родригао классным пасом из глубины разогнал контратаку. 36-летний «дед» Арнаутович покатил на дальнюю штангу – 17-летний «сынок» Костов сыграл на опережение и замкнул прострел.

В целом «Црвена Звезда» переигрывала «Мальмё» в обоих таймах. Об этом свидетельствует и статистика: удары – 13:4 в пользу сербов, в створ – 4:0, показатель xG – 1,67 против 0,41. У Родригао был прекрасный момент на стандарте, но оппонент в последнюю секунду снял мяч с ноги бразильца. В результате команда Станковича одержала минимальную, однако заслуженную победу.

Эмери превзошёл Тедеско в Стамбуле

В Турции встретились ещё два бывших тренера «Спартака» – Доменико Тедеско и Унаи Эмери. Последний наверняка вспоминал перед матчем, как проходил «Фенербахче» с красно-белыми в Лиге чемпионов. Гола своей «Астон Виллы» в стамбульском матче Эмери тоже не пришлось долго ждать. На 25-й минуте после подбора, комбинации накоротке и подачи справа Санчо ударом головой переправил мяч в сетку. Более того, до перерыва бирмингемцы забили ещё раз, но этот гол был отменён, так как автором голевого паса стал… судья! Мяч случайно попал в рефери и отскочил к игроку «Астон Виллы».

Доменико Тедеско Фото: Burak Kara/Getty Images

Во втором тайме команда АПЛ не без труда отбилась. Например, верный шанс сравнять счёт загубил Талиска, который не реализовал выход один на один. Впрочем, и бирмингемцы могли забить ещё – Кэш зарядил издали в штангу. Так Эмери переиграл Тедеско.

«Сельта» выиграла в меньшинстве – забил экс-защитник «Рубина»

«Сельта» и «Лилль» выдали живой футбол в Виго. Испанцам потребовалось всего 30 секунд (!), чтобы открыть счёт. Защитник гостей Алешандро просто подарил мяч сопернику после розыгрыша у своих ворот, а легенда хозяев Аспас не стал бить сам – щедро покатил на пустые Сведбергу. Игра давалась «Сельте», но на исходе получаса команда Клаудио Хиральдеса осталась вдесятером. Хавбек Сотело въехал сопернику в голеностоп и был удалён. До этого у «Сельты» отменили второй гол из-за маленького офсайда. Организовал его ещё одной передачей – гениальной, разрезающей из центра поля – всё тот же нестареющий Аспас. Вдесятером «Сельте» стало намного труднее.

Впрочем, хозяева неплохо сдерживали «Лилль». А на 69-й минуте забили своим первым ударом в створ во втором тайме. Это сделал бывший защитник «Рубина» Старфельт. Швед успешно сходил на стандарт, здорово пробив головой после углового.

Тем не менее концовка получилась нервной для «Сельты». Французам вернул надежду их легендарный «динозавр» – 39-летний Жиру. Нападающий забил в касание, завершив атаку, в ходе которой один из игроков «Лилля», как показалось, сфолил на сопернике. VAR не помог хозяевам – гол был засчитан. Но команде Бруно Женезио не хватило времени для спасения. «Лилль» потерпел четвёртое поражение в семи турах.

«Зальцбург» вынес «Базель» благодаря дублю 18-летнего

«Ред Булл Зальцбург» мощно сыграл дома с «Базелем» – разобрал бывшую команду Фабио Челестини, которую теперь возглавляет Людовик Маньин, всего за тайм. 18-летний Алайбегович всего за 13 минут оформил дубль. Сначала вингер сборной Боснии и Герцеговины, выросший в Германии, соорудил быстрый гол ударом из полукруга. Швейцарцев подвёл защитник Данилюк – обрезал на ровном месте. Затем Керим-Сэм красиво забил после прохода вдоль линии штрафной, отправив мяч в сетку от перекладины. Перед перерывом счёт стал крупным. Защитник Кретциг всё сделал сам: перехватил мяч, протащил его и точно пробил низом.

Керим Алайбегович Фото: Fotostand/Imago/ТАСС

Во втором тайме «Ред Булл Зальцбург» немного сбавил обороты, а «Базель» не сдался, даже несмотря на замену в перерыве своей звезды Шакири. Швейцарцы разбудили интригу благодаря голу Агбонифо на 56-й минуте. Причём курьёзному. Вингер сделал кросс справа, защитник не попал по мячу, и тот, срикошетив от земли, отлетел в сетку. Но больше команда Маньина ничего не придумала, и австрийцы забрали три очка.

Пизилли – герой «Ромы» в битве со «Штутгартом»

Матч «Ромы» со «Штутгартом» был, возможно, главным в программе дня. Немцы мало в чём уступали команде Джан Пьеро Гасперини, тем не менее хозяева выиграли первый тайм. Великолепный гол сотворил Пизилли. Полузащитник сделал впечатляющий рывок в свободную зону по правому полуфлангу под пас из глубины и выстрелил под перекладину.

После перерыва «Рома» вообще не нанесла ни одного удара в створ до 90+3-й минуты, когда забила второй гол. Пизилли оформил дубль после перехвата на чужой половине поля и позиционной атаки. Снова ворвался в штрафную из глубины под передачу Дибалы и решил эпизод двумя касаниями. А вот «Штутгарт» свои моменты не использовал. Лучший был у Демировича – форвард бил в упор, но голкипер Свилар потащил.